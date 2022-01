–

Un estudio desarrollado durante tres años y liderado por investigadores del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas y el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB-CSIC) ha descubierto el primer biomarcador de diagnóstico precoz para el cáncer de páncreas, una enfermedad que se erige como tercera causa de muerte por cáncer en países desarrollados, llegando a registrarse cerca de 8.700 casos en España en 2021.

La investigación se centra, en realidad, en el diagnóstico del ‘adenocarcinoma ductal pancreático’, que es el cáncer de páncreas más frecuente, abarcando “el 90% de los tumores”, asegura a 20minutos Pilar Navarro, la coordinadora del grupo de investigación en nuevas dianas moleculares del cáncer del IMIM-Hospital del Mar y co-investigadora principal del estudio que publica la revista eBioMedicine, del grupo The Lancet. El 10% restante no ha sido muestreado porque incluye subtipos muy poco frecuentes y porque, según Navarro, “no son tumores tan agresivos y de tan mal diagnóstico como el adenocarcinoma ductal”.

En qué se basa el funcionamiento del biomarcador

El mecanismo de detección precoz recién descubierto —en el que han colaborado médicos e investigadores de Digestología y de Oncología Médica del Hospital del Mar, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS) y del CIBER— es novedoso porque se basa en la proteína tirosina-quinasa AXL, cuya presencia (según han descubierto) está relacionada con este tipo de tumores. Este marcador se puede detectar con un sencillo análisis de sangre, lo que facilita enormemente su aplicación real en las clínicas.

Hasta este momento, la forma de detectar un cáncer de páncreas era identificar la presencia de otra proteína, la CA19-9, que presenta varios fallos respecto a la recién descubierta AXL. El problema del marcador de CA19-9, dice Navarro, “es que no es específico para el cáncer de páncreas, porque también puede estar muy elevado en situaciones como la pancreatitis”. Por el contrario, utilizando la tirosina-quinasa AXL se puede detectar independientemente el tumor, sin que el marcador de resultados positivos en casos de pancreatitis. “Es una ventaja muy importante respecto a la CA19-9, que no se usaba realmente, porque no es específico”.

“Muchas veces los pacientes no se diagnostican hasta que están en una etapa ya muy avanzada, con lo cual no se puede operar porque el tumor ya se ha extendido”

El nuevo descubrimiento lleva a un cambio de paradigma, ya que, a pesar de que hay un pequeño número de tumores que no expresan la proteína AXL, un análisis combinado de esta con la CA19-9 puede determinar la presencia de células cancerosas con una sensibilidad del 90%. El investigador del IIBB, Pablo García de Frutos, ha destacado lo llamativo que es que la AXL no esté presente en todas las células tumorales. “Estamos muy interesados en saber por qué algunos cánceres no expresan AXL, esto nos podría dar pistas para saber cómo funcionan los mecanismos tumorales que podríamos utilizar como dianas para tratamientos”, dice Frutos.

Utilidad diagnóstica: por qué el descubrimiento es tan buena noticia

El desarrollo de un marcador precoz para el cáncer de páncreas es una gran noticia por dos razones esenciales. La primera es que detecta la enfermedad a tiempo. “Muchas veces los pacientes no se diagnostican hasta que están en una etapa ya muy avanzada, con lo cual no se puede operar porque el tumor ya se ha extendido”. Estamos hablando de que solo el 20% de los pacientes accede finalmente a la cirugía, que es “la única opción de tratamiento curativa”. “En todos los otros casos los tratamientos pueden mejorar un poco el tiempo de supervivencia, pero la única vía de curación es cogerlo a tiempo para poder operarlo”, explica Navarro.

La segunda clave es la efectividad a la hora de diagnosticar el cáncer a personas con pancreatitis. Esto es importante porque la pancreatitis es uno de los factores de riesgo más importantes a la hora de desarrollar un cáncer. La investigación ha utilizado muestras de 200 pacientes con pancreatitis crónica y cáncer de páncreas. Primero fueron 59 pacientes del Hospital del Mar, y después 142 del Hospital Clinic de Barcelona. El estudio se complementó con una tercera cohorte de cáncer de páncreas familiar, diversos modelos animales en ratones, y análisis en células humanas tumorales in vitro para corroborarlos. Los resultados concluyeron que la proteína estaba ausente en los casos de pancreatitis y en las personas sanas, y presente en personas con tumores.

Implementar el marcador a nivel clínico: “un terreno difícil”

El método está probado y es efectivo, pero queda la tarea de posibilitar su uso real. “Aquí entramos en un terreno difícil, porque nosotros hemos hecho el trabajo, pero este siguiente paso implica, por una parte, un estudio en un mayor número de pacientes para acotar bien el valor que hay que incluir para este marcador, y luego ya implementarlo en lo que es el ámbito hospitalario”.

“A efectos prácticos en un año esto podría estar ya en la clínica”

Según Navarro, lo que sigue “es ya una cuestión ya casi de política sanitaria”. El Estado tendría ahora que hacer un cálculo de “costes y beneficios” para la implementación de este marcador en las consultas, que sería muy positiva a ojos de la investigadora. “A efectos prácticos en un año esto podría estar ya en la clínica” “el método en sí ya está demostrado con este trabajo y se puede validar en un número mayor de pacientes en un año”.

La doctora afirma que el biomarcador “es muy poco costoso”, y que sería muy útil su aplicación “a poblaciones de riesgo, por ejemplo con pancreatitis, diabetes o casos de familiares con cáncer de páncreas, a partir de una determinada edad”.

