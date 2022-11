–

#ANRedMundial | En la mañana del miércoles 23 (hora argentina) Marruecos y Croacia empataron 0 a 0. Por la tarde Bélgica le ganó a Canadá, por un gol de diferencia, dando comienzo al Grupo F en la Copa del Mundo. Un grupo tranquilo, sin la rutilancia de las goleadas, pero esperando la oportunidad para superar la primera fase. En la serie de presentaciones de las características de los cuatro países, dejamos unas breves líneas sobre qué hay detrás de cada uno de ellos. Por Ernestina Arias.

Grupo F

Bélgica

Canadá

Marruecos

Croacia

Este miércoles 23 de noviembre se jugó la primera fecha del grupo F y dejó a Bélgica como el único líder en la tabla de posiciones, tras haberle ganado a Canadá por la mínima diferencia con gol de Michy Batshuayi en el estadio Ahmed bin Ali. Partido intenso y de ida y vuelta, tuvo el equipo americano la posibilidad de empatarlo, pero Thibaut Courtois le atajó un penal a Alphonso Davies.

Croacia y Marruecos, por su parte, empataron 0 a 0 en el estadio Al Bayt, en el partido que significó la participación del árbitro argentino Fernando Rapallini. Los croatas tuvieron varias ocasiones para marcar ante los marroquíes, que tampoco pudieron aprovechar las oportunidades para quebrar el cero.

El grupo F volverá a tener actividad el domingo 27 y el jueves 1 de diciembre, para dar el definitivo cierre a la primera fase.

Europeos, africanos y americanos compartiendo grupo, y también las consecuencias de las decisiones políticas, económicas en sus Estados y a nivel mundial. Veamos qué ocurre en estos sitios.

Bélgica

El primer ministro, Alexander De Croo, mantiene una postura oscilante frente a Qatar 2022, por un lado se muestra crítico, pero no rupturista frente a la falta de derechos humanos en el país asiático. Están los valores y están los negocios. No hay que olvidar que Bélgica depende del gas licuado que llega de Qatar, más aún en un contexto de necesidad energética, cuando se trata de buscar en mercados que no sean el ruso. Según FPS Economy, una página gubernamental, desde 2007 Qatar es ya el primer importador de gas a Bélgica.

Cuando Qatar presentó su candidatura como sede de la Copa del Mundo prometió ser “el primer mundial con neutralidad de carbono”, pero el informe de ONG Carbon Market Watch, con base en Bélgica, sostiene que esa publicidad de torneo neutro en carbono «es engañosa y no es fiel al impacto climático real que tendrá el evento». Los ambientalistas de la organización independiente Carbon Market Watch dudaron sobre los datos presentados por los organizadores de Qatar 2022 en su reporte “Tarjeta amarilla a la Copa del Mundo 2022 y su afirmación de neutralidad de carbono”, dado que las emisiones de gases que impulsan la crisis climática durante el evento deberían ser cero tras las compensaciones ambientales, y no lo son.

La FIFA supuso que todo el evento implica una emisión de 3,6 millones de toneladas de gases de carbono. Carbon Watch Market calculó que las emisiones del evento completo estarían en alrededor de 5,2 millones de toneladas de carbono. El número incluye la construcción de seis estadios completamente nuevos y la renovación de otro más con 40.000 asientos en promedio, los hospedajes, el traslado de los equipos y los fanáticos hasta Qatar, todas las emisiones que supone el evento en sí como el uso de la electricidad. El impacto ambiental asociado con los estadios, que incluyen un sistema de aire acondicionado.

Hasta la ex estrella del Manchester United Eric Cantona denunció una «aberración ecológica, con todos esos estadios climatizados»

A principios de noviembre, sindicatos de Bélgica sostuvieron un paro nacional por mejora salarial, más allá de la indexación y la congelación de los precios de la energía. Convocado por la Federación General del Trabajo de Bélgica (FGTB), la Confederación de Sindicatos Cristianos (CSC) y la Confederación General de Sindicatos Liberales de Bélgica (CGSLB), sostuvieron que “el precio de la electricidad, el gas y los alimentos se han disparado en el último año. Debido a la guerra pero también a que las empresas aprovecharon la oportunidad para aumentar sus beneficios aún más. Por el contrario, los salarios no aumentan desde hace años. Esto tiene que acabar. Necesitamos un tope para el precio del gas y la electricidad”.

