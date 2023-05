–

Por Juan Santiago Nieves, Resumen Latinoamericano, 30 de mayo de 2023.

La consideraci贸n de un proyecto de asamblea constituyente requiere examinar

las coordenadas de la pol铆tica imperial de EE.UU respecto a Puerto Rico a lo largo de

este siglo. Sin una perspectiva clara de la situaci贸n en que nos encontramos 驴C贸mo

ajustar las miras? 驴C贸mo descifrar la encrucijada que enfrentamos?

Primero, Puerto Rico ha sido para los norteamericanos desde el instante mismo

de la invasi贸n un objeto, una propiedad que incluye la tierra y sus habitantes. Somos

objetos y cosas en la tradici贸n esclavista que reporta la historia. El colonialismo refiere

a la pr谩ctica de la esclavitud y servidumbre en la escala total de la poblaci贸n de un

territorio. Resulta fascinante la caracterizaci贸n que hizo Luis Mu帽oz Rivera el 26 de

enero de 1904 en un manifiesto al pa铆s:

芦In煤til demandar la ciudadan铆a [de EE.UU.], in煤til reclamar el derecho de

que se os trate en condiciones de personas y no en condiciones de

objetos. De igual suerte que en 茅poca de la Roma imperial, se adquiri贸

por el Tratado de Par铆s el terru帽o y con el terru帽o el siervo adscrito. Sois

esclavos鈥 Y esta verg眉enza, que no tolerar铆an los z煤lus ni los abinisios;

que rechazar铆an las tribus del Arauco y de la Patagonia; esta ignominia de

la servidumbre en plena civilizaci贸n, gravita sobre vosotros y os marca

con un sello de inferioridad, inmerecida si intent谩is virilmente sacudirla;

degradante si os resign谩is d贸cilmente a soportarla禄.

Segundo, acorde con la pol铆tica imperial adoptada se estableci贸 una distinci贸n

entre Estados Unidos como sujeto al gobierno constitucional y los territorios como

sujetos al gobierno congresional. Esta ha sido una constante en un siglo de relaci贸n

colonial con Puerto Rico.

Tercero, siguiendo esa pauta, la llamada Ley Foraker de 1900 para organizar

un gobierno civil 鈥 convirti贸 a Puerto Rico en un territorio administrado por el Congreso.

Se nos clasific贸 como territorio no-incorporado. En Granville-Smith v. Granville-Smith,

La lucha por la independencia 鈥

349 U.S. 1, 5 (1955) la Corte Suprema de EE.UU. explica con agudeza el significado

de 鈥渢erritorio no incorporado鈥 que se utiliza para identificar 鈥減osesiones de Estados

Unidos que no se estimaban como futuros estados鈥. (Juez Frankfurter).

Cuarto, fuimos, a su vez, denominados ciudadanos puertorrique帽os sujetos a la

protecci贸n del gobierno de EE.UU. 驴Qu茅 significaba esto desde la perspectiva

imperial? Nos consideraban, a pesar de ello, 鈥渘acionales o s煤bditos鈥 de EE.UU.

Gonz谩lez v. Williams, 192 U.S. 1 (1903). Este calificativo, 鈥淣ational鈥 indican los

comentaristas de la 茅poca, fue acu帽ado por los tribunales para atenuar el concepto de

鈥渟煤bdito鈥 鈥攕ubject鈥攊ncompatible con el concepto de gobierno republicano. Desde

1900 Joseph B. Foraker hab铆a adelantado que:

鈥溾 no quer铆amos tratar a los propios como extranjeros, y no

quer铆amos tener s煤bditos, adoptamos el t茅rmino 鈥榗iudadano鈥 [de EE.UU.],

pero con ello鈥 no entend铆amos que estuvi茅ramos concediendo a estas

personas ningunos derechos que el pueblo estadounidense no quer铆a que

tuvieran鈥.

