De parte de ANRed April 8, 2023 49 puntos de vista

Con casi un mes de retraso, el FMI difundi贸 el 3 de abril el documento completo de la cuarta revisi贸n del acuerdo con el Gobierno argentino. La revisi贸n abarca el per铆odo entre octubre y diciembre de 2022, aunque tambi茅n realiza una rese帽a de hechos recientes. La sequ铆a, la apreciaci贸n cambiaria, y el d茅ficit fiscal son el elenco de la pel铆cula que es protagonizada por el ajuste. Por Demi谩n Garc铆a Orfan贸 鈥 Economista, integrante de Marabunta

La revisi贸n avala en l铆neas generales el sentido del acuerdo, signado por la baja del d茅ficit fiscal v铆a reducci贸n de subsidios y planes, la devaluaci贸n gradual y las altas tasas de inter茅s.

Ahora, luego de la entrevista de Alberto Fernandez al presidente de EEUU Joe Biden, prima el aval del Fondo a lo actuado por el Gobierno, y el primer desembolso del a帽o lleg贸 al Banco Central. Sin embargo, a medida que el a帽o electoral avance, el Fondo desconfiar谩 m谩s y m谩s en el cumplimiento del acuerdo, apretando con medidas m谩s duras de alto costo social y pol铆tico.

Por su parte, el Gobierno estar谩 cada vez m谩s lanzado a tener que revertir los p茅simos resultados sociales de su gesti贸n con mayor gasto y medidas, pero no podr谩 dejar de lado los recursos que el Fondo aporte. Se encontrar谩 atado de manos entre aceptar medidas que hoy el Fondo solamente esboza, o encontrarse sin d贸lares ni programa pol铆tico para afrontar otro camino.

Esto marca que la relaci贸n del Gobierno Nacional con el Fondo tiene algunas contradicciones, entre ajustes, cumplimientos de metas y desaires.

IV 2022: El trimestre del empleado del mes

A fines del 2022, el equipo econ贸mico del Ministro de Econom铆a, Sergio Massa, hizo buena letra para ganar los aplausos del Fondo. El organismo salud贸 la extensi贸n de plazos de la deuda en pesos de corto plazo, que aparec铆a como el principal obst谩culo a sortear, luego de que Juntos por el Cambio hubiera expresado que no pagar铆a esos compromisos si ganaban las elecciones.

En el 煤ltimo trimestre del a帽o, el Gobierno apret贸 el gasto en todas las 谩reas del estado y lleg贸 al punto de prorratear en cuotas un bono navide帽o a los planes sociales para las personas m谩s pobres del pa铆s. Con este ajuste y la ayuda de los adelantos de anticipos del impuesto a las ganancias, sobrecumplieron la meta de d茅ficit. El resultado primario negativo alcanz贸 al 2,3% en lugar del 2,5% del PIB (es decir, 60 mil millones, equivalente a un mes y medio del Potenciar Trabajo).

Pero el ajuste no fue para todos, ya que realiz贸 pagos de la deuda flotante del estado con empresas proveedoras y otorg贸 una segunda versi贸n del 鈥渄贸lar soja鈥, que benefici贸 a las exportadoras de cereales y oleaginosas. Los fondos salieron de la colocaci贸n de un bono al Banco Central.

Para seguir con las medidas bien ponderadas por el FMI, el Banco Central redujo a niveles muy bajos su participaci贸n en el mercado de futuros, dej贸 de intervenir en el mercado secundario de bonos y no increment贸 la transferencia de recursos al Tesoro, que se financi贸 con endeudamiento en el mercado financiero.

Ni yerba de ayer, sec谩ndose al sol

Pero todo comenz贸 distinto este a帽o. Las desastrosas consecuencias econ贸micas de la sequ铆a dejar谩n al menos U$D 6.000 millones menos en las arcas del Banco Central. A煤n as铆, el Gobierno se comprometi贸 a continuar el camino trazado por el acuerdo. En la revisi贸n, se modific贸 la proyecci贸n de reservas estimadas, bajando el objetivo en U$D 1.800 millones, compensando los menores ingresos con los ahorros en energ铆a que se producir铆an este a帽o por el Gasoducto de Vaca Muerta en construcci贸n, y el precio m谩s bajo de las importaciones de gas natural licuado.

Adem谩s de impactar sobre los d贸lares del Banco Central, la sequ铆a traer谩 una p茅rdida de recaudaci贸n de 0,4% del PIB por menores derechos de exportaci贸n. Pero la revisi贸n sostiene sin modificaciones la meta de d茅ficit fiscal primario. Es decir, que el ajuste en el gasto deber谩 ser a煤n mayor al previsto. Adem谩s, la recaudaci贸n se ver谩 menguada producto del adelantamiento de ingresos del impuesto a las ganancias (que inflaron la recaudaci贸n del a帽o pasado) y adicionales ca铆das derivadas de la sequ铆a, con lo que la baja proyectada total de los recursos tributarios alcanzar谩 el 0,8% del PIB. Se suma a la p茅rdida de ingresos la exclusi贸n de la variaci贸n del valor de los recursos en poder de la ANSES (tal como acordaron en marzo del 2022), y la posible compensaci贸n a CABA por el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipaci贸n (0,1% del PIB).

Bistur铆 en mano ante los n煤meros en rojo

Los recortes necesarios para llegar al 1,9% del PIB de d茅ficit este a帽o implican no s贸lo bajar un 0,4% adicional frente al 2,3% del d茅ficit del a帽o pasado, sino que adem谩s se suma la ca铆da del 1,1% del PIBI de los ingresos detallados arriba. Por eso, el recorte total ser谩 de 1,5% del PIB y provendr谩 mayormente de recortes en la asistencia social (0,7% del PIB) y en los aumentos de tarifas el茅ctricas y de gas (0,5% del PIB).

Esto implica adem谩s dejar sin cambios la porci贸n de recursos destinados a pagar jubilaciones y pensiones, hoy d铆a en niveles de miseria (la m铆nima es de $58.665 con un adicional de $15.000 hasta junio) y los recortados salarios estatales (la categor铆a inicial del convenio general de Naci贸n -F0- cobr贸 con el sueldo de marzo $87.650 en mano). Continuar谩 tambi茅n el congelamiento de nuevas contrataciones, y queda expl铆cito el compromiso del gobierno de no aumentar las transferencias a empresas estatales y priorizar en el gasto la construcci贸n de la primera etapa del gasoducto Nestor Kirchner.

La moratoria en debate

La moratoria previsional aparece en un lugar central. El equipo econ贸mico no se hace cargo de la misma y la ubica como una decisi贸n del Congreso. Se compromete a restringir el acceso a la moratoria previsional en funci贸n de ingresos y riqueza. Quienes ingresen a la misma deben resignar subsidios, y otros planes o beneficios sociales, as铆 como la posibilidad de comprar U$D 200 por mes.

Sin embargo, el FMI quer铆a m谩s restricciones, aunque otorga su perd贸n (waiver). En el decreto reglamentario, publicado d铆as antes de la revisi贸n, no se tomaron las 鈥渞ecomendaciones鈥 de una tasa de inter茅s creciente en las cuotas, o de negar el acceso a quienes no hayan tenido aportes jubilatorios (es decir, personas con trabajos no registrados o que se dedicaron a tareas de cuidados no remuneradas), mayormente mujeres. La perspectiva de g茅nero se esfuma de la mirada del organismo cuando hay que dedicar recursos cuantiosos a la atenci贸n de desigualdades, a pesar de las alusiones de Kristalina Giorgieva sobre los asesoramientos del FMI para que los pa铆ses disminuyan los 鈥渟esgos鈥 de g茅nero en sus pol铆ticas (nota de septiembre de 2022).

Adem谩s de la evaluaci贸n geopol铆tica que habilita el waiver, lo que convence al Fondo es que los pagos de cada jubilade a la moratoria ser谩n mayores a los previstos, y se estima que se ahorrar谩 la mitad del gasto previsto (0,2% del PIB). De todas formas, sin duda es un punto de roce entre las aspiraciones del Fondo y la actuaci贸n del estado argentino. Quedan sobre la mesa planteadas las 鈥渟ugerencias鈥 de ajuste, junto con el pedido de informaci贸n mensual de nuevos ingresantes a la moratoria, y la afirmaci贸n de parte del Gobierno de que una evaluaci贸n del sistema previsional fue enviada en diciembre a la comisi贸n parlamentaria correspondiente.

La lupa en el ajuste vol. I: Gasto social y previsional

Si la moratoria implica un gasto adicional, el gasto previsional 鈥渟in moratoria鈥 hubiera disminuido 0,2% del PIB, entre la proyecci贸n de disminuir los bonos adicionales y del ajuste inflacionario producto del desfasaje en la actualizaci贸n de los haberes.

