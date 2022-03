–

Un año más nos encontramos en la calle. Un año más nos mueve la necesidad del encuentro cómplice y rebelde para seguir fortaleciendo el entramado de apoyo mutuo, en un mundo que para destruirnos nos necesita aislades y sumisas.

Seguimos apostando al encuentro para conspirar contra el heteropatriarcado y todas las instituciones que lo sostienen,

visibilizando cada una de ellas y su proyecto de muerte.

En este día emblemático recordamos que lejos de ser una celebración, es un día de lucha, de les oprimides, de les explotades, de las quemadas, pero también de les que no nos cansamos de luchar y seguimos gritando que estamos hartas.

Nos convocamos a recordar a quienes tomaron las riendas y ocuparon las fábricas, a quienes con su fuerza lucharon sin pedir permiso.

Revindicamos esa fuerza y entereza, la traemos al presente repudiando a la central de trabajadores (PIT-CNT) que intenta una vez más cooptar y dirigir la lucha con sus reformas institucionalistas.

Porque sabemos y estamos convencides, que está en nuestras manos crear un mundo nuevo, más allá de rosado y celeste.

Abortamos la heteronorma, nos distanciamos de manera irreconciliable de cualquier corriente feminista trans-excluyente, que leemos parte de la ola fascista que parece crecer a nuestro alrededor. Abortamos también a tibixs y cómplices que procuran una y otra vez minimizar la violencia que éstas personas ejercen sobre las identidades que fugan del binomio hombre-mujer.

Porque no delegamos nuestro autocuidado, alentamos la autodefensa feminista en todas sus formas y hacemos un llamado a pasar a la ofensiva. Porque no creemos en las fronteras, nos solidarizamos con todos los territorios en resistencia.

Ahora y siempre sean bienvenides mujeres, lesbianas, travas, trans, no binaries, marikas y demás identidades políticas en lucha que sintiendo la sensibilidad antiautoritaria a la opresión patriarcal y el amor por la libertad, se sientan afines de marchar juntes y tejer la trama con nosotres.

Nos encontramos a las 18 hs. en plaza Libertad.

¡No negociamos nada, vamos a por todo!