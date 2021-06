–

Un video de barcos extranjeros en el Mar Argentino pescando ilegalmente despert贸 un sinf铆n de comentarios en Twitter: 鈥減arece una ciudad en el mar鈥 fue uno de los tantos tweets al ver las decenas de barcos saqueando nuestros recursos naturales. Pero, 驴qu茅 es el extractivismo pesquero? 驴qu茅 consecuencias tiene? 驴qui茅n regula la pesca? Sobre estos interrogantes Otro Viento dialog贸 con el Doctor en Biolog铆a Marina y Pesquera, Oscar Galli.

El extractivismo pesquero se basa en la sobreexplotaci贸n de todas las especies mar铆timas, donde muchas veces tiene como protagonistas a pa铆ses que explotan mares extranjeros sin autorizaci贸n alguna. Oscar Galli, quien hace tiempo investiga la tem谩tica, explica que la sobreexplotaci贸n de los recursos marinos es un problema de escala mundial.

鈥淪obre la base de la evaluaci贸n de la FAO (Organizaci贸n de las Naciones Unidas para la Alimentaci贸n y la Agricultura), la fracci贸n de poblaciones de peces que se encuentran dentro de niveles biol贸gicamente sostenibles ha descendido del 90% en 1974 al 66% en 2017鈥, explica y adem谩s agrega que, en contraste, se increment贸 el porcentaje de las poblaciones explotadas a niveles biol贸gicamente insostenibles, especialmente a finales de las d茅cadas de 1970 y 1980, pasando del 10% en 1974 al 34% en 2017. 鈥淓n 2017, las poblaciones explotadas a un nivel de sostenibilidad m谩ximo representaban el 60% y las especies subexplotadas el 6% del n煤mero total de poblaciones evaluadas鈥, concluye.

En este contexto, muchas organizaciones ambientalistas han denunciado la presencia de buques pesqueros de origen oriental (chinos y coreanos) y espa帽oles que funcionan como factor铆as, llevando la pesca congelada en grandes c谩maras de fr铆o. Algo muy importante a remarcar, es que este flagelo natural se mantiene a base de trabajo forzoso, sus trabajadores tienen p茅simas condiciones laborales. Y adem谩s, tienen un grave impacto dentro de las comunidades locales.

鈥淎l firmar acuerdos pesqueros, por ejemplo, la flota de la Uni贸n Europea consigue acceso a las Zonas Econ贸micas Exclusivas de terceros pa铆ses, muchos de ellos pa铆ses empobrecidos. Si bien, los acuerdos de acceso proporcionan a los pa铆ses firmantes determinadas compensaciones, al mismo tiempo incrementan la presi贸n sobre las poblaciones de peces que ya vienen siendo explotadas, lo que lleva en muchos casos al deterioro de las comunidades pesqueras locales鈥, explica Galli.

El Doctor en Biolog铆a Marina y Pesquera recupera un ejemplo claro de este punto: el acuerdo de pesca firmado entre la Uni贸n Europea y la Argentina en 1994 represent贸, dice, una etapa en el proceso de transferencia de capacidad de pesca hacia los caladeros de los mares argentinos.

鈥淓l mayor impacto que gener贸 este acuerdo, no fue precisamente el de reducir la sobrecapacidad pesquera a escala mundial, sino, muy por el contrario, transferir los problemas de sobreexplotaci贸n de los recursos vivos marinos y la crisis socio-econ贸mica en las comunidades pesqueras locales鈥.

Lo que el extractivismo pesquero deja

En el extractivismo pesquero participan diversos actores: por un lado las multinacionales que arrasan con todo, y por otro lado los pa铆ses del llamado tercer mundo, a los que les queda la destrucci贸n. Pero 驴c贸mo funciona esto? Galli explica que la extracci贸n de materia prima se gu铆a por la m谩xima del mercado de m谩ximo beneficio en menor tiempo posible: 鈥淐uando los empresarios pesqueros comienzan a explotar un caladero en competencia con otros armadores, tienen un 煤nico principio: capturar la mayor cantidad en el m谩s breve tiempo posible鈥.

Galli prosigue indicando que la globalizaci贸n del comercio internacional, contin煤a, ha generado un acercamiento en el momento de llevar la materia prima extra铆da de los pa铆ses de econom铆as empobrecidas, a los mercados de los pa铆ses industrializados, no produci茅ndose un flujo a la inversa de los beneficios que se obtienen, 鈥渓as empresas transnacionales ligadas al capital financiero, mediante la sobreexplotaci贸n de los recursos pesqueros, han seguido enriqueci茅ndose鈥.

El Doctor en Biolog铆a Marina y Pesquera indica que de los m茅todos o artes de pesca usados actualmente tanto por la flota industrial como artesanal, es el arrastre de fondo, el m谩s perjudicial para el medio oce谩nico. Esto se basa en da帽o f铆sico y biol贸gico que la pesca de arrastre provoca en el fondo marino: 鈥淓ste m茅todo de captura presenta una baja selectividad, esto significa que a la red no s贸lo ingresan los peces o crust谩ceos que son el objetivo de pesca, sino tambi茅n muchas otras especies bent贸nicas y demersales imprescindibles para mantener el equilibrio del ecosistema marino鈥.

Galli diferencia tres grandes tipos de impactos en los ecosistemas que produce el extractivismo pesquero: efectos directos sobre las poblaciones explotadas, modificaciones de los h谩bitats bent贸nicos y efectos globales sobre comunidades y ecosistemas que las contienen.

Es en este eje, tal como establece Galli, donde se observan las contradicciones entre la implementaci贸n de pol铆ticas de econom铆a de libre mercado -entre las cuales se desarrolla la actividad pesquera- y los aspectos de sustentabilidad ambiental, equidad social y soberan铆a alimentaria.

De esta forma, el extractivismo, ya sea bajo su faceta de agronegocio, megaminer铆a, urbano, pesquero entre otras, no solo destruye la naturaleza sino que el r茅dito econ贸mico es solo para un pu帽ado de multinacionales. Se contamina el agua, el aire, los suelos, se pierde la biodiversidad y se destruye el ecosistema. A todo esto hay que sumarle la deforestaci贸n y expulsi贸n de comunidades.

鈥淒e continuar en esta situaci贸n a escala planetaria, s贸lo resta esperar que cantidad de pesquer铆as colapsen, dejando tras de s铆 a poblaciones de peces extinguidas o en peligro de extinci贸n, ecosistemas degradados, flotas de barcos industriales que se volver铆an inactivas, con un directo impacto negativo en la poblaci贸n de trabajadores de la pesca y en la oferta de productos pesqueros para las poblaciones locales鈥, concluye Galli.

Los bombardeos acu谩ticos

El extractivismo pesquero se encuentra desde 2015 con aval legal, durante el macrismo se autoriz贸 bombardear casi toda la plataforma continental hasta el 2025 y hasta el momento parece no modificarse. Los bombardeos acuaticos en b煤squeda de petr贸leo son un fen贸memo que afecta gravemente el ecosistema mar铆timo.

La tecnolog铆a utilizada en la exploraci贸n de petr贸leo y gas ha sido clasificada como una de las principales fuentes de contaminaci贸n ac煤stica marina, explica Galli quien agrega adem谩s que el sonido es generado a trav茅s del uso de ca帽ones de aire comprimido que producen un estruendo por el disparo de aire a presi贸n dirigido al lecho marino en intervalos regulares de tiempo, el cual rebota y es captado por hidr贸fonos contenidos en cables que son arrastrados por los buques.

Las repercusiones de esta situaci贸n van desde dispersi贸n de los card煤menes de peces, interrupci贸n en su ciclo natural de reproducci贸n y/o alimentaci贸n y en tanto los mam铆feros marinos cambios en su comportamiento, estr茅s, reducci贸n del crecimiento, discapacidad auditiva, lesiones masivas y hasta la muerte por ahogamiento o varamientos. 鈥淟a actividad pesquera no est谩 afectando solamente a las especies de inter茅s comercial sino al ecosistema marino en su conjunto鈥, declara Galli.

