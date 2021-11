–

De parte de Indymedia Argentina November 22, 2021 86 puntos de vista

La humanidad atraviesa una dolorosa etapa caracterizada por el avance de la precariedad en diversas dimensiones fundamentales de la vida comunitaria. El contexto internacional pand茅mico ha acrecentado la ominosa percepci贸n de la volatilidad e incertidumbre reinantes sobre el devenir de la coyuntura global, atravesada por multiplicidad de conflictos e intereses contrapuestos entre actores estatales y privados con amplia capacidad de proyecci贸n de fuerzas. Esta delicada situaci贸n no resulta extra帽a ante los ojos de analistas y observadores atentos de la realidad mundial, regional y nacional, sobre todo teniendo en cuenta el dominante escenario de excepci贸n e incertidumbre.

Por Gustavo Lahoud.

Si observamos las tendencias del juego geoestrat茅gico de la energ铆a en el orden mundial, parecen escenificarse agendas que promueven intereses contrapuestos en algunos casos y complementarios en otros. Nos referimos puntualmente a algunos de los debates que surcan la problem谩tica energ茅tica mundial y que se relacionan con los discursos de las llamadas transiciones productivas energ茅ticas (1). Esto supone dar cuenta de la profundidad y el alcance de algunas fuerzas identificables que est谩n en plena evoluci贸n en el sistema internacional.

Una de ellas remite al debate creciente sobre la relevancia estrat茅gica del cambio clim谩tico y la prioridad que muchos pa铆ses, Tratado de Par铆s mediante, comienzan a darle a la planificaci贸n de pol铆ticas p煤blicas. Esto se sostiene en objetivos m煤ltiples: desde la descarbonizaci贸n de los sistemas de producci贸n de energ铆a hasta la intensificaci贸n de las inversiones, tanto en energ铆as no convencionales renovables como en procesos crecientes de eficiencia energ茅tica orientados al logro de comunidades m谩s resilientes y sustentables, a la luz de los compromisos de reducci贸n de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que los distintos pa铆ses internalizan en sus procesos decisorios (2).

Este debate est谩 en pleno desarrollo en el contexto mundial. La asunci贸n de la administraci贸n Biden en Estados Unidos, que prometi贸 reducir a la mitad las emisiones de gases contaminantes para 2030 en la Cumbre Clim谩tica de 2021, es una de las tendencias que resulta fundamental observar en el mediano y largo plazo (3).

Tambi茅n vale mirar la larga marcha de la Uni贸n Europea en el logro de pol铆ticas m谩s sustentables, ligadas a la desfosilizaci贸n (4) de sus matrices energ茅ticas y a la introducci贸n paulatina de nuevas fuentes renovables de generaci贸n junto con un enfoque sist茅mico oferta-demanda centrado en la b煤squeda de mayor eficiencia y reducci贸n de la intensidad energ茅tica (5) de sus sistemas. O la apuesta creciente de China (6), tanto por las nuevas energ铆as como por el desarrollo de otras fuentes como la nuclear o la hidroel茅ctrica.

Estos procesos identificados forman parte, de una u otra manera, del complejo debate creciente por las denominadas transiciones productivas energ茅ticas que asume diversas caracterizaciones en funci贸n de las geograf铆as concernidas. Si bien no es objetivo de este documento trabajar en particular la identificaci贸n de estos enfoques, resulta esencial se帽alar que las tendencias hacia las transiciones energ茅ticas y los cambios productivos implicados no se instalan en din谩micas de car谩cter universalista que disuelven contradicciones e intereses contrapuestos en la arena internacional, tan variada y asim茅trica en t茅rminos de distribuci贸n y capacidades de poder, sino que deben ser descritas y comprendidas bajo las particulares condiciones objetivas reinantes en las distintas geograf铆as regionales y nacionales. Dicho esto, es importante considerar que este debate sobre las transiciones opera en distintos niveles de an谩lisis desde lo mundial- con el protagonismo de los organismos internacionales (7) en estos debates, hasta lo regional, lo nacional y a煤n los niveles subnacionales (8) de gobierno.

