De parte de ANRed November 23, 2022 250 puntos de vista

#ANRedMundial ¡Batacazo y sorpresa! Alemania perdió en el partido inaugural del Grupo E ante la selección de Japón. Los nipones se impusieron por 2 a 1 en un juego intenso. Al mediodía (hora argentina) se enfrentaron España con Costa Rica, con un aplastante 7 a 0 a favor del primero, para comenzar a transitar de la mejor forma el Mundial de Qatar. A continuación, seguimos indagando en la coyuntura de los países que participan de la Copa del Mundo. Por Ernestina Arias.

Grupo E

España

Costa Rica

Alemania

Japón

Tal como ocurrió con Argentina, nadie esperaba que Alemania perdiera en su debut en esta ya sorpresiva Copa del Mundo Qatar 2022. En el estadio Internacional Khalifa, Ilkay Gündogan no falló desde los once pasos, para poner el 1 a 0, pero Japón demostró que no fue a pasear a Qatar y con goles de Ritsu Doan y Takuma Asano, remontó un resultado desfavorable.

En el estadio Al Thumama, España y Costa Rica tuvieron su oportunidad de sacar ventaja de este resultado, y ni lerdos ni perezosos los dirigidos por Luis Enrique se erigieron como candidatos a pasar esta fase. Con goles de Ferran Torres dos veces, Dani Olmo, Marco Asensio, Gavi, Carlos Soler y Álvaro Morata definieron el partido. Los equipos del Grupo E se volverán a cruzar el domingo 27 y el jueves 1 de diciembre.

Buscando en la historia, quienes se enfrentaron hoy en Doha fueron aliados en la Segunda Mundial, y actualmente están teniendo una coyuntura bélica muy cercana en cada territorio. Por la creciente amenaza de vecinos cargados con armas nucleares, como China o Corea del Norte, Japón está considerando abandonar su tradición pacifista y es una cuestión apremiante. El actual primer ministro, Fumio Kishida, declaró este año que buscará reformar la constitución para eliminar el Artículo 9 y “asumir un rol activo dentro de su área de influencia en el Extremo Oriente”. En tanto, por la guerra de Ucrania, Alemania aprobó este año un fondo especial de 100.000 millones de euros para modernizar sus fuerzas armadas que le permitió destinar a Defensa el 2% de su PBI, el mayor gasto para este departamento de los últimos 83 años.

Pero no nos adelantemos y empecemos con los trazos descriptivos políticos, sociales, ambientales y económicos de lo que ocurre en cada país de este grupo E.

España

Según Save the Children, la ONG que trabaja por los derechos de la niñez, uno de cada tres niños en España sufre pobreza y consecuencias de la crisis climática, lo que traducido en números da una cuenta estimada en 2,2 millones de niños y niñas afectados por la desigualdad y el impacto ambiental. Valencia, Andalucía, Murcia, Castilla La Macha y Extremadura son las comunidades con más niños y niñas a los que les impacta a la vez la pobreza y los fenómenos extremos causados por la crisis climática.

En línea con las consecuencias del calentamiento global, los últimos siete años han sido los más cálidos desde que hay registros, informó el servicio meteorológico europeo Copernicus. Eso generó un “estrés térmico extremo” — la categoría más alta dentro del Índice térmico universal (UTCI)— que batió récords en 2021 en España y Europa, según el informe anual sobre el estado del clima en Europa y en los hechos se trasladó a más episodios de calor extremo y más superficie forestal quemada.

En cuanto a la represión, Amnistía Internacional elaboró un informe que denominó Derecho a la protesta en España: Siete años, siete mordazas que restringen y debilitan el derecho a la protesta pacífica en España, donde denuncia cómo la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal de 2015 violan el derecho a la protesta. Según el informe, se pudo confirmar que “los testimonios policiales se toman como verdad cuando son contrapuestos a declaraciones de manifestantes o periodistas, incluso cuando las pruebas los contradicen directamente”.

Mientras la selección golea por siete tantos, medios independientes como El Salto se suman al boicot contra el Mundial de Qatar y lleva a cabo una programación especial con vivos en Twitch y Youtube en los mismos horarios de los partidos de España. “Nos gusta el fútbol. Pero desde El Salto no miramos para otro lado con lo que supone que el Mundial de fútbol 2022 se celebre en Qatar. El mayor evento deportivo del mundo del futbol se celebrará en ese país gracias a una corrupción continuada en el corazón de la FIFA”, afirman en sus redes y web para promocionar el #AntiMundial, con sus tres primeros programas, Dinero primero, fútbol después, Fútbol, ¿cosa de tíos? con el foco en el machismo la homofobia y el racismo y Comunicación, fútbol y geopolítica.

