De parte de ANRed December 17, 2021 86 puntos de vista

A la ma帽ana siguiente de haberse votado la zonificaci贸n minera, la Asamblea Vecinal de Puerto Pir谩mides se acerc贸 al Concejo Deliberante para expresar el repudio a la medida. El Concejo Deliberante integrado por siete concejales decidi贸 rechazar por unanimidad de los presentes el tratamiento y la aprobaci贸n del Proyecto de Zonificaci贸n Minera No128/20; y exigir al Poder Ejecutivo Provincial el veto. Adem谩s resolvi贸 declarar como personas no gratas en Puerto Pir谩mides a las y los 14 diputados que votaron afirmativamente la Ley por poner en riesgo la salud de la poblaci贸n. Este comunicado se hizo p煤blico y los y las vecinas de la localidad, en su mayor铆a comerciantes, se repartieron las fotos de los legisladores para tampoco dejarlos entrar a los negocios. Por Manuela Wilhelm (ANRed)

Hace cinco d铆as que en Puerto Pir谩mides hay sectores del pueblo que no tienen agua potable. La cooperativa de Puerto Madryn traslada tanques de agua hacia el pueblo. 芦Sabemos lo que es estar sin agua y lo que le espera a la meseta禄, dice Nelly, una vecina.

En ese marco a la ma帽ana siguiente de haberse votado la zonificaci贸n minera vecinos y vecinas se acercaron al concejo Deliberante para pedir que se declare persona no grata a todos y todas las diputadas que votaron afirmativamente por la zonificaci贸n minera. Adem谩s del repudio tambi茅n pidieron el veto de esa norma que va a afectar a todos los habitantes de la provincia. 芦Y se consigui贸 porque fue la poblaci贸n a la ma帽ana temprano cuando se reun铆a el Concejo. Son siete quienes la integran, se hizo publica al instante, y la mayor铆a de los y las vecinas tiene comercios por ser un pueblo tur铆stico; se repartieron las fotos para tampoco dejarlos entrar a los comercios禄.

Fiel a su tradici贸n de lucha en defensa del territorio, la Asamblea Vecinal de Puerto Pir谩mides, articulada en la Uni贸n de Asambleas de Comunidades de Chubut est谩 en estado de alerta y movilizaci贸n debido al avance del extractivismo en la provincia.

芦Cuando supimos que iban a a tratar la ley de zonificaci贸n minera no en la fecha que se hab铆a dicho que hab铆a sesi贸n ordinaria sino un mi茅rcoles despu茅s de una sesi贸n especial donde trataron pliegos de quienes concursaban para el superior tribunal de justicia, inmediatamente empezamos a llamarnos y auto convocarnos frente a un lugar que puso Pan American Energy donde se hace reciclado de basura. All铆 colgamos banderas y esperamos a ver qu茅 pasaba escuchando en vivo la sesi贸n. Fue muy fuerte escuchar lo que dec铆an los y las diputadas a favor de la zonificaci贸n sin escucharnos jam谩n, nunca a los vecinos de por qu茅 dec铆amos no es no芦. La que habla es Nelly Rovera, trabajadora municipal en Puerto Pir谩mides. Actualmente es Secretaria de Igualdad de Oportunidades y G茅neros de la CTA Aut贸noma de la provincia de Chubut.

Link al comunicado del Concejo Deliberante

Puerto Pir谩mides est谩 a la orilla del golfo nuevo, donde ingresan las ballenas, se vive del turismo, y ese mismo golfo se utilizar铆a para el ingreso de las sustancias t贸xicas hacia la meseta y el egreso de los minerales y del uranio para la exportaci贸n. 芦As铆 que cualquier peque帽o accidente que pudiera pasar terminar铆a con nuestra econom铆a regional con lo que nos impulsa la vida, que es la naturaleza芦; sintetiza Nelly desde un colectivo rumbo a la conferencia de prensa que realizar谩 la CTA Aut贸noma en la Casa de Chubut en la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires. 芦Puerto Pir谩mides no tiene pozo de agua, est谩 en la costa del golfo y cualquier pozo que se haga es agua muy salobre. Tenemos planta desalinizadora que 煤ltimamente no est谩 funcionando, hay sectores del pueblo que hace cinco d铆as no tienen agua se hacen traslados desde la cooperativa de Puerto Madryn a Puerto Pir谩mides transportando agua potable para las casas, sabemos lo que es estar sin agua y lo que le espera a la meseta禄.

芦Pensemos que Puerto Pir谩mides es un pueblo de alrededor de 600 habitantes donde nos conocemos todos y todas禄; dice Nelly y explica c贸mo la comunidad de Puerto Pir谩mides logr贸 posicionarse contra la ley minera que habilita la explotaci贸n en los departamentos de Gastre y Telsen, en la meseta central de la provincia. La lucha por la Iniciativa Popular fue clave.

芦A lo largo de todos estos a帽os, desde el comienzos de la lucha de Esquel en el 2002 o quiz谩s antes, porque ya con el repositorio nuclear que se quer铆a poner en Gastre en los a帽os 90, la poblaci贸n nunca dej贸 de informarse, de leer art铆culos e instruirse para saber por qu茅 est谩bamos diciendo que no禄, cuenta. 芦Si bien al principio 茅ramos pocos los que particip谩bamos de la Uni贸n de Asambleas de Chubut fue la primera iniciativa popular que empez贸 a convocar a vecinos y vecinas a ir casa por casa禄. Y agrega: 芦En definitiva los y las concejalas no dejan de ser vecinos nuestros con los que compartimos vivencias y han participado de la asamblea禄

芦Fue a partir de la iniciativa popular que la poblaci贸n de Puerto Pir谩mides comenz贸 a tomar conciencia de lo que significaba el ingreso de esta producci贸n extractiva en nuestra provincia. Comenz贸 a crecer la participaci贸n y conformamos la Asamblea Vecinal de Puerto Pir谩mides, present谩ndonos varias veces en el Concejo Deliberante a lo largo de distintas gestiones donde conseguimos declaraciones donde se toma al agua como un recurso inalienable, un bien p煤blico imposible de ser utilizado para cualquier actividad extractiva, contaminante. Luego cuando fue la Iniciativa Popular conseguimos una declaraci贸n de inter茅s p煤blico de la Iniciativa, tanto la del 2014 como la del 2021, y logramos una ordenanza de declarar al ejido de Puerto Pir谩mides como un municipio no t贸xico禄. Esas ordenanzas que logr贸 la comunidad de Puerto Pir谩mides fueron citadas para declarar personas no gratas a las y los 14 diputados; as铆 como pedir el veto de la ley minera.

芦La lucha en Puerto Pir谩mides cuando suced铆a en Esquel el rechazo a la megaminer铆a y por la Iniciativa Popular; ac谩 luch谩bamos por ser una intendencia, 茅ramos comuna rural, y si bien eran luchas diferentes de alguna manera estaban unidas. Nos comunic谩bamos con compa帽eros de Esquel que sufr铆an represi贸n. Nosotros luch谩bamos por ser municipio porque siempre desde el gobierno provincial pon铆an delegados para que administren nuestro pueblo como comuna rural. Esa lucha para administrarnos por nosotros mismos fue del 2000 al 2003 que finalmente pudimos votar y fuimos municipio禄.