Quinto, con la salvedad expresa de que, 鈥溾 en la mente de ninguno de los dos

pueblos la concesi贸n de ciudadan铆a [de EE.UU.] est谩 relacionada con ning煤n

pensamiento de condici贸n de estado de la Uni贸n鈥 (Presidente Taft), se aprob贸 la Ley

Jones en 1917. Puerto Rico continu贸 bajo la modalidad de territorio no incorporado y

sujeto a la administraci贸n directa del Congreso. Se nos adjudic贸 una 鈥榗iudadan铆a鈥 sin

derechos siguiendo la pauta de Dred Scott v. Sanford, 60 U.S. 393, 405 (1856). All铆 se

distingui贸 al ciudadano pleno 鈥攎iembro de la comunidad pol铆tica鈥 del 鈥渟ubject鈥

(s煤bdito), una persona que debe lealtad o est谩 sujeta a la jurisdicci贸n de Estados

Unidos pero no es ciudadano. Los esclavos estaban asignados al 煤ltimo grupo. Nada

hab铆a cambiado. Al decretar la 鈥榗iudadan铆a鈥 en 1917, el gobierno de EE.UU. extendi贸 la

protecci贸n diplom谩tica a los ciudadanos de Puerto Rico. Surge claramente de los

debates que esta 鈥渃iudadan铆a鈥 de EE.UU. no incorporaba a Puerto Rico a EE.UU. El

La lucha por la independencia 鈥

r茅cord legislativo contiene la aclaraci贸n del Senador Foraker en el sentido de que

鈥渃iudadano era simplemente una persona que deb铆a lealtad a un gobierno y ten铆a

derecho a la protecci贸n por parte de 茅ste鈥. Conforme el derecho internacional existen

dos categor铆as: ciudadanos con plenitud de derechos pol铆ticos y los s煤bditos de las

colonias.

Sexto, de esta forma, el gobierno de EE.UU. delimit贸 el status de los

puertorrique帽os como s煤bditos del Estado Federal 鈥攁l que la colonia pertenece鈥 y

鈥渁clar贸鈥 que estaban bajo su protecci贸n jur铆dico-internacional. Balzac v. People of

Porto Rico, 258 U.S. 298 (1922) (Juez Presidente Taft). La distinci贸n es importante.

Ciudadano es aqu茅l que nace en territorio de Estados Unidos o que se haya sometido

al proceso de naturalizaci贸n, conforme la d茅cimocuarta enmienda de la Constituci贸n.

Roger v. Bellei, 401 U.S. 815 (1971). V茅ase Documento Congresional Sobre

Ciudadan铆a, Servicio de Investigaciones del Congreso, Biblioteca del Congreso, 9 de

marzo de 1989. En sentido contrario, los puertorrique帽os 鈥榥acen鈥 en un 鈥渢erritorio no-

incorporado鈥 鈥攅xtranjero a Estados Unidos en 鈥榮entido dom茅stico鈥欌 y en ning煤n

momento han sido naturalizados.

S茅ptimo, el Estado Libre Asociado se instaur贸 en 1952. Puerto Rico mantuvo la

condici贸n de 鈥渢erritorio no-incorporado鈥, sujeto a la cl谩usula territorial del Congreso. No

obstante, advino a la condici贸n de territorio organizado, lo cual significa que ya no est谩

sujeto a la administraci贸n directa por el Congreso. En arreglo singular, el Pueblo de

Puerto Rico asumi贸 la postura de una 鈥渃omunidad pol铆tica aut贸noma鈥 siguiendo la

pauta de la relaci贸n del Gobierno de EE.UU. con los Pueblos Ind铆genas. Estas

comunidades pol铆ticas 鈥榙istintas e independientes鈥, seg煤n la Corte Suprema de EE.UU,

鈥溾 se mantienen como un 鈥減ueblo separado鈥 con el poder de reglamentar sus

relaciones sociales internas鈥. Santa Clara Pueblo v. Mart铆nez, 436 U.S. 49, 55 (1978).

La lucha por la independencia 鈥

La 鈥榮oberan铆a鈥 del ELA es una ficci贸n jur铆dica en el derecho constitucional

norteamericano.

Octavo, el gobierno de EE.UU. compareci贸 ante la comunidad internacional y

represent贸 que el Pueblo de Puerto Rico hab铆a alcanzado tal grado de gobierno propio

que deb铆a ser excluido de la lista de territorios no-aut贸nomos o coloniales. La

Asamblea General de las Naciones Unidas consign贸 respecto al territorio aut贸nomo de

Puerto Rico que:

鈥4. Reconoce que, al escoger su status constitucional e

internacional, el pueblo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha

ejercido efectivamente su derecho a la autodeterminaci贸n;

Reconoce que en la esfera de su Constituci贸n y del

acuerdo concertado con los Estados Unidos de Am茅rica, el pueblo del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha sido investido de atributos de

soberan铆a pol铆tica que identifican claramente el status de gobierno propio

alcanzado por el pueblo de Puerto Rico como entidad pol铆tica aut贸noma

鈥︹. (Enfasis suplido).

