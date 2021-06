–

De parte de Paco Salud June 8, 2021







1 驴Qu茅 es la CNT-AIT?



Fundada en 1910 en Barcelona, a partir de la uni贸n de

las sociedades obreras no vinculadas a las corrientes socialdem贸cratas,

la CNT sigue fiel a los principios anarcosindicalistas,

y es la 煤nica heredera en el Estado espa帽ol del esp铆ritu de la Primera

Internacional.

La CNT es, hoy por hoy, el 煤nico sindicato en el

Estado espa帽ol totalmente independiente de directrices pol铆ticas, en el que los

que deciden son los trabajadores afiliados y no un comit茅 de profesionales del

sindicalismo, que renuncia a la financiaci贸n del Estado y la Patronal para

mantener su independencia econ贸mica, y que no deja las negociaciones en manos

de intermediarios.

驴Qu茅 es un sindicato?

Un sindicato es una asociaci贸n de trabajadores/as que

buscan mejoras en sus condiciones de vida, tanto materiales como culturales. Si

eres un/a trabajador/a (en activ@, parad@, jubilad@鈥) y piensas que esta vida

no te da todo lo que te merece, que tu trabajo no te permite desarrollarte como

persona, tu lugar de actuaci贸n como trabajador/a es un sindicato.

La CNT, un sindicato de clase

La Confederaci贸n Nacional del Trabajo es una

confederaci贸n de sindicatos de clase, que agrupan a trabajadores/as de todos los

oficios sin distinci贸n en sus sindicatos de ramo.

La CNT es una herramienta de lucha para toda la clase

trabajadora.

驴Qui茅n puede pertenecer a la CNT?

Cualquier trabajador o trabajadora puede estar

afiliado/a al sindicato, sin importar sus ideas pol铆ticas o creencias

religiosas. Basta con que se comprometa a aceptar nuestro pacto asociativo, y a

respetar las decisiones que se tomen en asamblea.

CNT es una organizaci贸n independiente que une a

trabajadores/as sin matices. Para preservar esa independencia, los miembros de

partidos pol铆ticos o de organizaciones religiosas no pueden emplear el

sindicato como foro de propaganda ni ostentar cargos.

En cambio, no caben en CNT aquellas personas que no

pueden considerarse trabajadores/as, como son l@s empresari@s, rentistas,

grandes propietari@s, ejecutiv@s y alt@s directiv@s, cargos pol铆ticos de la

administraci贸n, etc. Polic铆as y cuerpos represivos en general, tampoco pueden

ser afiliad@s a la CNT.

Finalmente, por coherencia, tampoco admitimos la doble

militancia de trabajadores/as afiliad@s a otras centrales sindicales.

驴Es la CNT otro sindicato m谩s de los muchos que existen?

La CNT es diferente. Hacemos de la democracia directa

nuestra se帽a de identidad. Este tipo de democracia consiste en que las

decisiones las toman siempre quienes est谩n afectad@s por ellas. Nuestros

estatutos garantizan que en el sindicato, es la asamblea la que manda. Y en la

asamblea, todas las palabras tienen el mismo peso. Si tienes tus razones, vas a

poder decidir el camino que vas a tomar. La CNT es una central sindical que

tiene muchos a帽os de andadura, y se ha distinguido durante toda su trayectoria

por ser una organizaci贸n en la que las decisiones se toman desde la base, en la

que la gente participa, en la que no hay dirigentes y existe plena libertad e

igualdad en elintercambio de ideas, opiniones e iniciativas. En CNT tod@s somos

iguales y nadie cobra un sueldo por representar a los trabajadores/as.

CNT se fund贸 en 1910, y entre sus logros est谩n las

luchas que desembocaron en la jornada de ocho horas, el descanso del s谩bado,

las vacaciones pagadas, los seguros de enfermedad, jubilaci贸n y paro, la

contrataci贸n obligatoria de parad@s. Promovi贸 huelgas de alquileres. Fund贸

escuelas, bibliotecas, editoriales. Luch贸 contra el fascismo. Por 煤ltimo

colectiviz贸 la tierra y la industria en 1936 dando lugar a la transformaci贸n

social m谩s profunda de la historia de Europa del siglo XX.

Los principios de la CNT

Este sindicato se rige en su funcionamiento por los

principios del sindicalismo

revolucionario:

a) El principio de Autogesti贸n: Pensamos que quienes deben decidir sobre los

problemas que les ata帽en, son l@s afectad@s por esos problemas. Si nadie

trabaja por ti, nadie debe decidir por ti. Por eso la CNT es un sindicato

asambleario: dentro de ella, quien decide siempre es la asamblea de afiliad@s.

b) El principio de Federalismo: Cada sindicato de la CNT posee autonom铆a para actuar

dentro de su 谩mbito y a la vez se confedera con el resto de sindicatos para

actuar unidos ante las circunstancias a que se enfrenten.

c) El principio de Solidaridad y Apoyo Mutuo:

Todo sindicato de la CNT establece un pacto solidario con el resto de la

confederaci贸n, que hace que cada agresi贸n que reciba una de sus partes sea

respondida por la totalidad. Lo mismo puede decirse entre l@s afiliad@s de cada

sindicato.

Sindicato

de Oficios Varios CNT-AIT Puerto Real