December 22, 2021

<<Soy de un lugar donde cuecen el pan a la orilla de un sue帽o que lucha el amor. Soy de donde soy, aunque me encuentre donde est茅, aunque la noche cubra el cielo. Soy de donde soy, de donde habita el coraz贸n>>.

As铆 surgi贸 la revoluci贸n desde las altas cimas de donde habita el coraz贸n

Escrito en 隆26!, julio del 2020, en homenaje al entra帽able trovador lo dije entonces y tambi茅n hoy lo que inteligentemente resumi贸 en voz de otro destacado trovador, Xavier Pintanel: ”Cuando junto con Hannes Salo contemplamos la posibilidad de compilar el cancionero y la discograf铆a de Noel Nicola, lo hicimos con la justa y necesaria intenci贸n de honrar la memoria de alguien que ya no estaba f铆sicamente con nosotros. Sucede que a veces tan nobles prop贸sitos nos ocultan la necesidad del no menos justo y necesario -y seguramente m谩s oportuno- homenaje a los vivos”. Pu帽o en alto compa帽eros, pu帽o en alto que ya llego pues para ello nunca necesit茅 pedir permiso ni perd贸n: ‘Cr茅eme, cuando me vaya y te nombre en la tarde viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos’ aferrado a tu ca帽贸n de futuro como un c贸ndor altivo sobre la cima en tarima de un emblem谩tico escenario. As铆 se despidi贸 en vida trabajando como siempre hizo como no pod铆a ser de otro modo en Vicente Feli煤. Cual la generaci贸n de las hojas as铆 la de los hombres (y mujeres) ”Esparce el viento las hojas por el suelo, y la selva, reverdeciendo, produce otras al llegar la primavera: de igual suerte, una generaci贸n humana nace y otra perece”. Una de las frases de escuela cient铆fica en Homero junto a un principio inalienable que define por igual, al autor que hoy vivenciamos entre l铆neas, a trav茅s de su Cr茅eme como un manifiesto implacable ”Odioso para m铆, como las puertas del Hades, es el hombre que oculta una cosa en su seno y dice otra”. Me despido ya de Homero a trav茅s de esta brillante frase, aferrada al inconfundible perfil y pensamiento del que naciera en La Habana, defendiera como el que m谩s su isla, inseparable a la revoluci贸n que le brind贸 la oportunidad de ser lo que otros niegan, y as铆 poder encontrarse, en el lugar adecuado del coraz贸n del mundo donde habit贸 su entrega en combate batiendo alas hasta el momento justo de dejarnos; donde habitar谩 su obra mientras el sentimiento de revoluci贸n prevalezca, entre los fundadores del Movimiento de la Nueva Trova Cubana. As铆 fue desarrollando su personalidad, su arte propio y oficio, en derroche de creatividad sobre el gran eslab贸n cediendo el testigo m谩s ejemplar –a su hija Aurora de los Andes– que pariera una revoluci贸n de artistas como Alicia Alonso, rodando por el mundo reconocida como hito de historia en danza; docentes y cient铆ficos, sin parang贸n en investigaci贸n continua con una sanidad digna de reconocimiento preventiva de una sensibilidad humana de las m谩s respetables, gran desarrollo en aventura teniendo en cuenta el bloqueo desde todos los puntos cardinales que hist贸ricamente el capitalismo ha sometido a la isla; una sanidad gratuita como su ense帽anza, que cubre a toda la poblaci贸n hasta el poblado m谩s remoto rural. Esa fue siempre y no otra la intenci贸n que la revoluci贸n cubana alumbr贸 frente a la deshumanizaci贸n en garras del imperialismo.

驴Qui茅n es Vicente Feli煤? (Este fue su testigo y legado inmortal m谩s representativo):

Cr茅eme, cuando te diga que el amor me espanta Que me derrumbo ante un te quiero dulce Que soy feliz abriendo una trinchera. Cr茅eme, cuando te diga que me voy al viento D茅 una raz贸n que no permite espera Cuando te diga no soy primavera