Res. 748 (VIII) (1953). V茅ase adem谩s Opini贸n Consultiva de la Corte Internacional de

Justicia (1971), con respecto al territorio de Namibia.

En su Memorando ante la O.N.U. el gobierno de EE.UU. indic贸 que el Estado

Libre Asociado hab铆a alcanzado status constitucional y la soberan铆a equivalente a la

de un Estado en el sistema federal. No obstante, como condici贸n para apoyar la

Resoluci贸n 748 (VIII) se requiri贸 a EE.UU. que incluyera en el texto de la Resoluci贸n

que Puerto Rico alcanzaba tambi茅n un status internacional. Si bien todav铆a persist铆a su

condici贸n de territorio colonial, Puerto Rico adquiri贸 en esta coyuntura el

reconocimiento de personalidad jur铆dica internacional y autonom铆a cultural, esto es,

reconocimiento de Pueblo con derecho a la autodeterminaci贸n plena. Recordemos que

el Art. 73a de la Carta de la ONU requer铆a de los Estados que administran territorios no

aut贸nomos: 芦asegurar con el debido respeto a la cultura de los Pueblos

La lucha por la independencia 鈥

respectivos, su adelanto pol铆tico, econ贸mico, social y educativo, el justo tratamiento de

dichos pueblos y su protecci贸n contra todo abuso鈥.

Noveno, Puerto Rico advino a la condici贸n de territorio aut贸nomo sujeto a la

aplicaci贸n de la Resoluci贸n 1514 (XV). Este instrumento jur铆dico internacional destaca

que 鈥淸e]n los territorios en fideicomiso y no aut贸nomos y en todos los dem谩s

territorios que no han logrado a煤n la independencia deber谩n tomarse

inmediatamente todas las medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de

esos territorios, sin condiciones ni reservas 鈥︹. La precisi贸n es importante. Ello

significa que lo 煤nico que le falta a Puerto Rico por alcanzar es la independencia. No

existe otro grado de evoluci贸n posible. El proceso de autodeterminaci贸n iniciado en

1953, con sus defectos y limitaciones, es irreversible. El Pueblo de Puerto Rico

valid贸 el principio de su personalidad jur铆dica y su autonom铆a cultural en asamblea

constituyente. Eso no requiere votaci贸n ulterior ni revisi贸n hist贸rica. Los

norteamericanos lo saben muy bien, ya que se enfrascaron en una guerra civil para no

dar marcha atr谩s a su concepto de naci贸n-federaci贸n. La Resoluci贸n 1541 (XV) de la

O.N.U. provee tres alternativas para descolonizar un territorio no aut贸nomo:

Integraci贸n, Libre Asociaci贸n e Independencia. Dado que Puerto Rico dej贸 de ser un

territorio no aut贸nomo en virtud de la Resoluci贸n 748 (VIII) no le es aplicable la

Resoluci贸n 1541 (XV). A Puerto Rico, repito, s贸lo le falta alcanzar la independencia

conforme la Resoluci贸n 1514 (XV) y la soberan铆a conculcada por EE.UU a pesar del

mandato de la O.N.U. Carlos Romero lo sabe muy bi茅n. Por ello, cuando redact贸 el

pre谩mbulo del Proyecto Young nos retrotrae a la Ley Jones, situando Puerto Rico como

territorio no-aut贸nomo y sentando las bases para la aplicaci贸n de la Resoluci贸n 1541

(XV). De esta forma, el llamado plebiscito criollo de 1998 parti贸 de dos premisas: (1)

de ciudadanos de EE.UU. pidiendo reparaci贸n de agravios, situaci贸n en la que

abandonamos la categor铆a de Pueblo para convertirnos en minor铆a 茅tnica y (2) la

La lucha por la independencia 鈥

aplicaci贸n de la Resoluci贸n 1541 (XV) al proceso de autodeterminaci贸n, diluyendo la

personalidad jur铆dica que nos fuera reconocida. El independentismo que no sea capaz

de percatarse de esta burda conspiraci贸n pagar谩 muy caro las consecuencias.

