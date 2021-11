–

De parte de Amor Y Rabia November 11, 2021 56 puntos de vista



por Agustín García Calvo

…Y esto me sirve como ejemplo de la principal difi¬≠cultad con que nos vamos a encontrar para intentar ha¬≠cer algo esta ma√Īana. Hacer. Hacer. Hablar entendido como hacer, cosa sobre la cual volveremos al final.

La principal dificultad para nosotros es que esto es de¬≠masiado claro. Comprobadlo con el t√≠tulo: ‚ÄúQue el yo no soy yo‚ÄĚ. ¬ŅLo hab√©is entendido? ¬ŅHab√©is entendido lo que dice? Evidentemente, desde el punto de vista gramatical, es inevitable, porque est√° dicho en lenguaje corriente: no hay m√°s que un terminacho de jerga, que es precisamen¬≠te el t√©rmino ‚Äėel yo‚Äô, pero, por lo dem√°s, en cuanto a la sintaxis y todo lo dem√°s, est√° en lenguaje corriente, as√≠ que el sentido gramatical ‚ÄĒdigamos‚ÄĒ tiene que haber sido para vosotros evidente desde el principio y, en ese sentido, hab√©is entendido qu√© es lo que dice la frase ‚Äúque el yo no soy yo‚ÄĚ.

¬ŅHab√©is entendido m√°s? ¬ŅHab√©is entendido qu√© es lo que implica esa formulaci√≥n, a qu√© sitio nos puede llevar, contra qu√© cosas nos tiene inevitablemente que lanzar? Eso es m√°s dudoso, y √©sa es la dificultad met√≥dica que os quer√≠a poner por delante. Esto, como todo lo que voy a dejarme decir por esta boca, tiene la dificultad de que es demasiado claro. Y √©sta es una dificultad evidente, sobre todo estando en academia, donde el curso normal es, para fingir que se entiende, recurrir a las jergas, reducirlo todo a jergas m√°s o menos cient√≠ficas, garantizando de esa manera que nada se entienda de verdad. Por mi par¬≠te, empleo en todo lo posible el lenguaje corriente, y si empleo alg√ļn t√©rmino de la jerga, como es el mismo de ‚Äėel yo‚Äô, ser√° solamente como objeto de ataque.

Porque ‚ÄĒaqu√≠ est√° la dificultad‚ÄĒ tambi√©n la Psicolo¬≠g√≠a es una ciencia. ¬ŅO no? Supongo que s√≠. La Psicolog√≠a es una ciencia, y ser una ciencia, aunque no pretenda ser una ciencia tan ciencia como la F√≠sica, como la reina de las ciencias o ciencia por escelencia, pero, en la medida en que ha de ser una ciencia y que imite m√°s o menos a la F√≠sica en cuanto al empleo, sobre todo, de los cuantificadores, de n√ļmeros, de c√°lculos, tanto en el registro de esperimentos como en la estad√≠stica, en la medida en que es una ciencia, trata acerca de realidades, acerca de una realidad.

Las Ciencias tratan acerca de la Realidad. √Čsta es otra cosa demasiado clara.

Que la Ciencia trate acerca de la Realidad implica que la Ciencia está fuera de la Realidad, puesto que trata acerca de ella. De forma que la Psicología, al tratar de realidad, se escindiría ella misma de ser una realidad. Sal­vo que, claro, como sucede a cada paso, en lugar de ha­blar de la realidad de que habla la Psicología, digamos con un término arcaico, el alma, en lugar de hablar de una realidad, ésta, el alma, o la personalidad, o la perso­na, o hasta el yo, en lugar de hablar de eso, hable de psicología. Por ejemplo, hemos entrado en una Epistemolo­gía de la Psicología, como a cada paso las ciencias pasan a ser una epistemología de sí mismas. Entonces sí, enton­ces ya la Psicología es el objeto de que se trata: no se ha­ bla del alma; se habla de la Psicología, y en ese momen­to, por supuesto, la Psicología ha entrado a formar parte de la Realidad, y, en la medida en que se habla de ella, ya no es ella la que habla; ya hay otra manera de hablar que queda fuera de esa realidad.

¬ŅV√©is lo que os promet√≠a o amenazaba? Es demasiado claro. Es demasiado claro, y tanto temo a esta escesiva claridad que os pedir√≠a incluso que, sin aguardar a colo¬≠quios finales para los cuales no vamos a tener segura¬≠ mente tiempo ninguno, me interrump√°is exigi√©ndome que os ponga las cosas un poco m√°s oscuras, para ver si las entend√©is mejor. Porque √©se es el procedimiento habi¬≠tual.

Si la Psicología es una ciencia, como debe serlo, trata acerca de la Realidad, digamos ésta, el alma, o la perso­nalidad o la conducta personal o, como acabo de oírle decir al profesor Monedero, el propósito, los propósitos humanos, una definición que trataré de usar también más adelante. Trata acerca de esas realidades, llamémos­las como las llamemos; para eso es una ciencia.

Pues imaginad que abr√≠s un tratado cualquiera de Psi¬≠colog√≠a y que os encontr√°is con una frase como √©sta: ‚ÄúS√≠ndrome de ansiedad de desprotecci√≥n es esto que me est√° pasando ahora mismo seg√ļn lo estoy escribiendo‚ÄĚ. Os encontr√°is esta frase y dec√≠s ‚ÄúEsto no puede ser; evi¬≠dentemente esto no puede estarlo diciendo el autor del tratado‚ÄĚ. Inmediatamente mir√°is a ver si est√° en letra peque√Īita y si es que est√° citando la carta o el testimonio de alg√ļn enfermo que sirva como caso de eso; pero que el autor para esplicar el citado s√≠ndrome se esprese de esa manera y diga ‚ÄúS√≠ndrome de ansiedad de desprotecci√≥n es esto que me est√° pasando a m √≠ ahora mismo seg√ļn lo estoy escribiendo‚ÄĚ, eso no pasa.