Por otro lado, una de las tendencias en din谩mica permanente, est谩 asociada a la promoci贸n de procesos de exploraci贸n y posible explotaci贸n en lo que denominar铆amos 谩reas de dif铆cil acceso en lo que respecta a la geoestrategia hidrocarbur铆fera mundial. As铆, desde los nuevos recursos no convencionales, como el esquisto o shale con particular relevancia, hasta diversos tipos de crudos pesados y extrapesados que pueden alojarse en cuencas sedimentarias onshore u offshore constituyen uno de los ejes de las apuestas inversoras protagonizadas, en las 煤ltimas dos d茅cadas, por las grandes firmas trasnacionales occidentales de la energ铆a. Incluso grandes empresas con fuerte impronta estatal o de control mixto, como se observa desde Rusia hasta China y algunos pa铆ses asi谩ticos, africanos y latinoamericanos. (9)

Estas estrategias, sin embargo, deben ser permanentemente evaluadas al comp谩s del avance de las tendencias relacionadas a la din谩mica del cambio clim谩tico y las transiciones. A煤n as铆, es importante tener en cuenta que desde 2003 hasta 2014, en momentos en que se produjeron dos grandes olas de incrementos de los precios de los commodities energ茅ticos y alimenticios, tanto las grandes empresas trasnacionales como empresas nacionales de hidrocarburos protagonizaron pujas crecientes por el control de recursos f贸siles de dif铆cil acceso (10), seg煤n la denominaci贸n del analista Michael Klare. Ese ciclo alcista fue interrumpido por la crisis financiera de 2008 y desde 2015 estamos ante escenarios de mayor incertidumbre y volatilidad, con persistentes problemas para el crecimiento sostenido de las econom铆as.

A su vez, en ese gran juego geoestrat茅gico descrito, las aguas del golfo de M茅xico, el litoral mar铆timo del presal brasile帽o, Vaca Muerta en la cuenca neuquina en Argentina y posiblemente el Atl谩ntico Sur con sus recursos hidrocarbur铆feros y minerales alojados en la amplia Plataforma Continental Argentina, son algunos de los puntos cr铆ticos que pueden constituirse en 谩reas de creciente inter茅s en la mirada de las grandes compa帽铆as hidrocarbur铆feras mundiales.

Por cierto, los EEUU hace ya quince a帽os que han consolidado la llamada revoluci贸n hidrocarbur铆fera no convencional, que les ha permitido erigirse en un gran productor de hidrocarburos al punto que las relaciones de fuerza en el mercado petrolero y gas铆fero mundial, orientadas en las 煤ltimas d茅cadas a la preeminencia de los grandes productores del Cercano Oriente y la relevancia de Rusia, se desbalancearon paulatinamente al comp谩s del aumento persistente de la oferta interna de hidrocarburos que los EEUU consolidaron (11). Esa apuesta tuvo como uno de los principales destinatarios a los pa铆ses exportadores de la OPEP, que en la 煤ltima d茅cada intentan ajustes permanentes en los niveles de oferta de hidrocarburos, con el objetivo de neutralizar en parte la creciente oferta de los EEUU con su posible incidencia en una baja persistente de precios y, simult谩neamente, con el fin de matizar la creciente relevancia de la producci贸n no convencional. Este esquema de pujas vol谩tiles e inciertas van de la mano de fuertes apalancamientos financieros en el mercado de Wall Street que, al momento del estallido de la pandemia de la Covid-19, implicaron que miles de puestos de trabajo y muchas empresas hidrocarbur铆feras de mediano porte sufrieran p茅rdidas masivas en el reacomodo violento que se produjo desde abril de 2020 con la baja abrupta de precios como consecuencia de la ca铆da en picada de la demanda. (12)

