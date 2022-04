–

El Consejo Europeo adopt贸 el 4 de marzo la decisi贸n de activar, por primera vez desde su aprobaci贸n, la Directiva 2001/55/CE relativa a las normas m铆nimas para la concesi贸n de protecci贸n temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas. Las Directivas dentro de la UE son actos legislativos que obligan a los Estados miembros a alcanzar los objetivos marcados en ellas. En este caso concreto, nos encontramos con una disposici贸n que exige acoger de forma inmediata y con car谩cter temporal a personas desplazadas de terceros pa铆ses 鈥渃uyo regreso en condiciones seguras y duraderas sea imposible debido a la situaci贸n existente en ese pa铆s鈥.

A trav茅s de esta Directiva se crea un r茅gimen diferenciado al estatuto de refugiado, la protecci贸n temporal, basado en un procedimiento de car谩cter excepcional, con menos tr谩mites, para, en teor铆a, garantizar una protecci贸n m铆nima r谩pida ante una afluencia masiva de personas. Esta norma incluye la regulaci贸n sobre el derecho de residencia (un a帽o prorrogable autom谩ticamente otro a帽o si el 贸rgano competente para declarar la protecci贸n temporal no la ha dado por finalizada), acceso al mercado laboral, prestaciones sociales, asistencia m茅dica, etc. Tambi茅n establece medidas para obtener la reagrupaci贸n familiar. Cuando finaliza dicha protecci贸n, se deber谩 aplicar el Derecho general en materia de protecci贸n y de extranjer铆a de cada uno de los Estados miembros.

A la hora de aprobar el alcance exacto de las disposiciones de la Directiva no ha habido consenso en algunos puntos concretos entre los Estados de la UE como a qu茅 grupos de personas se les puede aplicar. Determinados pa铆ses quer铆an restringirlo al m谩ximo, reduciendo la posibilidad de acogerse a ella exclusivamente a los nacionales ucranianos. En Espa帽a, el Gobierno decidi贸 ampliar la protecci贸n temporal a nacionales de terceros pa铆ses que residieran legalmente en Ucrania y a las ucranianas que se encontraban en Espa帽a antes del comienzo de dicho conflicto sin importar su situaci贸n administrativa.

Otras particularidades de la Directiva son: la exenci贸n de la obligaci贸n de visado, la posibilidad de autorizar la entrada aunque no se disponga de pasaporte, el derecho a circular libremente durante 90 d铆as tras ser admitidos en territorio de la UE para as铆 elegir el Estado miembro de residencia, la opci贸n de solicitar protecci贸n internacional (pero no se podr谩 disponer de las dos a la vez), etc.

El procedimiento en el Estado espa帽ol, que se debe realizar en los lugares habilitados especialmente para ello, consiste en la identificaci贸n, la recopilaci贸n de diferentes datos y la expedici贸n de un resguardo acreditativo de su solicitud, en el que ya constar谩 un NIE (n煤mero de identidad de extranjero). La solicitud ser谩 tramitada por la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior y deber谩 ser resuelta en el plazo m谩ximo de 24 horas. La resoluci贸n incluye la autorizaci贸n de residencia y, en el caso de los solicitantes mayores de edad, de trabajo.

A grandes rasgos este es un resumen de la Directiva y su aplicaci贸n concreta en el Estado Espa帽ol. Una Directiva aprobada en 2001 que no se ha puesto en marcha nunca con anterioridad. 脡sta en su articulado no concreta un n煤mero determinado a partir del cual se considera una afluencia masiva de personas desplazadas, por lo que no existe un mecanismo de activaci贸n directa de sus preceptos, es decir, se activa solamente por la decisi贸n de los Estados miembros. La UE no consider贸 que las personas provenientes de Siria, Libia, Mali, Afganist谩n, etc., merecieran este nivel de protecci贸n, a pesar de haber momentos, en estos 煤ltimos a帽os, en los que fueron miles las personas que trataban de buscar refugio en Europa. La situaci贸n actual nos ha demostrado que todas las razones esgrimidas en a帽os anteriores (falta de recursos, incapacidad de asumir un flujo tan grande, etc.) no fueron m谩s que falacias, el 煤nico motivo fue la falta de voluntad para acoger a determinadas personas.

Adem谩s, esta Directiva es muy mejorable pese a la imagen p煤blica trasladada por la clase pol铆tica. Aunque el Gobierno espa帽ol haya ampliado su alcance, sigue excluyendo a todas ellas que, residiendo en Ucrania, no lo hac铆an de forma legal, como si las consecuencias de la guerra no les afectaran tambi茅n a ellas, imponiendo la l贸gica del control migratorio en esta situaci贸n excepcional.

Para terminar, volver a incidir en el hecho de que, por primera vez, se activa un mecanismo administrativo de protecci贸n 谩gil que choca con la pr谩ctica cotidiana de las solicitantes de protecci贸n internacional o de aquellas personas que quieren realizar cualquier tr谩mite de extranjer铆a. Tan solo conseguir una cita es una misi贸n casi imposible, al menos en Madrid, adem谩s de que hay tr谩mites que suelen prolongarse durante meses o a帽os. Ahora estamos viendo c贸mo en aproximadamente 24 horas se puede resolver una autorizaci贸n de residencia y desplegar los recursos de acogida, mientras que existen solicitantes de asilo que llevan m谩s de dos a帽os esperando una resoluci贸n definitiva. La puesta en marcha de medios de forma tan selectiva no hace m谩s que visibilizar el racismo y eurocentrismo tan arraigado en la clase pol铆tica de cualquier signo pol铆tico y en la Administraci贸n. Defender la libertad de movimiento, no solo en situaciones de guerra, as铆 como luchar contra la cualquier ley de extranjer铆a que reparta derechos en funci贸n de la situaci贸n administrativa personal, debe estar inserto en cualquier espacio pol铆tico que luche contra este sistema.