En ning√ļn tratado de ciencia, de ninguna, ni de Psico¬≠log√≠a, pod√©is encontrar formulaciones como √©sas. Formu¬≠laciones como √©sas que, si record√°is bien la f√≥rmula que me acabo de inventar, implican ‚Äúes esto‚ÄĚ. Vamos, la frase empieza muy bien, empieza con un terminacho, empieza con una cosa perfectamente manejable: ‚Äús√≠ndrome…‚ÄĚ (tambi√©n me lo acabo de inventar ahora, no s√© si corres¬≠ponde a algo), ‚Äús√≠ndrome de ansiedad de desprotec¬≠ci√≥n‚ÄĚ. Vamos, estamos en plena jerga, es decir, estamos tratando de la realidad. Pero luego sigue ‚Äúes esto‚ÄĚ. ‚ÄúEsto‚ÄĚ no puede aparecer en ning√ļn tratado de ciencia. ‚ÄúEs esto que me est√° pasando‚ÄĚ. ‚ÄúMe‚ÄĚ mucho menos to¬≠dav√≠a. ¬ŅC√≥mo ‚Äúme‚ÄĚ va a entrar como t√©rmino de un tra¬≠tado de ciencia? ‚ÄúEst√° pasando ahora mismo‚ÄĚ, con el presente y con el ‚Äúahora mismo‚ÄĚ ratific√°ndolo. No, hom¬≠bre. ‚ÄúAhora mismo‚ÄĚ en un tratado de ciencia no se pue¬≠de decir. ‚ÄúSeg√ļn lo estoy escribiendo‚ÄĚ, para acabar de re¬≠matar la faena: eso es una cosa que no cabe, este presente, ‚Äúseg√ļn lo estoy escribiendo‚ÄĚ, que aludir√≠a al hecho mismo de estar formulando el tratado el propio autor. Esas cosas est√°n escluidas de cualquier formulaci√≥n cient√≠fica. Cosas como ‚Äėesto‚Äô, ‚Äėaqu√≠‚Äô, ‚Äėahora‚Äô, ‚Äėme‚Äô, ‚Äėyo‚Äô… Esos t√©rminos, que pertenecen a la lengua corriente y que los empleamos con m√°s frecuencia que ningunos otros, a cada paso y para cualquier funci√≥n del lenguaje, todos esos t√©rminos est√°n escluidos de la ciencia. Una ciencia no puede tratar de ‚Äėaqu√≠‚Äô; no puede tratar de ‚Äėesto‚Äô; no puede tratar de ‚Äėm√≠‚Äô; no puede tratar de ‚Äėaho¬≠ra‚Äô. Todo eso est√° fuera.

Si una ciencia, o una filosof√≠a, que yo no distingo para nada (la verdadera filosof√≠a que hoy padecemos es la Ciencia, y lo dem√°s que se llama filosof√≠a no son m√°s que complementos, restos, accesorios), si una ciencia o una filosof√≠a se empe√Īa en tratar de cosas de √©sas, pues ¬Ņqu√© hace? Trata, no de ‚Äėaqu√≠‚Äô, porque eso es imposible, pero tra¬≠ta de ‚Äėel aqu√≠‚Äô. ¬°Ah! Eso ya es un t√©rmino filos√≥fico: ‚Äėel aqu√≠‚Äô. Eso ya puede ser un t√©rmino cient√≠fico. Trata de ‚Äėel aho¬≠ra‚Äô. De ‚Äėahora‚Äô es imposible que trate. Para eso est√° la lengua corriente, pero el lenguaje de la ciencia no puede tratar de ‚Äėahora‚Äô. Tratar√° de ‚Äėel ahora‚Äô. Pero ‚Äėel aqu√≠‚Äô y ‚Äėel ahora‚Äô, notadlo, se han convertido en realidades; por eso se puede tratar de ellas: ‚Äėel aqu√≠‚Äô, ‚Äėel ahora‚Äô. Por tanto, pueden ser objeto de una ciencia o una filosof√≠a, pero ya son lo que no eran. Ya no hacen lo que hac√≠an ‚Äėaqu√≠‚Äô, ‚Äėahora‚Äô, ya no est√°n diciendo precisamente eso.

Hace poco tuve que hab√©rmelas en pleno reino de la reina de las ciencias, de la F√≠sica, con el libro de un f√≠sico, medio acad√©mico medio marginal, Barbour, que se titula The End of Time, donde propon√≠a una F√≠sica sin tiem¬≠po. Y, efectivamente, esa F√≠sica, cuyo desarrollo no es al caso traeros aqu√≠, acababa por reducir todo a configura¬≠ciones y variedades que sustituyeran al cambio temporal, de forma que el tiempo quedaba eliminado, y los entes √ļltimos que quedaban eran los que llama ‚Äúc√°psulas de tiempo‚ÄĚ: los ahoras. Esto de ‚Äúlos ahoras‚ÄĚ ya lo dec√≠a Aris¬≠t√≥teles mismo: t√≥nyn, t√°nyn, los ahora. Pero evidente¬≠mente los ahora no son ahora. Los ahora no son ahora: los ahora est√°n ya fijos en la realidad y el intento de Bar¬≠bour de hacer una F√≠sica sin tiempo es un intento que no tiene sentido. Es sugerente y honrado, hasta cierto pun¬≠to, el intento; despu√©s de los progresos de la mec√°nica cu√°ntica es, incluso, hasta l√≥gico. Pero es, por supuesto, un imposible. La realidad est√° justamente fundada en la conversi√≥n de ‚Äėahora‚Äô en ‚Äėun ahora‚Äô, ‚Äėel ahora‚Äô, ‚Äėlos aho¬≠ra‚Äô. Est√° fundada justamente en esta reducci√≥n del tiem¬≠po que de verdad est√° pasando, que es inasible, incapaz de ser objeto de ninguna ciencia, a ‚Äėun ahora‚Äô, ‚Äėel ahora‚Äô, que ya son formas de la realidad y que, por tanto, pue¬≠den ser objeto de ciencias de la realidad, de filosof√≠as.

