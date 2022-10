–

Por William Schryver

30 de septiembre de 2022

Ahora que dura ya tres semanas la contraofensiva de Járkov iniciada en septiembre de 2022 ampliamente celebrada y de la que se ha hecho una propaganda masiva, los acontecimientos inicialmente oscurecidos por la niebla de la guerra ahora se pueden ver con mayor claridad.

En primer lugar, ha quedado establecido que, desde julio hasta agosto, hubo una acumulación bastante transparente de fuerzas ucranianas recién creadas y fuerzas próximas a la OTAN (“voluntarios extranjeros”) en el cuadrante noreste del Óblast de Járkov.

La gran mayoría de la fuerza ucraniana estaba formada por reclutas forzosos novatos en el campo de batalla, una cantidad sustancial de los cuales había recibido unas pocas semanas de “entrenamiento acelerado” en las bases de la OTAN en Polonia, Alemania y Gran Bretaña.

Además, la parte del león del equipo de la OTAN entregado durante ese tiempo se amontonó para ser entregado a este nuevo ejército en lugar de dispersarse en otras regiones a lo largo de la línea del frente de 1.000 km que va desde Járkov a Jersón.

El número total de fuerzas ucranianas reunidas en la zona sigue siendo algo incierto, pero parece haber estado entre 35.000 y 50.000 soldados, incluidos aproximadamente 5.000 “voluntarios extranjeros” próximos a la OTAN que, en última instancia, servirían como “tropas de choque” para la ofensiva.

También está indiscutiblemente establecido que los rusos, en las semanas previas al ataque ucraniano, habían reducido significativamente la densidad de hombres y equipos en el triángulo geográfico formado por el río Seversky Donets que va de noroeste a sureste y el río Oskol que va de norte a sur.

La confluencia de estos dos ríos está situada inmediatamente al sureste de Izyum, con el centro de transporte de Kupyansk a ambos lados del Oskol al norte, y Andreevka en la margen izquierda del Seversky Donets al noroeste.

Los rusos habían dejado formaciones pequeñas pero satisfactoriamente abastecidas de la milicia de Donbass y de la Rosgvardia (Guardia Nacional Rusa), cubiertas por fuego de artillería de larga distancia relativamente potente, apoyo aéreo cercano modesto y ataques ocasionales con misiles de precisión contra concentraciones de fuerzas ucranianas.

Existe controversia, incluso entre los analistas amigos de Rusia, sobre si los comandantes estratégicos rusos debilitaron deliberadamente esta área en particular o si simplemente se vieron obligados a vaciarla de tropas porque carecían de fuerzas suficientes para cubrir adecuadamente todo el frente.

Hay argumentos convincentes para ambos puntos de vista, aunque la opinión de consenso sostiene que el frente en esta región se debilitó inadvertidamente debido principalmente porque los comandantes rusos creían que el inminente ataque ucraniano ocurriría en otro lugar.

Sigo convencido de que el alto mando ruso debilitó intencionalmente el frente en esta área en particular para incitar a los comandantes de la OTAN de este ejército recién creado a atacar precisamente donde lo hicieron, y luego conducirlos deliberadamente a la bolsa triangular definida por los dos ríos, como se describió anteriormente.

Mi argumentación que apoya este punto de vista es la siguiente:

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que, desde el comienzo de esta batalla que ya dura tres semanas, las fuerzas rusas que defienden el área en cuestión han sido superadas en número en una proporción de al menos 5:1 en casi todas las coyunturas. Es absurdo creer que esta disparidad en el número de fuerzas no fue anticipada por los comandantes rusos, así como un plan de batalla concebido para explotar la geografía y la superioridad inherente a la potencia de fuego de la fuerza defensora para poder llevar a cabo una retirada táctica punitiva.

Y, en retrospectiva, ahora es claramente evidente que eso es precisamente lo que han hecho.

Contrariamente a las historias ridículamente exageradas de una retirada rusa desordenada, con mil tanques y vehículos blindados destruidos/abandonados, miles de bajas y diez mil capturados (sí, números como estos fueron difundidos sin parar por “expertos analistas” occidentales en la primera semana de la batalla!), las fuerzas rusas llevaron a cabo una retirada de combate notablemente disciplinada, avanzaron a través de múltiples líneas de defensa preparadas y provocaron graves pérdidas a los soldados y el equipamiento ucranianos en cada paso del camino, mientras sufrían pérdidas relativamente modestas.

