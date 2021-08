–

Hay que comprender este t茅rmino, 鈥渄econstrucci贸n鈥, no en el sentido de disolver o de destruir, sino en el de analizar las estructuras sedimentadas que forman el elemento discursivo, la discursividad filos贸fica en la que pensamos. Este analizar pasa por la lengua, por la cultura occidental, por el conjunto de lo que define nuestra pertenencia a esta historia de la filosof铆a.

La palabra 鈥渄econstrucci贸n鈥 exist铆a ya en franc茅s, pero su uso era muy raro. A m铆 me sirvi贸 en primer lugar para traducir un par de palabras: la primera que viene de Heidegger, quien hablaba de 鈥渄estrucci贸n鈥, la segunda que viene de Freud, quien hablaba de 鈥渄isociaci贸n鈥. Pero muy pronto, naturalmente, intent茅 se帽alar de qu茅 modo, bajo la misma palabra, aquello que llam茅 deconstrucci贸n no se trataba simplemente de algo heideggeriano ni freudiano. He consagrado no obstante bastantes de mis trabajos para marcar una cierta deuda tanto con Freud como con Heidegger, y al mismo tiempo una cierta reflexi贸n sobre aquello que llam茅 deconstrucci贸n.

Es por esto que soy incapaz de explicar lo que es la deconstrucci贸n, para m铆, sin recontextualizar las cosas. Fue en el momento en que el estructuralismo era dominante cuando yo me compromet铆 en mis tareas, y con esa palabra. La deconstrucci贸n se trataba tambi茅n de una toma de posici贸n con respecto del estructuralismo. Por otro lado, fue en el momento en que las ciencias del lenguaje, la referencia a la ling眉铆stica y el 鈥渢odo es lenguaje鈥 eran dominantes.

Es aqu铆, hablo de los a帽os 60, que la deconstrucci贸n comenz贸 a constituirse como鈥 no dir铆a antiestructuralista, sino, en todo caso, desmarcada con respecto del estructuralismo, y protestando contra dicha autoridad del lenguaje.

Es por esto que siempre me he sorprendido y a la vez irritado ante la asimiliaci贸n tan frecuente de la deconstrucci贸n a 鈥斅縞贸mo decirlo?鈥 un 鈥渙mniling眉istismo鈥, a un 鈥減anling眉istismo鈥, un 鈥減antextualismo鈥. La deconstrucci贸n comienza por lo contrario. Yo comenc茅 protestando contra la autoridad de la lingu铆stica y del lenguaje y del logocentrismo. Siendo que para m铆 todo comenz贸, y ha continuado, por una protesta contra la referencia ling眉铆stica, contra la autoridad del lenguaje, contra el 鈥渓ogocentrismo鈥 鈥攑alabra que he repetido y recalcado鈥, 驴c贸mo puede ser que se acuse tan a menudo a la deconstrucci贸n de ser un pensamiento para el que s贸lo hay lenguaje, texto, en un sentido estrecho, y no realidad? Es un contrasentido incorregible, aparentemente.

Yo no he renunciado a la palabra 鈥渄econstrucci贸n鈥, porque implica la necesidad de la memoria, de la reconexi贸n, del recuerdo de la historia de la filosof铆a en la que nosotros nos ubicamos, sin no obstante pensar en salir de dicha historia. Por otro lado, lleve a cabo ya muy temprano la distinci贸n entre la clausura y el fin. Se trata de marcar la clausura de la historia, no de la metaf铆sica globalmente 鈥 nunca he cre铆do que haya una metaf铆sica; esto tambi茅n, es un prejuicio corriente. La idea de que haya una metaf铆sica es un prejuicio metaf铆sico. Hay una historia y unas rupturas en esta metaf铆sica. Hablar de su clausura no conduce a decir que la metaf铆sica haya terminado.

As铆 entonces, la deconstrucci贸n, la experiencia deconstructiva, se coloca entre la clausura y el fin, se coloca en la reafirmaci贸n de lo filos贸fico, pero como apertura de una cuesti贸n sobre la filosof铆a misma. Desde este punto de vista, la deconstrucci贸n no es simplemente una filosof铆a, ni un conjunto de tesis, ni siquiera la pregunta sobre el Ser, en el sentido heideggeriano. De cierta manera, no es nada. No puede ser una disciplina o un m茅todo. A menudo se la presenta como un m茅todo, o se la transforma en un m茅todo, con un conjunto de reglas, de procedimientos que se pueden ense帽ar, etc.

No es una t茅cnica, con sus normas y procedimientos. Desde luego pueden existir regularidades en las formas en que se colocan cierto tipo de cuestiones de estilo deconstructivo. Desde este punto de vista, creo que esto puede dar lugar a una ense帽anza, tener efectos de disciplina, etc. Pero en su principio mismo, la deconstrucci贸n no es un m茅todo. Yo mismo he intentado interrogarme sobre aquello que puede ser un m茅todo, en el sentido griego o cartesiano, en el sentido hegeliano. Pero la deconstrucci贸n no es una metodolog铆a, es decir, la aplicaci贸n de reglas.

Si yo quisiera dar una descripci贸n econ贸mica, el铆ptica, de la deconstrucci贸n, dir铆a que es un pensamiento del origen y de los l铆mites de la pregunta 鈥溌縬u茅 es鈥?鈥, la pregunta que domina toda la historia de la filosof铆a. Cada vez que se intenta pensar la posibilidad del 鈥溌縬u茅 es鈥?鈥, plantear una pregunta sobre esta forma de pregunta, o de interrogarse sobre la necesidad de este lenguaje en una cierta lengua, una cierta tradici贸n, etc., lo que se hace en ese momento s贸lo se presta hasta un cierto punto a la cuesti贸n 鈥溌縬u茅 es?鈥

Y esto es la diferencia de la deconstrucci贸n. 脡sta es, en efecto, una interrogaci贸n sobre todo lo que es m谩s que una interrogaci贸n. Es por ello que vacilo todo el tiempo en servirme de esta palabra. Lleva consigo sobre todo aquello que la pregunta 鈥溌縬u茅 es?鈥 ha dirigido al interior de la historia de Occidente y de la filosof铆a occidental, es decir, pr谩cticamente todo, desde Plat贸n hasta Heidegger. Desde este punto de vista, en efecto, uno ya no tiene absolutamente el derecho a exigirle responder a la pregunta 鈥溌縬u茅 eres?鈥 o 鈥溌縬u茅 es eso?鈥 bajo una forma corriente.

(En el curso de una entrevista in茅dita del 30 de junio de 1992, Jacques Derrida dio esta larga respuesta oral).

