En los dos artículos anteriores repasamos el

marco histórico de los acuerdos concordaticios de 1976 y 1979 y los tres

primeros de esos acuerdos. Procedemos ahora a analizar los dos que quedan: el

acuerdo sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el acuerdo sobre

enseñanza y asuntos culturales.

Acuerdo sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas

Como ya vimos en el artículo anterior, el acuerdo sobre

asuntos jurídicos regulaba la asistencia religiosa a aquellas personas privadas

de libertad. Había una excepción llamativa, que era la de los militares. Estos

están privados de su libertad (no pueden salir del cuartel); ¿qué pasa,

entonces, con su asistencia religiosa? Pues de ello trata este acuerdo.

El acuerdo sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas tiene 6 artículos (1), aunque los dos últimos no son demasiado

relevantes, porque regulan la relación entre los clérigos y el servicio militar

obligatorio, que ya no existe. Son los cuatro primeros preceptos los que nos

interesan. En ellos se establece que la asistencia religiosa a aquellos

miembros de las Fuerzas Armadas que sean católicos se realiza por medio de un

Vicariato Castrense.

El Vicariato Castrense es una diócesis personal, no

territorial. Es decir, no abarca a todos los católicos de un territorio (como

la de Alcalá de Henares o la de Toledo), sino a todos los católicos de una

relativa institución (las Fuerzas Armadas). Dado que es una diócesis, recae

sobre un obispo. Y tiene también capellanes castrenses que, de nuevo, no tienen

una parroquia (un territorio) sino que se asignan a una unidad militar.

Como ya vimos en el primer artículo de esta serie, el

vicario general es el único resto que queda del derecho de presentación: es el

rey quien elige al candidato, de entre una terna preparada por el nuncio y el

Ministerio de Asuntos Exteriores. Ese candidato se envía a Roma y la Santa Sede

lo nombra.

El acuerdo no dice más sobre el funcionamiento de este sistema.

Para atender más al detalle hay que ir a la legislación ordinaria . Los

capellanes castrenses están integrados en el Servicio de Asistencia Religiosa,

que, pese a su nombre, es solo católico. Pueden estar en él con carácter

temporal (hasta 8 años) o permanente (deben superar unas pruebas). Su estatuto

es, dependiendo de la materia, el de los miembros de las Fuerzas Armadas o el

de los funcionarios, aunque no son ni lo uno ni lo otro.

Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales

El acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales tiene

15 artículos. Es, sin duda, el más largo de los cinco acuerdos. Su artículo I

recuerda el derecho de los padres a decidir la formación moral de sus hijos y obliga

a que la educación pública sea respetuosa con los valores de la ética

cristiana.

Los artículos II a VII establecen la enseñanza de la religión

católica. En niveles no universitarios, la asignatura de religión tiene las

características que conocemos: voluntaria, con profesores elegidos por el

obispo y contenido y materiales seleccionados por la jerarquía. En niveles

universitarios, se imparte en escuelas de Formación del Profesorado (con las

mismas notas de voluntariedad, elección episcopal de los docentes, etc.) y,

además, por cursos que organice la Iglesia con medios cedidos por el centro.

En cuanto a la «situación económica» de esos profesores de

religión católica, se remite a un acuerdo entre la Administración y la

Conferencia Episcopal. La regulación actual de estos profesores se hizo en la Ley Orgánica de Educación (2006), que les exigió los mismos requisitos de

titulación que a los profesores de cada nivel de enseñanza. Los que no sean

funcionarios docentes acceden a la enseñanza como personal laboral y cobran

como interinos. Ya que no se pueden garantizar los criterios de igualdad,

mérito y capacidad a la hora de la selección del personal (recordemos que los

elige el obispo), se garantiza para elegir destino. El Real Decreto 696/2007

completa esta regulación.

Los artículos VIII a XIII regulan los medios educativos

propiedad de la Iglesia, sean seminarios, centros docentes no

universitarios o universidades. Estos centros se acomodan a la legislación

general en cuanto al modo de ejercer sus actividades, si bien se reconoce la

existencia de las Universidades de la Iglesia ya existentes. Sus alumnos tienen

los mismos derechos que los de las Universidades públicas (seguridad escolar,

becas, etc.), y los centros tienen el mismo derecho a subvenciones y beneficios

que los públicos. En cuanto a la convalidación de estudios, se remite a pactos

y normas generales.

Por último, los artículos XIV y XV regulan los asuntos

culturales, en dos áreas: medios de comunicación públicos (que deben

respetar los sentimientos de los católicos) y patrimonio cultural propiedad de

la Iglesia (que queda al servicio de la sociedad por medio de los convenios que

se celebren en el marco de una Comisión Mixta Iglesia-Estado).

Como vemos, a pesar de ser el más largo de los cinco, tiene

muy poco contenido concreto, porque se remite mucho a pactos y acuerdos

posteriores.

En el siguiente (y último) artículo de la serie compararemos el concordato con la regulación de las demás religiones y analizaremos la viabilidad de su denuncia.

(1) Véase la nota al pie (1) del artículo anterior.