Por su parte, es importante tener en cuenta que las din谩micas extractivas hidrocarbur铆feras y mineras en distintos contextos regionales est谩n crecientemente atravesadas por enfoques rent铆sticos financieros, orientados a valorizar reservas existentes en per铆odos de tiempo m谩s estrechos. La perspectiva es que la llamada 鈥渧entana de oportunidad鈥 que queda disponible en el sistema internacional para la maximizaci贸n de los procesos extractivos mineros e hidrocarbur铆feros comience a cerrarse en funci贸n del avance paulatino de las agendas de transici贸n hacia matrices energ茅ticas m谩s diversificadas. En ese sentido, no resulta extra帽o que en la Rep煤blica Argentina se discuta la viabilidad t茅cnica operativa y la aceptabilidad social de la puesta en marcha de una normativa destinada a promover las inversiones petroleras y gas铆feras a gran escala (13), con el foco en la maximizaci贸n productiva con finalidad exportadora por un plazo de dos d茅cadas. Este tipo de propuestas requieren de significativos apalancamientos financieros y de importantes incentivos a trav茅s de renovados subsidios a la oferta y desgravaciones impositivas adicionales, en un contexto en el que las empresas podr铆an disponer libremente de porcentajes relevantes de divisas y de cuotas mayores de exportaci贸n. Este escenario, en una econom铆a estructuralmente orientada a la exportaci贸n de bienes hidrocarbur铆feros con el objetivo de 鈥渃errar鈥 la brecha de d贸lares necesarios para el pago de los compromisos financieros externos, nos deja permanentemente ante otras encrucijadas de dif铆cil resoluci贸n. Entre ellas, la puja creciente por el acceso al mercado cambiario que este conglomerado oligop贸lico de empresas hidrocarbur铆feras impone constituye uno de los aspectos m谩s conflictivos, ya que genera permanentes desequilibrios en la estructura productiva argentina. (14)

Asimismo, si se observa la creciente proliferaci贸n de medios y capacidades en las regiones mar铆timas que implican el despliegue de presencia naval permanente a trav茅s de nav铆os de superficie y fuerzas submarinas, vigilancia de amplio espectro y control satelital georeferenciado, puede comprenderse parte de las estrategias de proyecci贸n de poder de Estados Unidos, China, Rusia o incluso Gran Breta帽a. Aqu铆 se estima prioritario profundizar una l铆nea de observaci贸n y an谩lisis ligada a nuestra realidad geopol铆tica mar铆tima.

En efecto, en nuestro Atl谩ntico Sur, la Plataforma Continental Argentina extendida hasta las 350 millas, un 谩rea que abarca m谩s de 6.500.000 kil贸metros cuadrados, puede constituirse en una de las regiones m谩s din谩micas e inestables en los tiempos venideros. All铆, pesca e hidrocarburos configuran dos ejes de las maniobras t谩cticas permanentes de los actores, fundamentalmente aquellas desarrolladas por la potencia ocupante Gran Breta帽a a trav茅s del gobierno kelper. La riqueza material de los isle帽os ha sido construida a partir de la super explotaci贸n ict铆cola en las 煤ltimas tres d茅cadas, situaci贸n que permiti贸 la apertura de una nueva estrategia de exploraci贸n y futura explotaci贸n hidrocarbur铆fera en las zonas mar铆timas adyacentes a nuestras Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.

Por su parte, la Rep煤blica Argentina, en los tramos finales del segundo gobierno de Cristina Fern谩ndez de Kirchner, pareci贸 responder a esta preocupante presencia geoestrat茅gica extranjera en las regiones suroccidentales a trav茅s del denominado proyecto Pampa Azul. Esta propuesta intent贸 erigir una acci贸n de naturaleza interministerial con el objetivo de sistematizar y profundizar el conocimiento de las riquezas naturales presentes en la Plataforma Continental Argentina, junto con el nacimiento de una arquitectura normativa que implic贸 la creaci贸n de 脕reas Marinas Protegidas y otro tipo de santuarios mar铆timos. Este esbozo de program谩tica mar铆tima es, por el momento, una gran apuesta con muy poca claridad geoestrat茅gica, ya que no se han definido, con pertinencia y especificidad, las actividades y misiones ligadas a la proyecci贸n de presencia, control, vigilancia y preservaci贸n, al tiempo que la din谩mica que se impone en la presente coyuntura parece m谩s bien orientada hacia el peligroso despliegue de proyectos exploratorios y productivos en amplias zonas de nuestra Plataforma, desde la Cuenca Argentina Norte hasta la Cuenca Malvinas Oeste y la Cuenca Austral. En esta l铆nea, durante el 煤ltimo a帽o del gobierno de Cambiemos se otorgaron 18 permisos de exploraci贸n a un conjunto de consorcios liderados por importantes empresas hidrocarbur铆feras multinacionales como Equinor, Shell, Total, BP, ExxonMobil, Tullow Oil, Qatar Petroleum, entre otras, en asociaci贸n con socios locales como YPF, Tecpetrol, Pluspetrol y Pan American Energy.