Canadá

El genocidio que sufrieron los pueblos originarios causa indignación alrededor del mundo, pero no tanto en el propio país. A esa conclusión llegó Mumilaaq Qaqqaq, representante del territorio norteño de Nunavut en la Cámara de los Comunes. En mayo de 2021 hallaron los restos de 215 niños en tumbas sin marcar en la Columbia Británica, en Canadá. En junio, otros 751 enterramientos sin identificar en la provincia de Saskatchewan. Y unos días después, 182 más cerca de la ciudad de Cranbrook. Esas 1.148 tumbas tienen en común que estaban en el sitio o cerca de donde funcionaron internados gubernamentales y operados por la Iglesia católica para niños indígenas en el país. Entre 1883 y 1996, más de 150.000 menores indígenas fueron separados de sus familias y enviados forzosamente a colegios de ese tipo, donde sufrieron abusos físicos, sexuales y enfermedades.

El Tribunal Canadiense de Derechos Humanos (TCDH) rechazó a fines de octubre un acuerdo de indemnización a niños indígenas y sus familias que fueron discriminados por el sistema de bienestar infantil del país. El Gobierno canadiense pretendía ofrecer 40.000 millones de dólares canadienses en indemnizaciones a niños indígenas y fue rechazado por la Justicia canadiense. Los niños indígenas han sido colocados finalmente en casas de acogida o en hogares no financiados por el Gobierno.

En línea con ese maltrato a las comunidades originarias, los defensores y defensoras de la tierra wet’suwet’en corren el riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos a raíz del presunto inicio de la construcción del gasoducto Coastal GasLink bajo el Wedzin Kwa (río Morice), informó Amnistía Internacional. En septiembre de 2021, manifestantes pacíficos y defensores de la tierra ocuparon el emplazamiento de la plataforma de perforación. El ministro de Seguridad Pública de Columbia Británica autorizó a las fuerzas policiales militarizadas detener y desalojar por la fuerza a las personas defensoras de la tierra del territorio para hacer cumplir una orden judicial obtenida por la empresa.

Marruecos

Mohamed VI se convirtió en el rey de Marruecos en 1999 tras el fallecimiento de su predecesor, su padre Hasán II y cuando se vio cuestionado por un ex ministro y político de oposición que lo acusó de desentenderse de los asuntos del reino, lo encarceló. El hecho ocurrió el lunes 21 de noviembre, contra Mohamed Ziane, de 79 años, abogado defensor en casos sobre derechos humanos, que fue llevado a la prisión de Arjat, en la periferia de Rabat. El abogado Ziane cumplirá tres años de cárcel por criticar las largas estancias de Mohamed VI en el extranjero y sugerirle que abdique.

A mediados de octubre pasado, tras casi dos meses de ausencia de la escena pública, al reanudar la actividad oficial Mohamed VI evitó hablar de los conflictos internacionales como la cuestión del Sáhara y la reivindicación de Ceuta y Melilla a las que Marruecos considera parte de su territorio nacional.

Las fronteras de Ceuta y Melilla son los pasos fronterizos ‘calientes’ que la Unión Europea pretende controlar con reconocimiento facial. El nuevo sistema de seguridad reconocerá las caras de los viajeros de fuera del espacio Schengen que quieran entrar en países de la Unión por tierra, por aire o por mar, para evitar, de esta forma, un mayor control en las fronteras.

Croacia

A principios de noviembre, la Union of European Football Associations (UEFA) informó que impuso una sanción a la federación de fútbol subcampeona del Mundial 2018 por “el comportamiento racista y discriminatorio” de su hinchada en el partido contra Austria en la Liga de Naciones en septiembre.

Los insultos racistas y cánticos de ultraderecha fueron reportados en el último de la selección croata antes de viajar a la Copa del Mundo.

En julio de este año la Unión Europea aceptó formalmente a Croacia como su vigésimo miembro a partir de 2023. Los ministros de Economía y Hacienda de la Unión Europea aprobaron a la nación balcánica que estuvo en guerra.

El 1 de enero la entrada la UE implicará el tipo de conversión de 7,5345 kunas croatas en un euro, por lo que Croacia tiene ahora unos meses para preparar los aspectos prácticos del cambio de moneda.

