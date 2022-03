–

Hitler, Step谩n Bandera, Dulles y la URSS

El 28 de febrero de 1933, Hitler explica cu谩l es su verdadero objetivo: “cuando se haya eliminado el peligro comunista, volver谩 el orden normal de las cosas”. Desde 1943, el nazi ucraniano Step谩n Bandera fue responsable de numerosos ataques terroristas perpetrados en Ucrania, Polonia, Ruman铆a y otros pa铆ses. La Organizaci贸n de Nacionalistas Ucranianos (OUN) realiz贸 matanzas de polacos en Volinia y en el este de Galitzia, causando la muerte de hasta 100.000 civiles. Miembros de la OUN tambi茅n estuvieron implicados en asesinatos de jud铆os en esos territorios. En 1944, con Alemania retrocediendo r谩pidamente en la guerra y ante el avance de los Aliados en el sur, Bandera fue puesto en libertad s贸lo para que luchara contra las fuerzas sovi茅ticas que avanzaban. Bandera estableci贸 su sede en Berl铆n y recibi贸 ayuda financiera de los nazis, adem谩s de personal de apoyo para su Ej茅rcito Insurgente Ucraniano.

En 1945, el agente estadounidense del caos, Allen Dulles, inicia en Suiza la operaci贸n Sunrise (“amanecer”), tambi茅n llamada Crossword (“crucigrama”), una serie de negociaciones secretas que se realizaron con el gobierno de la Alemania nazi, encaminadas a alcanzar una “paz separada” de Gran Breta帽a y EEUU con el III Reich dejando al margen a los aliados sovi茅ticos.

El 2 de mayo de 1945, el soldado sovi茅tico del Ej茅rcito Rojo, Melit贸n Kantaria, alza y ondea la bandera de la hoz y el martillo de la Uni贸n de Rep煤blicas Socialistas Sovi茅ticas sobre el Reichstag (Parlamento), el edificio nazi m谩s emblem谩tico. El fot贸grafo Yevgueni Jald茅i capta para la historia, por una parte, el horror nazi de una Berl铆n en ruinas y por la otra, la esperanza en la figura de los soldados del pa铆s que aport贸 el mayor n煤mero de m谩rtires para la derrota del fascismo, 26,6 millones de personas.

El 4 de abril de 1949, EEUU crea la Organizaci贸n Terrorista del Atl谩ntico Norte (OTAN) ante la creciente expansi贸n socialista. Para tal fin invita a Canad谩 y a la Uni贸n Europea Occidental. Se trata de una alianza militar que tiene base en el art铆culo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y tuvo como resultado la firma del Tratado de Washington, el 4 de abril de 1949, por la que se establec铆an las bases de la creaci贸n de la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte. En 1949, Allen Dulles participa de forma decisiva en la creaci贸n, desarrollo y direcci贸n de la operaci贸n Mockingbird (Ruise帽or), una unidad secreta de control de los medios de comunicaci贸n donde 25 agencias (AP, United Press y Reuters, entre otras) y centenares de periodistas de los principales medios de EEUU (ABC, NBC, CBS, The New York Times, The Washington Post, Time, Newsweek, etc.) fueron empleados para difundir noticias falsas y manipuladas que la CIA les proporcionaba.

El 7 de octubre de 1952, Vladimir Putin nace en Leningrado, Uni贸n Sovi茅tica. Estudi贸 en la Escuela N潞 193, ubicada al frente de su residencia, en el callej贸n B谩skov, y all铆 comienza a practicar judo y sambo. En 1953, Dulles es nombrado director de la CIA por la Administraci贸n presidencial de Eisenhower. En 1955, Mija铆l Gorbachov obtuvo el t铆tulo de licenciado en Derecho en la Universidad de Mosc煤. Entre 1955 y 1962, desempe帽贸 los cargos de primer secretario del comit茅 del Komsomol de St谩vropol y del krai de St谩vropol.