Es una l贸gica que se replica en otros gastos. La AUH se actualiza con la misma f贸rmula previsional. En cambio, la Tarjeta Alimentar pierde poder adquisitivo entre las actualizaciones que se realizan arbitrariamente por parte del Poder Ejecutivo.

El plan Potenciar Trabajo sigue otra din谩mica, al estar vinculado su monto al salario m铆nimo. Este 煤ltimo viene reduci茅ndose en t茅rminos reales (es decir, descontando la inflaci贸n), estando actualmente 10% por debajo del poder de compra del inicio de este gobierno, sin que vaya a cambiar en el corto plazo. El Gobierno plantea que los ahorros producto del recorte de planes ya realizados se destinar谩n 鈥渕ayormente鈥 a herramientas y polos productivos.

El FMI empieza a 鈥減onerle n煤meros鈥 al ajuste que espera (como afirma Nicol谩s Salas), se帽alando que 400.000 personas podr铆an reingresar al mercado laboral y otras 500.000 reingresar a la escuela. Una nueva meta fija para marzo de 2023 una evaluaci贸n generalizada de los planes sociales, la cual a煤n se desconoce. Al mencionar el an谩lisis de un tope del monto del salario m铆nimo a los planes sociales y al solapamiento de planes, indirectamente se alude a la posible incompatibilidad entre Potenciar Trabajo y el plan Progresar, y otras pol铆ticas de ingreso.

La sospecha del Fondo es que los ingresos que generan los planes 鈥渟uperpuestos鈥 alejan a las personas del mercado laboral, como si los paup茅rrimos ingresos que se obtendr铆an fueran suficientes para sostener un hogar. Ser铆a m谩s justo poner el foco en los salarios de miseria que pagan los empleadores que han visto crecer sus ganancias de la mano del atraso salarial de las contrataciones precarias, y a duras penas compiten con la l铆nea de indigencia.

La lupa en el ajuste vol. II: Tarifas

El otro punto que el FMI tiene en la mira desde el comienzo del programa es la actualizaci贸n de las tarifas de electricidad y gas. El acuerdo de marzo de 2022 inclu铆a un plan escalonado de aumentos, con diferenciaciones seg煤n el nivel de ingreso y zonas, que reci茅n comenz贸 a avanzar con la salida de M. Guzm谩n del Min. de Econom铆a.

En abril, los sectores residenciales de altos ingresos pasar铆an a pagar la tarifa plena de electricidad. Tambi茅n para el rubro comercial habr铆a incrementos escalonados desde mayo hasta llegar a fines de a帽o al costo completo. Los aumentos de estos sectores oscilar铆an entre 55 y 70% en t茅rminos reales. Para los sectores de bajos ingresos, habr铆a una baja en t茅rminos reales de entre 15 y 25%. Las municipalidades pasar谩n tambi茅n a pagar el costo completo por el alumbrado p煤blico.

A pesar de que el Fondo Monetario 鈥渧alora鈥 los incrementos, plantea la necesidad de un nuevo esquema que aumente a煤n m谩s. Proponen simplificar la segmentaci贸n e incluir mecanismos de indexaci贸n entre las tarifas y los precios internacionales (en lugar de vincular los aumentos al aumento de los salarios). A solo un a帽o de haber firmado un compromiso, el Fondo presiona para correr el arco m谩s all谩 de lo acordado.

Esa mayor presi贸n se contrapone con la mirada cr铆tica del Fondo del retraso en los aumentos de tarifas (de febrero a abril), ya que contin煤a una postergaci贸n que se arrastra desde la segunda revisi贸n, en octubre.

La inflaci贸n, ese indeseable compa帽ero de ruta

La inflaci贸n juega un rol ambig眉o en el programa econ贸mico. Le permite al gobierno licuar parte de sus gastos (sea por las actualizaciones arbitrarias o con desfasajes), pero impide la normalizaci贸n de la actividad econ贸mica, deteriora la balanza de pagos y genera mayores gastos en subsidios a la energ铆a.

El acuerdo con el Fondo reconoce que no habr谩 resultados r谩pidos en la baja de la inflaci贸n, que ser谩 motorizada por los tarifazos y la persistente devaluaci贸n.

Bajo la mirada del Fondo, la clave est谩 en la tasa de inter茅s, adem谩s de la reducci贸n del d茅ficit. Le asignan a la tasa la capacidad de desacelerar la actividad econ贸mica (que para ellos presiona al alza la inflaci贸n), as铆 como cambiar la preferencia de ahorro de d贸lares a pesos, y quitar expectativas devaluatorias. Sin embargo, lo que puede funcionar de una manera con niveles de inflaci贸n m谩s bajos, no necesariamente resulta si los precios crecen a tres d铆gitos.