Vac铆os legales

Los oc茅anos son fundamentales para el cuidado del planeta, no s贸lo porque son una gran fuente de recursos naturales sino porque son los reguladores de las temperaturas terrestres y los responsables de absorber y capturar el di贸xido de carbono de la atm贸sfera.

El llamado Agujero Azul (ubicado en la frontera de aguas internacionales y nacionales en el Atl谩ntico Sur Occidental) es un corredor biol贸gico fundamental, incluso la fauna del Mar Argentino y de otros territorios se mueve hasta all铆 para alimentarse. El vac铆o legal que existe sobre la explotaci贸n de estos espacios hace que, hoy en d铆a, se encuentre en alerta de destrucci贸n de su ecosistema.

鈥淟a mayor铆a de los conceptos de ordenaci贸n pesquera se basan en situaciones en las que s贸lo un Estado posee jurisdicci贸n o bien no se presentan an谩lisis en situaciones de pesca transfronteriza relativas a la milla 201, en la que los Estados son competidores y tienden a ignorar el impacto de su actividad sobre la poblaci贸n o la productividad futura鈥 dice Galli quien agrega adem谩s que esto tiene como resultado que cualquier sistema de ordenaci贸n pesquera se encuentre condenado pr谩cticamente al fracaso, a menos que se alcance un acuerdo vinculante de cooperaci贸n en materia de conservaci贸n y gesti贸n entre pa铆ses.

鈥淟a sobreexplotaci贸n de los recursos pesqueros en las 谩reas adyacentes a las Zonas Econ贸micas Exclusivas han sido motivo de preocupaci贸n por parte de varios estados ribere帽os, cuyos esfuerzos culminaron en el Acuerdo de Nueva York de 1995 sobre especies transzonales y altamente migratorias鈥, cuenta Galli y contin煤a explicando que dicho convenio estableci贸 un r茅gimen jur铆dico particular para la conservaci贸n y ordenaci贸n sostenible a largo plazo de estas especies donde las organizaciones regionales adquieren facultades muy importantes en la materia, pero 鈥渉asta el d铆a de hoy no han podido revertir los efectos negativos del extractivismo pesquero a escala internacional鈥, finaliza Galli.

Caminos posibles

El extractivismo pesquero es considerado 鈥渟ilencioso鈥 ya que no se sabe tanto como lo que hasta hoy en d铆a se conoce del extractivismo terrestre que arrasa no s贸lo con la naturaleza sino con comunidades enteras. Nada de esto saldr铆a a la luz si no existiera lucha y organizaci贸n de las asambleas ambientalistas que disputan una producci贸n equilibrada con el cuidado del suelo y del agua. Qu茅 comemos, c贸mo producimos y c贸mo distribuimos son preguntas fundamentales para pensar la producci贸n capitalista.

鈥淟a crisis econ贸mica y la crisis ecol贸gica resultan del mismo fen贸meno: un sistema que transforma la tierra, el agua, el aire, los seres humanos, en mercanc铆a, y no reconoce otro criterio que no sea la expansi贸n de los negocios y la acumulaci贸n de ganancias鈥.

Galli encuentra en el modelo de producci贸n capitalista el inicio del fin. 鈥淓l principal factor desencadenante de la crisis ecol贸gica a escala mundial es el modo de producci贸n y reproducci贸n capitalista, el modo en que el r茅gimen capitalista de producci贸n se apropia de su entorno natural鈥.

驴Qu茅 caminos posibles se pueden encontrar ante este panorama? Cuestionar la base. 鈥淭ransitar hacia otras formas de organizaci贸n social del trabajo, de la producci贸n y del consumo, hacia otras maneras de relacionarnos con la naturaleza y de entender nuestra propia vida a partir de otros sentidos que, basados en la propiedad social de los medios de producci贸n naturales y artificiales, los utilice en forma responsable para la satisfacci贸n de las necesidades de la sociedad en su conjunto, y no solo de una minor铆a鈥, finaliza el Galli dejando mucho para re pensar y a煤n m谩s para hacer.