Supongo que aparece bastante claro el cambiazo (si no, ahora en seguida me lo dir√©is) y, naturalmente, esto que os he mostrado con ‚Äėaqu√≠‚Äô o ‚Äėahora‚Äô pod√©is aplicarlo a todos esos t√©rminos que tienen esta condici√≥n de que no significan en sentido estricto, sino que hacen algo m√°s: apuntan; apuntan en relaci√≥n con el acto mismo de hablar.

S√≠, en un tratado relativamente cient√≠fico puede apare¬≠cer ‚Äėah√≠‚Äô, pero eso si ‚Äėah√≠‚Äô es un anaf√≥rico que remite a un esquemita que el autor ha puesto. Es a lo m√°s que se puede llegar. En una geometr√≠a ilustrada, por ejemplo, uno puede decir ‚Äúesto‚ÄĚ, pero si ‚Äėesto‚Äô quiere decir ‚Äėel teo¬≠rema que acabo de formular antes‚Äô: un anaf√≥rico que no nos saca para nada del testo. Pero de esto de verdad, esto que est√° aqu√≠ ahora mismo, de eso no hay ciencia que trate. Por lo tanto, de m√≠ o de t√≠, mucho menos.

‚ÄėM√≠‚Äô o ‚Äėti‚Äô no somos nadie real. ‚ÄėYo‚Äô es cualquiera. Es cualquiera con la sola condici√≥n de que est√© hablando. ‚ÄėYo‚Äô es cualquiera que est√° hablando. Y ‚Äėt√ļ‚Äô es cualquiera al que se est√° hablando. Y eso, se√Īores, eso no puede ser objeto de ninguna ciencia. De eso no se puede hablar. Si se habla de ello, ya ni es el que habla ni es al que se ha¬≠bla: es de lo que se habla. Y eso es lo que se hace. Eso es lo que, inevitablemente, tiene que hacer cualquier Psico¬≠log√≠a, que empieza, de unas maneras m√°s torpes, desa¬≠rrollando nombres con significados, sustantivos, por ejemplo, psych√©, entre los antiguos, anima o animus en la teor√≠a de Epicuro y Lucrecio, y, resumiendo las dos, ‚Äėalma‚Äô. Teniendo en cuenta que el invento empieza (de una manera que me parece sumamente l√≥gica) por apli¬≠carse a las almas de los muertos. No hay ning√ļn alma que se haya inventado antes de inventarse las √°nimas de difuntos: √©sas son las primeras formas de alma. El trasla¬≠dar eso a los vivos es secundario, es un proceso que re¬≠mata la obra, pero las almas primeras son las de los di¬≠funtos. El sitio donde en la prehistoria ya se desarrolla un culto y lamentaci√≥n del difunto que implica la invenci√≥n de Nombre Propio (en la prehistoria, en lo desconocido, es decir, antes de hace diez mil a√Īos) es ah√≠, con el inven¬≠to y la lamentaci√≥n del Nombre Propio del difunto, don¬≠de aparece el invento del alma por primera vez, que des¬≠pu√©s se desarrolla tan esplendorosamente no ya con los trucos epic√ļreos de animus y anima, sino con todo el de¬≠sarrollo moderno, en el que no voy a entrar.

Como os advert√≠ antes, el t√©rmino en s√≠, este objeto de la psicolog√≠a dicho como ‚Äėalma‚Äô, es una cosa anticua¬≠da, suena muy mal (para algo las ciencias progresan), pero, a cambio de ello, se han desarrollado otros, como es ‚Äėla persona‚Äô, ‚Äėla personalidad‚Äô y todos los dem√°s nom¬≠bres de los mecanismos an√≠micos a los que est√°is de so¬≠bra acostumbrados. Y, en √ļltimo t√©rmino, con ayuda, a Iniciativa de fil√≥sofos y, despu√©s, del propio psicoan√°lisis, se Invent√≥ el yo, que es la manera m√°s h√°bil y directa de dar el cambiazo: en lugar de ‚Äėm√≠‚Äô est√° ‚Äėel yo‚Äô.

No s√≥lo est√° ‚Äėel yo‚Äô, sino que, si me descuido, est√° ‚Äėmi yo‚Äô, y ‚Äėtu yo‚Äô, es decir, meros disimulos para evitar decir ‚Äėalma‚Äô, para evitar decir ‚Äėmi alma‚Äô y ‚Äėtu alma‚Äô; es decir, di¬≠simulos porque, en definitiva, con s√≥lo el truco ese de sustantivarlo y poner un art√≠culo (‚Äúel yo‚ÄĚ o ‚Äúmi yo‚ÄĚ o ‚Äútu yo‚ÄĚ) ya se le est√° convirtiendo en una realidad: en una realidad que yo no era cuando estaba vivo. Una realidad que yo no era cuando estaba vivo. Vuelvo con esto al t√≠¬≠tulo: que el yo no soy yo.

