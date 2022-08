–

De parte de Lobo Suelto August 24, 2022 180 puntos de vista

Tambi茅n yo quisiera hacer preguntas. Y hac茅rselas a ustedes y a m铆 mismo. Estas preguntas ser铆an del g茅nero: 驴qu茅 es exactamente lo que hacen cuando hacen cine? Y yo, 驴qu茅 es exactamente lo que hago cuando hago, o espero hacer filosof铆a?

驴Es que hay algo para decirse en funci贸n de esto?

Entonces, claro, eso va muy mal en ustedes, pero va tambi茅n muy mal en m铆 (risas), y no es solamente esto lo que habr铆a para decirse鈥 tambi茅n yo podr铆a hacer la pregunta de otra manera: 驴qu茅 es tener una idea en cine? Si uno hace cine o si quiere hacerlo 驴qu茅 es tener una idea? Quiz谩s eso que uno dice 鈥溌h铆 est谩, tengo un idea!鈥 Mientras que casi todo el mundo sabe que bien que tener una idea es un acontecimiento raro, que ocurre raramente, que tener una idea es una especie de fiesta. Pero no es corriente. Y por otro lado, tener una idea, no es algo general. Una idea est谩 ya en tal autor, en tal dominio. Quiero decir que una idea, es ya una idea en pintura, es ya una idea en novela, ya una idea en filosof铆a, como una idea en ciencia. Y evidentemente no es lo mismo.

Si quieren, a las ideas hay que tratarlas como espacios potenciales, las ideas son potenciales, pero potenciales ya comprometidos y ligados en un modo de expresi贸n determinado. Y es inseparable del modo de expresi贸n determinado. Es inseparable del modo de expresi贸n, as铆 como no puedo decir: 鈥渢engo una idea en general鈥. En funci贸n de las t茅cnicas que conozco, puedo tener una idea en un determinado campo, una idea en cine o en bien distinto, una idea en filosof铆a.

驴Qu茅 es tener una idea en algo?

Vuelvo a hablar del hecho de que yo hago filosof铆a y ustedes hacen cine. Entonces ser铆a muy f谩cil decir: todo el mundo sabe que la filosof铆a est谩 pr贸xima, lista, para reflexionar sobre cualquier cosa. Entonces 驴por qu茅 no reflexionar铆a sobre el cine? Sin embargo, es una idea indigna; la filosof铆a no est谩 hecha para reflexionar sobre cualquier cosa. Quiero decir: tratando la filosof铆a como un poder para 鈥渞eflexionar sobre鈥, siento que se le asigna mucho, y de hecho siento tambi茅n que se le quita todo. Es decir los 煤nicos capaces efectivamente de reflexionar sobre cine, son los cineastas, o los cr铆ticos de cine o los que aman el cine. Le idea de que los matem谩ticos tendr铆an la necesidad de la filosof铆a para reflexionar sobre matem谩tica es una idea c贸mica. Si la filosof铆a debiera reflexionar sobre cualquier cosa, no tendr铆a raz贸n de existir. Si la filosof铆a existe, es porque tiene su propio contenido. Si nos preguntamos: 驴cu谩l es el contenido de la filosof铆a? Es muy simple. La respuesta es que la filosof铆a es tambi茅n una disciplina creatriz, tan inventiva como cualquier otra disciplina. La filosof铆a es una disciplina que consiste en crear conceptos. Y los conceptos no existen ya hechos, no existen en una especie de cielo en donde esperan que un fil贸sofo los tome. Los conceptos, es necesario fabricarlos鈥 no se fabrican as铆 como as铆, uno no se dice un d铆a: 鈥渂ueno, voy a hacer tal concepto, voy a inventar tal concepto鈥 como tampoco un pintor se dice un d铆a: 鈥渂ueno, voy a hacer tal cuadro鈥. Es imprescindible que exista una necesidad. Esto es tanto en filosof铆a como en otras disciplinas, as铆 como el cineasta no se dice: 鈥渂ueno, voy a hacer tal pel铆cula鈥.

Tiene que haber una necesidad, si no, no hay nada.

