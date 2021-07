–

De parte de Arrezafe July 29, 2021 5 puntos de vista

Capítulo

extraído del libro La historia como misterio (1999), de

Michael Parenti.

Traducción del inglés: Arrezafe

Purgando

a los rojos

De

los recién llegados al mundo académico a mediados de siglo, los que

de lejos encontraron mayores dificultades fueron los comunistas y

otros radicales. Consideremos la carrera de Herbert

Aptheker, un prolífico historiador y durante la mayor parte de

su vida miembro del partido comunista. Aptheker, que produjo excelentes

trabajos sobre las revueltas de los esclavos, que editó una documentada

historia de los afroamericanos en siete volúmenes y los documentos

de W.E.B. Du

Bois, nos describe la discriminación que padeció a comienzos de

su carrera:

“Mi

título de graduado en Columbia incluía el de doctor, obtenido en

febrero de 1943. Previo a eso, mis esfuerzos por conseguir un trabajo

en colegios de Nueva York fracasaron, y la razón fue claramente

política. Cuando volví de combatir en Europa y hablé con el

profesor W.L. Westermann sobre las posibilidades de un puesto en

Columbia, me dijo amablemente que para Columbia no era posible

contratar a una persona con mis creencias políticas. Después de

eso, las cartas que envié a la oficina de empleo y al departamento

de historia de Columbia no tuvieron respuesta. Mis esfuerzos por

conseguir un empleo continuaron durante los años cuarenta, cincuenta

y sesenta. Lo intenté en Howard, en la Universidad de Wisconsin, en

Reed y en muchos otros sitios. Los departamentos mostraron interés

en contratarme en Reed, en Northern Illinois, Bufalo y otros lugares,

pero siempre se producía el corte a nivel administrativo

–normalmente sin ninguna comunicación escrita– aunque en Bufalo

hubo una primera y entusiasta oferta del presidente, tras la cual,

una nota del mismo comunicándome que la administración no veía

favorablemente mi nombramiento”.

Aptheker

continúa su relato de cómo posteriormente fue invitado a algún

curso o lectura ocasional en diversos colegios, a veces tras largas

luchas, como en la Universidad de Carolina, Chapel Hill, donde tuvo

que litigar contra la universidad al ser invitado a hablar y después

negársele el acceso al campus por parte de la administración, o en

la Universidad de Yale, donde se le pidió que enseñara en un curso,

lo que la administración se negó pòsteriormente a reconocer.

Otro

historiador prolífico, pero subempleado, fue Philip Foner, quien

escribió y editó libros pioneros sobre la historia de los

trabajadores, la historia afroamericana y temas similares. Foner y

sus tres hermanos estuvieron entre los más de cuarenta profesores y

empleados despedidos del City College de Nueva York en 1941, durante

la caza de brujas anticomunista llevada a cabo por el notorio Comité

Rapp-Coudert, de la legislatura del estado de Nueva York. Hasta

veinticinco años después, Foner no encontró otro empleo como

profesor.

Durante

los años 40 y 50, a cientos de enseñantes en todas las

universidades de la nación se les negaron contratos o se les

anularon los que tenían a causa de sus ideas políticas. Los que se

opusieron a tales purgas fueron conminados al silencio. Muchos

tuvieron que firmar humillantes “juramentos de lealtad”

como requisito para mantener sus empleos. En algunos casos, el FBI

mantuvo una oficina en los campus, trabajando coordinadamente con la

administración para revisar los expedientes de los estudiantes y

profesores y reclutar espías que informaran de sus compañeros y

catedráticos. De acuerdo con un estudio, William F. Buckley fue un

informante habitual en los campus, al igual que Henry Kissinger.

Protegido de Arthur Schlesinger Jr., Kissinger abría el correo de

los estudiantes e informaba de su contenido a las autoridades

federales.

Entre

los académicos de izquierdas que se las arreglaron para sobrevivir

dentro del sistema universitario, muchos tuvieron que recorrer un

camino muy duro, como Williams Appleman tuvo ocasión de comprobar. A

principios de los años 50, Williams desarrolló un punto de vista

crítico con la ortodoxia imperante en la guerra fría, tachando la

política de los Estados Unidos de contraproducente, estúpida y

miope. Creía que eran posibles unas relaciones normales entre los

Estados Unidos y la Unión Soviética.

