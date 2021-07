–

Desde hace dos a帽os en la localidad Nabarra de Puiu, su ayuntamiento aprob贸 por mayor铆a absoluta la moci贸n presentada por la Asamblea Nafar Biltzarra (NABIL),en reconocer a Nabarra como Estado soberano, junto con los tres puntos que hay en el escrito que se proponen. Donde se realizaron diversos actos precisamente vasados en lo tres puntos, pero por motivos de la pandemia se demoro y solo se pudo hacer los actos cuando as铆, nos dejaban en las restricciones por el Covi; recientemente se consigui贸 en Puiu el punto que nos quedaba y era la Izada oficial de la bandera del Estado nabarro.

Pues bien, es el momento oportuno para hacer una serie de preguntas: porque en numerosos ayuntamientos de los territorios nabarros optan por el silencio? Porque otros consultorios no ven a Nabarra? Porque algunos de ellos comentan que pedir a estas alturas la independencia de Nabarra no la ven? La verdad que viendo estas reacciones por parte de alcaldes de izquierda abertzal y de independientes de izquierdas , que siempre han defendido el soberanismo e independencia y libertad de los pueblos, ahora hagan una negaci贸n no queriendo involucrarse en reconocer a Nabarra como el 煤nico camino?

Es de suponer que muchos ayuntamientos gobernados (y por mayor铆a absoluta)por Bildu, se vean presionados por sus bases en no azmitir a pleno la moci贸n; as铆, como otros

independientes de izquierdas tengan miedo por las repercusiones pol铆ticas que eso podr铆a llevar aprobar la moci贸n de NABIL, (por ejemplo ayuntamientos de Errioxa). La cuesti贸n es, que si las corporaciones municipales tienen la suficiente autonom铆a para gobernar y aprobar las getiones, como as铆 mociones que se les puede presentar como es posible que est茅n negando lo evidente; en mi opini贸n los ayuntamientos no deber铆an aceptar presiones de nadie (ni tan siquiera de sus bases), son libres en decidir por su total autonom铆a que tienen en trabajar por el bien del pueblo y gestionar decisiones pol铆ticas en base a los intereses de su poblaci贸n.

Por tanto, me gustar铆a comentarles esto:麓麓 la poblaci贸n de Nafarroa de Puiu es una verdadera referencia y deber铆a ser un ejemplo a tener en cuenta para los dem谩s ayuntamientos麓麓.

Juan Karlos Gil Saenz Asamblea Nafar Biltzarra (NABIL)