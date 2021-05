¿Qué coño les pasa con “lo trans”, señoras del PSOE?

19 mayo 202119 mayo 2021

Venga, se帽oras socialistas, resp贸ndame a una pregunta muy simple: 驴Carla Antonelli es un hombre? Atr茅vanse a mirar a la cara a su compa帽era y respondan. 驴Es un hombre? 驴Carla Antonelli no es una mujer?

La abstenci贸n del grupo del PSOE impidi贸 este 18 de mayo de 2021 que el Congreso de Espa帽a tramite la “Ley Trans”. Hasta el 煤ltimo momento estuve esperando que alguna de las mujeres socialistas, sobre todo ellas, rompiera la disciplina de voto, esa basura por la cual un partido pol铆tico impone el voto de todas y cada una de sus diputadas en cualquier decisi贸n.

Recuerdo bien aquel 27 de febrero de 2014, cuando la entonces diputada del Partido Popular Celia Villalobos rompi贸 la disciplina de voto y se sum贸 al PSOE que propon铆a retirar la aberrante reforma de la Ley del Aborto de los conservadores. No es mujer que me despierte ninguna simpat铆a, y sin embargo conservo de aquel gesto la sensaci贸n de que existen cuestiones en las que la conciencia y la humanidad est谩n muy por encima del partido. Y son lo que llaman “transversales”.

Admito mi desasosegante decepci贸n tras la abstenci贸n en bloque del PSOE sobre la Ley Trans. 驴De verdad nadie, NADIE, entre las filas socialistas apoya que las mujeres trans son mujeres, de la misma manera que los hombres trans lo son? 驴De verdad ni una sola de las diputadas que se han partido la jeta defendiendo derechos y dignidades de las mujeres que nos han costado d茅cadas ten铆a una opini贸n contraria a la de Carmen Calvo y su s茅quito, que llevan tiempo bloqueando la propuesta del Ministerio de Igualdad?

Hace algunos meses, una mujer que me mereci贸 tiempo atr谩s alg煤n respeto, me argument贸 que si consideramos mujeres a las mujeres trans, se meter谩n en nuestros ba帽os y nos violar谩n. Lo juro. Una mujer en teor铆a culta, formada, con opini贸n p煤blica. Tal tesis me pareci贸 y me parece de una ignorancia y una brutalidad insoportables. Luego disertaron, ella y tantas otras, sobre ni帽os deformados, asuntos deportivos, cuotas pol铆ticas鈥

驴Qu茅 co帽o pasa con “lo trans”? A bocados y en c谩rceles hemos defendido y conseguido nuestros derechos, se帽oras feministas. Y nos hemos llenado la boca con las siglas LGTBI como quien saborea una victoria que acabar谩 llegando, porque sobre los derechos de las personas se construye nuestra sociedad, sin exclusi贸n, su dignidad, la aceptaci贸n de las diferencias y su cuidado por encima de odios y castigos.

Pero no es esta la cuesti贸n central a la que me quiero referir. Quiero dirigirme a las feministas del PSOE, referentes sobre los que yo constru铆 aquello que defiendo sin fisuras. 驴Por qu茅 ninguna de ustedes levant贸 ayer la voz, rompi贸 la cretina disciplina de voto y dijo lo que piensa? Me niego a creer que todas las mujeres que desde las filas socialistas llevan a帽os luchando por los derechos de los colectivos LGTBI dejaran ayer caer la T, esa T de Trans, como quien tira una colilla molesta, como quien lo hace para que la mastiquen sus contrincantes, 驴contrincantes en qu茅?

Meritxell, Adriana, Olga, Carmen, Pilar, Zaida, Rafaela y tantas otras. A vosotras pregunto, y lo hago con una desolaci贸n franca: 驴Por qu茅? 驴Por qu茅 acatasteis una disciplina sobre una decisi贸n en la que muchas de vosotras no cre茅is? No se trata de urbanismo ni de la Corona, que ya ser铆a, sino de los derechos humanos. Se trata de una lucha que hemos compartido. Se trata de que a partir de ahora no representar茅is los derechos del movimiento LGTB sino LGB. 驴Vale la pena? 驴En serio os merece la pena?

驴Qu茅 co帽o os pasa?