Sino una tabla sobre un mar violento. 驴Cu谩l es su historia, c贸mo irrumpi贸 entre nosotros su ‘Cr茅eme’? Espero no equivocarme al afirmar que en los primeros meses de 1975, desde la Televisi贸n Universitaria uno de sus directores amigo com煤n, le pide a Silvio una canci贸n por el aniversario 40 de la ca铆da en combate de Antonio Guiteras y el venezolano Carlos Aponte, al que Silvio respondi贸 que con mucho gusto, pero que mejor, la hiciera Vicente Feli煤 dado los v铆nculos casi familiares con ellos <<Mi familia paterna era de Matanzas y Carlos Alfaras, esposo de una hermana de mi padre y miembro de la Joven Cuba, organizaci贸n creada por Guiteras, estuvo entre los combatientes de El Morrillo. Aponte y Paulino P茅rez Blanco se escondieron en la casa de mi familia el 7 de mayo de 1935, y esa noche mi abuela paterna Ignacia L贸pez Pineda, junto a Mario Argenter, eminente m煤sico matancero y amigo de la familia, tocaron para Aponte, a petici贸n suya, La Polonesa de Chopin, brindaron, y mi abuelo, el juez Santiago Feli煤 Silvestre, le regal贸 su rev贸lver a Aponte, con el que caer铆a combatiendo al d铆a siguiente>>: Cr茅eme, si no me ves y no te digo nada

Si un d铆a me pierdo y no regreso nunca. Cr茅eme, que quiero ser machete en plena zafra Bala feroz al centro del combate. 驴C贸mo se reafirma, y consolida, dentro de la nueva sociedad? Militando como ser nuevo, combatiendo capitalismo e imperialismo como los que le precedieron desarrollando el internacionalismo y la amistad entre los pueblos. Compuso m煤sica para obras de teatro, televisi贸n y espect谩culos, ha colaborado en programas culturales como asistente de direcci贸n y director musical, fue asesor de m煤sica de radio y televisi贸n cubana, guionista, locutor y director de radio. Dirigi贸 el Centro Cultural ‘Canto de Todos’ promoviendo encuentros e intercambios desde la canci贸n, en todos los pa铆ses de latinoam茅rica, premios y reconocimientos. Llev贸 su isla y revoluci贸n a m谩s de 20 pa铆ses de Am茅rica, Europa y 脕frica, comparti贸 escenarios con Isabel Parra e Inti Illimani, Daniel Viglietti y Alfredo Zitarrosa, Le贸n Gieco y Mercedes Sosa, Luis Enrique y Carlos Mej铆a Godoy, Silvio Rodr铆guez y L. Eduardo Aute, Caco Senante y Pete Seeger鈥 Nuestro personaje se sum贸 a la gran cadena de ese eslab贸n ejemplar de cuban铆a que fue entronc谩ndose cedi茅ndose unos a otros por el mundo el testigo.

Nada como la luz define las sombras, porque delante de la sombra, est谩 la luz; sin duda alguna Vicente Feliu, es –fue– adem谩s de comprometido con su pueblo y su revoluci贸n, uno de los grandes trovadores en remolino de versos en combate de una raz贸n que no permite espera (De gran labor art铆stica, escuela y cantera de continuidad en que se desenvolvi贸 en otro tiempo Carlos Puebla). Ese es –fue– al que pretendo seguir disfrutando como estrella roja que se acerca entre l铆neas a mi nota escrita como un mensaje extremo, al borde de la noche en la que reina el cielo hasta llegar el d铆a, y se multiplican las batallas espaciadas sobre el curso de los r铆os ramificados en tierra bajo cielo raso, y el arado espera pues como el ocaso elijo la luz de algunas de sus canciones maestras, y uni茅ndome a los vientos portadores de semillas de libertad me lanzo a la odisea, y para seguir sembrando curto primaveras arando con bueyes la tierra de versos, y ese es desde mi espera el canto de todos con todo, con 茅l, Feli煤, hablando metaf贸ricamente de su esencia incondicional en cultura propia, y como ser de otro mundo posible camino con el guerrillero aireando junto a 茅l la vida enfrentada a la rapi帽a imperial (que en ausencia de tu materia) atraparte espera. Las generaciones nos vamos curtiendo unos a otras como hombres, mujeres, y de la esencia de ambos, nutriendo y desarrollando partiendo de la savia m谩s antigua de nuestros pr贸ceres hasta nuestros d铆as. Escribo esta nota con la m煤sica de fondo que edit贸 en homenaje a Che de t铆tulo ‘Guevarianas’ –me inspir贸 en el homenaje hecho en 隆26! del a帽o pasado y en este que pretende su memoria inmortal– Creo es uno de los discos m谩s completos de la m煤sica cubana, cada canci贸n es un pedazo de historia, y su vida, vida de Guevara el guerrillero que est谩 entre nosotros para anunciarnos un nuevo d铆a de lucha que Feliu sintetiza de esta manera <<Los h茅roes nos reclaman su sangre. Al pasado hubo que hundirlo a balazos. El cansancio hay que romperlo a martillazos. Este pa铆s, que decidi贸 vivir as铆 requiere hombres y mujeres que se midan diariamente bajo este sol que nos calienta los principios>>. El concierto ofrecido en el Centro Hispanoamericano de la Cultura de La Habana, interpret贸 a grandes poetas y cantautores; impresiona por su sensibilidad y calidez de voz, de la que brota Celaya, Miguel Hern谩ndez鈥 incluye una de las mejores versiones que se haya cantado en vivo de Aute ‘Al alba’, por su percepci贸n, acci贸n e identidad al igual que la versi贸n de Comandante Carlos Fonseca (Concierto premiado con el especial Cubadisco 2017).