D茅cimo, en el siglo 20, la autodeterminaci贸n ha sido interpretada como el

derecho del Pueblo a determinar su soberan铆a sobre el Territorio donde viven. Se trata

de un derecho colectivo del Pueblo a crear su propio estado y su sistema econ贸mico,

social y pol铆tico. La soberan铆a del Pueblo constituye el andamiaje para la elaboraci贸n

de los derechos humanos. En ese sentido, la democracia depende la Naci贸n y de la

soberan铆a del Estado. Para el derecho internacional, existe una conciencia unitaria,

nacional y cultural cuando la suma total de las actividades materiales y espirituales de

un grupo social dado los distingue de otros grupos. Nos refiere a un sistema coherente

de valores y s铆mbolos que un grupo cultural reproduce a trav茅s del tiempo que provee a

los individuos se帽as y significados para su conducta y relaciones sociales. V茅ase:

Arraiza Navas, Ferm铆n L., 芦Puerto Rico in The Decolonization Decade: 1990-2000禄. 58

Rev. Col. Abog. 1 (1-2) (1997).

Und茅cimo, la Declaraci贸n de la UNESCO en Ciudad M茅xico de noviembre de

1982, confirma esta tendencia. All铆 se estableci贸 que:

Cada cultura representa un cuerpo de normas 煤nico e irremplazable a

trav茅s del cual las tradiciones y formas de expresi贸n de cada pueblo se expresan

efectivamente y demuestran su presencia en el mundo. La preservaci贸n de la identidad cultural contribuye a la liberaci贸n de

los pueblos. Consecuentemente, toda forma de dominaci贸n constituye una

negaci贸n o menoscabo a tal entidad.

De igual forma, la protecci贸n de la cultura de los Pueblos la encontramos

tambi茅n en la Declaraci贸n de Principios de Cooperaci贸n Cultural Internacional de 4

noviembre 1966, donde se reconoce plenamente el derecho a la cultura y la identidad

La lucha por la independencia 鈥

cultural. Asimismo, la Declaraci贸n de Argelia sobre los Derechos de los Pueblos, Arts.

2, 14 y 15, exige respeto a la identidad cultural y el derecho del Pueblo a que no le sea

impuesta una cultura extranjera. La Carta Africana sobre los Derechos Humanos del

Pueblo de 1981, Arts. 19-23, es consistente con lo anterior. El Art. 19 declara:

鈥淭odos los Pueblos son iguales; son acreedores al mismo respeto y

tendr谩n los mismos derechos. Nada justifica la dominaci贸n de un

pueblo por otro鈥.

El Art. 20 de la Carta Africana repudia el colonialismo, reconoce el derecho de

los pueblos a la existencia, reconoce la utilizaci贸n de todos los medios posibles para

acabar la dominaci贸n extranjera y reconoce el apoyo de los Estados parte de la ONU

para apoyar la lucha de liberaci贸n nacional.

Estos documentos reconocen de manera definitiva el derecho al desarrollo

de la cultura de los Pueblos.

Duod茅cimo, la transformaci贸n de la econom铆a puertorrique帽a de 1950 en

adelante trajo consigo una mejor铆a 鈥攅n apariencia鈥 en las condiciones de vida de la

poblaci贸n en general. La implantaci贸n del modelo de pobreza norteamericano (鈥渨elfare

state鈥) a Puerto Rico, constituy贸 un acontecimiento hist贸rico para la regi贸n caribe帽a y

latinoamericana. El asentamiento de las multinacionales y su inversi贸n multimillonaria

aceler贸 este proceso de transformaci贸n de la realidad colonial. Desde ese momento,

ech贸 ra铆ces en nuestra historia la consideraci贸n inexorable de lo que se ha

caracterizado como 鈥渘ivel de vida鈥. La idea de una sociedad civil que incorporaba los

elementos de una econom铆a en desarrollo trajo, sin duda, una reformulaci贸n total de la

vida, el discurso, las ideas y los m茅todos de lucha en la manifestaci贸n del problema

colonial. Produjo tambi茅n un ser humano nuevo, desplazado de la realidad

latinoamericana y caribe帽a.

