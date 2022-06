–

La ultraderecha ya gener贸 un nuevo enemigo p煤blico a la vista al qu茅 se帽alar y atacar desde hace varios meses en continua escalada. Si antes han atacado hasta el hartazgo a los j贸venes menores migrantes no acompa帽ados, y han animado a agresiones f铆sicas a menudo contra ellos, ahora se dedican a atacar a los hijos de los migrantes latinoamericanos, envolvi茅ndolos a todos bajo la frase absolutamente racista de 芦bandas latinas禄 y, en lugar de poner el foco en las causas de la violencia, lo est谩n dirigiendo de forma manipuladora hacia el supuesto origen de los miembros de esas bandas. Los medios de comunicaci贸n abren las puertas a estos discursos sociales, presentando ciertos sucesos con la misma ret贸rica que habitualmente lo hace la ultraderecha. As铆 encontramos que el peligro no solo es que la ultraderecha consiga esca帽os en los parlamentos, sino que sus discursos sean los repetidos en los medios de comunicaci贸n y en las calles en torno a determinadas problem谩ticas sociales.

Comprarles este discurso es muy grave y peligros铆simo. Se hace necesario profundizar y explicar lo que hay detr谩s del discurso alarmista de las bandas 芦latinas禄, y qu茅 podemos hacer para frenarlo. De lo contrario se estar谩 abonando el terreno para el odio xen贸fobo y la discriminaci贸n por razones de origen y racializaci贸n. De hecho, algunos discursos ya apuntan de manera completamente conspiranoica a que estas bandas han tomado barrios y ciudades, como si fuera un enemigo extra帽o y lejano de la cultura aut贸ctona que se adue帽a de nuestros territorios. La extrema derecha siempre necesita retratar un enemigo materializado en grupos sociales que acaban sufriendo discriminaciones y una severa deshumanizaci贸n que acaba en peligrosas agresiones, nunca dirigen su cr铆tica hacia una estructura social y pol铆tica superior. Se trata de enfrentar personas contra personas, y no personas contra un sistema criminal como ser铆a mucho m谩s justo y razonable.

A esta narrativa xen贸foba se le suma la necesidad impuesta de aumentar la presencia policial en barrios que seg煤n este discurso sean denominados de conflicto. Y es que en los 煤ltimos meses hemos podido presenciar redadas habitualmente en los transportes p煤blicos, j贸venes racializados a quienes ten铆an contra la pared en los andenes, mientras los viandantes pasaban como si nada ocurriese y hubi茅ramos normalizado la represi贸n al m谩s puro estilo orwelliano. Igualmente muchos j贸venes han denunciado en el 煤ltimo tiempo identificaciones y agresiones policiales en sus propios barrios mientras estaban con sus amistades tranquilamente en la calle.

La l贸gica de siempre del sistema, reprimir all铆 donde el origen de los problemas son la marginalizaci贸n, la vulnerabilidad generada y la desigualdad social que el propio sistema crea. Son el problema y te venden la receta, que es m谩s inseguridad y violencia en los territorios donde m谩s desigualdades se sufren.

Un discurso manipulado a prop贸sito para generar odio hacia comunidades migrantes

El objetivo es encender una mecha que no pretende buscar ninguna clase de soluci贸n a las violencias sociales o comprender sus or铆genes. Sino echar m谩s gasolina al fuego que genera un repunte de ataques xen贸fobos contra la poblaci贸n migrante latinoamericana. El discurso sobre 芦bandas latinas禄 es un discurso manipulado basado en clich茅s y mentiras que se repiten a prop贸sito aun sabiendo que es absolutamente falso por varias razones:

Primeramente porque no es verdad en absoluto que Madrid ni otras ciudades del Estado est茅n sitiadas por la violencia de bandas, ni que hayan causado un repunte de la violencia generalizada en los barrios. De hecho, los propios informes policiales analizados desmienten este discurso. La ultraderecha utiliza la herramienta de la manipulaci贸n para imponer un discurso en torno al problema de delincuencia y marginalidad provocada por el propio sistema, y se encarga de hablar de ello como un grave delito de inseguridad p煤blica se帽alando exclusivamente a las personas migrantes. En ning煤n caso se propone analizar los or铆genes sociales del descontento juvenil y la marginalizaci贸n m谩s extrema en barrios convertidos en guetos, se configura sencillamente un enemigo externo materializado en 芦bandas latinas禄.

En segundo lugar, adem谩s, fuentes de la propia Delegaci贸n del Gobierno se帽alan que las bandas potencialmente implicadas en sucesos violentos estar铆an conformadas en su pr谩ctica totalidad por j贸venes nacidos en Espa帽a, y por lo tanto hay un problema, si acaso, juvenil. Estos j贸venes nacidos en el Estado espa帽ol, de progenitores de pa铆ses latinoamericanos, han experimentado desde peque帽os las discriminaciones sociales al ser siempre considerados como espa帽oles de segunda.

Por 煤ltimo, es que el problema de las bandas o la delincuencia no es exclusivo de ning煤n pa铆s espec铆fico, ni de un continente. Todos los pa铆ses, incluyendo los Estados Unidos o pa铆ses europeos, han tenido o tienen bandas juveniles y delincuencia como fruto de las desigualdades sociales, la pobreza y la criminalizaci贸n. Algunas de estas bandas incluso son utilizadas por la propia estructura de poder para mantener el control social autoritario o la guetificaci贸n de ciertos territorios. Achacar, por lo tanto, este problema social a un solo pa铆s, una cultura o un origen determinado, es un discurso xen贸fobo propio de la extrema derecha.

