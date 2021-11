–

De parte de La Haine November 16, 2021 30 puntos de vista

Fernando Condorcanqui, m谩s conocido como Fernandito T煤pac Amaru Bastidas, fue el menor de los hijos de T煤pac Amaru II y Micaela Bastidas, l铆deres de la rebeli贸n ind铆gena contra el orden colonial de la corona espa帽ola que supuso muerte, saqueo y corrupci贸n en el Abya Yala.

A los 13 a帽os, Fernando, quien desde los 10 a帽os estuvo cercado por la corona espa帽ola que masacr贸 a su familia, fue condenado al destierro. Lleg贸 a Espa帽a donde fue encerrado en las mazmorra de San Sebasti谩n y Santa Catalina (C谩diz). Muri贸 a los 29 a帽os de edad producto de una 鈥渕elancol铆a aguda鈥 y los rezagos corporales del maltrato que sufri贸 durante 19 a帽os.

Sus restos a煤n permanecen en territorio espa帽ol. Fernandito nunca neg贸 el legado de su padre porque eso supon铆a negarse a s铆 mismo y a su tierra. Ello le cost贸 mucho m谩s que su libertad.

Hoy que miles de migrantes somos condenados a la ilegalidad y encerrados como Fernando, en CIES, donde se vulneran nuestros derechos, por el simple hecho de no tener documentaci贸n. Hoy que nuestrxs ni帽es son separadxs de sus familias por quitas de custodias que se sustentan en razones racistas y clasistas, de la misma forma que Fernando fue arrebatado del abrazo de sus padres. Se nos impide trabajar, se menosprecian nuestros saberes, experiencias, nuestros estudios no son convalidados y por tanto; nos condenan a la precariedad. A ni帽os como Fernando que son nuestra infancia, se les criminaliza y se les convierte en foco del odio colonial y racista, su historia nos resuena como un eco que no es pasado, sino presente y hemos venido a decir que somos resistencia, que derribaremos sus fronteras de odio racista y colonial.

Hoy, m谩s que nunca #TodosSomosFernando