–

De parte de Nodo50 August 20, 2021 11 puntos de vista

El PSOE debe haberse cre铆do que est谩 otra vez en la

oposici贸n, porque ya ha vuelto hablar de 芦revisar禄 o 芦denunciar禄 el concordato,

algo que prometen siempre que son oposici贸n y que no cumplen nunca cuando

llegan al Gobierno. Es posible que tengamos unos cuantos meses con esta

discusi贸n ocupando puestos secundarios de nuestra atenci贸n p煤blica (estos temas

nunca son los m谩s candentes), al menos hasta que alguien vuelva a meter la

propuesta en un caj贸n. As铆 que, con af谩n puramente divulgativo, he escrito una

serie de art铆culos donde intento explicar qu茅 es el concordato y cu谩les son sus

implicaciones.

Empecemos por el principio: un concordato no es m谩s que un

tratado internacional entre un Estado cualquiera y la Santa Sede. Como sabemos,

la Ciudad del Vaticano es un Estado independiente, as铆 que puede firmar

tratados internacionales, pero cuando nos referimos a ella como 芦Santa Sede禄

(en vez de como Ciudad del Vaticano) es para hablar de su vertiente

expl铆citamente religiosa cat贸lica. El objeto de un concordato no es cualquiera

de las m煤ltiples materias que pueden regularse en un tratado internacional,

sino estrictamente cuestiones referidas a la Iglesia, a sus poderes y

capacidades en el Estado contratante.

驴Es obligatorio tener un concordato? Seg煤n el derecho

internacional no: hay pa铆ses que no tienen ni siquiera relaciones diplom谩ticas

con el Vaticano y, entre quienes las tienen, solo con unos pocos hay

concordato. Seg煤n el derecho espa帽ol tampoco. El art铆culo 16.3 CE obliga

al Estado a llegar a acuerdos con las confesiones religiosos mayoritarias (y

menciona expl铆citamente a la Iglesia cat贸lica), pero nadie dice que ese acuerdo

deba ser por medio de un tratado internacional. Con otras confesiones se han

firmado pactos sin necesidad de acudir a esta v铆a: los acuerdos con evang茅licos,

jud铆os y musulmanes, por ejemplo, se firmaron con asociaciones espa帽olas de

grupos religiosos (1) y luego se incluyeron en leyes (2). Es cierto que esos

tres grupos religiosos no tienen un territorio que tenga la doble condici贸n de

Estado y de cabeza de su Iglesia, pero eso tampoco es un factor diferenciador:

el hecho es que la Constituci贸n no obliga a firmar esa clase de tratados

internacionales.

Cuando nos referimos al 芦concordato espa帽ol禄 en realidad nos

estamos refiriendo a cinco tratados internacionales, uno de 1976 y otros

cuatro, m谩s largos y concretos, de 1979. Son acuerdos, por tanto, previos a la

Constituci贸n (3). Eso quiere decir que no son inconstitucionales, no porque una

norma previa no pueda ser inconstitucional (puede serlo) sino porque la

Constituci贸n se redact贸 pensando en estos tratados. No es que el r茅gimen de los

acuerdos se adec煤e a la Constituci贸n; es que la Constituci贸n se adapta a lo

previsto en los acuerdos.

Para averiguar c贸mo hemos llegado a esta situaci贸n tenemos

que hacer un poco de Historia. Como sabemos, el franquismo era un Estado

confesional cat贸lico. La Ley de Principios del Movimiento Nacional

(1958) dec铆a que 芦la Naci贸n espa帽ola considera como timbre de honor el

acatamiento a la ley de Dios, seg煤n la doctrina de la Santa Iglesia Cat贸lica,

Apost贸lica y Romana, 煤nica verdadera y fe inseparable de .la conciencia.

nacional, que inspirar谩 su legislaci贸n禄, una de las definiciones m谩s completas

de confesionalidad que pueden encontrarse. Pero ya antes, en el Fuero de los Espa帽oles (1945) se dec铆a que la religi贸n cat贸lica era la del Estado y en

la Ley de Sucesi贸n en la Jefatura del Estado (1947) se defin铆a a Espa帽a

como un Estado cat贸lico.

Esta condici贸n cat贸lica exig铆a la firma de un concordato con

la Santa Sede. Las relaciones entre Espa帽a y la Santa Sede llevaban un siglo

reguladas por el concordato de 1851, que hab铆a quedado obsoleto durante la

Rep煤blica, aunque nunca se hab铆a denunciado formalmente. Ya desde los primeros

pasos del franquismo se fueron firmando acuerdos parciales sobre materias

concretas, y el 1953 se lleg贸 a la firma definitiva del concordato.

Este concordato es un acuerdo largo, con 36 art铆culos. Ha

sido derogado por completo: los cinco acuerdos de 1976 y 1979 derogaron cada

uno unos cuantos art铆culos del mismo, de tal manera que no queda ninguno en

vigor. No lo analizaremos, pero s铆 se帽alaremos algunas de sus caracter铆sticas

m谩s importantes, porque son interesantes para entender los acuerdos actuales:

Se reconoc铆a la confesionalidad cat贸lica de

Espa帽a (art铆culo I) y, a cambio, la Iglesia recib铆a casi completa libertad para

operar en Espa帽a (art铆culo II).

Los festivos cat贸licos ser铆an fiestas p煤blicas

(art铆culo V).

El Estado conservaba el derecho de presentaci贸n,

ya regulado en un acuerdo anterior (art铆culo VII). El derecho de presentaci贸n

quiere decir que es el Estado espa帽ol quien presenta a los candidatos para

ocupar los puestos altos de la Iglesia en Espa帽a (obispados, y dem谩s). Para

cada nombramiento se presentaba a la Santa Sede una terna de candidatos. Era un derecho

tradicional de los reyes espa帽oles y Franco lo mantuvo.