驴Es pues Vicente Feli煤 lo que es –fue– siente y padece? Hagamos que el propio trovador, nos responda de singular manera en lecci贸n de trinchera y elecci贸n firme de principios, sirva pues, su despedida como ejemplo de su obra en formato de vida: ”Hoy 驴por qu茅 cantamos? por lo mismo que la vida. Hoy la despedida aglutina a los marranos. Me he despedido de un amor, me he despedido de mi tierra, me he despedido en son de guerra, en son de padre, en son de flor. Me he despedido del candor, me he despedido de la piedra, me he despedido de la hiedra, de la mierda y del favor. Hoy encuentro el verso y Benedetti me sonr铆e. Hoy mi viejo r铆e y desde lejos lanza un beso. Hoy yo s茅 que canta con el coraz贸n del alma. Benedetti, en calma, sabe que la muerte es falsa”. 驴Qu茅 recuerdos de infancia y juventud, en el seno de qu茅 familia, y entorno, se desarrolla? <<Yo nac铆 el 11 de noviembre de 1947 en La Habana -en Centro Habana- de familia de clase media profesional, destacada en la lucha revolucionaria, desde los a帽os 30 (Joven Cuba, A la Izquierda Estudiantil, los insurreccionalistas Aut茅nticos de Carlos Pr铆o Socarr谩s, 26 de Julio, y m谩s atr谩s, hacia finales del siglo XIX en Matanzas apoyando a los mambises, y luego integrada de lleno al proceso revolucionario de 1959). Fui el primer hijo, de una familia descendiente de catalans, galegos y canarios>> 鈥擜unque el m谩s joven, Santi siempre fue el mayor de los hermanos. Rony y yo solo somos los m谩s viejos. F铆jate qui茅n era Santi que a los siete a帽os compuso una canci贸n para los ni帽os vietnamitas. Le dijo a pap谩 que se la acompa帽ara, mientras 茅l la cantaba y en un momento, Santi lo para y le dice: 芦Papito, ese acorde no es禄. Contrario a lo que muchos piensan, Santi nunca fue zurdo, por lo que suponemos que aprendi贸 la guitarra de vista, como en un espejo. Me coment贸 alguna vez que la encord贸 para zurdos, pero como no ten铆a guitarra y todos sus amigos eran derechos, decidi贸 aprender as铆. Lo incre铆ble es lo bien y lo limpio que tocaba, teniendo todo al rev茅s. Brillante y l煤cido, su po茅tica (poes铆a y 茅tica), dif铆cil por dem谩s, lleg贸 a much铆sima gente en todas partes y ha dejado huellas que se ver谩n en la medida en que el tiempo pase. <<A煤n me cuesta hablar de 茅l. Se nos quedaron demasiadas cosas pendientes que ya no podr谩n ser, como grabar las canciones de pap谩, de las cuales m谩s de la mitad solo 茅l se las sab铆a>>.