La lucha por la independencia 鈥

Decimotercero, este proceso tambi茅n se sustenta en la transformaci贸n radical

de los medios de comunicaci贸n 鈥攂ajo el control de Estados Unidos鈥, lo cual expandi贸

el radio de influencia social y pol铆tica de las estructuras del gobierno, los partidos

pol铆ticos, las iglesias y el sector industrial. A ello, debemos sumar la masificaci贸n de la

educaci贸n, cuya misi贸n primordial se circunscribi贸 a 鈥済lorificar鈥 la transformaci贸n social

y pol铆tica del pa铆s. Tampoco podemos perder de vista, que este 鈥渘uevo mundo鈥 se

construy贸 con la ayuda y servicio de una estructura electoral y de un sistema judicial, a

imagen y semejanza de Estados Unidos, que dio impulso final al Puerto Rico colonial

en esa fase hist贸rica. Ambas modalidades alimentan y sustentan la teor铆a de 芦gobierno

propio禄 y proveen los mecanismos para la soluci贸n de disputas y contradicciones

inherentes a la lucha de clases. Desde esa perspectiva, las relaciones privadas y

p煤blicas adquieren una base de 鈥渓egitimidad鈥, al tiempo que se afirma la existencia de

un r茅gimen de derecho y de una 鈥渃onstituci贸n鈥.

Decimocuarto, monopolizadas todas las formas de expresi贸n social, la

metr贸polis y sus agentes en la colonia, consolidaron una amplia red de espionaje para

la persecusi贸n pol铆tica a toda persona o agrupaci贸n que defendiera el ideal de

independencia o planteara nuevas formas de organizaci贸n socio-econ贸mica. Al tiempo

que se criminalizada toda actividad de afirmaci贸n nacional y liberaci贸n del territorio, se

transformaba dram谩ticamente la sociedad civil y la econom铆a, con lo cual se fue

forjando y consolidando un movimiento anexionista apoyado por la gran empresa.

Decimoquinto, el desarrollo de Puerto Rico a partir de 1950, ha permitido al

movimiento anexionista imponer como idea dominante que la ciudadan铆a de EE.UU. es

la raz贸n fundamental de la pujanza econ贸mica y el motor de la transformaci贸n social de

nuestro pa铆s. El Partido Popular se hizo c贸mplice de este mito. El car谩cter racista y

degradante de la 鈥渃iudadan铆a鈥 de los puertorrique帽os ha quedado relegado 鈥攜

oculto鈥 en la historia. En 1960 Puerto Rico recib铆a 300 millones de d贸lares en 鈥渇ondos

La lucha por la independencia 鈥

federales鈥, 700 millones en 1970 y 4.4 billones en 1980. Los fondos federales

totalizaron $5,973.6 millones en 1991 y en 1998 se elevaron a $10,000.00 millones. En

1940 el presupuesto del gobierno de Puerto Rico ascend铆a a 16 millones de d贸lares.

Para este a帽o fiscal (1999) rebasa los 19 billones de d贸lares. El ascenso del

anexionismo guarda estrecha relaci贸n con el advenimiento de la 鈥渃iudadan铆a de

EE.UU.鈥 y su vinculaci贸n con la modernidad.

Decimosexto, emerge as铆 un conflicto entre nacionalidad y desarrollo. La

plenitud de la integraci贸n econ贸mica-colonial de Puerto Rico a Estados Unidos ha

producido, sin duda, una conciencia social, afianzada en profundos lazos econ贸micos

que limitan dram谩ticamente el espacio y las posibilidades de una acci贸n pol铆tica basada

en el rompimiento de tales relaciones sociales y econ贸micas. En ese sentido, la lucha

de liberaci贸n nacional no es concebible sin una interpretaci贸n de la realidad social y de

los intereses econ贸micos que le sirven de trasfondo.

Decimos茅ptimo, se ha llegado a pensar que la ciudadan铆a de EE.UU. es

indispensable para el desarrollo econ贸mico del pa铆s y es la base que sustenta la

presencia de EE.UU. en nuestro territorio. Nada m谩s lejos de la realidad. La

transferencia de fondos federales a Puerto Rico es una consecuencia del t铆tulo de

dominio sobre el territorio que permite al gobierno federal 鈥攄iscrecionalmente鈥

asignar fondos a sus s煤bditos o nacionales. As铆 surge espec铆ficamente de la diversa

legislaci贸n federal. En este entrejuego, cuando se demanda un cambio en la estructura

de dominio imperial respecto al territorio, los norteamericanos recurren a la camisa de

fuerza: escojan entre ciudadan铆a y soberan铆a. Hace exactamente 87 a帽os Luis

Mu帽oz Rivera respondi贸 al dilema:

鈥淟a Uni贸n pide la ciudadan铆a. 驴Por qu茅? Porque nada pierde con pedir

algo que no har谩 da帽o y que vestir谩 bien. La Uni贸n , ansiando que la

patria se redima, acepta el t铆tulo, ci帽e la t煤nica; pero la t煤nica y el t铆tulo

exigen que se unan al derecho de intervenir, de influir, de administrar; el

La lucha por la independencia 鈥

gobierno propio. Si la ponen a elegir entre el gobierno propio y la

ciudadan铆a americana, su elecci贸n quedar谩 hecha en el acto:

gobierno propio sin ciudadan铆a, antes que ciudadan铆a sin gobierno

propio鈥.

Bol铆var Pag谩n, Historia de los Partidos Pol铆ticos Puertorrique帽os, T.1, p谩g. 173;

La Democracia, 16 de enero de 1912.

Conclusi贸n

La respuesta del Pueblo puertorrique帽o a la altura de los tiempos no puede

apartarse de esa ruta. Al evaluar el saldo de la lucha por la independencia a lo largo de

este siglo, forzoso es concluir que la victoria definitiva corresponde al Pueblo. La

voluntad de perpetuar esta naci贸n y toda su riqueza cultural 鈥攃uyo destino inexorable

conduce a la independencia鈥 se apuntala en los sectores m谩s representativos de la

clase trabajadora y de los estratos socio-econ贸micos m谩s bajos del pa铆s. La inmensa

mayor铆a del pa铆s. La correlaci贸n de fuerzas de los partidos pol铆ticos coloniales no

guarda relaci贸n alguna con la realidad sociol贸gica en la que se apuntala la naci贸n

puertorrique帽a. En todo caso, el proceso electoral colonial es el escenario utilizado por

la metr贸polis (EE.UU.) para desendecadenar las luchas internas hacia adentro de la

naci贸n y mediatizar de esta forma todo esfuerzo para alcanzar la soberan铆a del Pueblo.

As铆 se perpet煤a la dominaci贸n colonial y su compleja gama de intereses.

La contradicci贸n de fin siglo es clara: los que afirman que Puerto Rico es naci贸n,

distinta y separada de EE.UU., versus los desnacionalizados que reniegan de nuestra

naci贸n y se refieren abiertamente a Puerto Rico como una 芦comunidad禄 o 芦territorio禄. Si

EE.UU. es propietario del territorio, el colectivo 鈥攏osotros鈥 vendr铆amos a ser 芦parte禄

de la naci贸n norteamericana. As铆 de simple es la l贸gica anexionista. Ausente toda

experiencia psico-sociol贸gica que nos vincule emocionalmente con los

norteamericanos, los anexionitas acu帽an la frase 芦conciudadanos del norte禄 en su

desesperada b煤squeda de coincidencias. Pero no las encuentran.

La lucha por la independencia 鈥

Cien a帽os despu茅s de las invasi贸n y ocupaci贸n de nuestro territorio Puerto Rico

no presenta un 鈥榙茅ficit de democracia鈥 en el ejercicio de la ciudadan铆a de EE.UU., como

se ha sugerido recientemente. El d茅ficit es de dignidad, de aut茅ntico patriotismo y de

soberan铆a. La sujeci贸n de los pueblos a una subyugaci贸n, dominaci贸n y explotaci贸n

extranjeras constituye una denegaci贸n de los derechos humanos. La deficiencia

encuentra su norte en el colonialismo. La superaci贸n de la confusi贸n conceptual de los

t茅rminos de la relaci贸n colonial debe contribuir a esclarecer el camino. En esa ruta

respondemos al llamado de Betances:

芦El patriotismo consiste en dar a conocer de buena fe los errores y

en ayudar a repararlos cuanto antes. Un谩monos, pues, todos desde

ahora si queremos triunfar y sigamos unidos, despu茅s del triunfo,

para salvar al pa铆s.禄

Nuestra respuesta ante esta coyuntura debe nutrirse del pensamiento

Hostosiano y Albizu铆sta. La propuesta de Asamblea Constituyente se apoya en los

siguientes principios:

