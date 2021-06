–

Tehuel de la Torre, j贸ven trans de 21 a帽os desapareci贸 en San Vicente, el 11 de marzo de este a帽o, y desde ese momento no se conoce su paradero. El pasado mi茅rcoles 16 de Junio, Enredando las Ma帽anas, entrevist贸 a Elizabeth Caminos, integrante del Espacio de G茅nero del Frente Dar铆o Santill谩n- Corriente Plurinacional y de la Coordinadora por la Aparici贸n de Tehuel de La Plata. Coment贸 acerca de la investigaci贸n y los resultados del rastrillaje del martes 15, del cual, particip贸 el Equipo Argentino de Antropolog铆a Forense. Y destac贸: 鈥淟a desaparici贸n de Tehuel visibiliza con fuerza la lucha de la comunidad trans-travesti por el acceso a oportunidades de trabajo digno鈥. El pasado jueves, el Senado de la Naci贸n, aprob贸 la ley de cupo laboral travesti trans, pero en medio de los festejos, Tehuel, que sal铆o rumbo a una entrevista de trabajo, sigue sin aparecer. Por RNMA

ELM: En principio, 驴nos comentas las circunstancias en las que desapareci贸 Tehuel de La Torre?

E.C.: Tehuel, joven trans de 21 a帽os, desapareci贸 en San Vicente, el 11 de marzo de este a帽o, y desde ese momento no se conoce su paradero. Lo que se sabe, por denuncia de su novia, es que hab铆a asistido a una entrevista laboral convocado por un conocido, que siempre le daba trabajo informal, changas. Esta persona es Luis Alberto Ramos, de 37 a帽os, uno de los detenidos, con antecedentes. Tehuel sali贸 de su casa, el 11 de marzo, aproximadamente a las 19.00 a encontrarse con esta persona. Hay un 煤ltimo registro de se帽al del celular del joven, en la zona de la casa de Ramos, el d铆a 12, pasadas las 00.30. Por esto, los rastrillajes se realizan en la casa del detenido. Tambi茅n hay fotos, donde se ve a Tehuel junto a Ramos y al otro detenido, Oscar Alberto Montes. En esa vivienda, se encontr贸 adem谩s en una zona, de tierra movida, un tel茅fono celular incendiado y prendas, que se creen son de De La Torre.

ELM: 驴C贸mo se est谩 llevando a cabo la investigaci贸n y cu谩les son las 煤ltimas novedades?

E.C.: Desde la Coordinadora por la Aparici贸n de Tehuel que se ha formado en La Plata, confluyendo con otros espacios de lucha de la comunidad trans- travesti, venimos participando de la investigaci贸n, en contacto con el Equipo Argentino de Antropolog铆a Forense. El pasado 15 de junio se realiz贸 un nuevo rastrillaje en un chiquero y por la zona de la laguna Tacuru de Alejandro Korn, llevada a cabo por equipos forenses y la DDI de La Plata a cargo de la fiscal Karina Guyot. Se pusieron a disposici贸n tambi茅n equipos t谩cticos con perros. Es decir, todo un dispositivo m谩s amplio de coordinaci贸n que no se hab铆a desplegado al comienzo de la investigaci贸n. Por esto lo que se plantea, es que la complejidad que tiene la zona donde se lo busco, a tres meses de su desaparici贸n, si existen lamentablemente rastros de Tehuel, se hace muy dificultoso que en este momento se puedan encontrar. Sin embargo la b煤squeda all铆 contin煤a, mientras se analizan las evidencias que se encontraron en lo de Ramos. Por el momento 茅ste y Montes, se encuentran detenidos, imputados del delito de encubrimiento en concurso real por falso testimonio. Pues Ramos declar贸 que hab铆a visto a Tehuel pero antes del horario que se lo ubica en la casa del mismo, como da cuenta la foto y la 煤ltima se帽al del celular.

Se llega a esta zona de la laguna por el testimonio de vecinos que dicen haber visto a uno de los imputados arrojar una bolsa negra. Tambi茅n se hicieron seguimiento de pistas y se ofreci贸 recompensa desde el Ministerio de Seguridad. Se aportaron datos de haberlo visto en Santa Cruz, Caleta Olivia, pudiendo ser v铆ctima de trata, como as铆 tambi茅n un dato de que pudo haber sido arrojado su cuerpo en un predio del CEAMSE de Alejandro Korn. Son datos que han sido descartados por el momento.

ELM: 驴Teniendo en cuenta que Tehuel sali贸 en busca de trabajo, cu谩les son los reclamos que visibiliza su desaparici贸n en ese contexto?

E.C.: La desaparici贸n de Tehuel lo que visibiliza fuertemente es la lucha que vine trayendo desde siempre la comunidad trans- travesti, al acceso a oportunidades laborales y trabajos dignos. Que la prostituci贸n no sea la 煤nica opci贸n, elegido o no el trabajo sexual, que haya educaci贸n y acceso laboral real. Esto se viene visibilizando y generando instancias con organizaciones y formas de grupalidad. Por ejemplo ac谩 en la Plata se cre贸 el colectivo Venganza Afectiva, que hoy tienen como reclamo central el cupo laboral trans y la aparici贸n de Tehuel. Se aprob贸 la ley pero debemos seguir de cerca como avanzara en su implementaci贸n en lo concreto. Qu茅 pasar谩 si las empresas, los privados y el Estado abren o no estos cupos. El acceso a la educaci贸n y la salud siguen siendo reclamos fuertes. La comunidad trans travesti es una de las m谩s excluidas. Todo lo de la desaparici贸n de Tehuel habla de una sociedad con una fuerte carga de transodio. Los medios hegem贸nicos lo invisibilizan pero seguimos busc谩ndolo desde los medios comunitarios y los distintos colectivos de trans, travestis, gays, lesbianas, bisexuales y dem谩s identidades y luchando por m谩s derechos.

Escuch谩 la nota completa haciendo click ac谩: Que el nombre de Tehuel irrumpa en el aire hasta que el compa帽ero aparezca