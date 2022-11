–

De parte de ANRed November 30, 2022 197 puntos de vista

#ANRedMundial | Concluye esta semana la fase de grupos y van clasificando a la siguiente instancia, los octavos de final, las distintas selecciones. Pero faltaba dentro de la caracterizaci贸n de todos los grupos, los equipos del Grupo C: Arabia Saudita, M茅xico y Polonia. S铆, el grupo donde juega Argentina en la Copa del Mundo. Hoy, en esta 煤ltima entrega, referimos qu茅 hay detr谩s de cada pa铆s que participa. Por Ernestina Arias.

Grupo C

Argentina

Polonia

M茅xico

Arabia Saudita

Hoy a las 16 (hora argentina) se jugar谩 la 煤ltima fecha del Grupo C, entre Arabia Saudita y M茅xico, en el estadio Ic贸nico de Lusail, por un lado, y Argentina contra Polonia en el estadio 974, en Ras Abu Aboud, Doha. Ambos partidos se disputaran simult谩neamente, y de all铆 saldr谩n los equipos que jugar谩n en octavos de final y seguir谩n en el torneo. Pero veamos que sucede en la actual coyuntura de los pa铆ses que acompa帽an a Argentina.

Polonia

En el triunfo por 2 a 0 ante Arabia Saudita, Robert Lewandoswki marc贸 su primer gol en un Mundial. A principios de mes, la esposa del futbolista polaco, la karateca Anna Lewandowska, intervino en Instagram diciendo: 芦BASTA. Me enfada cuando veo a los pol铆ticos acusar injustamente a las mujeres en lugar de reconocer el verdadero problema禄. Y es que l铆der del partido gobernante de Polonia, Jaros艂aw Kaczy艅ski, culp贸 a las mujeres de la baja tasa de natalidad del pa铆s por consumir alcohol. 芦Si vemos una continuaci贸n de la situaci贸n en la que, hasta los 25 a帽os, las mujeres j贸venes beben tanto como los hombres de su edad, entonces no habr谩 ni帽os禄, dijo Kaczy艅ski, registr贸 The Guardian. El grupo Women鈥檚 Strike, grupo defensor de los derechos de las mujeres en Polonia, ni lerdas ni perezosas convocaron este lunes 28 de noviembre una manifestaci贸n por las declaraciones de Kaczy艅ski de 73 a帽os, a quien acusaron de patriarcal.

El lunes, en coincidencia con el 104 aniversario de la fecha en que las mujeres obtuvieron el derecho a votar en Polonia, unas 300 personas se reunieron frente a la casa del l铆der de PiS para protestar contra la erosi贸n de los derechos de las mujeres bajo el gobierno conservador y un comentario reciente del pol铆tico sobre las mujeres que consumen alcohol. Women鈥檚 Strike se帽al贸 a The Associated Press que hab铆a muchas razones para justificar la baja tasa de natalidad en el pa铆s, incluida las restricciones del aborto en Polonia, la falta de acceso a la educaci贸n sexual y a los procedimientos in vitro, la inflaci贸n, la escasez de vivienda y la falta de acceso a guarder铆as. Desde el Gobierno nunca relacionaron las razones econ贸micas, las dificultades que tienen los j贸venes para tener una familia en medio de una inflaci贸n cercana al 18%.

Se condena la inacci贸n de #Polonia a la hora de combatir la violencia contra las mujeres. 隆Es hora de proteger a las supervivientes de violencia y reconocer que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violaci贸n!https://t.co/56NEwl88cH pic.twitter.com/i930YcOug5 鈥 amnistia . org 馃暞 (@amnistia) September 21, 2021

En Polonia est谩 permitido el aborto en caso de que el embarazo sea resultado de una violaci贸n o incesto, si la vida de la mujer est谩 en peligro o en casos de malformaci贸n fetal grave o letal. Sin embargo, por temas administrativos, muchas veces se hace complicado acceder a un aborto seguro. En noviembre de 2020 se replicaron las protestas el pa铆s, cuando el Tribunal Constitucional dict贸 una sentencia contraria al aborto por malformaci贸n del feto, una de las pocas opciones para una interrupci贸n legal del embarazo.

Arabia Saudita

El martes 22 de noviembre quedar谩 grabado para Arabia Saudita en la historia de los Mundiales. Luego del triunfo sobre la selecci贸n de Argentina, el Rey Salman bin Abdulaziz, de 86 a帽os, declar贸 el mi茅rcoles siguiente feriado para los sectores privado y gubernamental, seg煤n inform贸 la Agencia de Prensa Saudita. Debido a ese logro, la selecci贸n de f煤tbol de Arabia Saudita recibi贸 la noticia de que acceder谩n a autos de lujo Rolls Royce Phantom, comunic贸 el portal India.Com. 芦El Gobierno anunci贸 que cada jugador del equipo nacional de f煤tbol que contribuy贸 a la victoria de Arabia Saudita sobre Argentina recibir谩 un Rolls Royce Phantom禄, inform贸 el medio.