Se manten铆a la jurisdicci贸n eclesi谩stica

(art铆culo XVI). Los obispos no pod铆an ser emplazados ante un juez sin permiso

de la Santa Sede. Para juzgar a otros cl茅rigos era necesario notific谩rselo a su

obispo (en causas civiles) o pedirle permiso (en causas criminales). Las penas

privativas de libertad que sufrieran los cl茅rigos se cumplir铆an en

instalaciones de la Iglesia. Tambi茅n era necesario el permiso del obispo para

citar a cl茅rigos como testigos en causas criminales graves.

Se preve铆an varias v铆as de sostenimiento

econ贸mico de la Iglesia con cargo a dinero p煤blico (art铆culo XIX) y exenciones

de impuestos (art铆culo XX).

Se manten铆a el sistema de matrimonio civil

subsidiario, seg煤n el cual cualquier cat贸lico deber铆a casarse por la Iglesia y

quedaba el matrimonio civil solo para los no cat贸licos (art铆culos XXIII y

XXIV).

La religi贸n se ense帽ar铆a en las escuelas

(art铆culo XXVII) y, m谩s a煤n, la ense帽anza en todos los centros educativos, de

cualquier grado y fueran p煤blicos o privados, se ajustar铆a al dogma cat贸lico

(art铆culo XXVI).

Y as铆 sucesivamente.

Este sistema absolutamente opresivo funcion贸 bien durante

una d茅cada pero, a principios de los 鈥60, se celebr贸 el Concilio Vaticano II, en

el que la Iglesia acept贸 la libertad religiosa y la separaci贸n entre Iglesia y

Estado. Como se recordar谩, el Estado espa帽ol hab铆a establecido como 芦timbre de

honor禄 el acatamiento a la doctrina cat贸lica y hab铆a llegado a declarar que

esta deb铆a inspirar su legislaci贸n. La aceptaci贸n de la libertad religiosa por

parte de la Iglesia supuso su aceptaci贸n t铆mida por parte del Estado franquista

en la Ley de libertad religiosa (1967). Sin embargo, la separaci贸n entre

Iglesia y Estado no era posible mientras subsistiera el concordato de 1953.

Como acabamos de ver, este texto establec铆a una constante interferencia del

Estado en la Iglesia (derecho de presentaci贸n) y, sobre todo, de la Iglesia en

el Estado.

Claro, el Estado franquista no pod铆a acometer una reforma

legal de este calado. Significar铆a que Espa帽a ya no pod铆a definirse como un

Estado cat贸lico y dejar铆a abandonada la ret贸rica de cruzada de los 煤ltimos

treinta a帽os. Hubo que esperar a que el dictador se muriera para que, apenas

ocho meses despu茅s, en julio de 1976, se firmara el primer acuerdo de los cinco

que componen el actual sistema concordaticio.

El acuerdo de 1976 se inserta, como acabamos de ver,

en el marco del concordato de 1953. Expresa la necesidad de actualizar esa

norma y establece dos reglas que, seg煤n la exposici贸n de motivos, 芦tienen

prioridad y especial urgencia禄:

Se elimina el derecho de presentaci贸n. A la hora

de nombrar arzobispos y obispos, la Santa Sede solo debe comunic谩rselo al

Estado, que a su vez responder谩 con las posibles objeciones que tenga sobre la

persona designada. La Santa Sede valorar谩 esas objeciones, pero no tiene por

qu茅 obedecerlas. La 煤nica excepci贸n es el Vicario General Castrense, donde se

mantiene el derecho de presentaci贸n, pero dejando intervenir al nuncio (el embajador

de la Santa Sede). Se suprime la jurisdicci贸n eclesi谩stica, aunque

se mantienen ciertos privilegios: notificaci贸n al obispo en caso de

procedimiento penal contra un cl茅rigo, mantenimiento del secreto de confesi贸n.

Este es el contexto en el que se produjeron las elecciones

constituyentes y se aprob贸 la Constituci贸n. Como ya hemos dicho, paralelamente a

la aprobaci贸n de la Carta Magna se negociaron los otros cuatro acuerdos, que

ser铆an publicados en enero de 1979.

Pero eso es otra historia y la contaremos en otros

art铆culos.

(1) La Federaci贸n de Entidades Religiosas Evang茅licas de

Espa帽a, la Federaci贸n de Comunidades Jud铆as de Espa帽a y la Comisi贸n Isl谩mica de

Espa帽a, respectivamente.

(2) Leyes 24/1992, 25/1992 y 26/1992. S铆, los tres acuerdos

se negociaron a la vez y son bastante similares.

(3) Los de 1979 son de enero de 1979, menos de una semana

despu茅s de que entrara en vigor la Carta Magna. Se negociaron y firmaron

durante la tramitaci贸n de la Constituci贸n. Eso s铆, no se publicaron hasta un

a帽o despu茅s.

驴Te ha gustado esta entrada? 驴Quieres ayudar a que este blog siga adelante? Puedes convertirte en mi mecenas en la p谩gina de Patreon de As铆 Habl贸 Cicer贸n. A cambio podr谩s leer las entradas antes de que se publiquen, recibir谩s PDFs con recopilaciones de las mismas y otras recompensas. Si no puedes o no quieres hacer un pago mensual pero aun as铆 sigues queriendo apoyar este proyecto, en esta misma p谩gina a la derecha tienes un bot贸n de PayPal para que dones lo que te apetezca. 隆Muchas gracias!