Aunque soy de las que defienden los homenajes a los seres m谩s queridos en vida, un impulso me arrolla a lanzarme al viento sobre un coraz贸n que no permite espera, al conocer la noticia, pues me obliga a recordarte y nunca olvidar aqu茅l 2014 en que muri贸 Santi, tu hermano 鈥減eque帽o鈥, el entra帽able cantautor Santiago Feliu, de un infarto a los 51 a帽os y, hoy tu: 17/12/2021 a los 74 a帽os. Cr茅eme, y aunque tu no te hayas dado apenitas cuenta, un infarto m谩s se ha vuelto a imponer en vuestras vidas arrolladoras, un infarto clavado como de la rosa la espina que tiene de arco iris, lo que tus manos de canciones finas, que Aurora de los Andes testimonia de esta bravura manera ta sencilla y profunda como desgarradora <<Estaba en un escenario. Empezaba a cantar La Bayamesa. Se fue en toda su estatura y con el coraz贸n m谩s grande que el pecho. Te amo, pap谩. Te amo!!!>>. El mejor lugar para yacer un creador, un m煤sico, adem谩s de cantautor. Feliu en esencia era m煤sica y puro amor, un trabajador ingeniero del verso y obrero infatigable al pie de su ca帽贸n de futuro, dejando su semilla en el Museo de la M煤sica inseparable a su inmortal ‘Cr茅eme’, por donde brotan Guevarianas al paso, Auroras, lealtad sobre escena y revoluci贸n en su voz y profunda mirada, en carga de empat铆a optimista y desaf铆o. Contigo como militante trovador revolucionado aleteo alas al viento de los inmortales, en recuerdo de todos, que como vos hab茅is empujado d茅cadas de historia escrita, en tu memoria de coraz贸n gigante, y en el de todos los que nos hab茅is dejado ese legado brillante en obras de gran entrega, como tu hermano Santi, Carlos Puebla, Violeta y Nicanor Parra que entre hermanos e hijos media la gran escuela chilena que V铆ctor Jara resalt贸 (antes de ser asesinado como legado de estela intachable), Viglietti, Leonar Cohen, Labordeta, Mikel Laboa, Luis Eduardo Aute, Carlos Cano, Ferlosio, Adalberto 脕lvarez, Al铆 Primera… y ahora tu. Flor de flor en remolino de viento a favor sirva el recuerdo sobre escenario de tus setenta que entra帽able resumi贸 ‘La Jiribilla’ <<Celebrar los 70 a帽os de vida de un trovador constituye un elemental acto de cortes铆a por parte de sus seguidores, pero a la vez, este se puede convertir en un acontecimiento al desbordar el universo de todo un historial de entrega al pr贸jimo desde la sensible matriz de sus canciones… >>. Vicente Feli煤 abog贸 por la satisfacci贸n de hacernos compartir el estamento 茅tico de un juglar de sentir profundo marcado por la convicci贸n y la voluntad de cantar necesarias verdades <<Si un d铆a muero irremediablemente, sin terminarlo todo, o al menos lo que me corresponde, quisiera que lo poco que tenga se utilizara al m谩ximo. A quien no entendi贸 mi forma de estar recomiendo mirar hacia el fondo de s铆. Mire bien, pues quiz谩s hubo alguna que otra presencia que no se advirti贸 por temor. Que nadie se calle todo lo que fui, lo hermoso y lo triste… >>.

A menos de cuatro meses despu茅s del 1潞 de enero de 1959, un 28 de abril, se crea la Casa de las Am茅ricas en medio de campa帽as medi谩ticas difamatorias, amenazas del presidente Eisenhower, secuestros de aviones y atentados terroristas. La Revoluci贸n se defend铆a y daba los primeros pasos en su proyecto emancipador. Convert铆a en ciudad escolar la fortaleza de Columbia, entregaba la propiedad de sus tierras a m谩s de trescientos campesinos, fundaba el ICAIC (Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematogr谩fico) y la Imprenta Nacional. Pronto EEUU usar铆a su poder para aislar a Cuba 鈥渟u mal ejemplo鈥 de soberan铆a y justicia social. Lograron excluirla de ciertos foros y romper v铆nculos diplom谩ticos, acuerdos, pero no les fue posible quebrar otros lazos asociados al instinto y a las ra铆ces de los pueblos m谩s all谩 de su poder imperial basado en el despotismo feudomilitar. No me queda otra personalmente hablando que el orgullo de haber trabajado en ella aportando a su memoria y a sus sue帽os lo que en el fondo m谩s profundo siento y el arado espera. Casa de las Am茅ricas se fund贸 guiada por una personalidad tan luminosa como Haydee Santamar铆a, junto a un equipo comprometido y leal, contribuy贸 de manera decisiva a que Cuba no fuera desgarrada, desentroncada del conjunto de Latinoam茅rica. Indudablemente Feliu forma parte de los cantores de esa casta, de los trovadores de la revoluci贸n que nacieron del movimiento 26 de julio, porque la lucha, tambi茅n es cultura:

Cr茅eme que mis palomas tienen de arcoiris

Lo que mis manos de canciones finas.

Cr茅eme. Cr茅eme

Porque as铆 soy

Y as铆 no soy de nadie.

Aurora de los Andes (hija) y Vicente Feli煤 (‘Cr茅eme’)

Mait茅 Campillo (actriz y directora d` Teatro Indoamericano Hatuey)