Mientras existe en un horizonte de pocos meses la posibilidad de un shock devaluatorio y una hiperinflaci贸n, ahorrar/invertir en d贸lares o activos dolarizados (propiedades, bonos o acciones en d贸lares) parecen mejores que una tasa de inter茅s en pesos, que no es claro que le gane a la inflaci贸n futura.

Por eso la reacci贸n del mercado a la suba de las tasas no es la esperada, y no lograr谩n los resultados deseados, m谩s all谩 de que la inflaci贸n pueda bajar un par de puntos hacia mediados de a帽o.

Es todo un indicador de la situaci贸n de la clase trabajadora que el Fondo no se preocupa por los salarios como en otras 茅pocas. Apenas mencionan que debe continuar la pol铆tica de 鈥渃oordinaci贸n precios salarios鈥 como llaman a la continuidad de paritarias por la inflaci贸n esperada (finalmente, a la baja), y de acuerdos de precios que las empresas incumplen. La posibilidad de una pol铆tica m谩s agresiva contra las empresas con poder de mercado aparece expl铆citamente criticada de antemano por el FMI, que solo acepta acuerdos 鈥渧oluntarios鈥 de precios..

La apreciaci贸n cambiaria, otro molesto compa帽ero de ruta

En los 煤ltimos 32 meses s贸lo hubo dos en que la inflaci贸n estuvo por debajo de la tasa de devaluaci贸n del d贸lar oficial. El FMI tambi茅n puso n煤meros a la apreciaci贸n cambiaria, estimando el atraso entre un 10 y 25% seg煤n distintas estimaciones. Ese atraso tiene efectos sobre la balanza de pagos, por el acaparamiento de productos exportables, la sobrefacturaci贸n y adelantamiento de importaciones, as铆 como el aprovechamiento empresarial para cancelar deudas en d贸lares en el exterior (sean reales o fraguadas).

Desde el FMI junto con el Gobierno acuerdan en una devaluaci贸n gradual para corregir esa situaci贸n, a pesar de que el Fondo insiste en la revisi贸n una y otra vez en un paquete de medidas para el frente cambiario.

El texto de la revisi贸n da por sentado que alg煤n tipo de medida se tomar铆a para fortalecer la acumulaci贸n de reservas, por medio de 鈥渄贸lares鈥 especiales para exportaciones, importaciones, turismo y transporte. Sin embargo, los recientes anuncios de Sergio Massa, apenas adelantaron la instrumentaci贸n de una nueva versi贸n del 鈥d贸lar soja鈥 (ahora a $300) abarcando econom铆as regionales. Algunas fuentes period铆sticas ubican en el Presidente del Banco Central, Miguel Pesce, las reticencias a otorgar un 鈥渄贸lar importador鈥.

Si efectivamente sucede, ese esquema implicar铆a pr谩cticamente un desdoblamiento cambiario, una medida intermedia camino a una devaluaci贸n general. Esto har铆a m谩s compleja estructura cambiaria pero en vistas a su simplificaci贸n posterior. Ahora bien, si ese esquema no se implementa, estar铆amos frente a un nuevo desaire a las medidas comprometidas con el Fondo.

Trabados en la puerta giratoria

El Fondo por ahora avala la existencia de los m煤ltiples tipos de cambio, controles de capitales y medidas administrativas de restricci贸n de importaciones. Pero lo hace sujeto a que anualmente se le pida 鈥減ermiso鈥 (lo cual sucede en esta revisi贸n), y adem谩s se帽ala fechas para intentar salir del esquema que identifican como intervencionista. Es que saben que dar de baja los controles de capitales y las limitaciones a la compra de moneda extranjera y liberalizar las importaciones tendr铆a un efecto devaluatorio r谩pido y de consecuencias inflacionarias imprevisibles. Seg煤n el compromiso del gobierno, en junio se presentar铆a una hoja de ruta para la liberalizaci贸n de esas medidas.

Esas restricciones a la salida de capitales operan tambi茅n como una limitaci贸n a la recepci贸n de inversiones extranjeras, ya que no tienen garantizada la posibilidad de remitir utilidades o devolver el capital prestado por bancos. Ante esa situaci贸n, el Gobierno no viene teniendo 茅xito en aprobar en el Congreso un paquete de leyes que permitan la salida de divisas bajo ciertos criterios (montos de inversi贸n, exportaciones, etc.), pero el FMI no se da por vencido y lo instala en cada revisi贸n.