Puerto Rico debe exigir lo que de derecho le corresponde, le

pertenece. El derecho es derecho cuando su sanci贸n 煤ltima est谩 en la

comunidad que lo ejerce. (Albizu) El plebiscito es un acto de existencia nacional鈥 Es lo que ellos

llaman una Convenci贸n, y aqu铆 se llama una Asamblea (Hostos). Dos principios fundamentales determinan nuestra acci贸n. A. La

integridad nacional. El 煤ltimo grano de arena de nuestro patrimonio

territorial es sagrado y no es subastable. B. La unidad nacional. El

privilegio de haber nacido en nuestra tierra no es renunciable鈥. Ese

derecho de independencia no es discutible. Est谩 reconocido de acuerdo

con los principios del derecho natural y de derecho internacional

positivo鈥 Nuestro derecho a la independencia ha sido siempre

reconocido por todos los poderes. (Albizu) Puerto Rico es una persona de derecho. (Hostos) Nos toca a los puertorique帽os organizar inmediatamente la persona

jur铆dica nacional y esta tiene que ser en virtud de una Convenci贸n

La lucha por la independencia 鈥

Constituyente鈥 que no se diga que nos colocamos en la posici贸n de

esclavos a esperar imposiciones del Congreso de Estados Unidos.

(Albizu)

El plebiscito es la salvaguardia de la dignidad de nuestra Patria.

(Hostos) Nunca llegaremos a merecer el respeto de un pueblo libre como el

americano si seguimos pidiendo que debe hacerse con nosotros. (Albizu) La soberan铆a nacional es la creadora. (Hostos) No hay otro camino para salir de esta situaci贸n que la celebraci贸n

inmediata de la Convenci贸n Constituyente de Puerto Rico y hasta tanto

no se celebre, se estar谩 retardando la liquidaci贸n del r茅gimen

norteamericano en Puerto Rico鈥 Hay que empezar por donde hay que

empezar y es con la organizaci贸n inmediata de la soberan铆a de Puerto

Rico a trav茅s de su Convenci贸n Constituyente. (Albizu) Crear un organismo representativo del pueblo que tuviera car谩cter

deliberativo y negociador, como recipendiario de la soberan铆a popular.

(Hostos) 芦Toca a Puerto Rico dar prueba de su capacidad nacional para

hacer respetar pac铆ficamente sus intereses y garantizar su existencia

como naci贸n soberana 鈥

Los partidos pol铆ticos鈥 no representan la voluntad leg铆tima

nacional, debido al conflicto de intereses entre ellos. El partidismo puede

terminar solamente en una convenci贸n constituyente鈥 hasta que no se

haga eso, los partidos pol铆ticos coloniales y sus directores seguir谩n dando

el espect谩culo que han dado hasta ahora de poner sobre todas las cosas

los intereses de sus respectivas facciones. Por eso es que no han

querido acogerse a la norma patri贸tica de uni贸n nacional a trav茅s de una

Convenci贸n Constituyente.

Es de necesidad meridiana, es de necesidad perentoria, una tregua

inmediata en la lucha de partidos que no tienen raz贸n de existir en la

Rep煤blica, y ya que nada han hecho en bien de la naci贸n durante toda su

existencia, deben cumplir con el deber de ayudar a la organizaci贸n de su

poder leg铆timo鈥

A la Convenci贸n Constituyente hay que ir con esa alteza de miras

鈥 Nadie tiene derecho, bajo ning煤n pretexto, a dilatar por un segundo, la

constituci贸n del poder leg铆timo de Puerto Rico. La lucha electoral es

La lucha por la independencia 鈥

in煤til y perjudicial y es el deber de todo buen portorrique帽o suprimirla

inmediatamente, porque esa es la base de la reconciliaci贸n nacional鈥

suspendamos las luchas de partidos, porque no hay necesidad de ellas y

porque ponen en peligro el bien m谩s preciado de la patria, su

independencia鈥

Se requiere que contin煤e con energ铆a, con desinter茅s el frente unido para

el advenimiento inmediato de la Convenci贸n Constituyente 鈥

Para ello tiene que haber un solo lema: No elecciones; no elecciones.

Convenci贸n inmediata de la Rep煤blica.禄 (Albizu)

Con esta visi贸n de Albizu suscribo la propuesta de Convenci贸n Constituyente.

