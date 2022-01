–

Augment fins al 2.00%, segons preveu la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de PGE

2022 en el seu Títol III, Capítol 1 de despesa del personal al servei del

sector públic

Retribucions del

personal al servei del sector públic per a l’any 2022

No podran experimentar un increment global superior al 2,0 per cent respecte a les vigents a 31 de

desembre de 2021, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació,

tant pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix.

Atès la falta de concreció que dicta la pròpia Llei en quant al percentatge concret

a aplicar, des de la Secció Sindical de la CGT, demanem a l’ajuntament

que incrementi el topall mà xim de pujada salarial establert per a aquest

2022 al personal de la nostra corporació, es a dir el 2,0%. Defensem

aquest increment salarial mà xim del 2,0% que ens permet la Llei en base a la important

pèrdua de poder adquisitiu que patim el personal del sector públic des de

fa molt anys i que només el darrer any 2021 es situa al 5,6%. Fet sense

precedents i totalment inacceptable.

Les despeses d’acció social

No podran incrementar-se, en termes globals, respecte als de 2021. Referent a

això, es considera que les despeses en concepte de acció social són beneficis,

complements o millores diferents a les contraprestacions pel treball realitzat

que té com a finalitat satisfer determinades necessitats conseqüència de

circumstà ncies personals de l’esmentat personal al servei del sector públic.

Aportacions a plans de pensions

Es podran realitzar aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes

d’assegurança col·lectius sempre que no se superi l’increment global fixat del 2,0%.

La massa salarial amb el personal laboral

podrà incrementar-se en el percentatge mà xim previst del 2,0%, en termes de homogeneïtat per als dos períodes objecte

de comparació, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i

extrasalarials meritades per aquest personal en l’any anterior.

>>> Accés a taula increments salarials empleats públics 2022 (cgt)

>>> Accés a LPGE 2022