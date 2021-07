Cuando se abandonan los principios 茅ticos (como hacen ciertas “izquierdas” europeas), la justificaci贸n ideol贸gica rearma a la derecha

Los interrogantes para juzgar la conducta de gobiernos y dirigentes que se proclaman de izquierdas y progresistas son variopintos. Inquirir si debemos aplicar categor铆as 茅tico-morales se ha convertido en un campo de batalla. Hay quienes rechazan dicha opci贸n bajo el argumento de tirar piedras sobre tu tejado y apoyar procesos desestabilizadores.

Ernesto Che Guevara, en La guerra de guerrillas, subray贸 la necesidad de ejercer una cr铆tica radical, rechazando comportamientos corruptos. La verdad revolucionaria, matiz贸, no puede dejar pasar actitudes displicentes, hay que denunciarlas y combatirlas.

Busc贸 dar ejemplo y guard贸 siempre un saber estar 茅tico y moral. As铆 defin铆a el rol del guerrillero: 鈥淒ebe tener una conducta moral que lo acredite como verdadero sacerdote de la reforma que pretende. A la austeridad obligada por las dif铆ciles condiciones de la guerra debe sumar la austeridad nacida de un r铆gido autocontrol que impida todo exceso鈥︹

Es cierto, su lenguaje es propio de los a帽os 60 y se refiere a la guerra revolucionaria. Pero en su ensayo El socialismo y el hombre en Cuba (https://lahaine.org/aP5Q) habl贸 de virtudes, est铆mulos, moral revolucionaria y, lo m谩s importante, la educaci贸n socialista para forjar el hombre nuevo. Si ese era el objetivo de la revoluci贸n, era obligado abrir la puerta a la cr铆tica, abandonando todo dogmatismo ideol贸gico.

De persistir en ellos, concluye: 鈥淪e corre el riesgo de llegar a un callej贸n sin salida, trasformar el socialismo en una quimera donde es dif铆cil percibir el momento en el cual se equivoc贸 la ruta [鈥 de all铆 la importancia 鈥揹e la moral, dir谩鈥 para el desarrollo de una conciencia en que los valores adquieran categor铆as nuevas鈥.

Los principios 茅ticos han formado parte de la historia de pol铆tica de la izquierda. Pero en la actualidad, un sector de la misma se ha propuesto abandonar dicho acervo en favor de una propuesta pragm谩tica. Se trata de mirar a otro lado cuando hay que condenar actos de corrupci贸n perpetrados por gobiernos adjetivados progresistas y de izquierdas.

As铆, se elimina del tablero la cr铆tica al nepotismo, el enriquecimiento il铆cito, la discriminaci贸n racial y las formas autocr谩ticas de ejercer el poder. El resultado es nefasto, se deja a la derecha todo el campo de la cr铆tica, con lo cual se apropia de valores 茅ticos y morales [y de palabras] que no le pertenecen, pero que acaban abanderando por la irresponsabilidad de la izquierda. Ello, si desacredita, genera desaz贸n y rupturas.

Para evitar equ铆vocos, no se juzga la vida privada de los militantes, l铆deres y dirigentes de la izquierda. No es un juicio a sus gustos, su f铆sico o condici贸n sexual, resulta irrelevante para el proyecto democr谩tico y la lucha anticapitalista. Hablamos de ejemplaridad y compromiso en el accionar de la vida p煤blica.

En otros t茅rminos, el rechazo a la explotaci贸n capitalista y la defensa de los valores 茅ticos no son contradictorios con ejercer la cr铆tica descarnada y honesta. La defensa y lucha por la dignidad, la justicia redistributiva y reparadora, la democracia, la salud, la educaci贸n, la vivienda, el trabajo, la igualdad de g茅nero o el derecho a una jubilaci贸n digna exigen integridad moral. Mandar obedeciendo es incompatible con la mentira, el abuso, la persecuci贸n y el dogmatismo. No todo vale.

Sin embargo, para una parte de la izquierda, los principios 茅ticos han sido borrados de la ecuaci贸n. A cambio, emerge un pensamiento pragm谩tico. Los nuestros no deben estar sometidos a la cr铆tica. No importa el tama帽o de los delitos, las incongruencias o la falta de 茅tica. Es mejor callar. No hay derecho a pedir responsabilidades. Recuerden las consecuencias. El movimiento comunista internacional guard贸 silencio c贸mplice con los cr铆menes del estalinismo, la invasi贸n a Hungr铆a o Checoslovaquia. La deuda contra铆da ha hipotecado la izquierda en su conjunto hasta hoy.

La derecha no pierde la oportunidad para recordarlo. Arremete sin compasi贸n. Los adjetivos de asesinos, criminales, terroristas, se homologan con la militancia socialista, comunista, anarquista y el pensamiento marxista. Si abandonamos los valores 茅ticos, 驴Qu茅 nos queda? 驴Cu谩l es la diferencia entre ser de izquierdas y de derechas? Sin principios no hay posibilidad de ganar. Guardar silencio, encubrir o justificar gobiernos corruptos, aut贸cratas, si es uno de los nuestros, nos debilita 茅tica y moralmente. Es el triunfo espurio de la derecha sobre la izquierda.

La justificaci贸n ideol贸gica es pobre y fue denunciada como parte de la alienaci贸n cultural del capitalismo. Marx y Engels en La ideolog铆a alemana advirtieron la diferencia entre ideolog铆a y realidad. El ser consciente no parte de lo que los hombres dicen, se representan o se imaginan, ni tampoco del hombre predicado, pensado, representado o imaginado, para llegar, arrancando de aqu铆, al hombre de carne y hueso; se parte del hombre que realmente act煤a y, arrancando de su proceso de vida real, se expone tambi茅n el desarrollo de los reflejos ideol贸gicos y de los ecos de este proceso de vida.

Cuando se abandonan los principios 茅ticos, la justificaci贸n ideol贸gica desarma a la izquierda. En definitiva, no todo lo que lucha contra una dictadura y el imperialismo puede adjetivarse de izquierdas, socialista, democr谩tico y anticapitalista. Los ejemplos sobran.

La Jornada