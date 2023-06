–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga June 17, 2023

El Apuntador

┬┐C├│mo se reacciona cuando alguien se cae del guindo? Lo normal es sentir cierta empat├şa ante el dolor, tristeza incluso. Pero el costalazo tambi├ęn puede provocar risa, como cuando cae alguien con poder. Margarita Robles, jefa de los ej├ęrcitos de Espa├▒a (con permiso constitucional del Rey), se mostr├│ contrariada, indignada, at├│nita ante la decisi├│n de la OTAN de vetar a las empresas armament├şsticas espa├▒olas en la reuni├│n que se celebra estos d├şas en Bruselas. Se hablar├í de estrategias comerciales, contratos, dinero, y all├ş no estar├í Espa├▒a. Ni sus empresas ni su ministra de Defensa, que se ausenta en solidaridad con ellas.

Desde el Gobierno han calificado este encuentro como ┬źpoco inclusivo┬╗, como si no fuera una prerrogativa de los amos disponer qui├ęn se sienta a su mesa y qui├ęn se encarga de servir los platos. Y eso es Estados Unidos, el amo. Washington representa el poder imperial y Europa es una provincia de su imperio. Por eso sorprende tanto que Robles se sorprenda. ┬┐Qu├ę pensaba la ministra que era la OTAN? ┬┐Un club de iguales?

Los fabricantes de armas se han citado en Bruselas para acordar un aumento de su producci├│n con el que alimentar la contraofensiva ucraniana en la guerra desatada en aquel pa├şs por el r├ęgimen de Putin. En la cumbre, seg├║n informa Reuters, estar├ín empresas como la turca Baykar (que fabrica drones), la brit├ínica BAE Systems (dedicada a la defensa aeroespacial), la noruega Kongsberg (que lo mismo hace prospecciones petrol├şferas en alta mar que manufactura ca├▒ones para los carros de combate), la francesa Nexter (principal proveedora de armas del ej├ęrcito galo), el holding franco-germano KNDS (que produce los famosos tanques Leopard 2), la italiana Leonardo S.p.A. (radares, helic├│pteros), la polaca Mesko (misiles antitanque), y por supuesto las estadounidenses Lockheed (cazas) y Northrop Grumman (sistemas aeron├íuticos y equipos electr├│nicos). Robles no ha podido sentarse a esa mesa para vender la mercanc├şa made in Spain. Espa├▒a no ingresa nada, Espa├▒a paga.

Es como si te invitan a una cena en la que no puedes comer pero en la que tienes que pagar la cuenta. El amo ya ha lanzado un esbozo de factura: 1.000 millones a cr├ędito para que los aliados ┬źmejoren la capacidad de firmar pedidos a largo plazo┬╗. Pagan los pa├şses, cobran los contratistas y los fondos de inversi├│n, y por el camino mueren personas. A eso, en la jerga capitalista, se le llama creaci├│n de mercados. La mafia siempre ha funcionado as├ş.

Las verdaderas facturas

Esos 1.000 millones son una minucia, una cifra que, dada la tradicional opacidad de estas operaciones de Defensa, no significa realmente nada. Polonia ha gastado, ella sola, m├ís de 3.000 millones de euros en ayuda militar a Ucrania. Alemania, entre 2022 y 2023, asign├│ 7.400 millones tanto para env├şos a Kiev como para reponer sus existencias. Las verdaderas facturas, lo sabemos por experiencia, llegar├ín m├ís tarde y engrosar├ín la deuda p├║blica. La guerra es la gallina de los huevos de oro de las empresas armament├şsticas, como ya informaba The New York Times. Robles, ingenua, quer├şa meter la cuchara ah├ş. La pretensi├│n se parece bastante al ┬źs├şndrome de la clase media┬╗: gente que no ha entendido cu├íl es su lugar en la escala social. La guerra no es algo de lo que t├║ te puedas beneficiar: t├║ pagas, te callas y sales del sal├│n para que los mayores tengan la fiesta en paz.

┬źPaz┬╗, otra curiosa palabra. Nadie quiere la paz. Hay demasiado dinero en juego. Y sin embargo, es un concepto que la burgues├şa (que nunca env├şa a sus hijos a pegar tiros) y sus subalternos pol├şticos utilizan continuamente. ┬źInvertir en defensa, dig├ímoslo claramente y sin complejos, es invertir en paz┬╗, dice Margarita Robles, efectivamente sin complejos. Un mes despu├ęs de que Putin ordenara la invasi├│n de Ucrania la Uni├│n Europea cre├│ el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Hay comprometidos 7.979 millones de euros hasta 2027. Pero ser├ín m├ís, much├şsimos m├ís; los pagar├ís t├║ con tus impuestos e ir├ín a los bolsillos de un pu├▒ado de accionistas. Lo llaman paz, pero no son mesas de negociaci├│n, ni planes de pacificaci├│n, ni campa├▒as internacionales para favorecer la firma de un armisticio. Son armas.

La trampa dial├ęctica de la OTAN, en cualquier caso, es infranqueable porque es perfecta. Esas armas son para que Ucrania se defienda de su agresor: Putin. Y nadie, moralmente, podr├şa criticar eso. Lo entendemos. Hoy es Ucrania. Ojal├í la guerra terminara hoy mismo. ┬┐Pero despu├ęs de Ucrania qu├ę vendr├í? ┬┐Despu├ęs de Corea, de los golpes de Estado en Am├ęrica Latina, de Vietnam, de la Operaci├│n Gladio, de Granada, de Panam├í, de Iraq (dos veces), de Libia, de Afganist├ín, de SiriaÔÇŽ? ┬┐D├│nde se crear├í el nuevo mercado? Seguro que en Washington hay alguien mirando mapas. Y en las provincias del imperio haremos lo que nos ordenen. A Robles, de momento, le han ordenado que espere en la entrada. Parece mentira que a estas alturas no sepa cu├íl es su lugar.

