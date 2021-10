–

De parte de ANRed October 3, 2021 43 puntos de vista

La reglamentaci贸n de la ley Diana Sacay谩n-Lohana Berkins extiende el alcance del cupo laboral y prev茅 otras medidas de inclusi贸n. Qu茅 dicen las voces travestis y trans y por qu茅 reclaman tratar edad jubilatoria y reparaci贸n. Por Agencia Presentes

La Ley de Promoci贸n del Acceso Formal al Empleo para Personas Travestis, Transexuales y Transg茅neros 鈥淒iana Sacay谩n 鈥 Lohana Berkins鈥 se reglament贸 y public贸 este lunes en el Bolet铆n Oficial. Activistas reconocen la importancia de materializar este reclamo hist贸rico y empujan adem谩s la necesidad de impulsar alguna pol铆tica p煤blica que tenga en cuenta la edad jubilatoria de estos colectivos para conseguir una reparaci贸n hist贸rica.

鈥淎 partir de la reglamentaci贸n podemos instrumentar todo el proyecto de ley. Con ella podemos extender el alcance del registro del cupo trans, que antes era solo para el sector p煤blico del gobierno nacional ejecutivo, y ahora son los tres poderes del Estado. Tambi茅n se suman capacitaciones y la formaci贸n en el empleo con el Ministerio del Trabajo, entre otras cosas鈥, dijo a Presentes Alba Rueda, activista trans y subsecretaria de Pol铆ticas de Diversidad de la Naci贸n.

La ley que el Congreso de la Naci贸n sancion贸 el 24 de junio 鈥揕ey N潞 27.636 de Promoci贸n del Acceso al Empleo Formal para las Personas Travestis, Transexuales y Transg茅nero 鈥淒iana Sacay谩n-Lohana Berkins鈥濃 establece que el Estado nacional (comprendido por los tres poderes que lo integran, los Ministerios P煤blicos, los organismos descentralizados o aut谩rquicos, los entes p煤blicos no estatales y las empresas y sociedades del Estado, 鈥渄ebe ocupar, en una proporci贸n no inferior al uno por ciento de la totalidad de su personal, puestos de trabajo con personas travestis, transexuales y transg茅nero, en todas las modalidades de contrataci贸n regular vigentes鈥.

Los principales puntos

De sus 23 art铆culos, la ley tiene reglamentados siete. 鈥淓sta reglamentaci贸n tiene mucha competencia dentro del Ministerio de las Mujeres, pero tambi茅n hay otros art铆culos que son espec铆ficos de otros ministerios. Aquellos van a ser reglamentados, son parte de los procedimientos administrativos que guarda una normativa鈥, explic贸 Rueda.

Entre ellos, se establece que el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obst谩culo para el ingreso y permanencia en los puestos de trabajo鈥, para que de esta manera se puedan ver garantizadas las oportunidades reales de acceso.

Adem谩s, se prev茅 la promoci贸n de acciones de sensibilizaci贸n en perspectiva de g茅nero y diversidad sexual en los 谩mbitos de trabajo 鈥減ara asegurar que la inclusi贸n laboral se realice en condiciones de no discriminaci贸n y respeto a la identidad y expresi贸n de g茅nero鈥.

La ley de promoci贸n laboral travesti trans impulsa incentivos para la contrataci贸n de personas travestis, transexuales y transg茅nero en el sector privado, como la prioridad en las contrataciones del Estado a personas jur铆dicas o humanas del 谩mbito privado que incluyan a personas travestis y trans en su personal.

Marcela Tobaldi, presidenta de la organizaci贸n travesti trans La Rosa Naranja, dijo a Presentes que 鈥渓a comunidad travesti trans se encuentra en muy malas condiciones鈥.鈥滾a situaci贸n que vive el mundo y Argentina en particular -narr贸- es de postpandemia por la Covid-19 y lo que dej贸 el macrismo. Las organizaciones travestis trans en los diferentes territorios estamos distribuyendo bolsones de alimentos, haciendo todo lo posible para acompa帽arnos. Por eso deber铆amos con firmeza actuar y dar empleo a muchas m谩s compa帽eras鈥.

Para la activista travesti Lara Bertolini, 鈥渓a reglamentaci贸n no contempla que las personas mayores de 40 a帽os deber铆an tener un acceso primario al cupo. Porque siempre sucede que cuando aparecen estas leyes las mismas formas hegem贸nicas tienden a incorporar a personas trans de 18 o 20 a帽os鈥, dice Bertolini. 鈥淔alta la edad jubilatoria de las personas trans鈥, agrega.

Adem谩s, resalta la importancia de que, m谩s all谩 de la inclusi贸n laboral, persista la seguridad social de las personas trans. 鈥淨ue el ingresar al 谩mbito laboral formal no obstaculice una pensi贸n no contributiva por discapacidad o programas sociales de ayuda a vivienda o alimentaci贸n. Porque este acceso no determina la extinci贸n de la falta de derechos: es importante que no perdamos esas reparaciones que existen hasta el momento y que son necesarias para extender la vida de las personas trans鈥.

El colectivo reclama una reparaci贸n urgente para personas travestis y trans. 鈥淧edimos al presidente y al Congreso de la Naci贸n la indemnizaci贸n respecto de los delitos de lesa humanidad que corresponden a los edictos policiales y a煤n hoy a los c贸digos contravencionales que permiten la estigmatizaci贸n, persecuci贸n contra las mujeres y feminidades travestis y trans. Tenemos que ser conscientes de que hubo un terrorismo de Estado identitario鈥, explic贸 Bertolini. Destac贸 la necesidad de una indemnizaci贸n para compa帽eras travestis y trans mayores de 50 a帽os.

C贸mo se va a aplicar

El decreto que aprob贸 la reglamentaci贸n de la ley establece que el Ministerio de la Mujeres, G茅neros y Diversidad sea la Autoridad de Aplicaci贸n de la ley. La Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos (AFIP) estar谩 a cargo de dictar las normas aclaratorias y/o complementarias que sean pertinentes para hacer efectivo los beneficios impositivos previstos en la Ley N潞 27.636.

Por 煤ltimo, la reglamentaci贸n de la ley procura que esta sea de aplicaci贸n federal con el objetivo de 鈥渆liminar barreras geogr谩ficas, en tanto el patr贸n estructural de vulnerabilidad de las trayectorias de vida de personas travestis, transexuales y transg茅nero es caracterizado por la transversalidad de impedimentos en el acceso efectivo a derechos鈥.

Antecedentes de la Ley: decreto y cupos

La Ley 27.636 surgi贸 por la necesidad de dar respuesta a un contexto en el que 鈥渓as trayectorias de vida de las personas travestis, transexuales y transg茅nero est谩n atravesadas por la estigmatizaci贸n, criminalizaci贸n y patologizaci贸n sistem谩tica por una gran parte de la sociedad y de las instituciones鈥 que implican 鈥渄ificultades para el efectivo ejercicio del derecho a la salud, a la educaci贸n, a una vivienda digna, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, as铆 como tambi茅n a la protecci贸n frente al desempleo, sin discriminaci贸n alguna鈥, asegura el Decreto 659/2021 que aprob贸 hoy la reglamentaci贸n de la ley.

La ley tiene como antecedentes a la Ley de Identidad de G茅nero N掳26.743 y al Decreto N潞 721/20, por el cual el Poder Ejecutivo estableci贸 que los cargos de personal del sector p煤blico nacional deben ser ocupados en una proporci贸n no inferior al 1% de la totalidad por personas travestis, transexuales y transg茅nero.