Las

críticas de Williams a la política exterior americana no tenían un

contenido marxista como tal. Simplemente no entendía que Estados

Unidos no tuviera interés en alcanzar un entendimiento con Moscú y

se dedicara a atacar a cualquier país que se saliera del sistema

global capitalista. Sin embargo, su trabajo fue lo suficientemente

crítico como para ser objetivo de los defensores de la guerra fría

en el gobierno y en el mundo académico. No pudo ver sus artículos

publicados en los dos periódicos más importantes de la profesión,

el American Historical Review y el Mississippi Valley

Historical Review. Un ensayo suyo que presentaba un punto de

vista crítico con la política de Estados Unidos en Latinoamérica

desde 1917 a 1933, con una simple nota al pie como fuente primaria y

casi todo el resto basado en materiales de archivo, fue devuelto por

los editores por estar “insuficientemente documentado”.

Otro de sus trabajos fue rechazado por un famoso personaje

conservador experto en relaciones exteriores porque Williams había

citado documentos que normalmente no se usaban y que, al parecer,

iban más allá de lo permitido por el Departamento de Estado.

Williams

se ganó bastantes seguidores entre los estudiantes y el público

políticamente formado. Sin embargo, tuvo que soportar la cancelación

de contratos de libros sobre temas políticos, siendo acusado de rojo

por sus colegas e intimidado ferozmente por los defensores de la

guerra fría, como Theodore Draper, que le atacó desde publicaciones

como la revista Time y le acosó de forma persistente desde el

Comité de Actividades Antiamericanas. Los biógrafos de Williams

concluyen: “En el transcurso de su carrera, se le ofrecieron

pocas ayudas, pocos trabajos, y no particularmente prestigiosos, y se

le premió sólo de forma honoraria (por un colegio de la comunidad

negra). A pesar de su presidencia de la Organización Americana de

Historia, nunca dejó de estar en una lista negra informal.”

De

la forma menos académica, el historiador de Harvard Osear Handlin

atacó el libro de Williams The Contours of American Histmy,

calificándolo de “inmoderado y escandalosamente polémico”,

“absurdo” y “un engaño”. En 1971, Michael

Harrington, un “socialista democrático” y obediente

anticomunista, acusó a Williams de ser un “leninista” a

causa de sus puntos de vista críticos sobre el imperialismo

americano. “Uno de los detractores más persistentes de Williams

fue el conocido historiador Arthur Schlesinger Jr., que le atacó

repetidamente por ser un “profesor pro-comunista” que no se

daba cuenta de que la ideología marxista y la “paranoia”

de Stalin habían hecho inevitable la guerra fría. Schlesinger

utilizó el New York Times y otros medios masivos de

información para dirigir una cruzada ideológica contra todos “los

sentimentales, los utópicos, los llorones y otros compañeros de

viaje” que “se ablandaban… ante la penetración del

comunismo”. En contraste, los artículos y comentarios de

Williams, incluyendo sus respuestas a los ataques de Schlesinger,

sólo encontraban salida en publicaciones de menor alcance, tales

como Nation y Monthly Review. Un firme defensor

del patrioterismo fue Samuel Eliot Morison. En su charla de toma de

posesión de la presidencia de la Asociación Americana de Historia

en 1950, titulada “La fe de un historiador”, Morison pedía

el final de las “imprecaciones” de los críticos

antibélicos que “están fuera de lugar y son perjudiciales”.

Quería que la historia de los Estados Unidos se escribiera desde “un

sano punto de vista conservador”, lo que para él era igual a

fiable y objetivo. Morison, antiguo almirante, lanzó sus propias

imprecaciones tocando el tambor de la guerra fría y el

anticomunismo, disparando salvas contra todos aquellos de su

profesión que tuvieran puntos de vista críticos con las

implicaciones militares de Estados Unidos y contra la guerra en

general. El historiador, decía, “debe respeto a la tradición y

a la memoria de nación”. Al carecer del suficiente entusiasmo

patriótico, los historiadores son responsables de la “falta de

preparación espiritual” de la juventud para la Segunda Guerra

Mundial. En las dos décadas anteriores a ese conflicto “le han

quitado a la gente sus héroes” y “han rechazado a los

hombres de buena voluntad, volviéndose hacia otros que no lo son,

los comunistas”. Revisando las declaraciones de Morison, Jesse

Lemisch, un crítico progresista de la historia de la corriente

principal, piensa que, por desgracia, “nadie parece haberse dado

cuenta de lo absurdo que es un almirante cubriéndose a sí mismo con

el manto de la objetividad, mientras arenga a una audiencia sobre las

glorias de la guerra y los males del pacifismo”.

En

los años 50, las purgas del mccarthysmo en el mundo académico

fueron seguidas por la supresión de la Nueva Izquierda a finales de

los 60, una campaña que continuó en décadas posteriores. Famosos

historiadores de la corriente principal, tales como Osear Handlin,

Samuel Eliot Morison y Daniel Boorstin, apoyaron con fuerza la guerra

de los Estados Unidos en Indochina y las medidas represivas contra

los estudiantes y sus colegas antibelicistas.

