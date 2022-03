–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga March 1, 2022

Antecedents moderns

A la península Ibèrica, la guerra armada ETA, que ha aconseguit? :



Engreixar la industria de l’armament,



Enfortit les estructures de l’estat opressor espanyol



Morts directes més de mil persones



Colòmbia les FARC més de 30 anys de lluita guerrillera



Costos socials, repressió, reforç de la militarització, segrestos, drogues



Negoci de la indústria d’armament.



Empobriment general dels habitants



Afganistan després de diverses invasions i despeses generals dels anglesos, russos i americans del nord, totes han perdut i la població més,



Molts més exemples, Irak, Líbia, Libano, Siria, Yemen, Iran …

Qui ha guanyat ?



Com sempre la industria de l’armament

Ara tenim la guerra Putin Ucraïna (OTAN) , de nou ens volen convèncer que hi ha que estar d’un costat o l’altre. SI CAL ESTAR AMB ELS OPRIMITS, però això vol dir ser idiota i entrar en el joc de les armes, engreixar la industria de l’armament, portant a una guerra total?… a una guerrilla armada en Ucraïna, que quedi clar tenen tot el dret, però a on van ?

Hi ha que anar a la resistència noviolenta,, no col.laboració, actuacions civils, de manera subtil, “guerra medià tica mundial contra el imperialisme rus. Ara no caure en el parany de voler matar amb armes, engreixant la gran mentida, occident ho aprofitarà per justificar més armament , més militarització, Putin també i el camí de nou al fracàs i als possibles milions de morts de la societat civil, si la guerra és total, i la destrossa de Ucraïna com ja ha passat i passa en altres països abans mencionats.

PROU JA DE L’ AVARICIA ABSOLUTA DELS MERCADERS DE LA MORT. FABRICANTS I VENEDORS D’ARMAMENT.

Arbre Agulló i Guerra