Adem谩s de la ultraderecha m谩s medi谩tica ahora mismo en Espa帽a, es decir, VOX, otras organizaciones de esa esfera filofascista han protagonizado estos discursos en lo que llevamos de a帽o. En concreto el Centro de Ayuda Cristiano, una secta millonaria que se dice evang茅lica, y con conexiones con Jair Bolsonaro en Brasil. En ese pa铆s reside tranquilamente su fundador, Edir Macedo, investigado por ocho pa铆ses por delitos en el pasado de los que ser铆a reincidente, como abusos infantiles, fraude econ贸mico y relaciones con el narcotr谩fico. Una ramificaci贸n de esta secta ubicada en Madrid lanz贸 un informe sobre la peligrosidad de las 芦bandas latinas禄 lleno de falsedades y para supuestamente captar integrantes a su organizaci贸n, postul谩ndose como una iglesia con experiencia en el tratamiento del fen贸meno de las pandillas. Como comprobamos, los discursos xen贸fobos, clasistas y de fanatismo religioso siempre est谩n coquete谩ndose mutuamente, y elaboran documentos y narrativas que a pesar de su falsedad, consiguen determinar sus discursos en la sociedad.

驴Cu谩les son las causas de las denominadas bandas juveniles?

Si realmente queremos construir un debate riguroso y veraz 驴por qu茅 en lugar de comprar el discurso racista de la ultraderecha no hablamos mejor de por qu茅 hay j贸venes que conforman bandas o dirigimos la mirada hacia las causas verdaderamente de la delincuencia?

La directora de la Fundaci贸n PorCausa, Lucila Rodr铆guez-Alarc贸n, apuntaba algunas razones que a continuaci贸n resumiremos: La realidad es que uno de los colectivos sociales m谩s desatendidos en Madrid, y a los que las entidades p煤blicas la mayor铆a de ocasiones les abandona, son los j贸venes y adolescentes. Uno de cada dos j贸venes padece alg煤n tipo de sufrimiento psicol贸gico fuerte relacionado con procesos de ansiedad. Las administraciones madrile帽as lo saben, por los datos que ofrecen centros educativos, pero no ha habido un incremento de atenci贸n p煤blica para estos j贸venes. A esto se suma la escasez de recursos dedicados a la escuela p煤blica, donde el nivel de abandono escolar se ha disparado, ni tampoco ha habido alg煤n plan coordinado para proteger el empleo juvenil, que se da en condiciones de absoluta precariedad, aplastamiento de derechos laborales y situaciones de extrema vulnerabilidad para la juventud. Muchos de estos j贸venes son lanzados a la primera l铆nea de un mercado laboral que les cuesta la salud f铆sica y mental, totalmente desprotegidos, forzados a la alienaci贸n y la m谩s absoluta deshumanizaci贸n en nombre del sacrosanto mercado de trabajo. Adem谩s, hay escas铆simos espacios comunitarios y de ocio para j贸venes. En los barrios perif茅ricos de Madrid, principalmente en el sur, no existen alternativas de ocio que no sea el consumo de adrenalina y otras sustancias que el capitalismo vende con sumo gusto a la juventud.

Es lo que confirma Nuria Manzano, trabajadora social en Madrid cuando explica: 鈥El hecho de que el fen贸meno se mantenga indica que no es algo que tenga que ver con nacionalidades, sino con la desigualdad. 驴Por qu茅 crees que estos grupos son m谩s fuertes en los barrios en los que m谩s azota la pobreza infantil?鈥.

驴Qu茅 incita a los j贸venes, sean hijos de migrantes o aut贸ctonos espa帽oles a adentrarse en el mundo de las bandas juveniles? Para la pedagoga Luz Herrero, est谩 claro: 鈥Si rascas un poco en la vida de los chavales, encontrar谩s lo mismo: sentir que no pertenecen a nada y que tampoco encajan en el entorno educativo鈥.

En conclusi贸n, detr谩s del discurso alarmista de las bandas 芦latinas禄 se esconden mensajes de odio, racismo y xenofobia. No caigamos en esa trampa ni reproduzcamos ese discurso, es m谩s, debemos desenmascararlo para que no se extienda como la p贸lvora. Tampoco asumamos d贸cilmente el t茅rmino 芦bandas juveniles禄 porque esconde otras violencias que tambi茅n tienen su ra铆z en el propio sistema capitalista. M谩s bien, exijamos o construyamos pol铆ticas de inclusi贸n en nuestros barrios dirigidas a la juventud, y contando con la juventud, no solamente haciendo cosas para ellos, sino que sean verdaderamente un sujeto activo con voz propia. Apoyemos a los colectivos, asociaciones comunitarias y proyectos que ya est谩n trabajando sobre el terreno, principalmente en el 谩mbito del activismo social.

Mantengamos, tambi茅n, un alto perfil de cr铆tica, ya que en muchas ocasiones las entidades municipales solamente pretenden la institucionalizaci贸n de estos j贸venes, que no generen problemas, pero no le ponen la m谩s m铆nima voluntad a solucionar sus problemas de ra铆z, por lo que se ponen continuamente v谩lvulas para que la olla a presi贸n no estalle simplemente. Si ha de reventar que reviente, pero habiendo dotado a los j贸venes en nuestros barrios de una conciencia, unas herramientas de autodefensa en la vida, y sobre todo, esclarecerles que no se tratan de problemas individuales, sino de cuestiones sociales que deben aprender a luchar.

Art铆culo elaborado gracias a las notas de PODER MIGRANTE frente al racismo