‘The Craft of Intelligence’

En 1963, Allen Dulles escribe el libro ‘The Craft of Intelligence’ (el arte de la inteligencia) donde explicita:

芦Sembrando el caos en la Uni贸n Sovi茅tica sustituiremos sus valores, sin que sea percibido, por otros falsos, y les obligaremos a creer en ellos. Encontraremos a nuestros aliados y correligionarios en la propia Rusia. Episodio tras episodio se va a representar por sus proporciones una grandiosa tragedia, la de la muerte del m谩s irreductible pueblo en la tierra, la tragedia de la definitiva e irreversible extinci贸n de su autoconciencia. De la literatura y el arte, por ejemplo, haremos desaparecer su carga social. Deshabituaremos a los artistas, les quitaremos las ganas de dedicarse al arte, a la investigaci贸n de los procesos que se desarrollan en el interior de la sociedad. Literatura, cine, teatro, deber谩n reflejar y enaltecer los m谩s bajos sentimientos humanos. Apoyaremos y encumbraremos por todos los medios a los denominados artistas que comenzar谩n a sembrar e inculcar en la conciencia humana el culto del sexo, de la violencia, el sadismo, la traici贸n. En una palabra: cualquier tipo de inmoralidad.

En la direcci贸n del Estado crearemos el caos y la confusi贸n. De una manera imperceptible, pero activa y constante, propiciaremos el despotismo de los funcionarios, el soborno, la corrupci贸n, la falta de principios. La honradez y la honestidad ser谩n ridiculizadas [como] innecesarias y convertidas en un vestigio del pasado. El descaro, la insolencia, el enga帽o y la mentira, el alcoholismo [y] la drogadicci贸n, el miedo irracional entre semejantes, la traici贸n, el nacionalismo, la enemistad entre los pueblos y, ante todo, el odio al pueblo ruso; todo esto es lo que vamos a cultivar h谩bilmente hasta que reviente como el capullo de una flor.

S贸lo unos pocos acertar谩n a sospechar e incluso comprender lo que realmente sucede. Pero a esa gente la situaremos en una posici贸n de indefensi贸n, ridiculiz谩ndolos, encontrando la manera de calumniarlos, desacreditarlos y se帽alarlos como desechos de la sociedad. Haremos parecer chabacanos los fundamentos de la moralidad, destruy茅ndolos. Nuestra principal apuesta ser谩 la juventud. La corromperemos, desmoralizaremos, pervertiremos (…)禄.

‘Tear down this wall’

En 1970, Putin ingresa en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Leningrado de donde egresa con honores en 1975 con una tesis acerca de la pol铆tica de EEUU en 脕frica. En este mismo a帽o obtiene el grado de oficial (teniente de justicia) en la KGB. Trabaja en contraespionaje. En 1970, Gorbachov fue ascendido a jefe del departamento del comit茅 territorial del Partido Comunista de la Uni贸n Sovi茅tica de St谩vropol.

En 1979, Putin hizo en Mosc煤 un curso de capacitaci贸n de seis meses. En 1984, obtiene el grado de mayor de Justicia, y estudia durante un a帽o en el Instituto Andr贸pov del KGB (hoy, Academia de Espionaje). En 1985, es enviado a Dresde, Rep煤blica Democr谩tica de Alemania.

Entre los a帽os 1986 y 1991, el presidente de la Uni贸n Sovi茅tica Mijail Gorbachov instituye una reforma pol铆tica denominada Gl谩snost cuya finalidad era generar discusiones internas, libres y abiertas entre los ciudadanos sobre asuntos pol铆ticos y sociales. La Gl谩snost, junto con la Perestroika (conjunto de pol铆ticas econ贸micas), form贸 parte del proceso de reformas y de reorganizaci贸n que experiment贸 la Uni贸n Sovi茅tica.

‘Tear down this wall’ (Derribe este muro). Con estas palabras, Ronald Reagan desafi贸 al secretario general del Partido Comunista de la Uni贸n Sovi茅tica Mijail Gorbachov para que derribase el muro de Berl铆n. Miles de personas se reunieron en torno al s铆mbolo de la unidad alemana, la Puerta de Brandeburgo y escucharon la 9na sinfon铆a de Beethoven.

