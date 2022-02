Putin es un anticomunista convencido y un nacionalista de derechas. Ayer lo dej贸 claro en un discurso para la Historia en el que dej贸 muchas pistas sobre su imaginario cultural y sus referentes ideol贸gicos as铆 como su sentido de la iron铆a y la imagen que tiene de s铆 mismo. Cualquiera dir铆a que a Putin le complace esa caricatura que le presenta en la escena medi谩tica 鈥渙ccidental鈥 como ese padre autoritario al que su yerno tiene p谩nico. Cualquier psicoanalista dir铆a que se gusta en ese rol superyoico castigador. Me lo imagino trasteando en las redes sociales disfrutando de esas im谩genes en las que aparece cabalgando un oso. Pareciera que las psicolog铆as individuales no tienen importancia geopol铆tica y es verdad que de Putin se hacen demasiadas caricaturas, pero no desprecien nunca los factores psicol贸gicos a la hora de entender el comportamiento de los l铆deres pol铆ticos. Ahora volvamos al discurso.

En su proclama de ayer Putin atac贸 a Lenin y ya les digo que el hecho de que el presidente de la Federaci贸n Rusa ataque a Lenin en un discurso que vieron millones de rusos, en el contexto de una grave tensi贸n militar, no es un asunto balad铆. Putin carg贸 contra el federalismo, contra el pacifismo y contra el respeto de la plurinacionalidad propio de los bolcheviques que, al menos mientras Lenin mandaba, defendieron incluso el derecho de autodeterminaci贸n de los pueblos. Putin dijo ayer nada menos que Lenin era el arquitecto de la naci贸n ucraniana y atac贸 incluso el talento geopol铆tico del Lenin de la paz de Brest-Litovsk. El Lenin consciente de la realidad de la correlaci贸n de fuerza militar con Alemania frente al poco racional optimismo de Bujarin y Trotsky fue, para Putin, un cobarde. Llamar a Lenin cobarde en Rusia es, para muchos rusos y para cualquier comunista, una provocaci贸n. Con una iron铆a innegable, Putin sugiri贸 adem谩s que para continuar el proceso de 鈥渄escomunistizaci贸n鈥 de Ucrania quiz谩 Ucrania deber铆a desaparecer. En gram谩tica parda castiza a esto se le llama una macarrada.

Putin mand贸 ayer al infierno cualquier m铆nimo reconocimiento a la pol铆tica internacional sovi茅tica y adopt贸 sin complejos un discurso nacional-imperialista de estilo zarista. Y ciertamente eso da miedo a cualquiera.

Pero ojo, eso no hace de la OTAN una reserva moral y militar democr谩tica ni convierte al corrupto gobierno ucraniano, que ha atacado los derechos civiles de buena parte de sus ciudadanos, en la encarnaci贸n de una resistencia popular anti-imperialista. Y tampoco resta l贸gica geopol铆tica a los deseos rusos de tener a la OTAN lejos de sus fronteras. A esa izquierda deseosa de encontrar un bando al que dar un poco la raz贸n 茅tica y moral hay que decirle que, desde el fin de la Guerra Fr铆a, eso se ha hecho muy complicado. Ni la (supuesta) izquierda otanista ni el rojipardismo tienen f谩cil dar argumentos presentables a la hora de explicarnos qui茅nes son los buenos y qui茅nes son los malos.

Ayer me escrib铆a Rafael Poch, quiz谩 uno de los periodistas de nuestro pa铆s que m谩s sabe de Rusia y que jam谩s se ha alineado con el atlantismo dominante en la prensa espa帽ola, que el discurso de Putin no beneficiar谩 a Rusia y dar谩 vitaminas a una OTAN que estaba en 鈥渕uerte cerebral鈥. Me dec铆a que enterrar los acuerdos de Minsk (rechazados por el gobierno de Ucrania) con el reconocimiento de las 鈥渞ep煤blicas鈥 no auguraba nada bueno para la paz y que la retroalimentaci贸n entre un nacionalismo ruso agraviado por 30 a帽os de humillaciones y el nacionalismo ucraniano, en el marco de un Estado fallido entregado a los EEUU, era algo 鈥渕uy malo鈥.

Creo que Poch tiene toda la pu帽etera raz贸n.