Sí, varias ciudades y localidades fueron defendidas brevemente y luego abandonadas por el camino. En cada caso, los propagandistas ucranianos y sus aliados en los medios occidentales pregonaron victorias gloriosas, pero ninguna de estas historias de supuesta brillantez marcial se molestó en mencionar el precio exorbitante que se paga por las modestas propiedades inmobiliarias que afirman haber “liberado”.

Tampoco se han informado las purgas debidas al “filtrado” posterior de “colaboradores rusos” en cada uno de estos pueblos y aldeas en las historias completamente tendenciosas de los medios de comunicación occidentales. En cambio, nuevamente se contó a la audiencia occidental nuevas historias de atrocidades sin pruebas de las bárbaras tropas rusas, a las que se relacionaba con violaciones gratuitas, asesinatos, saqueos, torturas, masacres indiscriminadas y fosas comunes de civiles inocentes.

Pero a pesar de la avalancha de propaganda delirante, los movimientos similares a la guerra relámpago de los primeros días de la ofensiva se han ralentizado desde hace mucho tiempo hasta convertirse en un arrastre sangriento en la segunda quincena de septiembre, devorando a cientos de hombres y docenas de piezas de equipo todos los días, con avances muy pequeño para justificar semejantes costes.

Los rusos establecieron su principal línea de defensa en la orilla oriental del río Oskol. Todos los días durante las últimas dos semanas, los informes ucranianos afirmaron que las AFU habían tomado o estaban a punto de tomar Kupyansk, que se encuentra al lado del río. Pero nunca fue cierto hasta hace dos días, cuando las fuerzas rusas en la parte este de la ciudad finalmente se la cedieron a los ucranianos, no sin antes haber infligido una masacre totalmente desproporcionada comparada con sus propias pérdidas, y a pesar de haber enfrentado continuamente fuerzas atacantes que superaban varias veces su propio número.

No es que haya habido muchas batallas de infantería. Más bien, los rusos, como de costumbre, han atacado salvajemente a los ucranianos principalmente mediante fuego indirecto de artillería y ataques aéreos, continuamente corregidos por drones y observadores avanzados.

En el extremo sur de la bolsa, los rusos abandonaron Izyum pronto, oponiendo solo la resistencia suficiente para cubrir su retirada. Luego se concentraron en las cercanías de Liman, en la orilla este del Oskol, y ha sido la defensa de Liman la que desde entonces se ha convertido en el enfrentamiento más grande y sangriento de toda la larga batalla.

Durante varios días, los ucranianos y sus tropas de choque de “voluntarios extranjeros” lucharon en vano, con pérdidas significativas de hombres y equipos, para establecer cabezas de puente duraderas a través del Oskol. Eventualmente prevaleció su superioridad numérica y empujaron sus fuerzas al otro lado del río.

Inmediatamente aparecieron informes de la “inminente caída de Liman” en los medios occidentales. Pero los anuncios siempre eran prematuros. Y ahora, durante más de una semana, los repetidos intentos ucranianos de asaltar y derrotar a los defensores de Liman han sido rechazados con enormes pérdidas para los atacantes. Literalmente, miles de tropas ucranianas y cientos de unidades de su equipo suministrado por la OTAN han sido engullidas en esta batalla de trituradoras de carne y, sin embargo, han seguido alimentándola con aún más tropas, armamento y vehículos en la refriega en curso, fanáticamente decididos a tomar la ciudad a toda costa.

Mientras escribo, los ucranianos finalmente lograron un cerco casi total de las fuerzas rusas en Liman. La única vía de suministro y escape que les queda es un único corredor estrecho que está cubierto en gran parte por la artillería ucraniana. Queda por ver si harán una última resistencia en la ciudad o intentarán una costosa retirada a través de la zona de fuego.

En cualquier caso, la guarnición en Liman y sus alrededores, apoyada por artillería de larga distancia y ataques aéreos, con su sacrificio, habrá infligido una herida espantosa en la capacidad de combate de las formaciones del ejército ucraniano contra las que han luchado. El Ministerio de Defensa ruso afirma que miles de ucranianos murieron en las recientes batallas a lo largo de la línea de defensa del río Oskol entre Kupyansk y Liman. Esto se suma a otros miles de muertos en la primera semana de la ofensiva. Y ahora el ataque ucraniano casi agotado está en la medida más lejana del saliente creado por esta “contraofensiva” de último aliento.

