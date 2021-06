–

En 1984, Cuba alert贸 a las autoridades de Estados Unidos sobre un intento de asesinato al entonces presidente de ese pa铆s, Ronald Reagan. Y se impidi贸 que ocurriera un atentado. Dicen que Reagan lo agradeci贸, pero dos a帽os antes, el propio mandatario estadounidense hab铆a incluido a la Isla en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, por primera vez desde su creaci贸n en 1979. La Habana alertaba a Washington sobre un acto terrorista, pero sigui贸 estando en el listado negro durante 33 a帽os y cuatro presidentes.

El gobierno de William Clinton supo, en 1998, que exist铆an planes de estallar bombas en aviones de aerol铆neas cubanas o de terceros pa铆ses que ten铆an a Cuba como destino y en los cuales viajaban tambi茅n ciudadanos estadounidenses.

En 2001, Fidel Castro conden贸 los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos y expres贸 al gobierno del presidente George W. Bush la disposici贸n de la Isla para brindar asistencia m茅dica y humanitaria a las v铆ctimas. Los aeropuertos internacionales de Cuba se abrieron para recibir aviones de pasajeros rumbo a Estados Unidos, los cuales no pod铆an aterrizar en ese pa铆s por el caos generado tras los ataques.

No obstante, en medio de ese contexto, Cuba no dej贸 de ser, para los caprichos del Departamento de Estado, un pa铆s 鈥減atrocinador del terrorismo鈥. La vida, como la pol铆tica que se dicta desde Washington contra una Isla en el Caribe, est谩 repleta de paradojas.

鈥淎unque el bloqueo tiene ya seis d茅cadas, Estados Unidos ha esgrimido m煤ltiples pretextos para justificar una pol铆tica que moral, legalmente y frente al Derecho Internacional, no tiene sustento. Entre esos pretextos y falsedades, la del terrorismo ha sido una de las m谩s escandalosas y da帽inas鈥, dice Johana Tablada, subdirectora general de Estados Unidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex).

En el contexto del deshielo entre La Habana y Washington durante la administraci贸n de Barack Obama, la Isla sali贸 de la lista el 29 de mayo de 2015, en la cual volvi贸 a ser incluida en enero de 2021, a pocos d铆as de que Donald Trump abandonara la Casa Blanca. Uno de los 煤ltimos obst谩culos 鈥揷omo si fueran pocos鈥 que el mandatario interpon铆a en el camino de las relaciones entre ambos pa铆ses. Un total de 243 medidas contra Cuba para torpedear los nexos bilaterales, 55 de las cuales impuso en tiempos de pandemia.

Una medida 鈥渁biertamente politizada鈥, dijo el senador dem贸crata Patrick Leahy, quien apoya un acercamiento entre las dos naciones. 鈥淓l terrorismo local en Estados Unidos es una amenaza mucho mayor para los estadounidenses鈥, agreg贸 y no debe haber ca铆do muy bien en los c铆rculos de poder de ese pa铆s.

Para conocer sobre las consecuencias y afectaciones que implica para Cuba estar incluida en esta lista, Cubadebate convers贸 en el Ministerio de Relaciones Exteriores con Johana Tablada, subdirectora general de Estados Unidos en la canciller铆a cubana.

鈥淓l gobierno y el pueblo de Cuba no reconocen autoridad moral alguna al gobierno de Estados Unidos para elaborar listas arbitrarias, discriminatorias, y en las cuales se eval煤a y califica el comportamiento de otros Estados. Esas son funciones que asumen organizaciones multilaterales sobre la base del Derecho Internacional. Por tanto, estamos hablando de mecanismos unilaterales acompa帽ados de medidas coercitivas.

鈥淣uestro pa铆s es signatario de los 19 convenios internacionales relacionados con el enfrentamiento al terrorismo, y condena este flagelo, del cual ha sido v铆ctima, en todas sus formas y manifestaciones. Jam谩s se ha permitido que territorio cubano se utilice para organizar acciones terroristas contra cualquier otro pa铆s. Cuba no ha tenido participaci贸n ninguna en financiamiento de este tipo de acciones y ha colaborado con Estados Unidos. As铆, tenemos un expediente de cooperaci贸n bilateral que incluye devoluci贸n de terroristas, incluso en a帽os recientes. Aqu铆 se han procesado y han cumplido sentencia personas que han huido de Estados Unidos, como secuestradores de aviones鈥, destaca la diplom谩tica.

Junto a otros temas de la pol铆tica agresiva de Trump hacia la Isla, la decisi贸n de incluir a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo tambi茅n est谩 sometida a revisi贸n por el actual gobierno de Joe Biden. Sin embargo, a cinco meses de la toma de posesi贸n del dem贸crata, nada ha cambiado en torno a las relaciones entre ambos pa铆ses.

鈥撀緾u谩les son las afectaciones que tiene para Cuba el hecho de estar incluida en esta lista de pa铆ses que supuestamente patrocinan el terrorismo?

鈥淟as consecuencias tienen que ver con restricci贸n de las exportaciones, eliminaci贸n de determinados beneficios comerciales y con la obtenci贸n de cr茅ditos en instituciones financieras internacionales, as铆 como la prohibici贸n de exportaci贸n de armamento y las limitaciones para el otorgamiento de ayuda econ贸mica. Adem谩s, el hecho de que estemos nuevamente en esta lista le permite a entidades estadounidenses abrir procesos legales contra Cuba amparados en las leyes antiterroristas de Estados Unidos.

鈥淚nmediatamente que el 22 de enero se inscribe en el Registro Federal que Cuba ha entrado en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, muchos bancos del mundo cerraron sus operaciones con entidades cubanas, por miedo, por p谩nico, a veces por temor o porque reciben un e-mail intimidatorio por parte del Departamento de Estado o del Tesoro cuando se descubre una transferencia.

鈥淓n el servicio exterior de Cuba, por ejemplo, m谩s de 30 bancos desde enero para ac谩 cerraron sus operaciones con la Isla y con nuestras misiones exteriores. Eso ha afectado misiones m茅dicas cubanas y colegas que est谩n en el exterior y no han podido recibir sus salarios y transferir ingresos consulares al pa铆s.

鈥淥tro ejemplo, el m谩s doloroso, tiene que ver con la salud. Al t煤 privar a un pa铆s de sus ingresos y disminuir su capacidad de compra, eso dificulta la adquisici贸n de los insumos para fabricar medicamentos en Cuba. Hoy no es secreto para nadie la falta de antibi贸ticos en el pa铆s, de medicamentos de uso habitual, incluyendo los hospitalarios, y nosotros hemos llegado a esa situaci贸n, sin contar el programa de vacunaci贸n. Hay una guerra contra los proveedores de Cuba en este momento y todo eso ha tenido que ver con la inclusi贸n de nuestro pa铆s en la lista y con las 243 medidas de Trump.

鈥揕a inclusi贸n en la lista repercute en varios sectores, Johana, pero 驴hay alguno que se vea m谩s afectado a煤n por la medida?

鈥淪i yo tuviera que destacar un sector en el cual la inclusi贸n de Cuba en la lista de pa铆ses terroristas ha tenido mayor peso, ese sector es el bancario-financiero y comercial porque est谩 pr谩cticamente controlado por la banca estadounidense. Eso tiene y tendr谩 un costo alt铆simo, por eso es la denuncia sostenida de Cuba. No vamos a dejar de reclamar que esa medida se rectifique鈥.

鈥淚ncluirnos en esa lista eleva, adem谩s, el riesgo pa铆s. Cualquiera hace una b煤squeda y dice 鈥榦h, un pa铆s terrorista, puedo enfrentar sanciones y ser multado鈥. Y, aunque siempre habr谩 quien venda algo, todo eso termina triplicando los costos para la Isla.

鈥淣ing煤n pa铆s y much铆simo menos Cuba deber铆a ser tratado de esa manera porque se convierte en un obst谩culo may煤sculo para las cosas m谩s importantes y para las m谩s sencillas y cotidianas. Lo que en cualquier lugar es una transacci贸n elemental y com煤n, para Cuba se convierte en una operaci贸n que puede durar muchos d铆as鈥.

鈥撀縌u茅 implicaciones tendr铆a para Cuba salir de la lista de pa铆ses patrocinadores del terrorismo?

鈥淓sa ser铆a una de las medidas m谩s l贸gicas e imprescindibles si alguien quiere enviar una se帽al de que se propone mejorar las relaciones y deshacer una parte del da帽o y la mentira con la cual se ha conducido la pol铆tica鈥.

鈥淐uba es un pa铆s que ha sido una contraparte seria y profesional en la lucha contra el narcotr谩fico, el terrorismo, el lavado de dinero, en el enfrentamiento a la trata de personas y al contrabando de migrantes. Si de pronto usted nos pone en esa lista, pues manda la se帽al equivocada. Se alegrar谩n mucho los terroristas, los narcotraficantes cuando se juega con cosas como esa. Mientras usted se entretiene en presentar como terrorista a un pa铆s que no lo es, pues env铆a una se帽al de debilidad y falta de seriedad a las personas que de verdad est谩n involucradas en el crimen transnacional鈥.

鈥撀縀l hecho de que Biden era vicepresidente del gobierno de Obama cuando se quit贸 a Cuba de la lista pudiera incidir de alguna manera en la posici贸n del ahora presidente en cuanto al tema?

鈥淣o lo sabemos realmente. Uno podr铆a pensar que s铆. Ahora, si me preguntas si ser铆a posible que Trump incluyera a Cuba en la lista, yo siempre te hubiera dicho 鈥榮铆鈥. Si me preguntas si es posible que un Biden presidente ratificara esa decisi贸n yo te hubiera dicho 鈥榥o鈥.

鈥淪i el gobierno de Estados Unidos quisiera sacar a Cuba de la lista lo puede hacer con mucha facilidad. Tanto el pueblo cubano como el estadounidense coinciden en la aspiraci贸n a tener una relaci贸n mejor, y hay muchos sectores defensores de que es hora de dejar a Cuba seguir su camino y parar de castigar al pueblo cubano porque a Estados Unidos no le gusta su gobierno. Como t煤 me dec铆as, la decisi贸n de incluirnos en una lista unilateral como esta habla m谩s mal de Estados Unidos que de Cuba. Los pa铆ses que conocen y tienen relaciones con la Isla saben que no somos un pa铆s terrorista鈥.

Seg煤n datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, actos terroristas cometidos por el gobierno de Estados Unidos o perpetrados desde ese pa铆s han causado 3 478 v铆ctimas mortales y 2 099 personas con discapacidad en la Isla. Y detr谩s de cada n煤mero hay familias que sufren.

