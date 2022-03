–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga March 12, 2022 22 puntos de vista

….El joven Alejandro conquistó la India.



¿Él solo?



César derrotó a los galos.



¿No llevaba siquiera cocinero?…

Bertolt Brecht

Putin es inocente.

Eso creo.

Vladimir ni siquiera ha disparado una sola bala, ni subido a un tanque, ni lanzado un misil, ni dejado caer una bomba. Pues no, no ha sido él.

Miles de hombres jóvenes, (alguno no tan joven ni tan hombre, también mujeres se han sumado) que han estudiado, entrenado y se han esforzado en ser grandes profesionales, son los que disparan, se suben a los tanques, colocan minas, vuelan y lanzan bombas y misiles con buena puntería.

Estos jóvenes son hijos, vamos, que tienen madre e incluso padre, y cada uno de ellos creció en una familia que le quiere, y tendrá hermanos y hermanas, abuelitos y primos, quizá algún cuñado, y los habrá que tengan hijos a su vez.

Estas personas, que como tú o como yo comparten preocupaciones por su familia, por el qué comer, por el presente y el futuro propio y de los suyos, en cierto momento de sus vidas eligieron especializarse en un oficio que, en resumen, consiste en matar a otros.

Pues estos zagales son los que forman el ejército que invade Ucrania. No es Putin, no. Sino miles de personas que podrían o no hacer lo que hacen.

Ah! Las armas que usa este ejército, el ruso, no las ha fabricado Putin, ni han sido forjadas por legiones de orcos en oscuras galerías subterráneas. ¡Qué va! Parte de ellas son “Marca España.” Han sido fabricadas legalmente en factorías que forman parte de nuestro tejido empresarial, creador de empleo y fundamento de nuestra libre sociedad.

En estas fábricas de armamento españolas trabajan jóvenes y/o no tan jóvenes personas que como tú y como yo están preocupadas de su familia, del comer, del presente y futuro propio y de los suyos. En algún momento de su vida eligieron esta profesión que consiste en crear herramientas para matar.

Estas armas son vendidas en ferias internacionales, algunas auspiciadas por los distintos gobiernos patrios, sea del partido que sea. “Los traficantes de armas con los ministros cruzan las fronteras” nos dijo Battiato

Es un gran negocio que crea riqueza y multitud de empleos directos e indirectos. Estos negociantes, comerciales, administrativos , abogados…. también pueden hacer o no hacer estos negocios en los que se comercia con cosas de matar; los gobiernos de turno también pueden elegir.

Resumiendo:

Los trabajadores y trabajadoras en fábricas armamentísticas no van a disparar a nadie. Vale.

Los vendedores de “productos ármicos” tampoco van a disparar a naide. De acuerdo.

Los distintos gobiernos que favorecen la industria militar no matan ni mucho ni poco. Ok.

Putin tampoco mata a nadie. Inocente

No dejéis de escuchar “Venta segura” de Maniática