Esta delicada situaci贸n se ha expuesto abiertamente a comienzos de julio de 2021, en ocasi贸n de las audiencias p煤blicas convocadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a los efectos de dar a publicidad los informes de impacto ambiental relacionados con los estudios s铆smicos exploratorios encarados en tres de estas 谩reas adjudicadas en 2019 en la cuenca Argentina Norte. En efecto, la inexistencia de una planificaci贸n sist茅mica relacionada con el proyecto Pampa Azul orientada a la proyecci贸n de presencia y control ligada a la adecuada preservaci贸n de nuestra biodiversidad marina parece haber sido reemplazada por una yuxtaposici贸n equ铆voca de intereses concretos relacionados con la prioritaria puesta en valor de las posibles reservas hidrocarbur铆feras en amplias 谩reas de nuestra Plataforma Continental Argentina. Ello implica no s贸lo una ominosa amenaza a la integridad de la biodiversidad marina presente y futura, provocada por el avance de actividades hidrocarbur铆feras en zonas ligadas a la actividad ict铆cola, sino que tambi茅n distorsiona la factibilidad de pensar una estrategia integral de preservaci贸n y uso racional y sostenible de nuestras 谩reas mar铆timas, al tiempo que se consolida el peligroso escenario de presencia brit谩nica colonial en simult谩neo con el avance de la explotaci贸n ict铆cola desplegada por potencias asi谩ticas y europeas. En definitiva, ante este escenario, el proyecto Pampa Azul se convierte en un castillo de arena.

En definitiva, este complejo cuadro internacional y regional descrito parece estar en v铆as de 鈥渘ormalizaci贸n鈥 parcial a medida que los precios y la econom铆a muestran niveles de recuperaci贸n, aunque dispar y heterog茅nea, desde el 煤ltimo trimestre de 2020 y confirmada con los n煤meros del primer semestre de 2021. Sin embargo, el panorama de incertidumbre, conflictividad y volatilidad, asociado a la posible intensificaci贸n de las disputas geoestrat茅gicas entre China y EEUU y EEUU y la Federaci贸n Rusa, por citar dos de los ejes de tensi贸n en el sistema internacional, deber铆an hacernos reflexionar sobre la actitud de paciencia estrat茅gica que es necesario priorizar en este contexto turbulento.

En ese escenario, resulta prioritario recuperar un juicioso ejercicio de planificaci贸n estrat茅gica situacional aplicado a las pol铆ticas energ茅ticas, orientado a la priorizaci贸n de los objetivos de disponibilidad, accesibilidad y sostenibilidad ambiental mediante la formulaci贸n e implementaci贸n de procesos integrales oferta demanda de diversificaci贸n paulatina de la matriz energ茅tica con perspectivas orientadas a la concreci贸n de acuerdos territoriales concretos de cooperaci贸n e integraci贸n energ茅tica entre nuestras comunidades hermanas sudamericanas.

Gustavo Lahoud es Licenciado en Relaciones Internacionales, Universidad del Salvador. Magister en Defensa Nacional (ex EDENA, actual UNDEF). Analista e investigador en geopol铆tica de la energ铆a en IDEP (ATE). Docente universitario USAL.