Ojal谩 que llueva caf茅

A pesar de esas propuestas de nuevos marcos regulatorios para las inversiones abarcan varios sectores productivos (hidrocarburos, miner铆a, biotecnolog铆a, agroindustria, automotriz, hidr贸geno), las que m谩s plausiblemente atraer铆an inversiones en el corto plazo son aquellas basadas en la extracci贸n de recursos naturales.

Nuevamente, las preocupaciones que el Fondo parece proyectar a nivel mundial sobre la transici贸n energ茅tica, se esfuman en pos de apuntalar cualquier actividad que permita una acumulaci贸n r谩pida de divisas. Incluso sin mayores consideraciones sobre la apuesta por energ铆as f贸siles que pueden quedar obsoletas en pocos lustros.

El recorte de asistencia social implica que las personas sin trabajo formal sufrir谩n el grueso del costo de la sequ铆a. La cuesti贸n ambiental tiene una arista distributiva y social marcada. El aumento de la proporci贸n de gases de efecto invernadero en la atm贸sfera y los efectos de la deforestaci贸n y la contaminaci贸n a gran escala afectan m谩s a los sectores m谩s pobres de la clase trabajadora.

驴Qu茅 pasa con los bonos locales?

A principios de este a帽o, el Ministerio de Econom铆a anunci贸 que utilizar谩 reservas para comprar bonos locales (con un valor muy deprimido) para sostener su cotizaci贸n y permitir la colocaci贸n de deuda en mejores condiciones. Pero al poco tiempo discontinu贸 dichas compras, por la presi贸n del Fondo. En la revisi贸n es muy clara la negativa del organismo a que esa operatoria contin煤e.

Lo que no es claro es la opini贸n del Fondo frente a la medida del canje y subasta de bonos de entidades oficiales que el Gobierno anunci贸 hace pocas semanas, buscando alguna herramienta alternativa para incidir sobre el precio de los d贸lares paralelos. El FMI toma nota de que la respuesta del mercado fue mala, sin expedirse sobre la medida en concreto. Pero critican que se altere la 鈥渆stabilidad del mercado鈥 o se 鈥渃onstruyan vulnerabilidades鈥. Se suma a este recibimiento poco entusiasta un generalizado repudio social ante una medida que se percibe como negativa.

Entre el desaire y las prueba de lealtad

La revisi贸n apenas menciona a China, s贸lo para aclarar que el swap no ser谩 considerado dentro de las reservas. Es una manera de desestimar el apoyo en t茅rminos de divisas que el pa铆s oriental est谩 d谩ndole al Banco Central argentino. El escenario del acuerdo y la aprobaci贸n o no de los pr贸ximos desembolsos est谩 marcado por el 鈥減ivoteo鈥 geopol铆tico del Gobierno, entre el pa铆s gobernado por Xi Jinping y Estados Unidos.

El Fondo ir谩 afilando el cuchillo a medida que se acerca la 茅poca electoral. Las actuales se帽ales de descontento sobre demoras en los tarifazos, la moratoria previsional, la implementaci贸n de medidas inconsultas en el mercado financiero, la lenta tasa de devaluaci贸n, ir谩n volvi茅ndose cr铆ticas abiertas. Se ir谩n poniendo en cuesti贸n la realizaci贸n de los desembolsos cuando m谩s cr铆ticos podr铆an ser evitar una devaluaci贸n brusca y una corrida.

El Gobierno tiene poco margen para seguir ajustando, ante el escenario global atravesado por la crisis financiera, la inflaci贸n y el estancamiento, el creciente descontento social. Pero, amenazado por el Fondo, no tiene demasiadas alternativas, si no hace un fuerte viraje pol铆tico. Se encontrar谩 lanzado a una campa帽a electoral en la que no tiene nada que ofrecer -pero donde todo podr铆a ser a煤n peor-, y los presiones para someterse a las pol铆ticas con el Fondo s贸lo ir谩n creciendo mes tras mes.

Mientras sigue esa danza en las alturas, los sectores populares van mostrando un cansancio cada vez mayor, y la bronca va asomando en distintos episodios, ante el deterioro que parece no cesar de las condiciones de vida, tanto econ贸micas como en otros aspectos de la vida social.