Independientemente de si los defensores rusos de Liman lucharán hasta el último hombre, si se rendirán o si lograrán escapar, afirmo que probablemente se verá en retrospectiva como la batalla fundamental de esta etapa de la guerra.

Para avanzar hasta este punto, los ucranianos ahora han gastado una porción irremplazable del ejército que sus jefes supremos de la OTAN trabajaron tan duro para reunir durante el transcurso del verano. Sí, es posible que aún queden varios miles de soldados menos capaces como personal puramente nominal para el futuro, pero han perdido un gran número de sus tropas de choque de “voluntarios extranjeros”, así como grandes cantidades de equipo suministrado por Occidente y reservas limitadas de municiones que ya no se pueden reemplazar fácilmente debido al simple hecho de que todos los países de la OTAN de Europa, e incluso los propios Estados Unidos, simplemente se han quedado sin sus inventarios finitos de las necesidades de la guerra industrial moderna (1).

Así que tenga en cuenta estas realidades incluso cuando los triunfantes informes de los principales medios de comunicación occidentales en los próximos días se regocijen en la casi inevitable “victoria gloriosa” en Liman.

Y luego considere las realidades más relevantes de todas:

Desde hace varias semanas, trenes aparentemente interminables de equipos militares rusos han estado fluyendo desde Rusia hacia Ucrania. La evidencia en video de esta acumulación sin precedentes de tropas es abundante y ha aumentado notablemente en las últimas dos semanas, y particularmente en los últimos días.

No se equivoquen, estas no son columnas de tanques y vehículos oxidados y anticuados de la era de Jruschov, como los despistados propagandistas del imperio quieren hacerle creer. Por lo que he visto, se trata en su mayoría de cosas nuevas: cientos de tanques de primer nivel, artillería autopropulsada, vehículos de combate de infantería, cientos de lanzacohetes de artillería, una cantidad impresionante de varios sistemas de defensa aérea e incontables apoyos aparentemente nuevos de vehículos de todo tipo.

Sí, para disgusto de muchos analistas simpatizantes de Rusia a los que sigo, parece que prácticamente nada de esta enorme acumulación de fuerza militar se ha distribuido rápidamente en las líneas del frente. Las valientes fuerzas que han luchado en Kupyansk, Liman y otros lugares durante las últimas semanas aparentemente han sido adecuadamente abastecidas, pero no sustancialmente reforzadas. La acumulación en curso claramente se reserva para “algo grande” que aún está por venir.

Es casi seguro que ese “algo grande” seguirá los pasos de los referendums de esta semana en las provincias de Lugansk, Donetsk, Zaporozhe y Kherson, y el anuncio de la semana pasada de una movilización parcial de las reservas rusas: 300.000 soldados en total, la mayoría de los cuales eventualmente serán desplegados para tomar el lugar de las tropas de combate mucho más experimentadas que se han visto obligadas a servir también en funciones de apoyo en la retaguardia durante los últimos siete meses de esta guerra.

Quizás lo más importante es que hay un número sustancial, pero aún desconocido, de batallones profesionales rusos previamente retenidos al margen de esta guerra que ahora se agregarán al poder de ataque de primera línea, sin duda manejando gran parte de los nuevos envíos de armamento y artillería que se ha observado como inundaban la zona de batalla.

También es fundamental recordar que se han reunido más de 800 aviones de múltiples tipos en varias bases rusas que rodean el actual teatro de operaciones. Aunque se han seguido realizando salidas aéreas diarias que suman cientos en todo el campo de batalla, aún no se ha desplegado una mera fracción de la fuerza disponible de inmediato.

De hecho, como he argumentado durante muchos meses, Rusia ha estado librando esta guerra con una mano atada a la espalda, incluso cuando Estados Unidos y sus diversos vasallos de la OTAN han avanzado metódicamente de una escalada a la siguiente.

Se informa que Vladimir Putin incluso ahora está pronunciando un importante discurso en una celebración de la reasimilación a la madre Rusia de una parte significativa de la Novorossiya histórica. Llegando como está inmediatamente después del impactante sabotaje de los gasoductos Nord Stream en el Mar Báltico, y dada la acumulación militar masiva pero aún no utilizada en las áreas activas de batalla, es casi seguro que octubre marcará un importante punto de inflexión en la guerra ruso-ucraniana.

