El TS declara que, aunque una actividad constituya parte de su n煤cleo central de actividad, puede ser l铆citamente subcontratada siempre que no constituya una cesi贸n il铆cita de trabajadores. Por ello, el convenio aplicable a la empresa contratista o subcontratista no es el aplicable a la empresa principal, salvo que la negociaci贸n colectiva establezca otra cosa.

La empresa, una cadena hotelera, ha externalizado en otra empresa la gesti贸n, supervisi贸n y control del servicio de limpieza de las habitaciones. Una de las trabajadoras, que hab铆a sido elegida representante de los trabajadores, es despedida. El juzgado declara la nulidad de su despido y que el convenio colectivo aplicable en las consecuencias de la nulidad era el de hosteler铆a de la provincia de Sevilla y su categor铆a la de camarera de pisos. La empresa presenta recurso de suplicaci贸n solicitando que se declare que el convenio colectivo aplicable es el de hosteler铆a de la provincia de Sevilla y que su categor铆a la de limpiadora. Al ser desestimado, presenta recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina.

Por tanto, la cuesti贸n que se plantea consiste en determinar, es si, a efectos de la fijaci贸n de la categor铆a y del salario regulador de las consecuencias derivadas de la declaraci贸n de nulidad del despido de la trabajadora, el convenio colectivo aplicable debe ser el de limpieza o el de hosteler铆a.

EL TS recuerda que el ET regula la posibilidad de que las empresas externalicen una parte de su proceso productivo. Y recuerda que la legislaci贸n vigente (ET art.42) no obliga a que los trabajadores/as de la empresa contratista o subcontratista tengan las mismas condiciones salariales que las que tendr铆an de haber sido contratados directamente por la principal y tampoco a aplicar el convenio colectivo de la empresa principal, aun cuando realicen obras o servicios propios de la actividad de la principal. No obstante, se帽ala que, en ocasiones, la negociaci贸n colectiva ha establecido la equiparaci贸n de las condiciones salariales de los/as trabajadores/as de las empresas contratistas o subcontratistas en los supuestos en los que empresa principal decidiera proceder a subcontratar parte de su actividad.

En cuanto que en el supuesto enjuiciado la obligaci贸n de equiparaci贸n de las condiciones salariales no exist铆a en el momento de los hechos enjuiciados- que s铆 se ha establecido con posterioridad-, el TS concluye que el convenio colectivo aplicable es el de limpieza y no el de hosteler铆a. En efecto, se帽ala el TS que, aunque la actividad contratada por la cadena hotelera -limpieza de habitaciones- constituye parte de su n煤cleo central de actividad, puede ser l铆citamente subcontratada siempre que no se ocurra en una cesi贸n il铆cita de trabajadores, por lo que el convenio aplicable a la empresa contratista o subcontratista no es el aplicable a la empresa hotelera principal y a los trabajadores por ella directamente contratados, sino el que resulte de aplicaci贸n a la empresa contratista o subcontratista. Asimismo, el TS considera que, el acuerdo de hosteler铆a cuya aplicaci贸n pretende la trabajadora solo incluye entre su 谩mbito de aplicaci贸n las empresas que realizan actividades de hospedaje o alojamiento de clientes, y no es esta la actividad que realiza la empresa contratista o subcontratista que es la gesti贸n externalizada de lo que en los establecimientos que lo hacen con personal propio se denomina departamento de pisos.

Por todo ello, el TS estima el recurso casando y anulando la sentencia del TSJ declarando que el convenio colectivo aplicable a efectos de la fijaci贸n de la categor铆a y del salario regulador derivado de las consecuencias derivadas de la nulidad del despido es el de limpieza.

Voto particular de la magistrada Rosa Virol茅s que considera que el resultado de la externalizaci贸n de los servicios de limpieza y mantenimiento de habitaciones, en el que se encuentran las denominadas camareras de pisos, servicio prestado mayoritariamente por mujeres, no es otro que un beneficio econ贸mico empresarial a costa de una rebaja en los salarios de las personas trabajadoras. La magistrada, aplicando tambi茅n la perspectiva de g茅nero, considera que al caso concreto debi贸 de aplicarse el convenio colectivo de hosteler铆a y no el de limpieza. Lo contrario vulnera el principio de igualdad efectiva que nuestro ordenamiento consagra, y aboca al colectivo externalizado a la precariedad de las condiciones laborales, al denominado dumping social.