Cuando

se trata de soplar las trompetas del patriotismo fundamentalista y de

alabar la imagen de América como si fuera un regalo de Dios al

mundo, no ha habido ningún historiador más persistente que Daniel

Boorstin. En 1953, antes de la creación del Comité de Actividades

Antiamericanas, Booorstin señaló insistentemente a antiguos amigos

y profesores como comunistas subversivos, declarándose luchador

incansable contra el comunismo. En los años 60 denunció a

estudiantes radicales por “dispépticos y psicóticos” y

defendió la Universidad de Chicago cuando ésta rechazó a

estudiantes que tenían un pasado de activismo político.”

Durante

la última parte del siglo XX, el dominio conservador de la profesión

de historiador se ha debilitado, pero no ha desaparecido. La ausencia

de un monopolio conservador no significa un dominio de la izquierda,

aun cuando las elecciones en los altos niveles profesionales las

ganen gente de izquierdas. En 1999, Eric Foner, que ha escrito

extensamente sobre el abolicionismo y la Reconstrucción en sentido

favorable, y que ha estado envuelto en varios temas políticos de

disidencia en los campus, llegó a presidente de la Asociación

Americana de Historia (quince mil miembros). El mismo año, David

Montgomery, autor de estudios detallados sobre la vida de los

trabajadores e involucrado en luchas laborales, fue nombrado

presidente de la Organización de Historiadores Americanos (nueve mil

miembros). La elección de personas de izquierdas como Forner y

Montgomery no contradice la observación de Jon Wiener de que, de los

miles de miembros de ambas asociaciones, “sólo una pequeña

parte son radicales o activistas”.

Los

iconoclastas, los marxistas y los revisionistas siguen siendo una

minoría, siempre vulnerable al castigo político por parte de sus

colegas más conservadores y de la administración. Como señala

Herbert Saphiro, “la idea de que el mundo académico en los

Estados Unidos está dominado por radicales que quieren imponer sus

ideas en la educación superior no se ajusta a la realidad. Los

profesores con puntos de vista políticos de derechas continúan

enseñando y nadie les molesta en sus puestos. Los conservadores

están presentes en innumerables departamentos académicos y ninguna

Universidad está en manos de gente de izquierdas”. Un

estudio de dos sociólogos demuestra que sólo el 12% de los

historiadores dedicados a la enseñanza admiten ser de izquierdas, y

un 14% conservadores. El resto se identifica como liberal o

centrista.”

En

Estados Unidos, la propia estructura de las instituciones de

enseñanza superior, con sus administradores conservadores, los

consejos de dirección dominados por élites influyentes de los

negocios, la creciente participación de las corporaciones en las

funciones universitarias y la dependencia de asignaciones públicas y

privadas, van en contra cualquier atisbo de predominio radical.

Las

bolsas de disidentes que se encuentran en algunos campus, representan

sólo un alivio de la conformidad ideológica estándar de la mayoría

de las instituciones de la sociedad americana. Pero eso es suficiente

para incurrir en la cólera de aquellos que ven en el más ligero

signo de heterodoxia la evidencia de una toma de posición de

izquierdas. Realmente, lo que preocupa a los que se quejan de la

tiranía de lo políticamente correcto en los campus no es la

ortodoxia de los “tiranos” políticamente correctos, sino

su salida de esa ortodoxia, su voluntad de explorar de una manera

crítica los problemas étnicos, de género o de clase, de maneras

que normalmente se consideran tabú. Liderando la lucha contra el

revisionismo radical y multicultural han estado historiadores

conservadores como C. Van Woodward, Gertrude Himmelfarb, Eugene

Genovese, Arthur Schlesinger Jr. Y Daniel Boorstin. A la guerra

mccarthysta que llevaron a cabo para suprimir a los disidentes

radicales la llamaron hipócritamente “lucha valiente por la

libertad de expresión”.

La

verdad es que los académicos de la principal corriente histórica

todavía predominan en la mayoría de los campus y controlan la

mayoría de las escuelas de graduación, periódicos académicos,

fundaciones y fondos para investigación profesional. En los años

recientes esta investigación ha tomado un giro hacia el análisis de

datos numéricos y temas oscuros y angostos, pero de mayor confianza

y políticamente seguros en cuanto a metodología y conceptos.

Los

historiadores como Schlesinger y Boorstein han ido tras los pasos de

Ranke, sirviendo con fe al poder establecido y rapiñando todos los

honores, incluyendo la elección para puestos académicos,

prestigiosos premios y empleos privados de alto nivel. Schlesinger

sirvió en la administración Kennedy y Boorstin fue nombrado

bibliotecario del Congreso. Disfrutando de los beneficios de sus

carreras militantes con el poder, avisaban a sus colegas de que

abandonaran cualquier aventura que pudiera causarles su deterioro

profesional.