Esto es lo que el a√Īo pasado nos surg√≠a imaginando o recordando a un ni√Īo en el trance de dos a√Īos, dos a√Īos y medio, de estar terminando en √©l la lucha entre la gra¬≠m√°tica com√ļn, la lengua com√ļn, con la que cualquiera viene a este mundo, y el idioma de los padres que le ha tocado. Por esa edad, m√°s o menos, con ese trance deci¬≠sivo que la Psicolog√≠a s√≥lo torpemente reconoce y anali¬≠za, pero que, en cambio, para Freud, ya aparec√≠a muy claro como l√≠mite: todo lo importante hab√≠a sucedido an¬≠tes, antes de ese trance de terminar la lucha entre la len¬≠gua com√ļn y el idioma que a uno le ha tocado. Tome¬≠mos a un ni√Īo, recordado, imaginado, en ese trance, al que los padres ponen ante el espejo y le dicen: ‚ÄúMira, Celita, qu√© guapa est√°s con ese lacito rosa‚ÄĚ, o ‚ÄúMira qu√© bien te sienta la chaquetita, Raimundito‚ÄĚ. El ni√Īo se que¬≠da mirando al espejo y todav√≠a declara: ‚ÄúPero √©se… no soy yo‚ÄĚ. ‚ÄúPero √©se no soy yo‚ÄĚ. Hay algo en √©l que todav√≠a est√° vivo y que, por tanto, tiene que hacer esta declara¬≠ci√≥n: ‚ÄúPero √©se…‚ÄĚ, es decir, ante la imagen del espejo, que es lo mismo que el significado de las palabras que lo tienen, incluidos tambi√©n el nombre propio de la perso¬≠na, Raimundito o Celita, que son como formas del espe¬≠jo, declara: ‚Äú√©se, evidentemente, es real, es real, me ha¬≠blan de √©l, tiene su nombre, pero √©se no soy yo; √©se, a pesar de todo, no soy yo‚ÄĚ.

Bueno, así es en el trance que trato de presentaros como recordado, imaginado y, en todo caso, ejemplar. Después viene la asimilación, la historia de la Historia, la historia del Poder, el desarrollo de la Ciencia, de la Psicologia entre las ciencias, que nos istruye acerca del yo, de la personalidad, de los síndromes de ansiedad, de la con­ducta, de los propósitos y todo lo demás; pero bueno, eso ya es la aburrida historia a la que estáis acostumbra­dos y en la que estáis metidos.

La realidad, √©sa de que las ciencias tratan y de la que tratan tambi√©n los hombres de negocios y de la que trata vuestra familia en las casas correspondientes, la realidad, aquello de lo que se habla, es, en un sentido preciso, fal¬≠sa. Es decir, tiene raz√≥n el ni√Īo que dice: ‚Äú√Čse no soy yo‚ÄĚ. Es en un cierto sentido falsa precisamente porque trata de presentarse como verdadera. S√≥lo as√≠ se puede decir que la realidad es esencialmente falsa. Una realidad cual¬≠quiera, entre ellas la del invento del alma, que arrastr√≥ consigo el invento del cuerpo, que s√≥lo se inventa des¬≠pu√©s de haberse inventado el alma. Una falsificaci√≥n de¬≠tr√°s de otra. Una falsificaci√≥n complementando la otra.

Todos record√°is las consecuencias. A lo mejor os ocu¬≠p√°is mucho de la medicina del alma y de la relaci√≥n entre psicolog√≠a y medicina, pero no olvid√©is que, por otra par¬≠te, est√° el pobre cuerpo, que ha resultado del invento del alma, como una especie de corolario, y al cual desde en¬≠tonces se le puede manejar, se le puede hacer objeto de toda clase de gimnasias, medicinas y profilaxis, que no son s√≥lo las del alma, pero que son del mismo orden que ellas. √Čsa es la triste historia. En ese sentido la realidad es falsa: porque pretende ser verdadera.

Flj√°os (es un par√©ntesis pol√≠tico) que si la Realidad fue¬≠ra verdadera, no tendr√≠an que estaros haciendo creer en ella todos los d√≠as. ¬ŅPara qu√© diablos os han tra√≠do a esta Facultad? ¬ŅO a qu√© diablos os ponen delante de un tele¬≠visor? A predicaros todos los d√≠as que la realidad es la realidad. A haceros que cre√°is, a reforzar, por si acaso alguna duda viene a perturbarla, vuestra fe, en la realidad, en que sab√©is de lo que est√°is hablando y, por tanto, que sa¬≠b√©is lo que est√°is haciendo. Esto es un par√©ntesis consola¬≠dor: es, evidentemente, una inseguridad de la Realidad en s√≠ misma lo que hace que tenga que estarse predican¬≠ do cada d√≠a, en universidades o por televisores. Si fuera verdad, no tendr√≠a que predicarse. Es una cosa tambi√©n muy elemental y demasiado clara.

La Realidad est√° hecha esencialmente por conversi√≥n de eso, lo que llamamos tiempo, que de verdad no se sabe lo que es (el tiempo que est√° pasando, ahora, mien¬≠tras os estoy hablando, y que es inasible, y que no tiene dos sentidos a derecha y a izquierda, que no tiene m√°s que uno y, por tanto, ninguno), la conversi√≥n de eso en un Tiempo que se sabe, una idea de ‚Äėtiempo‚Äô. Es el funda¬≠mento mismo de la Realidad. Todas las dem√°s realidades est√°n fundadas sobre esta conversi√≥n del tiempo inasible en un Tiempo que se sabe, en un Tiempo que est√° ideado. Todas vienen de ah√≠. Era en ese sentido como en el libro del f√≠sico, en El fin del tiempo d√© Barbour, me encontraba con este trance, que hoy tambi√©n, de otras maneras, he querido presentaros, en que la gram√°tica elemental, la ra¬≠z√≥n com√ļn, se enfrenta con la Ciencia de la Realidad y trata de decirle las cosas que le est√° diciendo.