Resta que esta necesidad que es una cosa muy compleja, si existe, haga que un fil贸sofo (yo al menos s茅 de qu茅 se ocupa) no se ocupe de reflexionar sobre el cine. 脡l se propone inventar conceptos. Yo digo que hago filosof铆a, es decir, yo intento inventar conceptos. No trato de reflexionar sobre otras cosas. Si yo les pregunto a ustedes que hacen cine 驴qu茅 hacen? (tomo una definici贸n pueril, perm铆tamela, deben existir otras y mejores), yo dir铆a exactamente lo que ustedes inventan, que no son conceptos, porque no es su dominio, que ustedes inventan es lo que podr铆amos llamar bloques de movimiento-duraci贸n. Si uno fabrica bloques de movimiento-duraci贸n, quiz谩s lo que uno hace es cine.

Remarco, no se trata de invocar a una historia o de negarla. Todo tiene una historia. La filosof铆a tambi茅n cuenta historias. Cuenta historias con conceptos.

El cine supongamos que cuenta historias con bloques de movimiento-duraci贸n. Puedo decir que la pintura tambi茅n inventa con otro tipo de bloques, ni bloques de conceptos, no bloques de movimiento-duraci贸n, pero supongamos que sean bloques de l铆neas-colores. La m煤sica inventa con otros tipos de bloque, muy particular.

Pero lo que digo en todo caso, es que la ciencia no es menos creatriz. Yo no veo realmente oposici贸n entre las ciencias, las artes y todo. Si le pregunto a un sabio cient铆fico: 驴qu茅 es lo que hace? Tambi茅n, 茅l inventa, no descubre, el descubrimiento existe, pero no es por 茅l que podamos definir una actualidad cient铆fica como tal. Un cient铆fico, invent贸, cre贸 tanto como un artista.

Para permanecer en definiciones tan someras como las de las que part铆, no es complicado, un cient铆fico es alguien que ha creado o inventado funciones. 脡l no crea conceptos, un cient铆fico como tal, no tiene nada que ver con los conceptos, y es por eso que felizmente existe la filosof铆a. Contrariamente hay algo que solamente un cient铆fico puede hacer, crear e inventar funciones.

驴Entonces qu茅 es una funci贸n? Tambi茅n podr铆amos describirla sencillamente como he intentado hasta ahora, (ya que estamos verdaderamente rudimentarios鈥) no porque ustedes no comprender铆an, sino porque ser铆a yo el que se ver铆a sobrepasado.

Voy a ir a lo m谩s simple: la funci贸n de lo que se ha puesto en correspondencia regida por dos conjuntos al menos. La noci贸n de base de la ciencia despu茅s de mucho tiempo es la de los conjuntos y un conjunto es completamente diferente a un concepto. Y desde que se ponen en correlaci贸n regida juntos, se obtienen funciones, y se puede decir, yo hago ciencia.

Y si no importa qui茅n puede hablarle a qui茅n, si un cineasta puede hablarle a un hombre de ciencia, si un hombre de ciencia puede tener alguna cosas que decir a un fil贸sofo y viceversa, es en la medida y en funci贸n de la actividad creatriz de cada uno, no es que haya lugar para hablar de la creaci贸n, la creaci贸n es algo solitario, pero es el nombre de mi creaci贸n que yo tengo algo que decir a alguien y si yo alineo ahora todas esas disciplinas que se definen por su actividad creadora, dir茅 que hay un l铆mite que les es com煤n a todas esas series, a todas esas series de invenci贸n de funciones, de bloques movimiento-duraci贸n, invenciones de conceptos, etc. La serie que les es com煤n a todas o 驴el l铆mite de todo esto qu茅 es?

Es el espacio-tiempo.

Bresson es muy conocido. Raramente hay espacios enteros en Bresson. Son espacios que llamamos desconectados. Quiere decir, hay un rinc贸n, por ejemplo, el rinc贸n de una celda, despu茅s se ver谩 otro rinc贸n o bien un lugar de la pared, etc. Todo pasa como si el espacio bresoniano se presentara como una serie de peque帽os trozos, en los que la conexi贸n no est谩 predeterminada. Serie de peque帽os fragmentos en los que la conexi贸n no est谩 predeterminada. Hay grandes cineastas que emplean, por el contrario, espacios conjuntos o de conjuntos; no digo que esto sea m谩s f谩cil de manipular, pero Bresson ha sido uno de los primeros en hacer un espacio con peque帽os fragmentos desconectados, peque帽os trozos en lo que la conexi贸n no est谩 predeterminada.

Cuando dec铆a que en l铆mite de todas las tentativas de la creaci贸n hay espacio-tiempo, es all铆 que los bloques duraci贸n-movimiento de Bresson van a tender hacia ese tipo de espacio. La respuesta est谩 dada. Estos peque帽os fragmentos visuales de espacio cuya conexi贸n no est谩 dada de antemano鈥 驴por qu茅 querr铆an ustedes que est茅n conectados? En y a causa de la mano (en este momento Deleuze muestra su mano) y no es teor铆a, no es filosof铆a, no lo es, esto no se deduce as铆. Digo: el tipo de espacios en Bresson y la valorizaci贸n cinematogr谩fica de la mano en la imagen est谩n misteriosamente ligados. Quiero decir: el enlace bresoniano de las peque帽as puntas de espacios, desde el hecho mismo de que son puntas, trozos desconectados de espacio, no puede ser m谩s que un enlace manual. No hay m谩s que la mano que puede efectivamente operar las conexiones de una parte a otra del espacio. Y Bresson es sin duda el m谩s grande cineasta en haber introducido en el cine los valores t谩ctiles, no simplemente porque 茅l sabe tomar admirablemente las manos en im谩genes, sino porque si sabe tomar admirablemente las manos en im谩genes es porque tiene necesidad de manos.

Un creador no es un ser que trabaja por el placer. Un creador no hace m谩s que aquello de lo que tiene absolutamente necesidad.

Historia del Idiota y de los siete samur谩is.

Tener una idea en cine, otra vez, no es lo mismo que tener una idea en otro lado. Y sin embargo, hay ideas en cine que podr铆an valer tambi茅n en otras disciplinas. Hay ideas en cine que podr铆an ser excelentes ideas en novelas, pero no tendr铆an el mismo 鈥渁llure鈥. Despu茅s, hay ideas en cine que no podr铆an ser m谩s que cinematogr谩ficas. Ya est谩n comprometidas en un proceso cinematogr谩fico que hacen que sean vistas desde antes. Y esto que digo cuenta bastante, porque es una manera de hacer una pregunta que me interesa mucho: 驴qu茅 es lo que hace que un cineasta tenga verdaderamente ganas de adaptar, por ejemplo, una novela? Si tiene deseos de adaptar una novela, me parece evidente que es porque tiene ideas en cine que le resuenan con aquello que la novela presenta como ideas en novela. Y a veces se producen grandes encuentros.

Es muy diferente, no pongo el problema del cineasta que adapta una novela notoriamente mediocre. Puede haber necesidad de una novela mediocre, y esto no excluye que el film sea genial. Propongo la cuesti贸n un poco diferente, ser铆a una pregunta interesante de tratar, pero propongo otra algo diferente, que se produce mientras que la novela es una gran novela y revela esa especie de afinidad en la que alguien, tiene en cine una idea que se corresponde a la que es la idea en novela. Uno de los casos m谩s bellos, es el caso de Kurosawa. 驴Por qu茅 Kurosawa se encuentra en una familiaridad con Shakespeare y Dosto茂evski? Tengo que decirles una respuesta que es entre muchas y que casi roza la filosof铆a y que es mi respuesta, es un peque帽o detalle. En los personajes de Dosto茂evski pasa algo muy particular, muy seguido. Generalmente est谩n muy agitados. Un personaje se va, baja a la calle, y as铆 como as铆, se dice 鈥渓a mujer que amo, Ta帽a, me llama, all铆 voy, corro, corro, Ta帽a va a morir si no voy鈥. Y baja su escalera y se encuentra con un amigo, o bien ve a un perro y se olvida completamente de que Ta帽a lo espera en tren de morir. Comienza a charlar, se cruza con otro amigo y va a tomar el t茅 con 茅l y luego de golpe dice: 鈥淭a帽a me espera, tengo que ir鈥 (risas). 驴Qu茅 quiere decir esto? En Dosto茂evski los personajes son perpetuamente tomados por urgencias y al mismo tiempo que son tomados por estas urgencias de vida o muerte, saben que hay una cuesti贸n m谩s urgente, no saben cu谩l y es esto lo que los detiene. Todo pasa como si en la peor de las urgencias hubiera un fuego, es necesario que me vaya, pero no, no, hay otras cosas m谩s urgentes y no me detendr茅 hasta que no sepa cu谩les. Esto es el Idiota, es la f贸rmula del idiota. Pero ustedes saben que hay un problema m谩s profundo. 驴Qu茅 problema? Todav铆a no lo veo bien, pero d茅jenme, todo puede quemarse, hay que encontrar cu谩l es el problema m谩s urgente. Esto es por Dosto茂evski que Kurosawa lo aprende, todos los personajes de Kurosawa son as铆. Yo dir铆a: 隆voila un encuentro! Un bello encuentro. Si Kurosawa puede adaptar Dosto茂evski, es al menos porque puede decir: tengo un asunto com煤n a 茅l, tengo un problema com煤n, este problema. Los personajes de Kurosawa est谩n exactamente en la misma situaci贸n, est谩n tomados en situaciones imposibles. Pero atenci贸n, hay un problema m谩s urgente, 驴es necesario que yo conozca este problema?

Quiz谩 鈥淰ivir鈥 es uno de los films de Kurosawa que va m谩s lejos en este sentido, aunque todos van en este sentido.

Los Siete samur谩is: este film me sorprende mucho porque todo el espacio de Kurosawa depende de eso. Es forzado que sea una especie de espacio oval que es golpeado por la lluvia, en fin poco importa, esto nos tomar铆a mucho tiempo.

Pero en los Siete Samur谩is los personajes est谩n tomados en situaci贸n de urgencia, han aceptado defender al pueblo, y de una punta a la otra est谩n trabajando por una pregunta m谩s profunda. Hay una cuesti贸n m谩s profunda a trav茅s de todo eso. Y ser谩 dicha al final por el jefe de los samur谩is cuando ellos se van: 驴qu茅 es un samurai? Qu茅 es un samurai, no en general, sino qu茅 es un samurai en la 茅poca en la que transcurre el film. A saber: alguien que no es bueno para nada. Los se帽ores no los necesitan, los paisanos pueden defenderse solos. Y durante todo el film, a pesar de la urgencia de la situaci贸n, los samur谩is est谩n frecuentados por esta cuesti贸n digna del Idiota, que es una pregunta del Idiota: nosotros samur谩is, 驴qu茅 somos? Voila, yo dir铆a que una idea en cine es algo de este tipo. Ustedes me dir谩n no, porque era tambi茅n una idea en novela. Una idea en cine, es as铆, una vez que ya est谩 comprometida en un proceso cinematogr谩fico. Entonces ustedes podr铆an decir, yo tuve 鈥渓a idea鈥, a煤n si usted de la asigna a Dosto茂evski. Puede ser, vuelvo a citar muy r谩pido, yo creo que una idea es muy simple. Otra vez, no es un concepto, no es filosof铆a. Un concepto es otra cosa, de toda idea quiz谩s podamos sacar un concepto, pero yo pienso en Minelli. 脡ste tiene, me parece, una idea extraordinaria sobre el sue帽o. Es muy simple y est谩 comprometida con todo el proceso cinematogr谩fico, que es la obra de Minelli y su gran idea sobre el sue帽o, me parece es que el sue帽o concierne antes que nada a los que no sue帽an, el sue帽o de los que sue帽an les concierne a los que no sue帽an鈥 驴y por qu茅? Porque desde que existe el sue帽o del otro, existe el peligro. A saber, que el sue帽o de la gente es siempre un sue帽o devorante que amenaza con tragarnos. Y que los otros sue帽en es peligroso, y que el sue帽o es una terrible voluntad de poder y que cada uno de nosotros es m谩s o menos v铆ctima del sue帽o de los otros, a煤n cuando sue帽a con la m谩s graciosa joven, a煤n cuando es una joven muy gr谩cil, es una terrible devoradora, no a causa de su alma, sino por sus sue帽os. Desconf铆en del sue帽o de los otros, porque si son tomados en sus sue帽os, est谩n perdidos.