Naci贸n petrolera, es el primer exportador del mundo y el segundo en cantidad de reservas, despu茅s de Venezuela, seg煤n el informe estad铆stico anual 2021 de British Petroleum (BP) con 297.500 millones de barriles. B谩sicamente, la exportaci贸n de petr贸leo es la principal actividad comercial, pero en los 煤ltimos a帽os busca diversificarse y ampliarse hacia el turismo y la construcci贸n de hoteles lujosos. De hecho en estos d铆as se realiza all铆 la cumbre anual del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, y en octubre pasado tuvo lugar el foro econ贸mico Future Investment Initiative (FII), llamado el 鈥淒avos del desierto鈥, con el pr铆ncipe heredero Mohamed bin Salman dirigiendo ese proceso para diversificar la econom铆a saudita.

La riqueza que sostiene a jeques se basa en la desigualdad. A los trabajadores en este pa铆s, sobre todo migrantes, se les puede denominar como esclavos modernos, cuyo trabajo forzado hizo posible la organizaci贸n de la Copa del Mundo en Qatar, y gracias a los cuales se construye la 芦prosperidad禄 de todos los Estados del Golfo, seg煤n revela Guy Zurkinden en una entrevista a Quentin M眉ller en Qatar 鈥 Arabia Saudita 鈥 芦Los reyes del petr贸leo y sus esclavos禄.

Arabia Saudita es uno de los pa铆ses m谩s conservadores del mundo y tiene una monarqu铆a absolutista como cabeza de Estado. En lo que concierne a los derechos humanos, sostiene varias faltas, como el resto de pa铆ses de la regi贸n. Seg煤n el informe de Amnist铆a Internacional, las mujeres contin煤an estando gravemente discriminadas en relaci贸n con el matrimonio, el divorcio, la herencia y la custodia de los hijos. Reci茅n en las elecciones del 2015, las mujeres votaron por primera vez.

Jamal Khashoggi fue un periodista saud铆 y columnista de opini贸n de The Washington Post, ex director general y redactor jefe del canal de noticias Al-Arab News Channel. El periodista, cr铆tico de la monarqu铆a, en octubre de 2018 fue asesinado en el consulado saud铆 de Estambul, Turqu铆a. Las investigaciones arrojaron que el r茅gimen saud铆 estuvo detr谩s de este asesinato, m谩s precisamente el pr铆ncipe heredero Mohamed bin Salman.

El asesinato fue condenado internacionalmente y caus贸 una crisis diplom谩tica entre Arabia Saudita y algunos de sus aliados m谩s cercanos, incluido Estados Unidos. Toda la comunidad internacional asegur贸 que el pr铆ncipe heredero estaba detr谩s de este crimen. Sin embargo, l铆deres mundiales como Emmanuel Macron o Joe Biden no han tenido problemas en reunirse con 茅l.

M茅xico

Durante la gesti贸n del presidente, Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, la violencia contra mujeres periodistas ha incrementado. En 2013 se registraron 47 casos, mientras que en 2021 la cifra fue de 232, lo que revela que el n煤mero de agresiones se quintuplic贸, evidencia el informe 鈥淧alabras impunes鈥, realizado por el Programa de Libertad de Expresi贸n y G茅nero de Comunicaci贸n e Informaci贸n de la Mujer A.C. (CIMAC). M谩s de 230 agresiones contra mujeres periodistas en lo que va del gobierno de AMLO.

El Programa de Libertad de Expresi贸n y G茅nero 鈥搎ue registra y documenta los casos mediante el monitoreo de medios, entrevistas y al compartir datos con redes de mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos鈥 destaca que si se comparan las 248 agresiones perpetradas contra las periodistas en los primeros tres a帽os del gobierno de Enrique Pe帽a Nieto, con los 767 casos del primer trienio de L贸pez Obrador, el aumento es del 209.27 por ciento.

El jueves 24 de noviembre organizaciones y activistas ambientalistas instalaron un anti monumento contra el Tren Maya en Avenida Reforma de la Ciudad de M茅xico para dejar constancia de que 芦en el nombre del 鈥榙esarrollo鈥 y el 鈥榩rogreso鈥櫬 se construy贸 el megaproyecto, 芦desalojando personas, extinguiendo especies, devastando la selva y amenazando ecosistemas禄.

Durante la protesta para denunciar los impactos ambientales del Tren Maya, las organizaciones llamaron a las empresas internacionales que participan en el proyecto, principalmente de Espa帽a y Alemania, a que 芦se bajen del tren禄 por la amenaza que representa a los ecosistemas y a las comunidades aleda帽as.

Existen diversos amparos interpuestos contra el tramo 5 del Tren Maya, tramo que causa pol茅mica por las im谩genes que se difundieron sobre el desmonte de la selva en Quintana Roo para construir el megaproyecto.

Las comunidades mayas de la Pen铆nsula de Yucat谩n, organizaciones comunitarias, ambientalistas y expertos han denunciado las irregularidades en el megaproyecto federal, el cual inici贸 su construcci贸n sin contar con los estudios y permisos ambientales, as铆 como sin el consentimiento de las comunidades a trav茅s de una consulta previa, libre e informada, como estipula el Convenio 169 de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT).

Greenpeace M茅xico invita a firmar la petici贸n contra la destrucci贸n de la Selva Maya El agua y la biodiversidad son dos de nuestros bienes m谩s preciados. Y est谩n en serio peligro, aseguran.