El psicoan√°lisis era un invento que, desde el propio fundador, digamos, desde Freud, se encontraba en una situaci√≥n indecisa, porque, por un lado, la tentaci√≥n de que aquello se convirtiera en una teor√≠a, doctrina y, por tanto, en definitiva, ciencia, era muy poderosa, y con al¬≠gunos resquemores Freud mismo, de vez en cuando, es evidente que ced√≠a a la tentaci√≥n. Por otra parte, en mu¬≠chos momentos, como viene a lo largo de sus escritos, se revela hasta qu√© punto √©l era como el ni√Īo ante el espejo: era honrado. Es decir, reconoc√≠a que eso que √©l estaba haciendo no pod√≠a ser una ciencia; no pod√≠a ser una cien¬≠cia de la realidad. Como es natural, porque psicoan√°lisis, como sab√©is, etimol√≥gicamente quiere decir ‚Äėdisoluci√≥n del alma‚Äô. Disoluci√≥n del alma, es decir, con el t√©rmino m√°s moderno, disoluci√≥n del yo, descubrimiento de la falsedad de la persona, de la falsedad del yo. O sea, m√°s o menos lo mismo que estaba yo haciendo con vosotros este rato, que se puede decir que era un poco hacer psi¬≠coan√°lisis. Y eso, evidentemente, no pod√≠a convertirse en una teor√≠a so pena de condenarse a muerte, claro. Por¬≠que, evidentemente, si aquello se convert√≠a en una teor√≠a, tendr√≠a que ser, de una manera o de otra, psicolog√≠a, es decir, una ciencia acerca de la realidad del alma.

La disputa, que supongo que sigue a estas horas en la academia, entre dar entrada o no al psicoan√°lisis en las fa¬≠cultades, pues es todav√≠a, hasta cierto punto, aunque muy de lejos, representativa. Efectivamente, hay una tendencia asimiladora, que parece ser la progresista y que es la con¬≠servadora, como suele suceder bajo el R√©gimen, que dir√≠a: ‚Äú¬°S√≠, s√≠, abarqu√©moslo todo! ¬°Tambi√©n el psicoan√°lisis tiene derecho a entrar en las disciplinas acad√©micas!‚ÄĚ. No s√≥lo el psicoan√°lisis: hasta la parapsicolog√≠a en muchas univer¬≠sidades est√° metiendo la nariz; de manera que imagin√°os, ¬Ņno? √Čsta es la actitud progresiva, que es la conserva¬≠dora, la reaccionaria: meterlo dentro, no vaya a quedarle todav√≠a alg√ļn veneno al psicoan√°lisis, no vaya a implicar to¬≠dav√≠a alguna forma de peligro; si lo hacemos disciplina acad√©mica, se acab√≥; ahora ya lo tenemos seguro, dentro.

Y luego, est√° la actitud que, siendo la reaccionaria, es, por cierto, la m√°s honrada, que es la de los acad√©micos de pro, que de ninguna manera pueden consentir que bajo el nombre de ‘Psicolog√≠a’ √©ntre en las facultades eso del psicoan√°lisis. En ese sentido la disputa es reveladora. Con ella voy a ir terminando.

El psicoan√°lisis, a pesar de estas vacilaciones del pro¬≠pio Freud, y no digamos de los supuestos seguidores, es una disoluci√≥n del alma, es una disoluci√≥n del yo, un des¬≠cubrimiento de la falsedad del yo. Y esto no puede ser una ciencia. ¬ŅPor qu√©? Porque es una acci√≥n. Es con esto con lo que quiero terminar: con la oposici√≥n entre acci√≥n y saber, entre acci√≥n y ciencia.

La Ciencia está para confirmar la fe en la Realidad y, por tanto, para que estemos seguros de que no hay nada que hacer más que lo que ya está hecho. Lo que todos los días os predica la Televisión, sobre todo, mostrándoos que no puede suceder nada más que lo que ha sucedido. Todos los días, por si os entra alguna duda, que no hay nada que hacer.

En ese sentido, al empezar, recordaba a mi antecesor en esta mesa, el profesor Monedero, que se inclinaba a decir ‚Äúciencia de los prop√≥sitos‚ÄĚ, porque, en efecto, si la Realidad est√° costituida por una ideaci√≥n del tiempo, la Re¬≠alidad es esencialmente futura. Futuro no es, para la ver¬≠dad, para este coraz√≥n de ni√Īo que nos queda, no es nada que est√© ah√≠, que est√© hecho, pero es, justamente, la realidad de las realidades; es de lo que se habla.

Fij√°os en el Dinero, que es la realidad de las realidades: el Dinero es todo futuro. No hay m√°s dinero que el futuro. Y del Dinero dependen todas las dem√°s istituciones socia¬≠les, judiciales, acad√©micas… todas dependen del Dinero como realidad de las realidades; y, por tanto, de lo que tratan es del futuro. Tratan justamente de conseguir que no suceda m√°s que lo que ya se sabe. Imagin√°os adonde se ir√≠a el Dinero si no tuviera un futuro sabido de antema¬≠no, adonde ir√≠an la Banca y las Compa√Ī√≠as de Seguros y programas o presupuestos de todos los Estados del Bie¬≠nestar. Su condici√≥n es que el futuro se sepa, es decir, que se asegure que no va a pasar nada que no sea lo que ya se sabe. As√≠ se pueden hacer pron√≥sticos, presupuestos esta¬≠tales y operaciones financieras de todo tipo. Y el resto (jus¬≠ticia, organizaciones familiares o estatales, academia, edu¬≠caci√≥n…) va sencillamente a la rastra. ¬ŅNo os hacen aqu√≠ todos los a√Īos un plan de estudios, haci√©ndoos costar que el Ministro all√° en lo alto sabe de antemano todo lo que va a haber que saberse durante ese curso? Se sabe ya de antemano. Si no, ¬Ņqu√© sentido tendr√≠a un plan de estu¬≠dios? Un plan de estudios tiene ese sentido: cuidar, asegu¬≠rarse de que lo que se va a aprender es lo que ya est√° sa¬≠bido, no vaya a correrse alg√ļn peligro de algo.