Quien no se quiere perder ningún partido es Felipe VI, el único rey de Europa que se hace presente en Qatar en la fase de grupos. En Doha, estuvo observando el partido con Costa Rica y su padre, el antiguo jefe del estado Juan Carlos I también tenía mucho interés en asistir, pero es posible que no lo haga por dos motivos, el primero es que su propio hijo rechaza esa idea y el segundo es que está cuestionado en un tribunal de Londres, donde se juzga si tiene o no inmunidad o si puede ser juzgado, por acosar a Corinna Larsen.

Costa Rica

El presidente Rodrigo Chaves confirmó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la decisión de su Gobierno de cambiar la política migratoria, así como las reglas para la solicitud de refugio en el país, las cuales no han sido detalladas. Se debe a que habían evaluado realizar los cambios si no aumentaba la ayuda internacional, en un contexto de grandes flujos de migrantes, en su mayoría venezolanos.

Datos presentados por el Gobierno costarricense indican que el 80 % de los migrantes que están ingresando desde Panamá son venezolanos. Se calcula que por día podrían estar cruzando la frontera entre 1.000 y 2.500 migrantes. El pasado miércoles 16 de noviembre, Chaves comunicó la decisión de no otorgar a los llamados “migrantes económicos”, entendidos como extranjeros que piden asilo en Costa Rica para quedarse trabajando. Actualmente, el país tiene una lista de 200 mil solicitudes de refugio político, y que en su mayoría son migrantes que buscan aprovechar las buenas condiciones del país en materia laboral y de seguridad social.

Alemania

Los jugadores de la selección se animaron a desafiar a la FIFA y a la organización del Mundial de Qatar en el Estadio Internacional Khalifa, minutos antes de jugar con Japón, cuando se tomó la foto oficial previa al partido, se taparon la boca ante la amenaza de no poder usar el brazalete LGTB+. La protesta se produce días después de que la FIFA prohibiera a varias selecciones que su capitán lleve el brazalete arcoíris en apoyo al movimiento LGTB+, so pena de castigos deportivos y económicos.

En lo que respecta a los derechos y manifestaciones de les trabajadores, este año estuvo signado por las luchas por el salario frente a la inflación. A finales de octubre [los obreros metalúrgicos y de la industria eléctrica iniciaron una huelga, convocada por el sindicato IG Metall, para exigir un aumento salarial del 8% que compense la fuerte inflación (que ya supera el 10%). La semana pasada continuaban los reclamos, tras varias rondas de negociaciones salariales, con dos mil trabajadores realizando «huelgas de advertencia», de duración limitada, de 24 horas. En dos ciudades del estado de Hesse, IG Metall Hanau-Fulda, sus trabajadores además se oponen al paquete de armamento de 100.000 millones de la Bundeswehr, las Fuerzas Armadas alemanas y exigen inmediato alto el fuego en Ucrania, impuestos a las grandes fortunas, prohibición de cortes de electricidad y gas y moratoria a los desalojos de inquilinos, así como la expansión de las energías renovables y más.

Los trenes impulsados por hidrógeno iban a funcionar en Baja Sajonia, como servicio público en reemplazo de los trenes diésel y eléctricos. Pero luego de cuatro años de experimentación con dos formaciones prototipo, desarrollado por Alstom, el tren de hidrógeno Coradia iLint dejó de operar. Se debe a razones económicas, ya que estudios realizados dan cuenta que es menos rentable que el tren eléctrico de batería.

Japón

El primer ministro anunció que reforzará con urgencia sus Fuerzas Armadas, ante la amenaza del régimen de China ya que el entorno que rodea al país “se está volviendo rápidamente cada vez más grave”, frente a la tensión derivada de las operaciones marítimas ordenadas por Xi Jinping y los ensayos misilísticos de Corea del Norte. El Ministerio de Defensa nipón anunció el ensayo con éxito el misil de prevención SM-3 Block IIA

. Este sistema, desarrollado conjuntamente con los Estados Unidos (por el Pentágono y por parte de Lockheed Martin), fue lanzado el 16 de noviembre sobre el Océano del Pacífico.

Mientras tanto, la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) anunció recientemente que si bien no logró que la misión Artemis 1 aterrice el módulo lunar, seguirá con más experimentos hasta obtener su primer alunizaje. La agencia espacial del país asiático explicó que el módulo de aterrizaje lunar no pudo recibir transmisiones de la Tierra para corregir su trayectoria y posición, ya que sus células solares estaban situadas alejadas del sol. Por esta razón, no pudo estabilizarse tras su lanzamiento Omotenashi, el módulo lunar más pequeño del mundo y el primero para el país, de la misión Artemis 1 que despegó del Centro espacial John F. Kennedy de Cabo Cañaveral, Florida en Estados Unidos.