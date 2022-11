–

#ANRedMundial Finalmente, lleg贸 el d铆a tan ansiado por la comunidad futbolera internacional. Con dos goles de Enner Valencia Ecuador derrot贸 a Qatar por 2 a 0 en el partido inaugural. Pero, 驴qu茅 hay detr谩s de cada pa铆s que participa de la Copa del Mundo? Hoy, para tratar de responder esa pregunta, empezaremos con el Grupo A, donde comparten espacio Qatar, el pa铆s organizador, Ecuador, Senegal y Pa铆ses Bajos. Por Ernestina Arias.



Esta es la composici贸n del Grupo A, que ayer comenz贸 con el partido entre el local Qatar y Ecuador, con el triunfo de 茅ste ultimo por dos goles, a cargo de Enner Valencia. El fixture indica que hoy a las 13 (hora argentina) jugar谩n Senegal y Pa铆ses Bajos. El actual campe贸n de la Copa Africana de Naciones se presentar谩 sin su estrella Sadio Man茅, debido a una lesi贸n por un golpe en la rodilla derecha.

Los equipos de este grupo se cruzar谩n el viernes 25 y martes 29 para concluir con los partidos de esta primera fase de eliminaci贸n.

Pero, 鈥渕ientras tanto, el mundo sigue andando鈥, como dice la poeta estadounidense Mary Oliver en su poema 芦Gansos salvajes禄, con palabras potentes y esperanzadoras. Y en ese rodar del mundo, lejos de la poes铆a, emerge el negocio del capitalismo junto con la opresi贸n patriarcal, que marcan en estos momentos ciertas caracter铆sticas significativas de pa铆ses y regiones. Eso s铆, no exento de luchas y resistencias, y por qu茅 no, de poes铆a.

En estas l铆neas intentaremos dar unos rasgos descriptivos acerca de los conflictos que aturden al mundo, a pesar de que la redonda est茅 girando.

Qatar

Organizador del evento, es el primer pa铆s de Medio Oriente, 谩rabe y musulm谩n en recibir a la multitud tur铆stica de la Copa del Mundo de F煤tbol 2022, gracias a las gestiones realizadas por el emir Tamin bin Hamad al-Thani, cuando era pr铆ncipe heredero. Mucho se habla del 鈥淢undial de la verg眉enza鈥, denominado as铆 por la prensa internacional debido al trasfondo de negocio y corrupci贸n que dej贸 el saldo de entre 6.500 a m谩s de 15 mil trabajadores muertos en la construcci贸n de las instalaciones 鈥渘ecesarias鈥 para el benepl谩cito de la FIFA en la elecci贸n de esta sede. El avasallamiento de los derechos humanos y laborales de trabajadores locales y migrantes permiti贸 que hubiera 鈥15.000 muertos por 5.760 minutos de f煤tbol. Verg眉enza鈥, denunciaba una bandera en un partido del Bayern M眉nich semanas atr谩s en un c谩lculo escalofriante que no tiene en los organizadores el m谩s m铆nimo atisbo de preocupaci贸n al respecto y cuyos datos oficiales estiman en solo 500 personas.

Dato importante a resaltar, es que este pa铆s produce la cuarta parte del gas mundial, unos 77 millones de toneladas de gas natural licuado al a帽o, por lo que Estados Unidos lo considera un aliado estrat茅gico por fuera de la OTAN.

Y algo no menor para dejar afuera de esta caracterizaci贸n son las denuncias por la violaci贸n de derechos humanos hacia las mujeres y la comunidad LGTB+. En todo el mundo, organizaciones LGTB+ expresaron su repudio por la decisi贸n de llevar a cabo el torneo donde el Estado promueve las pr谩cticas de conversi贸n, penaliza y criminaliza a las disidencias sexuales. A pesar de que se comprometieron desde el Comit茅 Organizador del Mundial a brindar un ambiente seguro para el colectivo LGTB+, a煤n no se concretaron los avances esperados.

Por este motivo, artistas se negaron a participar de la inauguraci贸n que tuvo lugar ayer, bastante sucinta por cierto.

Ecuador

Sin la presencia del presidente Guillermo Lasso en el partido inaugural, 茅ste deleg贸 en el vicepresidente Alfredo Borrero la responsabilidad para que asista en su lugar. Los motivos se deben a la ola de inseguridad en el pa铆s, seg煤n informan desde los medios ecuatorianos. Desde principios de noviembre que se suscitan protestas por parte de internos de la Penitenciar铆a del Litoral que se niegan a ser traslados hacia otras prisiones.