De manera que, en ese sentido, efectivamente, la rea¬≠lidad es esencialmente futura, y la Ciencia, aunque parez¬≠ca otra cosa, es una ciencia que, en definitiva, trata del Futuro, y que, por tanto, est√° dedicada a esta labor f√ļne¬≠bre de asegurarse de que no va a pasar nada m√°s que lo que ya ha pasado, de que no va a haber ninguna sorpre¬≠sa… En vano: en vano, porque, no ya un psicoanalista, sino un gram√°tico cualquiera os puede decir: ‚ÄúPero eso nunca es as√≠‚ÄĚ. Nunca es verdad que ese Futuro est√© he¬≠ cho, y es en ese sentido como os contrapon√≠a para termi¬≠nar la acci√≥n con la Ciencia.

La Ciencia est√° para asegurar la Realidad y, por tanto, la Fe y, por tanto, asegurarse de que no pase nada impre¬≠visto. Frente a ello est√° la acci√≥n: psicoan√°lisis en cual¬≠ quiera de los sentidos, disoluci√≥n del alma… empezando, como en el t√≠tulo de esta charla, por mostraros esta evi¬≠dencia demasiado clara de que el yo no soy yo.

Fin

Respuestas a preguntas

Tu pregunta no tiene una respuesta unitaria. Unas s√≠ y otras no. Unas veces s√≠ y otras veces no. Me estoy ocupan¬≠do de ello sobre todo con una serie de art√≠culos o sustitu¬≠tos de art√≠culos que vengo sacando (ya voy por el 15 o el 16) en el diario La Raz√≥n todos los mi√©rcoles. (No os es¬≠candalic√©is demasiado; porque a lo mejor muchos de vo¬≠sotros sois de los que distinguen todav√≠a entre un diario y otro diario, y, si os descuid√°is, vais a llegar a distinguir en¬≠tre una cadena televisiva y otra cadena televisiva… no os digo adonde vais a parar), bueno, el caso es que por azares me encontr√© metido hace a√Īos en ese peri√≥dico, y esta serie la estoy dedicando a eso: a tratar de sacar de m√≠ un tipo de recuerdos que no sean hist√≥ricos, que no sean una narraci√≥n hist√≥rica, que no pretendan, por tanto, ninguna forma de realidad y que, por ello mismo, sean como una especie de grano que se desgrana y que sugiere cosas vi¬≠vas para cualquiera. Que yo a lo largo de esta serie lo con¬≠siga o no lo consiga o m√°s o menos, eso es otra cuesti√≥n. Pero el intento, la pasi√≥n que me mueve a ello, es √©sta.

Porque, naturalmente, lo contrario, el impulso contra¬≠rio, es el dominante: convertir todo recuerdo en algo sa¬≠bido, en algo hist√≥rico, en una realidad, someterlo a la realidad. Yo y cualquiera de vosotros distingue entre re¬≠cordaciones indefinidas, que le asaltan, que ocasional¬≠mente lo invaden o lo arrastran, y luego el √°lbum de fotos; frente a eso, al √°lbum de fotos, es decir, las im√°ge¬≠nes, historias, de vuestra ni√Īez o de m√°s tarde, lo que te¬≠n√©is ah√≠ ya sabido, encuadrado, esactamente como las fotos en su √°lbum.

Luego, lo uno está contra lo otro; y, aunque no me puedo estender mucho más, yo creo que tu cuestión, por lo menos en su planteamiento, a todo el mundo alcanza: Hay en el funcionamiento de la memoria dos mecanis­mos que no sólo son distintos, sino que se contraponen:

Hay una historia del yo real, que está hecha para sos­tener el yo real, empezando por la fecha de nacimiento, empezando por lo que dice tu documento de identidad; y hay otra memoria.

O lo uno o lo otro: O es una historia, m√°s o menos cronol√≥gicamente ordenada, es una historia que se sabe (se parece ‚ÄĒpor volver a la imagen‚ÄĒ al √°lbum de fotos), o no es eso. O no es eso, sino que es una muestra de que uno nunca est√° bien hecho del todo, y que por los res¬≠quicios le pueden surgir, de vez en cuando, olores indefi¬≠nidos que le invadan, que le hagan perder el tino perso¬≠nal y, por tanto, dudar, como el ni√Īo ante el espejo, de su personalidad.

No olvidéis que yo, el yo real, por ejemplo, en este caso, don Agustín García Calvo, es un ente de la realidad como, en general, el yo. Pero yo no. Yo no soy ése. Yo no soy ése. De manera que hay, en cuanto a la memoria, un mecanismo confirmador de la realidad (por todas partes uno cree que sabe su historia), y luego un mecanismo que la contradice.

La contradicción muchas veces (esto los psiquiatras lo saben muy bien) se manifiesta en forma de trastornos y de locura. Esto para mí es secundario. Puede manifestarse así o de otra manera. Mejor si no se manifiesta en formas de locura definida, porque entonces ya eso mismo hace que la Medicina y, por tanto, la Sociedad entera pueda captarlo. Pero, en todo caso, la contradicción está ahí.

* * *

S√≠. No podemos detenernos en ello, pero Freud anali¬≠zaba eso bastante bien. Hay una especie de motor. El motor, desde luego, est√° fuera de la persona, est√° fuera del yo, el motor que mueve el sue√Īo. Pero la fabricaci√≥n del sue√Īo se hace, no s√≥lo con entidades reales, sino que √©l distingu√≠a muy bien entre el material pr√≥ximo, que era normalmente del d√≠a anterior, es decir, impresiones del d√≠a anterior que uno hab√≠a recibido, y los materiales leja¬≠nos, que normalmente proced√≠an de ese trance que antes os he espuesto en que est√° terminando la lucha entre la lengua com√ļn y el idioma que a uno le toca. De manera que el sue√Īo se fabrica como una realidad. Y, por supues¬≠to, en la medida que despu√©s se le recuerda y hasta se le escribe, no se est√° haciendo m√°s que confirmar la reali¬≠dad del sue√Īo. Es una realidad como otra cualquiera. Ahora, luego el sue√Īo, como otras cosas, psicoan√°lisis o actividad de disoluci√≥n, puedo usarlo en los dos sentidos contrapuestos: puedo usarlo para curar amenazas de lo¬≠ cura, lograr la reintegraci√≥n al orden, o puedo usarlo para descubrir esa contradicci√≥n que he tratado de pone¬≠ros por delante, entre aquello que no era el yo, y que soy yo porque precisamente soy cualquiera, y aquello otro que es mi personalidad.