Notas:

1- Chemes y Bertinat. (2020). Las Transiciones energ茅ticas. Taller Ecologista. https://tallerecologista.org.ar/las-transiciones-energeticas/

2- Linares, P. (2020). Visiones globales de la transici贸n energ茅tica. Economics of Energy Blog. https://economicsforenergy.wordpress.com/2020/01/22/visiones-globales-de-la-transicion-energetica/

3- BBC News Mundo. (22/4/2021). Cambio clim谩tico: Biden promete recortar las emisiones de CO2 de EEUU a la mitad para finales de d茅cada. BBC. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56850415

4- La Uni贸n Europea trabaja desde hace cuatro d茅cadas en pol铆ticas de eficiencia energ茅tica con programas compartidos que deben supervisarse permanentemente y que establecen mandatos en funci贸n del logro de mejores est谩ndares de eficiencia en los sistemas energ茅ticos. Asimismo, pa铆ses como Alemania, Dinamarca, Suecia, Espa帽a, Holanda, entre otros, han encarado en las 煤ltimas tres d茅cadas programas de desarrollo paulatino de energ铆as renovables.

5- La intensidad energ茅tica es un indicador fundamental para medir el grado de eficiencia energ茅tica de los sistemas. Fundamentalmente, se trata de medir los ratios de consumo de energ铆a en funci贸n de cada unidad de producto generado por la econom铆a. En tal sentido, algunos de los grandes retos que enfrenta la humanidad a la hora de reducir la intensidad de los sistemas energ茅ticos, es el caso del transporte automotor p煤blico y privado, que es uno de los sectores de usos finales de la energ铆a que tiene los mayores est谩ndares de consumo del mundo. Luego, las industrias y los hogares son los otros sectores clave en los que es importante avanzar en menos consumo de energ铆a por unidad de producto.

6- ATEGI. (7/6/2021). China y el reto de la transici贸n energ茅tica. ATEGI. China y el reto de la transici贸n energ茅tica 鈥 Ategi

7- La Organizaci贸n Internacional del trabajo (OIT) plantea, en los 煤ltimos a帽os, un enfoque centrado en la llamada Transici贸n Justa en las econom铆as mundiales, y para ello convoca a reuniones tripartitas con los sectores gubernamentales, empresariales y sindicales de sus pa铆ses miembros. Estos debates giran en torno a diversos ejes que cruzan las din谩micas sectoriales de las econom铆as, los procesos de descarbonizaci贸n, la creaci贸n de condiciones adecuadas para la creaci贸n de nuevos empleos dignos y el desarrollo de la denominada econom铆a verde. Asimismo, distintas agencias de las Naciones Unidas y foros de organizaciones no gubernamentales, entre otros, han encarado convocatorias bajo la enigm谩tica frase de Nuevo Acuerdo Verde (Green New Deal).

8- En este aspecto, pueden se帽alarse los procesos ligados a las ciudades sostenibles, que incorporan debates tendientes a nuevos esquemas de planificaci贸n de las actividades econ贸micas y de los bienes p煤blicos provistos en las urbes a los efectos de mejorar los est谩ndares de eficiencia en el funcionamiento del sistema socio-urbano. Junto con ello, se centran las miradas en la construcci贸n de h谩bitats dignos, con la mirada puesta en el mejoramiento de la calidad de vida y en la lucha contra las desigualdades crecientes en los espacios p煤blicos urbanos y periurbanos.

9- Robinson, A. (24/12/2001). El nacionalismo de los recursos energ茅ticos desata una nueva guerra fr铆a. La Vanguardia.

10- Klare, M. (17/5/2013). De c贸mo la escasez de recursos y el cambio clim谩tico podr铆an producir una explosi贸n global. Marxismo cr铆tico.

11- Muci帽o, Francisco. (24/4/2017). Estados Unidos ya gan贸 esta guerra: la seguridad energ茅tica. Alto Nivel.

12- Chaves B, O. (2020). Visi贸n energ茅tica del pr贸ximo presidente de los Estados Unidos. GRAVITON.

13- Gustavo Lahoud y Claudio Lozano, Apuntes sobre la situaci贸n energ茅tica, UP-IPYPP, agosto 2021.

14- 脥dem.

Fuente: https://opsur.org.ar/2021/11/18/contradicciones-y-pujas-que-la-transicion-energetica-no-disuelve/