Durante el a帽o, las protestas antigubernamentales y los bloqueos de rutas tuvieron protagonismo, principalmente a trav茅s de grupos ind铆genas que defienden sus territorios de la industria petrolera, la miner铆a y la tala ilegal.

Interesante, por otro lado resaltar que previo al debut en conferencia de prensa, el joven jugador ecuatoriano Mois茅s Caicedo fue consultado sobre las denuncias por violaciones de derechos y libertades en Qatar, a lo que el director t茅cnico argentino Gustavo Alfaro, que dirige esa selecci贸n respondi贸: 芦Estamos a favor de los Derechos Humanos芦.

Senegal

Para saber acerca de este pa铆s africano, conversamos con Abdou, organizado en ciudad de Buenos Aires en el Bloque de Trabajadorxs Migrantes 鈥 BTM, quien nos relat贸 su historia de vida.

鈥淢e llamo Abdou Lahad, un nombre muy conocido en Senegal, porque es el nombre de una persona que nos dio las reglas, las normas, el luch贸 mucho y mis padres me dieron este nombre. Yo llegu茅 a Argentina en septiembre de 2015, y volv铆 a Senegal dos veces. En 2017 fui a conocer a mi hijo, porque cuando sal铆 de all谩 mi mujer estaba embarazada y a los 15 d铆as de llegar aqu铆 naci贸 mi hijo, y pas茅 dos a帽os sin verlo, sin conocerlo en agosto de 2017 para regresar en octubre de ese a帽o. Luego, en 2021, el a帽o pasado, volv铆 tambi茅n, para ver a mi mam谩 y estar con mi familia y me qued茅 all谩 siete meses. Volv铆 en noviembre de 2021, y ahora estoy en Argentina bien, trabajo d铆a a d铆a, de lunes a s谩bado en Once, soy comerciante.

Senegal es un pa铆s muy amable, muy abierto para recibir a todos los seres humanos. Es un pa铆s democr谩tico. Tenemos familia all谩 y no es que nos fuimos por un problema, solamente somos gente que debimos migrar para conocer m谩s de la vida para crecer, para progresar, para organizar bien nuestra vida, por eso eleg铆 la Argentina. Tengo a mi hermano que vino ac谩 primero, despu茅s vine yo y estoy bien, Senegal est谩 todo bien all谩, porque lo m谩s importante es la paz. No hay tanta violencia como en otros pa铆ses.

Todo mundo ahora est谩 loco con el Mundial, la camiseta de Argentina, de Senegal, pero el futbol es as铆. En cuanto a Sadio Man茅, es una persona muy social, buena persona y muy humilde鈥, concluye Abdou, en referencia al jugador solidario con causas sociales que se pierde este Mundial, como anunciamos, por lesi贸n.

Pa铆ses Bajos

El rey Guillermo Alejandro no estar谩 presente en la fase de grupos, por lo que hoy no ver谩 el partido en el Estadio Al Thumama, de Doha. Las monarqu铆as europeas han desistido de asistir a este evento, (excepto Felipe VI) en esta primera instancia, se rumorea por las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos, pero no hay nada confirmado, ya que desde fuentes cercanas al esposo de la reina M谩xima, no descartan que si el equipo avanza en el torneo, termine asistiendo.

Cuando se llev贸 a cabo el matrimonio entre Guillermo Alejandro y M谩xima, la casa real prohibi贸 la presencia de Jorge Zorreguieta, el padre de la reina consorte, ya que fue funcionario de la dictadura c铆vico eclesi谩stica militar, se desempe帽贸 como subsecretario de Agricultura de la Naci贸n y como secretario de Agricultura y Ganader铆a. Aun as铆, a帽os despu茅s pudo asistir a los bautismos de sus nietas y se le permiti贸 ingresar a ese pa铆s.

En tanto, los jugadores del seleccionado anunciaron que subastar谩n las camisetas que usen durante el Mundial, para apoyar a los trabajadores migrantes en Qatar, seg煤n inform贸 la Asociaci贸n neerlandesa de F煤tbol (KNVB) en su web.

La decisi贸n de los jugadores es que el total de las ganancias de la subasta sea destinado para mejorar la situaci贸n de los trabajadores migrantes en Qatar, tal como lo explica el capit谩n, Virgil van Dijk: 芦la realizaci贸n del torneo ha tenido un impacto muy grande en los trabajadores migrantes en Qatar. Esto no ha escapado a la atenci贸n de nadie. En circunstancias muy dif铆ciles, han trabajado en estadios, infraestructura y alojamiento en hoteles. Mantendremos eso en mente en cada actividad una y otra vez. Y que esas circunstancias realmente necesitan mejorar, es claro para todos禄.