* * *

El miedo en relaci√≥n con la creaci√≥n de la nada. El miedo, es decir, aquello que analiz√°bamos estos d√≠as en la tertulia pol√≠tica del Ateneo Madrile√Īo, el miedo que, seg√ļn alguno de los contertulios, era el culpable de que no rompamos, no nos atrevamos a romper con la false¬≠dad de la realidad y, por tanto, de la propia realidad de uno, ese miedo es un miedo de quedarse sin todo aquelio que el Estado y el Capital nos proporciona: esa seguri¬≠dad del futuro. De forma que nunca es el miedo de una nada verdadera, sino que es el miedo de la falta de algo que nos han acostumbrado a tomar como sustituto. Eso es lo que esencialmente esplica la creaci√≥n de la nada.

* * *

S√≠: no; como todo lo que digo, es de sentido com√ļn. No hace falta haberlo estudiado de una manera especial. Hay un intento costante de hacer creer en la realidad y, primariamente, en la realidad propia de cada uno. Por eso, por ejemplo, los padres son los primeros encarga¬≠dos. Convencen en seguida a los ni√Īos de que ‚ÄúA este ni√Īo le gusta el chocolate‚ÄĚ ‚ÄĒo ‚ÄúA este ni√Īo no le gusta el chocolate‚ÄĚ‚ÄĒ. Le crean gustos espec√≠ficos, personales, que, evidentemente, el comercio, despu√©s de los padres, no va a hacer m√°s que ratificar. La fabricaci√≥n de gustos personales y de opiniones personales es el gran truco. Por eso vivimos bajo el R√©gimen del Bienestar, en la Demo¬≠cracia Desarrollada, que consiste en la fe en que cada uno sabe qu√© es lo que le gusta y qu√© es lo que opina. Una fe est√ļpida, como, de vez en cuando, voces, la de S√≥crates o la de Cristo mismo desde la cruz, lo han dicho: ‚ÄúNo saben lo que hacen‚ÄĚ, que es una manera de decir la verdad. Pero todo el Orden, toda la Realidad est√° empe¬≠√Īada en que cada uno tenga su gusto personal, propio, como has dicho, su opini√≥n personal: ‚ÄúEsto es m√≠o. Esto soy yo‚ÄĚ. De forma que √©sta es la costrucci√≥n de la menti¬≠ra (empezando por la mentira de uno mismo), dentro de la que estamos, de la que partimos, para despu√©s, apro¬≠vechando eso de que nunca uno est√° bien hecho del todo, nunca la mentira est√° cerrada, ver si se puede desarrollar esa acci√≥n de la disoluci√≥n del alma, del descubri¬≠miento de la mentira de la realidad.

* * *

Es desde el comienzo de la Historia. Estoy empleando la palabra ‚ÄėHistoria‚Äô de una manera precisa, es decir, escluyendo de la Historia todo lo que no sea la Historia, in¬≠tentando que Prehistoria o Extrahistoria no se reduzcan a Historia; es decir, de una manera precisa: desde que hay escritura. Desde que hay escritura, es decir, fijaci√≥n del tiempo del habla en un espacio, por escrito. O sea, unos diez mil a√Īos, m√°s o menos, seg√ļn lo que suele calcular¬≠se. Fuera quedan cientos de miles de a√Īos que no hay Historia, y que no hay por qu√© reducir a Historia. Desde el comienzo de la Historia, eso se estaba haciendo. Es decir, con el proceso ese que empieza con los muertos, de un individuo llorado al que se lamenta con su Nombre Pro¬≠pio, con las lamentaciones. Desde ese momento est√° ya en marcha el proceso. Es la creaci√≥n del alma en el senti¬≠do justamente del individuo personal; que parece que es la creaci√≥n de lo m√°s individual, pero que, por ello mis¬≠mo, es la creaci√≥n de lo m√°s social y sometido. Porque, naturalmente, todos y cada uno tienen su Nombre Pro¬≠pio, y los nombres propios, como las huellas dactilares, pueden ser distintas para cada uno, pero lo que todos tienen de com√ļn es que todos tienen su personalidad, su Nombre Propio. As√≠ hasta el progreso √ļltimo de la Histo¬≠ria, el que hoy, aqu√≠ mismo, en esta sala, estamos pade¬≠ciendo bajo el R√©gimen del Bienestar, donde toda la fe se centra en eso, en la costituci√≥n del individuo personal, y todo el poder se funda en ello, la repartici√≥n del docu¬≠ mento de identidad, cada vez m√°s detallado.

Algunos apocal√≠pticos, por cierto, de vez en cuando, se han dejado llevar por el miedo y se han equivocado, y han pensado en un Gran Poder que pudiera controlar¬≠nos, una Polic√≠a perfecta que nos tiene a todos en el fi¬≠chero controlados, que sabe todos nuestros movimien¬≠tos. No hay por qu√© dejarse llevar tampoco por ese miedo. Es verdad, el progreso √ļltimo de la Historia con¬≠siste en este infierno, en esta condena cada vez m√°s tre¬≠menda a la Individualidad Personal, que quiere decir su¬≠ misi√≥n al Orden Social (aunque parezca lo contrario, es lo mismo: la Democracia Desarrollada lo demuestra), pero al mismo tiempo, no hay que dejarse llevar por el miedo, porque no es verdad: no hay all√≠ arriba ning√ļn polic√≠a perfecto que nos tenga y que nos pueda tener controla¬≠dos a todos y en su ficha. Quedan siempre rebabas de la obra. Cada uno, por consiguiente, suele estar siempre mal hecho. Nunca acaba de estar bien hecho. Y es gra¬≠cias a eso como tiene sentido un psicoan√°lisis, una ac¬≠ci√≥n, como la que aqu√≠ he propuesto.

