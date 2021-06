–

Pura Arcos – de Mujeres Libres

El 26 de junio de 1919 nace en Valencia (Valencia) la

militante anarcofeminista Purificación Pérez Benavent, más conocida como Pura

Arcos. Nacida en el seno de una familia anarcosindicalista – tanto su abuelo

como su padre fueron militantes del Sindicato del Transporte de la CNT -,

cuando tenía tres años se instalaron en Xà tiva (La Costera, Valencia).

Estudió en la escuela hasta los 12 años, edad inusual en una

muñeca de su época, y cuando se proclamó la República y se crearon escuelas de

educación secundaria, Pura Arcos continuó con su educación. 1933 la familia se

trasladó a Barcelona, ​​dejó los estudios y se puso a trabajar. Unos meses más

tarde se trasladaron al barrio del Clot, donde pudo estudiar de noche en la

racionalista Escuela Naturaleza de Joan Puig y Elías, donde conoció jóvenes

anarquistas y se hizo miembro de un ateneo libertario.

Durante la guerra y la Revolución volvió a Valencia ya

mediados de 1937 formará parte de la secretaría de propaganda del Subcomité

Nacional de “Mujeres Libres” y paralelamente imparte clases en una

escuela de la colectividad «El Porvenir» de Tavernes de Valldigna (Valencia).

En Barcelona hizo un curso de transporte y formó parte del primer grupo de

mujeres que obtuvo el permiso de conducir tranvías.

En octubre de 1938 intentará participar como secretaria de

propaganda de «Mujeres Libres» en el pleno del Movimiento Libertario de

Barcelona, ​​pero «Mujeres Libres» como organización independiente fue vetada,

y el 28 de noviembre de 1938 participará en el mitin en recuerdo de Durruti en

Xà tiva, con Cano Carrillo y Jover. Durante la posguerra pasó muchas

dificultades antes de reunirse con su familia en Barcelona, ​​donde durante dos

años no salió de casa; amplió estudios y actuó en la lucha clandestina durante

los años cuarenta en el Clot y en la red de apoyo los presos anarquistas.

En 1959 consiguió marchar a Canadá con su hija, donde se

reunió con su compañero Federico Arcos, que ya se había ido en 1952 desde su

exilio francés y donde encontró trabajo en una fábrica de automóviles de la

Ford. Pura Arcos aprendió inglés y se hizo enfermera en Canadá, profesión que

ejercería hasta su jubilación. Colaboró ​​en Anthropos, Mujeres Libertarias

(Madrid), Mujeres Libres (Londres). Es autora de The modern school movement. Historical and personal notas of the

Ferrer schools in Spain (Croton, 1990, con otros), Mujeres Libres. Luchadoras

libertarias (Madrid, 1999, en colaboración).

Pura Arcos murió el

12 de octubre de 1995 en Windsor (Ontario, Canadá).