Cad谩ver

Ahora voy a hablar de otro ejemplo, idea propiamente cinematogr谩fica, de la famosa disociaci贸n ver-hablar en un cine relativamente reciente. Tomo los ejemplos m谩s conocidos, 驴qu茅 hay de com煤n en Syberberg, Straub y Duras? 驴Por qu茅 es propiamente cinematogr谩fico hacer una disociaci贸n entre los visual y lo sonoro, por qu茅 esto no puede hacerse en el teatro? Puede hacerse pero al menos que el teatro tenga los medios necesarios dir铆amos que el teatro lo toma del cine. Bueno, est谩 mal pero es una idea muy cinematogr谩fica, asegurar la disociaci贸n del ver y del hablar. De lo visual y de los sonoro. Esto responder铆a a la pregunta (por ejemplo) 驴qu茅 es tener una idea cinematogr谩fica? Y todo el mundo sabe en qu茅 consiste, lo digo de manera pura: una voz alba de algo, al mismo tiempo, se nos hace ver otra cosa y, en fin, lo que se dice est谩 debajo de los que se nos hace ver. Esto es muy importante, este tercer punto. Ustedes saben bien que esto el teatro no puede hacerlo. El teatro podr铆a asumir las dos primeras oposiciones. Se nos habla de algo y se nos hace ver otra cosa. Pero no que aquello que se dice est茅 por debajo de los que se nos hace ver 鈥 y esto es necesario, si no las dos primeras operaciones no tendr铆an ning煤n sentido, no tendr铆an casi inter茅s 鈥 la palabra se eleva en el aire, al mismo tiempo que la tierra que se ve, se hunde cada vez m谩s.

驴Qu茅 es esto? Si s贸lo el cine puede hacerlo, yo no digo que deba hacerlo, que lo haya hecho dos o tres veces, puedo decir simplemente, fueron grandes cineastas los que tuvieron esta idea. No se trata de decir es esto o es lo otro lo que debe hacerse. Hay que tener ideas, sean las que fueren. 隆Ah! Esto es una idea cinematogr谩fica, digo que es prodigioso, porque asegura al nivel del cine una verdadera transformaci贸n de los elementos. Un ciclo de grandes elementos que hace que, de golpe, el cien haga un fuerte eco con, por ejemplo, una f铆sica cualitativa de los elementos. Esto hace una especie de transformaci贸n, el aire de la tierra t el agua y el fuego, porque habr铆a que agregar, pero no hay tiempo, evidentemente, se descubre el rol de dos otros elementos, una gran articulaci贸n, de elementos en el cine. Adem谩s, en todo lo que digo no se suprime una historia, la historia est谩 siempre all铆, pero lo que nos interesa es 驴por qu茅 la historia es tan interesante? Porque est谩 todo esto otro por detr谩s.

Es todo este ciclo, la voz que se eleva al mismo tiempo que aquello de lo que se habla se entierra, ustedes habr谩n reconocido los films de Straub, y en Straub, est谩 el gran ciclo de los elementos. Lo que se ve 煤nicamente la tierra desierta. Ella es como pesada para todo lo que esta debajo y ustedes me dir谩n 鈥減ero 驴Qu茅 hay abajo, qu茅 es lo que sabemos?鈥 Es exactamente aquello de lo que la voz nos habla, es como si la tierra se hamacara en eso que la voz dice y que viene a tomar lugar en la tierra, en su hora y en su lugar. Y si la tierra y la voz nos hablan de cad谩veres, es toda la fila de cad谩veres la que viene a tomar lugar bajo la tierra, y all铆, en ese momento, el menor estremecimiento del viento sobre la tierra desierta, sobre el espacio vac铆o que tenemos a nuestros ojos, el menor crujido en esa tierra, todo toma sentido.

驴Qu茅 es el acto de creaci贸n?

Bien, tener una idea no es del orden de la comunicaci贸n. Y es aqu铆 a donde quer铆a llegar, porque esto forma parte de las preguntas que me han sido gentilmente propuestas.

Quiero decir, en qu茅 punto todo esto sobre lo que hablamos es irreductible a toda comunicaci贸n. No es grave. Esto, 驴qu茅 quiere decir? Me parece que esto quiere decir, en un primer sentido, que la comunicaci贸n es la propagaci贸n y la transmisi贸n de una informaci贸n. 驴Y qu茅 es una informaci贸n? Una informaci贸n es un conjunto de palabras de orden. Cuando se les informa, se les dice aquello que ustedes deben creer. En otros t茅rminos: informar es hacer circular una palabra de orden. Las declaraciones de la polic铆a son dichas muy exactamente, son comunicadas; se nos comunica la informaci贸n, quiero decir, se nos dice aquello que es conveniente que creamos. O si no que creamos, pero que hagamos que lo creemos, no se nos pide que creamos, se nos pide que nos comportemos como si crey茅ramos. Esto es la informaci贸n, la comunicaci贸n, e independientemente de estas palabras de orden y de la transmisi贸n de las palabras de orden no hay comunicaci贸n, no hay informaci贸n. Lo que no lleva a decir que la informaci贸n es exactamente el sistema de control.