* * *

S√≠, el Autom√≥vil Personal es un buen s√≠mbolo. No es ning√ļn accidente que el auto-m√≥vil, el se-moviente, se haya convertido en el representante por escelencia del ideal democr√°tico. Cada uno sabe adonde va. Todos van al mismo sitio, pero cada uno sabe adonde va, por su propia voluntad y decisi√≥n. Esa estupidez es fundamental para el R√©gimen que hoy padecemos.

* * *

Tal vez has simplificado un poco, has puesto un poco demasiado sencilla la labor. Es que esto de (evidente¬≠mente, quienes ten√©is pr√°ctica lo sab√©is mucho mejor que yo), esto de descostruir, destruir la costrucci√≥n de la falsedad del alma, es algo que, inevitablemente, tiene que hacerse por sus pasos; es decir, que no puede un psicoan√°lisis aspirar a una disoluci√≥n repentina. Toda esta utilizaci√≥n que Freud hac√≠a de s√≠ntomas, por ejem¬≠plo de s√≠ntomas t√≠picamente subcoscientes, manifesta¬≠ciones, no incoscientes, que yo no s√© lo que es, sino sub¬≠coscientes, que s√© bastante bien lo que es, o de los sue√Īos, que tambi√©n est√°n fabricados desde lo subcosciente, todo eso tiene el sentido de una marcha, de un proceso: se van descubriendo roturas, incongruencias, y eso puede llevar, efectivamente, hasta donde debe, que es ese trance al que me he referido (que podemos, des¬≠de fuera, situar entre a√Īo y medio, dos a√Īos, dos a√Īos y medio, pero que, en fin, no hace falta situarlo as√≠), ese trance en que se est√° costituyendo el alma, con la victo¬≠ria de un idioma determinado en contra de la gram√°tica com√ļn en la cual yo no era m√°s que yo, es decir, nadie, nadie realmente terminado; todo eso marcha as√≠. Tu co¬≠rolario de que lo que el psicoanalista tiene que hacer en¬≠tonces es utilizar esos materiales diversos y hasta contra¬≠dictorios que se le ofrecen para una interpretaci√≥n, eso… t√ļ como yo comprendemos que es una conclusi√≥n mu¬≠cho m√°s sujeta a tela de juicio; porque, evidentemente, si el propio Freud vacilaba entre lanzarse desenfrenada¬≠mente a la labor de descubrimiento de la falsedad, a la disoluci√≥n del alma, o utilizarlo como un proceso reintegrador, cualquier psicoanalista est√° por fuerza condena¬≠do a la misma vacilaci√≥n, y entonces unas veces tirar√° para un lado y otras veces tirar√° para otro; y cuantos menos proyectos y recetas se dirija a s√≠ mismo, tal vez mejor.

Bueno, √©sa es justamente la ambig√ľedad o la vacila¬≠ci√≥n de la que volv√≠amos a hablar. Evidentemente, si el psicoan√°lisis se decide por ser psiqui√°trico, cosa que tal vez es lo que mayoritariamente sucede, si el psicoan√°lisis se vuelve psiqui√°trico, entonces, efectivamente, lo que hace es conseguir, no ninguna disoluci√≥n del yo, sino un yo m√°s sano, m√°s tranquilo, m√°s conforme consigo mis¬≠mo, que padezca lo menos posible de formas de locura estrepitosas, molestas para los propios pacientes y para los progresos en psiquiatr√≠a, que para eso est√°. Ahora, eso que has dicho de ‚Äúinexorablemente‚ÄĚ, no. No, por lo mismo que antes he dicho en general: si la Realidad estu¬≠viera definitivamente hecha, si fuera en alg√ļn sentido verdadera, no tendr√≠a que estarse predicando todos los d√≠as. La Realidad no est√° hecha. La del alma de uno, tam¬≠ poco est√° hecha. Nunca. Todas las religiones han preten¬≠dido que s√≠: por eso, en la imaginer√≠a cat√≥lica misma, pues el alma era un alma que seguir√≠a siendo individual, que se trasladaba al cielo y a la eternidad y que segu√≠a siendo la misma, ¬Ņno? Y la Ciencia, que ha sustituido a las religiones, pues hace lo mismo. Pero eso no es fatal, y la labor de disoluci√≥n del alma, en psicoan√°lisis, en pol√≠tica, en cualquier cosa, no est√° condenada de antemano. Pre¬≠cisamente porque no estamos bien hechos, y un psicoa¬≠nalista tampoco √©l mismo est√° bien hecho.

* * *

S√≠, s√≠, ¬Ņqu√© se le va a hacer? Si quiere curar, tiene que hacer eso. La situaci√≥n es t√≠picamente la que dice el evan¬≠gelio, y es la que te vuelvo a recomendar aqu√≠. Como el psicoanalista est√° partido, que por un lado es honrado y, por tanto, si se deja llevar, ir√≠a a un psicoan√°lisis desenfre¬≠nado, y por otro lado, es a lo mejor hasta un profesional o, en todo caso, tiene esta piedad hipocr√°tica que le pone por delante antes que nada lo de evitar sufrimien¬≠tos, evitar esas faltas que dices, curar, entonces, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano de¬≠recha. Cuanto menos se interfieran las dos actividades contradictorias, mejor. En cuanto a lo de curar, evidente¬≠ mente, depende de a qui√©n se cura: a mi yo o a m√≠.