En 1990, Mijail Gorbachov recibe el Premio Nobel de la Paz. El 25 de diciembre de 1991, el pueblo sovi茅tico recibe la peor navidad de su vida: el fin de la Uni贸n Sovi茅tica de Lenin, Krupskaia, Gorki y el ucraniano Makarenko. Tiempo despu茅s, en una universidad norteamericana de Turqu铆a, Mijail Gorbachov dio una conferencia donde dijo: “el objetivo de mi vida fue la aniquilaci贸n del comunismo… mi esposa me apoy贸 plenamente y lo entendi贸 incluso antes que yo […]. Para lograrlo aprovech茅 mi posici贸n en el partido y en el pa铆s, tuve que sustituir a toda la direcci贸n del Partido Comunista y de la URSS, as铆 como a la direcci贸n de todos los pa铆ses socialistas de Europa”.

Obama y Ucrania

El 6 de noviembre de 2012, Obama consigui贸 ser reelegido como presidente de los EEUU para un segundo mandato. Obama design贸 a Victoria Nuland como responsable de la pol铆tica hacia Ucrania, quien en septiembre de 2013 ser铆a promocionada a la Subsecretar铆a de Estado para Europa y Eurasia. El 20 de noviembre de 2013, el parlamentario ucraniano Oleg Tsariov da un discurso en el que describi贸 en detalles las preparaciones de la Embajada de EEUU para un golpe de Estado. El 21 de noviembre cientos de estudiantes universitarios comienzan a guarimbear en Kiev siguiendo el guion de Washington. Exhiben im谩genes de Step谩n Bandera. Gene Sharp en esta oportunidad le puso el nombre de Revoluci贸n de la Dignidad, tambi茅n conocida por Euromaid谩n.

Victoria Nuland, “quien considera a Rusia como el principal enemigo de EEUU”, en una conversaci贸n telef贸nica con el embajador estadounidense en Ucrania, que se realiz贸 a principios de febrero del 2014, denomin贸 al l铆der opositor Arseni Yatseniuk como la persona que deb铆a asumir el poder tras el derrocamiento del presidente V铆ktor Yanuk贸vich, lo que ocurre el 22 de febrero de 2014.

V铆ktor Bogaichuk, empresario del equipamiento para el transporte el茅ctrico, asume la gobernaci贸n del 贸blast de Poltava. 脥gor Baluta, director de Jarkovderev, una f谩brica que produce muebles y comercializa electrodom茅sticos, asume la gobernaci贸n del 贸blast de Kharkiv. Igor Kolomoisky, presidente del Consejo Europeo de la Comunidad Jud铆a, banquero y magnate petrolero, seg煤n la revista Forbes, es la tercera persona m谩s rica de Ucrania, asume la gobernaci贸n del 贸blast de Dnipropetrovsk. Sergu茅i Taruta, copropietario y presidente del consejo de administraci贸n de ISD, una de las mayores corporaciones metal煤rgicas de Ucrania, asume la gobernaci贸n del 贸blast de Donetsk. Nikol谩i Romanchuk, director general y presidente del consejo de administraci贸n de Okean Shipyard, uno de los gigantes de la construcci贸n naval, asume la gobernaci贸n del 贸blast de Mykolaiv. Andr茅i Trotsenko, empresario del sector de gas, petr贸leo, construcci贸n y producci贸n de sistemas de calefacci贸n, asume la gobernaci贸n del 贸blast de Ivano-Frankivsk. Vlad铆mir Shandra, exministro de Pol铆tica Industrial y exministro de Emergencias, accionista de varias f谩bricas y empresas locales, asume la gobernaci贸n de Kiev.

El 22 de mayo de 2014, son proclamadas las rep煤blicas populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL) en los territorios de los 贸blasts de Donetsk y Lugansk de mayor铆a 茅tnica rusa.

Desde el a帽o 2018 la Guardia Nacional ucraniana realiza un saludo neonazi. El Ej茅rcito ucraniano cuenta con el batall贸n Azov, que concentra a neonazis. Ese batall贸n ha participado activamente en las hostilidades en la regi贸n de Donbass, y en Rusia se abri贸 un caso penal contra esos ultranacionlistas por secuestro, tortura y uso de medios y m茅todos prohibidos de guerra.

Los pueblos del mundo no olvidan que fue el Ej茅rcito Rojo de la URSS el que derrot贸 a Hitler.

* Rector de la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas

