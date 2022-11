–

#ANRedMundial | Suiza le gan贸 a Camer煤n por 1-0, con gol de Breel Embolo, joven nacido en ese pa铆s africano y naturalizado suizo. Por la tarde Brasil se impuso por 2 a 0 ante Serbia, por la apertura el Grupo G, con la expectativa puesta en el equipo sudamericano, que siempre es candidato a ganar la Copa del Mundo. Seguimos con el panorama en breves l铆neas sobre cu谩l es la coyuntura de los cuatro pa铆ses. Por Ernestina Arias.

Camer煤n

El joven Breel Embolo naci贸 en la ciudad de Yaund茅, la capital pol铆tica de Camer煤n, pero a los cinco a帽os su madre lo llev贸 a vivir con ella a Suiza, para m谩s adelante obtener la nacionalidad del pa铆s europeo. Hoy, en el estadio Al Janoub, por la primera fecha del Grupo G, marc贸 el gol de la victoria, pero no lo grit贸. Apenas un abrazo con los compa帽eros y la mano levantada. El partido fue dirigido por el 谩rbitro argentino Facundo Tello.

En el otro juego para completar la fecha, Brasil y Serbia se enfrentar谩n en el estadio Lusail, con toda la atenci贸n puesta en la escuadra verde am谩rela en su debut mundialista. El lunes 28 de noviembre y el viernes 2 de diciembre concluir谩n las fechas del grupo G.

Americanos, europeos y africanos comparten el grupo y en cuanto a la geopol铆tica, mucho hay para decir sobre la actual coyuntura que atraviesan. Arrancamos.

Brasil

Tras las elecciones presidenciales que dieron ganador a Luiz Inacio Lula da Silva el Tribunal Electoral de Brasil (TSE) rechaz贸 la demanda interpuesta por el partido del ultraderechista Jair Bolsonaro, que ped铆a anular los resultados electorales y adem谩s le impone una millonaria multa de 22,9 millones de reales, algo as铆 como 4,3 millones de d贸lares, por 芦mala fe禄.

El TSE ratific贸 el resultado en la segunda vuelta, donde Lula obtuvo una victoria de 50,9% de la votaci贸n contra 49,1% de Bolsonaro, quien hab铆a impugnado algunos de los votos de la jornada electoral de octubre. El presidente del TSE, Alexandre de Moraes declar贸 a la prensa internacional que la queja del Partido Liberal (PL) era 芦una ofensa contra las normas democr谩ticas禄 y que buscaba 芦animar los movimientos criminales y antidemocr谩ticos禄.

Cabe recordar que durante el gobierno del ex capit谩n del ej茅rcito se vio la acelerada deforestaci贸n del Amazonas y una creciente desigualdad.

Serbia

Las tensiones entre Serbia y Kosovo de principios de mes por la crisis de las matriculas se fueron resolviendo al punto de alcanzar este mi茅rcoles 23 un acuerdo en la propuesta de normalizaci贸n de sus relaciones. Este acuerdo tuvo lugar en Bruselas, capital de B茅lgica, donde el representante de la Uni贸n Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, reuni贸 al primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, y al presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, para desactivar la crisis de las matr铆culas que usan los serbokosovares y evitar nuevos enfrentamientos.

El conflicto tiene un gran precedente hist贸rico, pero en los 煤ltimos meses, resurgi贸 debido a que Kosovo exigi贸 a los serbokosovares el uso de matr铆culas oficiales de Kosovo en sus autom贸viles, en lugar de placas serbias. Los serbokosovares se niegan a cumplir con esta decisi贸n tomada por parte del gobierno kosovar. Luego, el gobierno de Kosovo destituy贸 al director serbio de la polic铆a en la zona norte, donde se concentra una minor铆a serbia. Tanto la ONU, como la Uni贸n Europea reconocen la independencia de Kosovo, la cual Serbia rechaza rotundamente desde 2008.

Otra tensi贸n importante, esta vez con la comunidad LGTB+, tuvo lugar en octubre, cuando en septiembre el presidente Vucic a trav茅s del Ministerio de Interior anunci贸 la prohibici贸n de la manifestaci贸n conocida como EuroPride. La marcha del Orgullo LGBTI+ fue vedada bajo motivos de seguridad, ya que grupos de extrema derecha amenazaban con organizar sus propias contramanifestaciones. A pesar de la prohibici贸n, miles de europeos desfilaron por las calles de Belgrado, en un evento que termin贸 con unos 30 detenidos.

芦La decisi贸n del gobierno serbio de cancelar el EuroPride es una rendici贸n vergonzosa y una aprobaci贸n impl铆cita de la intolerancia y las amenazas de violencia ilegal禄, expres贸 a la agencia AFP el director del programa de derechos LGTB de Human Rights Watch, Greme Reid.

Serbia hace m谩s de una d茅cada pretende ser candidata a entrar a la Uni贸n Europea, pero varios Estados que la integran expresan su preocupaci贸n a lo largo de los a帽os por la situaci贸n de los derechos humanos en ese pa铆s.

Suiza

Conocida como una isla de estabilidad, parece inmune a las agitaciones pol铆ticas que ocurren en el resto de Europa. En 2023 se llevar谩n a cabo las elecciones federales y seg煤n la primera encuesta elaborada por encargo de la Sociedad Suiza de Radiodifusi贸n (SSR/SRG), en un mundo en crisis, Suiza mantiene su estabilidad pol铆tica.

Sin embargo, el tufillo a corrupci贸n proviene de Z眉rich, sede de la Federaci贸n Internacional de F煤tbol Asociaci贸n (FIFA), el organismo que gobierna el f煤tbol profesional desde hace 118 a帽os. Fundada en 1904, la FIFA se muestra al mundo como una organizaci贸n democr谩tica sin fines de lucro. Pero, en realidad, es una empresa comercial con fines de lucro, estrictamente administrada, y en la que las cr铆ticas no son bienvenidas. Muestra de ello es la elecci贸n de Qatar para que all铆 se desarrolle la Copa del Mundo, que deriv贸 en la expulsi贸n de Joseph Blatter, antecesor de Gianni Infantino en la presidencia del organismo, tras un gran esc谩ndalo de corrupci贸n. Infantino, suizo de 52 a帽os, puede estar tranquilo de su reelecci贸n como presidente de la FIFA, porque es el 煤nico candidato a la presidencia en las pr贸ximas elecciones en el Congreso de la Asociaci贸n Mundial de F煤tbol, que se celebrar谩 el 16 de marzo de 2023 en Kigali, la capital de Ruanda. Las asociaciones de Asia, 脕frica, Am茅rica del Sur y Ocean铆a lo respaldaron oficialmente y por unanimidad, a fines de octubre, por lo que continuar谩 en el cargo. A pesar de que la Justicia suiza lo tiene en la mira por las reuniones secretas con el ex fiscal federal que investigaba a la FIFA.

Quien tambi茅n apunta a la corrupci贸n, pero en la Federaci贸n Suiza de F煤tbol es Mario Balotelli, el delantero italiano del Sion. 芦Federaci贸n suiza, no s茅 en qu茅 tipo de mafia est谩n involucrados, pero los jugadores como yo no estamos orgullosos de jugar en una liga donde reinan la injusticia, la corrupci贸n y la incapacidad. El f煤tbol es una profesi贸n y todos deber铆amos tomarla en serio, incluidos los 谩rbitros禄, dispar贸. El enojo de Balotelli se debe a que no se siente protegido de las faltas de los rivales ni de las agresiones de las hinchadas. El racismo que no cesa en el f煤tbol europeo.

Camer煤n

A comienzo de mes, el presidente, Paul Biya de 89 a帽os, celebr贸 40 a帽os en el poder en la econom铆a m谩s grande de 脕frica Central. Es uno de los dirigentes m谩s longevo de 脕frica, y la oposici贸n reclama reformas, pero 茅l sigue sin aclarar si se presentar谩 a las elecciones de 2025.

Las y los cameruneses solo conocen a dos presidentes desde la independencia. El primero, Ahmadou Ahidjo (presidente de 1960 a 1982), que ni siquiera puede pretender ser el padre de la independencia del pa铆s, ya que estuvo del lado de los colonizadores contra la principal organizaci贸n nacionalista: la Uni贸n de los Pueblos de Camer煤n. Dentro de todas las estrategias que mantiene Biya para seguir en su puesto, una es la represi贸n a opositores, entonces muchos activistas del Movimiento por el Renacimiento de Camer煤n (MRC) est谩n encarcelados.

Biya pasa la mayor parte de su tiempo en el Hotel Intercontinental de Ginebra. Bajo su permanencia en el poder, la clasificaci贸n del 铆ndice de desarrollo humano y la deuda casi se ha cuadruplicado, del 12% en 2007 a 45,8 en 2020 2/, pero no importa ya que las suites del Hotel Intercontinental de Ginebra siguen siendo igual de c贸modas.