Esto nos concierne hoy particularmente porque hoy entramos en una sociedad que podemos llamar de control. Esta sociedad de control se define de manera muy distinta a la sociedad de disciplina vean de que manera un control no es una disciplina. Dir茅 por ejemplo, en una autopista, que all铆 no se encierra a la gente, pero haciendo autopistas se multiplican los medios de control. Nuestro futuro son las sociedades de control siendo sociedades disciplinarias.

驴Por qu茅 les cuento esto? Porque la informaci贸n es el sistema controlado de las palabras de orden, palabras de orden que tienen lugar en una sociedad dada.

驴Qu茅 puede tener que ver el arte con esto? 驴Qu茅 es la obra de arte? Ustedes me dir谩n: 鈥渢odo esto no quiere decir nada鈥. Entonces no hablamos de la obra de arte, hablemos sobre que hay en la contra-informaci贸n. Ninguna contra-informaci贸n le gan贸 jam谩s a una dictadura, por ejemplo. Salvo en un caso. Esta deviene efectivamente eficaz cuando ella es 鈥搚 lo es por naturaleza- un acto de resistencia. El acto de resistencia no es ni informaci贸n, ni contra-informaci贸n. La contra-informaci贸n no es efectiva m谩s que cuando se vuelve acto de resistencia.

Malraux

驴Cu谩l es la relaci贸n entre obra de arte y la comunicaci贸n? Ninguna.

Ninguna, la obra de arte no es un instrumento de comunicaci贸n, porque no contiene la m铆nima parte de informaci贸n. Por el contrario, hay una afinidad fundamental entre la obra de arte y el acto de resistencia. Entonces aqu铆 si, la obra tiene algo que hacer con la informaci贸n y la comunicaci贸n, s铆, a titulo de resistencia.

El arte es la 煤nica cosa que resiste a la muerte.

Y si me permiten volver: 驴Qu茅 es tener una buena idea en cine? O 驴Qu茅 es tener una idea cinematogr谩fica? Resistencia. Acto de resistencia. Desde Mois茅s, hasta el ultimo Kafka, hasta Bach. Recuerden que la m煤sica de Bach, es su acto de resistencia. 驴Contra qu茅? No es el acto de resistencia abstracto, es acto de resistencia y de lucha activa contra la repartici贸n de lo sagrado y lo profano. Y este acto de resistencia en la m煤sica culmina con un grito. Como tambi茅n hay un grito en Woyzek, hay un grito en Bach: 鈥淎fuera, afuera, no quiero verlos鈥. Eso es el acto de resistencia. A partir de esto me parece que el acto de resistencia tiene dos caras: es humano y es tambi茅n acto de arte.

Solo el acto de resistencia resiste a la muerte, sea bajo la forma de obra de arte, sea bajo la forma de una lucha de los hombres.

Y 驴Qu茅 relaci贸n hay entre la lucha de los hombres y la obra de arte?

La relaci贸n mas estrecha y para mi la mas misteriosa.

Exactamente eso que quer铆a decir Paul Klee cuando dec铆a: 鈥渦stedes saben, falta el pueblo鈥. El pueblo falta y al mismo tiempo no falta. El pueblo falta, esto quiere decir que (no es claro y no lo ser谩 nunca) esta afinidad fundamental entre la obra de arte y un pueblo que todav铆a no existe, no es ni ser谩 clara jam谩s. No hay obra de arte que no haga un llamado a un pueblo que no existe todav铆a.

En fin, ahora esta muy bien, estoy profundamente feliz de que me hayan escuchado y les agradezco infinitamente.

Conferencia dictada por Gilles Deleuze en la c谩tedra de los martes de la fundaci贸n FEMIS. (Escuela Superior de Oficios de Imagen y Sonido) el 15 de mayo de 1987.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado