I

Ocurre en nuestro tiempo que cuando un diario plantea una pregunta a sus lectores, lo hace para solicitarles su punto de vista en relaci贸n con alg煤n tema, sobre el cual cada quien ya tiene su opini贸n formada. En este caso, quien responde no corre ning煤n riesgo al no poder informar o ense帽ar nada nuevo con su respuesta. En el siglo XVIII se prefer铆a interrogar al p煤blico sobre aut茅nticos problemas; es decir, preguntas referidas a temas sobre las cuales a煤n no se ten铆an respuestas. No sabr铆a decir si esto era m谩s eficaz, pero en todo caso era m谩s entretenido.

Siguiendo esta 煤ltima costumbre, el peri贸dico alem谩n Berlinische Monatschrift public贸, en el mes de noviembre de 1784, una respuesta a la pregunta Was ist Aufkl盲rung? El autor de la respuesta era Kant.

Quiz谩 se vea en esa respuesta de Kant tan solo un texto de poca relevancia.

Sin embargo, me parece que ese texto va a permitir, de modo discreto, la entrada en la historia del pensamiento de una pregunta que la filosof铆a moderna no ha sido capaz de responder; pero de la que, tampoco, ha podido desembarazarse. Ya contamos dos siglos en los que la filosof铆a repite esa misma pregunta de modos muy variados. Desde Hegel hasta Horckheimer o Habermas, pasando por Nietzsche o por Max Weber, casi no hay filosof铆a que, de manera directa o indirecta, no se encuentre confrontada con esta misma pregunta: 驴Cu谩l es, entonces, este evento que denominamos Aufkl盲rung y que ha determinado, al menos parcialmente, lo que somos, lo que pensamos y lo que hacemos hoy d铆a?

Imaginemos que el Berlinische Monatschrift todav铆a hoy existiese y plantease a sus lectores la pregunta 驴Qu茅 es la filosof铆a moderna? Tal vez podr铆a responderse, como en una suerte de eco en el que resuena la pregunta formulada a Kant, de este modo: la filosof铆a moderna es aquella que intenta responder la pregunta formulada, con tanta imprudencia, hace dos siglos; a saber, Was ist Aufkl盲rung?

Vale la pena que nos detengamos unos instantes en el referido texto kantiano. Por varias razones ese texto amerita que pongamos en 茅l cierta atenci贸n; ellas son:

1) Dos meses antes de la respuesta de Kant, el mismo diario hab铆a publicado otra respuesta a la misma pregunta. Esta hab铆a sido formulada, tambi茅n, a Mois茅s Mendelsshon. Pero Kant no conoc铆a este texto cuando 茅l redact贸 el suyo. Es verdad que no es esta la primera vez que van a encontrarse los nuevos desarrollos de la cultura jud铆a con el movimiento filos贸fico alem谩n. Ya transcurr铆an treinta a帽os desde que Mendelsshon permanec铆a en esa encrucijada en compa帽铆a de Lessing. Sin embargo, hasta ese entonces s贸lo se hab铆a intentado, ora conseguir un espacio en el pensamiento alem谩n para la cultura jud铆a (intento que realiz贸 Lessing en la obra Die Juden), ora identificar los problemas comunes al pensamiento jud铆o y a la filosof铆a alemana (tarea desarrollada por Mendelssohn en la obra Phad枚n; oder, 脺ber die Unsterblichkeit der Seele). Las respuestas de estos dos autores a la misma pregunta formulada por el Berlinische Monatschrift, son un testimonio del reconocimiento de que tanto la Aufkl盲rung alemana como la Haskala jud铆a pertenec铆an a la misma historia. Ambas intentan identificar los procesos comunes de los que provienen. Tal vez haya sido una manera de anunciar la aceptaci贸n de un destino com煤n, el cual ya sabemos a qu茅 drama conducir铆a.

2) Una segunda raz贸n es que el texto de Kant, en s铆 mismo y en el marco de la tradici贸n cristiana, plantea un problema nuevo. No es esta, ciertamente, la primera vez que el pensamiento filos贸fico intenta reflexionar sobre su propio presente. Pero se puede decir, de manera esquem谩tica, que hasta ese momento tal reflexi贸n hab铆a adoptado tres formas principales, a saber: El presente puede ser representado como perteneciente a una cierta era (芒ge) del mundo, distinguida de otras por ciertas caracter铆sticas que le son propias, o separada de otras eras por alg煤n acontecimiento dram谩tico. As铆, por ejemplo, en el di谩logo plat贸nico El Pol铆tico, los interlocutores reconocen su pertenencia a una de esas revoluciones del mundo en las que 茅ste resulta girando a la inversa, con todas las consecuencias negativas que ello conlleva.

El presente puede ser interrogado para intentar descifrar en 茅l los signos anunciadores de un pr贸ximo acontecimiento. En este caso tenemos el principio de una especie de hermen茅utica hist贸rica, de la cual San Agust铆n pudiera ser un ejemplo.

El presente puede ser analizado tambi茅n, como un punto de transici贸n hacia la aurora de un nuevo mundo. Es eso lo que describe G. Vico en el 煤ltimo cap铆tulo de La Scienza Nuova; lo que 茅l ve 鈥渉oy鈥 es 鈥渓a expansi贸n de la m谩s completa civilizaci贸n hacia los pueblos sometidos, en su mayor铆a, a unos pocos grandes monarcas鈥, es, tambi茅n, 鈥渓a Europa brillando con una incomparable civilizaci贸n鈥 en la que abundan 鈥渢odos los bienes que componen la felicidad de la vida humana鈥[2].

Ahora bien, la manera en que Kant plantea la cuesti贸n de la Aufkl盲rung es completamente diferente de las tres formas anteriores: Para Kant, la Aufkl盲rung no es ni una era del mundo a la que se pertenece, ni un acontecimiento del cual ya se perciben los signos, ni la aurora de una realizaci贸n. Kant define la Aufkl盲rung de un modo casi totalmente negativo; la define como una Ausgang, una 鈥渟alida鈥, una 鈥渧铆a de escape鈥[3] . En otros textos en los que Kant se ocupa de la historia, se plantean cuestiones de origen o bien se define la finalidad interna de un proceso hist贸rico. En el texto sobre la Aufkl盲rung, Kant lidia solamente con la cuesti贸n de la actualidad. Kant no intenta comprender el presente en base a una totalidad o una realizaci贸n futura.

El busca una diferencia: 驴Qu茅 diferencia introduce el hoy en relaci贸n con el ayer?

3) No entrar茅 en el detalle del texto que, a pesar de su brevedad, no resulta siempre bien claro. Quisiera solamente precisar tres o cuatro rasgos que me parecen importantes para comprender el modo como Kant plantea la cuesti贸n filos贸fica del presente.

Kant indica a continuaci贸n[4] que esa 鈥渟alida鈥 [Ausgang] que caracteriza a la Aufkl盲rung es un proceso que nos libera del 鈥渆stado de tutela鈥[5] . Por 鈥渆stado de tutela鈥 entiende un cierto estado de nuestra voluntad que nos hace aceptar la autoridad de otros, para nuestra conducci贸n en los dominios donde conviene hacer uso de la raz贸n. Al respecto, Kant ofrece tres ejemplos. Estamos en 鈥渆stado de tutela鈥 cuando un libro ocupa el lugar de nuestro entendimiento; cuando la gu铆a de un director espiritual ocupa el lugar de nuestra consciencia; cuando un m茅dico prescribe la dieta que debemos seguir. Notemos, de pasada, que en estos ejemplos se reconoce f谩cilmente el registro de las tres cr铆ticas, aun cuando en el texto no se lo se帽ale de modo expl铆cito. En todo caso, la Aufkl盲rung est谩 definida por la modificaci贸n de la relaci贸n preexistente entre la voluntad, la autoridad y el uso de la raz贸n.

Tambi茅n hay que resaltar que Kant presenta esa 鈥渟alida鈥 de manera bastante ambigua. Por una parte, la Ausgang est谩 caracterizada como un hecho, como un proceso en desarrollo; pero, por otra parte, Kant la presenta como una tarea y como una obligaci贸n. Ya en el primer p谩rrafo del texto, Kant hace notar que el hombre es, por s铆 mismo, responsable de su estado de tutela. En consecuencia, hay que concebir que el hombre no podr谩 salir de ese estado sino gracias a un cambio operado por 茅l mismo sobre s铆 mismo. Significativamente dice Kant que esta Aufkl盲rung tiene una 鈥渄ivisa鈥 (Wahlspruch). Ahora bien, la Wahlspruch es una divisa her谩ldica, esto es, un rasgo distintivo gracias al cual uno puede ser reconocido; es, tambi茅n, una instrucci贸n que uno se da a s铆 mismo y que propone a otros. Y, 驴cu谩l es, pues, esta instrucci贸n? Sapere aude: 鈥渁tr茅vete a conocer鈥, 鈥渢en el coraje, la audacia para conocer鈥. As铆, es necesario considerar a la Aufkl盲rung, tanto como un proceso en el cual participan los hombres de manera colectiva, como un acto de coraje que debe ser ejecutado de manera personal. Los hombres son a la vez elementos y agentes de un mismo proceso. Ellos pueden ser los actores del proceso en la medida de su participaci贸n en este 煤ltimo; y el proceso ocurre en la medida en que los hombres deciden ser sus actores voluntarios.

Hay una tercera dificultad en el texto de Kant que corresponde al uso de la palabra Menschheit [humanidad]. Es bien conocida la importancia de esta palabra en la concepci贸n kantiana de la historia. 驴Habr谩 que comprender que el proceso de la Aufkl盲rung abarca a todo el conjunto de la especie humana? En ese caso habr铆a que imaginar a la Aufkl盲rung como un cambio hist贸rico que afecta la existencia pol铆tica y social de todos los hombres sobre la superficie de la tierra. O, 驴habr谩 que comprender que se trata de un cambio que afecta a lo constitutivo de la humanidad del ser humano? Surge, entonces, la cuesti贸n de saber qu茅 es ese cambio. De nuevo, aqu铆 la respuesta de Kant no deja de tener cierta ambig眉edad. En todo caso, bajo la apariencia de simplicidad esa respuesta es bastante compleja. Veamos.

Kant define dos condiciones esenciales para que el hombre salga de su estado de tutela. Estas dos condiciones son, a la vez, espirituales e institucionales, 茅ticas y pol铆ticas.

La primera de estas condiciones es que sea claramente distinguido el campo de la obediencia y el campo del uso de la raz贸n. Para dar una breve caracterizaci贸n del estado de tutela, Kant cita la expresi贸n familiar: 鈥渙bedezcan, no razonen鈥. Seg煤n Kant, es esta la manera como normalmente se ejercen la disciplina militar, el poder pol铆tico y la autoridad religiosa. La humanidad habr谩 alcanzado su madurez [deviendra majeure] no cuando ya no tenga que obedecer, sino cuando se le diga [a los hombres] 鈥渙bedezcan, y podr谩n razonar tanto como quieran鈥. Hay que notar que la palabra alemana empleada aqu铆 es 鈥r盲zonieren鈥. Esta palabra, tambi茅n empleada en las Cr铆ticas, no se refiere a un uso cualquiera de la raz贸n, sino a un uso de la raz贸n en el que 茅sta no persigue otro fin que ella misma; 鈥r盲zonieren鈥 es razonar para razonar. Al respecto Kant ofrece algunos ejemplos que son triviales en apariencia: pagar los impuestos, pero pudiendo razonar tanto como se quiera sobre el sistema fiscal, he ah铆 lo que caracteriza al estado de madurez [majorit茅]; tambi茅n, cuando se es pastor, tomar la responsabilidad del servicio en una parroquia conforme con los principios de la iglesia a la que se pertenece, pero pudiendo razonar libremente a prop贸sito de los dogmas religiosos.

Se podr铆a pensar que no hay en todo esto nada que sea muy diferente de lo que, desde el siglo XVI, se entiende por la libertad de consciencia; a saber, el derecho de pensar como se quiera, siempre y cuando se obedezca como se debe. Ahora bien, es aqu铆 donde Kant hace intervenir otra distinci贸n[6] ; y la hace intervenir de un modo bastante sorprendente. Se trata de la distinci贸n entre el uso privado y el uso p煤blico de la raz贸n. Pero, agrega Kant, de inmediato, que la raz贸n en su uso p煤blico debe ser libre y en su uso privado debe estar sometida. Y ello es lo contrario, t茅rmino por t茅rmino, de lo que ordinariamente se denomina la libertad de consciencia. Sobre esta segunda distinci贸n debemos ser m谩s precisos. 驴En qu茅 consiste, seg煤n Kant, este uso privado de la raz贸n? 驴Cu谩l es el dominio de su ejercicio? Dice Kant que el hombre hace uso privado de su raz贸n cuando es 鈥渦na pieza de una m谩quina鈥; es decir, cuando tiene que cumplir un papel en la sociedad y tiene que ejercer algunas funciones: ser soldado, tener que pagar impuestos, estar a cargo de una parroquia, ser funcionario del gobierno; todo ello hace del ser humano un segmento particular en la sociedad. Se encuentra uno a s铆 mismo ocupando una posici贸n definida en la que debe aplicar reglas y perseguir fines particulares. Kant no solicita que se practique una obediencia ciega y est煤pida; m谩s bien solicita que se haga un uso de la raz贸n adaptado a esas circunstancias determinadas, y en ese entonces la raz贸n debe someterse a esos fines particulares. En consecuencia, no puede haber, en este caso, uso libre de la raz贸n.

Por el contrario, cuando se razona s贸lo para hacer uso de la raz贸n, cuando se razona como ser razonable (y no como pieza de una m谩quina), cuando se razona como miembro de la humanidad razonable, entonces el uso de la raz贸n debe ser libre y p煤blico. La Aufkl盲rung no es, por tanto, 煤nicamente el proceso gracias al cual los individuos ver铆an garantizada su libertad personal de pensamiento. Hay Aufkl盲rung cuando existe superposici贸n del uso universal, del uso libre[7] y del uso p煤blico de la raz贸n.

Ahora bien, esto nos conduce a una cuarta pregunta que se le puede formular al texto kantiano[8] . Podemos muy bien concebir que el uso universal de la raz贸n (fuera de todo fin particular) es asunto del sujeto mismo como individuo; tambi茅n se puede concebir que la libertad de este uso de la raz贸n pueda ser asegurado de manera puramente negativa, gracias a la ausencia de toda demanda [poursuite] contra dicho uso; pero, 驴c贸mo asegurar un uso p煤blico de esta raz贸n? Como vemos, la Aufkl盲rung no debe ser concebida simplemente como un proceso general que afecta a toda la humanidad; tampoco debe ser concebida solamente como una obligaci贸n prescrita a los individuos: la Aufkl盲rung aparece ahora como un problema pol铆tico. En todo caso, el asunto problem谩tico que se plantea es el de saber c贸mo puede el uso de la raz贸n tomar la forma p煤blica que requiere, c贸mo puede la audacia de conocer ejercerse a la luz del d铆a mientras que los individuos est谩n siendo obedientes del modo m谩s exacto posible. Kant concluye su texto proponiendo a Federico II, en t茅rminos levemente velados, una especie de contrato. A este 煤ltimo pudiera llam谩rsele el contrato entre el despotismo racional y la raz贸n libre: el uso p煤blico y libre de la raz贸n aut贸noma ser谩 la mejor garant铆a de la obediencia, siempre y cuando el principio pol铆tico al que sea menester obedecer est茅 en conformidad con la raz贸n universal. Dejemos hasta all铆 el texto kantiano. De ning煤n modo considero que ese texto pueda constituir una descripci贸n adecuada de la Aufkl盲rung, y pienso que ning煤n historiador podr铆a sentirse satisfecho con 茅l para el an谩lisis de las transformaciones sociales, pol铆ticas y culturales producidas a finales del siglo XVIII.

Sin embargo, a pesar del car谩cter circunstancial del escrito de Kant, y sin querer otorgarle un lugar exagerado en la obra completa, creo que se debe destacar la relaci贸n que existe entre ese breve art铆culo y las tres Cr铆ticas. En efecto, Kant describe la Aufkl盲rung como el momento en el que la humanidad va a hacer uso de su propia raz贸n sin sometimiento a autoridad alguna. Ahora bien, es precisamente en un momento como ese que la Cr铆tica se hace necesaria, puesto que ella tiene por misi贸n la definici贸n de las condiciones bajo las cuales es leg铆timo el uso de la raz贸n para determinar lo que se puede conocer, lo que se debe hacer y lo que se puede esperar. El uso ileg铆timo de la raz贸n hace nacer, por medio de la ilusi贸n, al dogmatismo y la heteronom铆a; por el contrario, cuando el uso leg铆timo de la raz贸n ha sido claramente definido en sus principios es que puede asegurarse su autonom铆a. En alg煤n sentido la Cr铆tica es el libro-gu铆a de la raz贸n que ha alcanzado su madurez en la Aufkl盲rung, e inversamente, la Aufkl盲rung es la edad de la Cr铆tica. Creo que tambi茅n es necesario destacar la relaci贸n entre ese texto de Kant y sus otros escritos sobre la historia[9]. En su mayor铆a estos escritos se proponen definir la finalidad interna del tiempo y el punto hacia el cual se encamina la historia de la humanidad. Ahora bien, el an谩lisis de la Aufkl盲rung, al definir esta historia como el tr谩nsito de la humanidad hacia su estado de madurez, sit煤a a la actualidad en relaci贸n con ese movimiento de conjunto y sus direcciones fundamentales. Pero, al mismo tiempo, muestra c贸mo, en ese mismo momento, cada quien aparece como responsable, en cierto modo, del proceso conjunto. La hip贸tesis que quisiera proponer es que ese peque帽o texto de Kant se encuentra, de alguna manera, sobre la l铆nea que une los planos de la reflexi贸n cr铆tica y de la reflexi贸n sobre la historia[10]. Es una reflexi贸n de Kant sobre la actualidad de su propia empresa filos贸fica. Sin duda que no es la primera vez que un fil贸sofo ha dado las razones que le llevan a emprender su obra en tal o cual momento. Pero me parece que es la primera vez que un fil贸sofo re煤ne, de manera estrecha y desde el interior, el significado de su obra en relaci贸n con el conocimiento, una reflexi贸n sobre la historia y un an谩lisis particular del momento singular en el que escribe y por causa del cual escribe. Me parece que la novedad de ese texto es la reflexi贸n sobre el 鈥渉oy鈥 como diferencia en la historia y como motivo para una tarea filos贸fica particular. Al mirar ese texto del modo que propongo, me parece que se puede reconocer en 茅l un punto de partida: el esbozo de lo que pudiera llamarse la actitud de modernidad.

II

Se que frecuentemente se habla de la modernidad como una 茅poca o, al menos, como un conjunto de rasgos caracter铆sticos de una 茅poca; suele situ谩rsela en un calendario en el que aparecer铆a precedida por una premodernidad m谩s o menos ingenua o arcaica, y seguida por una enigm谩tica e inquietante 鈥減ost-modernidad鈥. Siguiendo este razonamiento nos preguntamos si la modernidad constituye la continuaci贸n y el desarrollo de la Aufkl盲rung, o si hay que verla como una ruptura o una desviaci贸n en relaci贸n con los principios fundamentales del siglo XVIII.

Haciendo referencia al texto de Kant, me pregunto si no se puede considerar a la modernidad m谩s bien como una actitud que como un per铆odo de la historia. Con 鈥渁ctitud鈥 quiero decir un modo de relaci贸n con y frente a la actualidad; una escogencia voluntaria que algunos hacen; en suma, una manera de pensar y de sentir, una manera, tambi茅n, de actuar y de conducirse que marca una relaci贸n de pertenencia y, simult谩neamente, se presenta a s铆 misma como una tarea. Un poco, sin duda, como aquello que los antiguos griegos denominaban un 鈥ethos鈥. Por lo tanto, m谩s que querer distinguir el 鈥減er铆odo moderno鈥 de las 茅pocas 鈥減re鈥 o 鈥減ostmoderna鈥, creo que ser铆a mejor indagar sobre c贸mo la actitud de modernidad, desde su propia formaci贸n, se encuentra en lucha con actitudes de 鈥渃ontra-modernidad鈥.

Para caracterizar brevemente esta actitud de modernidad, me referir茅 a un ejemplo que resulta casi necesario: se trata de Baudelaire, y ello porque su consciencia de la modernidad es generalmente reconocida como una de las m谩s agudas en el siglo XIX.

1. Frecuentemente se caracteriza a la modernidad por la consciencia de la discontinuidad del tiempo: ruptura con la tradici贸n, sentimiento de la novedad, v茅rtigo de lo que ocurre. Eso es lo que parece decir Baudelaire cuando define la modernidad por 鈥渓o transitorio, lo fugitivo, lo contingente鈥[11]. Pero, para 茅l, ser moderno no es reconocer y aceptar ese movimiento perpetuo; es, por el contrario, tomar una cierta actitud en relaci贸n con ese movimiento. Y esta actitud voluntaria, dif铆cil, consiste en retomar algo eterno que no est谩 ni m谩s all谩 ni detr谩s del instante presente, sino en 茅l mismo. La modernidad se distingue de la moda que no hace m谩s que seguir el curso del tiempo; es la actitud que permite aprehender lo que hay de 鈥渉eroico鈥 en el momento presente. La modernidad no es un hecho de sensibilidad ante el presente fugitivo, es una voluntad de 鈥渉acer heroico鈥 [h茅ro茂ser] el presente.

Me conformar茅 con citar lo que dice Baudelaire sobre la pintura de personajes contempor谩neos. Baudelaire se burla de aquellos pintores que, encontrando bastante feo el modo de vestir de los hombres del siglo XIX, s贸lo quer铆an representar togas antiguas. Pero la modernidad de la pintura no consistir谩 para 茅l en introducir los trajes negros en el cuadro. El pintor moderno ser谩 aquel que muestre esa sombr铆a y larga levita como 鈥渆l vestido necesario de nuestra 茅poca鈥. El pintor moderno sabr谩 hacer ver en esa moda del momento la relaci贸n esencial, permanente y obsesiva que nuestra 茅poca mantiene con la muerte. 鈥淓l vestido negro y la larga levita tienen no s贸lo su belleza po茅tica, que es expresi贸n de igualdad universal, sino a煤n su po茅tica que es la expresi贸n del alma p煤blica; un inmenso desfile de enterradores, enterradores pol铆ticos, enterradores amantes, enterradores burgueses. Todos celebramos alg煤n entierro鈥[12]. Para designar esta actitud de modernidad, Baudelaire hace uso a veces de un litote que es muy significativo porque se presenta en forma de precepto: 鈥淣o tienes el derecho de despreciar el presente鈥.

2. Por supuesto que este 鈥渉acer heroico鈥 es ir贸nico. En la actitud de modernidad no se trata, en modo alguno, de sacralizar el momento que pasa para intentar mantenerlo o perpetuarlo. Mucho menos se trata de recoger el momento presente como una curiosidad fugitiva e interesante. A esto es lo que Baudelaire llama la actitud de 鈥fl芒nerie鈥: la postura de espectador. Elfl芒neur, el ocioso, el espectador que se pasea, se contenta con abrir los ojos, con poner atenci贸n y coleccionar en el recuerdo. Frente al hombre defl芒nerie, Baudelaire opone el hombre de modernidad: 鈥溾l va, corre, busca. 驴Qu茅 busca? Con toda seguridad, este hombre,鈥 este solitario dotado con una activa imaginaci贸n, siempre viajero a trav茅s del gran desierto de hombres, este hombre tiene un fin m谩s elevado que el de un puro fl芒neur. Un fin m谩s general, lejos del mero placer fugitivo de la circunstancia. Ese hombre busca algo que se nos permitir谩 llamar la modernidad. Para 茅l, se trata de extraer de la moda lo que 茅sta pueda contener de po茅tico en lo hist贸rico鈥︹[13]. Como ejemplo de modernidad, Baudelaire cita al artista Constantin Guys, en apariencia un fl芒neur, un coleccionista de curiosidades; para Baudelaire, este artista queda como 鈥渆l 煤ltimo doquiera pueda resplandecer la luz, quedar un eco de poes铆a, pulular la vida, vibrar la m煤sica; doquiera una pasi贸n pueda posar para su mirada, doquiera el hombre natural y el hombre convencional se muestren en una extra帽a belleza, doquiera el sol ilumine las fugaces alegr铆as del animal depravado[14] .鈥[15].

Pero no hay que equivocarse. Constantin Guys no es un fl芒neur; lo que, seg煤n Baudelaire, hace de 茅l el pintor moderno por excelencia es que, justo cuando el mundo entero adormece, 茅l comienza su trabajo para transfigurar dicho mundo. Una transfiguraci贸n que no es anulaci贸n de lo real sino juego dif铆cil entre la verdad de lo real y el ejercicio de la libertad; en ese juego las cosas 鈥渘aturales鈥 se convierten en 鈥渕谩s que naturales鈥, las cosas 鈥渂ellas鈥 llegan a ser 鈥渕谩s que bellas鈥 y las cosas singulares aparecen 鈥渄otadas de una vida entusiasta como el alma del autor鈥.[16] Para la actitud de modernidad, el alto valor que tiene el presente es indisociable de la obstinaci贸n tanto en imaginarlo de modo distinto a lo que es, como en transformarlo, no destruy茅ndolo sino capt谩ndolo en lo que es. La modernidad baudelairiana es un ejercicio en el que la extrema atenci贸n puesta en lo real se confronta con la pr谩ctica de una libertad que, simult谩neamente, respeta y viola lo real.

3. No obstante, para Baudelaire la modernidad no es simplemente una forma de relaci贸n con el presente; es, tambi茅n, un modo de relaci贸n que hay que establecer consigo mismo. La actitud voluntaria de modernidad est谩 ligada a un ascetismo indispensable. Ser moderno no es aceptarse a s铆 mismo tal como se es en el flujo de momentos que pasan; es tomarse a s铆 mismo como objeto de una elaboraci贸n ardua y compleja; es lo que Baudelaire llama, seg煤n el vocabulario de la 茅poca, el 鈥渄andismo鈥. No recordar茅 aqu铆 pasajes bien conocidos y referidos ora a la naturaleza 鈥渧ulgar, terrenal, inmunda鈥, ora a la rebeli贸n indispensable del hombre contra s铆 mismo, ora a la 鈥渄octrina de la elegancia鈥 que impone 鈥渁 sus ambiciosos y humildes disc铆pulos鈥 una disciplina m谩s desp贸tica que las m谩s terribles de las religiones; pasajes, en fin, sobre el ascetismo del dandy que hace de su cuerpo, de su comportamiento, de sus sentimientos y pasiones, de su existencia, una obra de arte. El hombre moderno, para Baudelaire, no es aquel que se lanza al descubrimiento de s铆 mismo, de sus secretos y de su verdad escondida; es aquel que intenta inventarse a s铆 mismo. Esta modernidad no 鈥渓ibera al hombre en su propio ser鈥, lo obliga a la tarea de elaborarse a s铆 mismo.

4. Finalmente agregar茅 una sola palabra. Este ir贸nico 鈥渉acer heroico鈥 del presente, este juego de la libertad con lo real para su transfiguraci贸n, esta elaboraci贸n asc茅tica de s铆, no concibe Baudelaire que puedan encontrar su lugar en la sociedad misma o en el cuerpo pol铆tico. Pueden producirse s贸lo en otro lugar diferente: el que Baudelaire llama el arte.

No pretendo resumir con estos pocos rasgos ni ese complejo evento hist贸rico que fue la Aufkl盲rung a fines del siglo XVIII, ni la actitud de modernidad bajo las diferentes formas que ha podido tomar en el curso de los dos 煤ltimos siglos.

He querido hacer 茅nfasis, por una parte, es el enraizamiento en la Aufkl盲rung de un tipo de interrogaci贸n filos贸fica que problematiza, de modo simult谩neo, la relaci贸n con el presente, el modo de ser hist贸rico y la constituci贸n de s铆 mismo como sujeto aut贸nomo. Por otra parte, he querido insistir en que el hilo que puede unirnos de ese modo a la Aufkl盲rung no es la fidelidad a ciertos elementos de doctrina, sino, m谩s bien, la permanente reactivaci贸n de una actitud; es decir, de un ethos filos贸fico que se podr铆a caracterizar como una cr铆tica permanente de nuestro ser hist贸rico[17]. Quisiera caracterizar muy brevemente este ethos.

Negativamente

1. En principio, este ethos implica que se rechace lo que con gusto llamar铆a el 鈥渃hantaje鈥 a la Aufkl盲rung. Pienso que la Aufkl盲rung 鈥揷omo conjunto de eventos pol铆ticos, econ贸micos, sociales, institucionales y culturales de los que, en gran medida, a煤n dependemos- constituye un dominio privilegiado para el an谩lisis. Pienso tambi茅n que como empresa para reunir, por medio de un lazo de relaci贸n directa, el progreso de la verdad y la historia de la libertad, la Aufkl盲rung ha formulado una pregunta filos贸fica a煤n planteada y que nos concierne. Finalmente, y como lo he mostrado a prop贸sito del texto de Kant, pienso que la Aufkl盲rung ha definido una cierta manera de filosofar. Pero ello no quiere decir que haya que colocarse 鈥渁 favor鈥 o 鈥渆n contra鈥 de la Aufkl盲rung. De modo preciso, ello quiere decir, incluso, que hay que rechazar todo cuanto se presentase en forma de la siguiente alternativa, por lo dem谩s simplista y autoritaria: o Usted acepta la Aufkl盲rung y se mantiene en la tradici贸n de su racionalismo (lo que algunos consideran positivo y otros, por el contrario, como un reproche), o bien Usted critica la Aufkl盲rung e intenta entonces escapar a esos principios de racionalidad (lo que, de nuevo, puede ser tomado como bueno o como malo). Y no saldremos del chantaje por el mero hecho de introducir matices 鈥渄ial茅cticos鈥 con el objeto de buscar determinar lo que haya podido haber de bueno y de malo en la Aufkl盲rung.

Hay que intentar hacer el an谩lisis de nosotros mismos como seres que, en cierta medida, hemos sido hist贸ricamente determinados por la Aufkl盲rung. Esto implica una serie de indagaciones hist贸ricas que deben ser tan precisas como sea posible, pero que no deben estar orientadas retrospectivamente hacia el 鈥渘煤cleo esencial de la racionalidad鈥 que se pueda encontrar en la Aufkl盲rung y que habr铆a que salvar a costa de lo que fuere. Estar谩n orientadas hacia 鈥渓os l铆mites actuales de lo necesario鈥; es decir, hacia aquello que no es indispensable, o no lo es m谩s, para la constituci贸n de nosotros mismos como sujetos aut贸nomos.

2. Esta cr铆tica permanente de nosotros-mismos debe evitar las confusiones, siempre demasiado f谩ciles, entre el humanismo y la Aufkl盲rung. Jam谩s hay que olvidar que la Aufkl盲rung es un evento o un conjunto de eventos y de procesos hist贸ricos complejos, que se ubican en un cierto momento del desarrollo de las sociedades europeas. Este conjunto contiene elementos de transformaciones sociales, tipos de instituciones pol铆ticas, formas del saber, proyectos de racionalizaci贸n de los conocimientos y de las pr谩cticas, mutaciones tecnol贸gicas que resulta dif铆cil resumir en una palabra, a煤n cuando muchos de estos fen贸menos son todav铆a importantes en la hora actual. El fen贸meno que he destacado, y que me parece haber sido fundador de toda una forma de reflexi贸n filos贸fica, concierne s贸lo al modo de relaci贸n reflexiva con el presente.

El humanismo es algo totalmente distinto. Es un tema, o m谩s bien un conjunto de temas que han reaparecido muchas veces a lo largo del tiempo en las sociedades europeas. Esos temas, siempre ligados a juicios de valor, evidentemente siempre han variado mucho en su contenido, as铆 como en los valores que han preservado. Han servido, adem谩s, como principio cr铆tico de diferenciaci贸n: hubo un humanismo que se presentaba como cr铆tica del cristianismo o de la religi贸n en general; hubo un humanismo cristiano en oposici贸n a un humanismo asc茅tico y mucho m谩s teoc茅ntrico (esto, en el siglo XVII). En el siglo XIX, hubo un humanismo desconfiado, hostil y cr铆tico en relaci贸n con la ciencia; mas, por el contrario, hubo otro que cifraba toda su esperanza en esa misma ciencia. El marxismo, el existencialismo y el personalismo tambi茅n han sido humanismos. Hubo un tiempo en el que se respaldaron los valores humanistas representados por el nacional-socialismo, y en el que los mismos estalinistas dec铆an que eran humanistas.

De esto no hay por qu茅 sacar la consecuencia de que todo cuanto haya podido reclamarse como propio del humanismo tenga que ser rechazado. M谩s bien podemos concluir que la tem谩tica humanista es, en s铆 misma, demasiado d贸cil, demasiado diversa y demasiado inconsistente como para servir de eje a la reflexi贸n. Y es un hecho que, al menos desde el siglo XVII, lo que se denomina humanismo ha estado siempre obligado a tomar asidero en ciertas concepciones del hombre tomadas prestadas de la religi贸n, de la ciencia o de la pol铆tica. El humanismo sirve para colorear y justificar las concepciones del hombre a las cuales se ha visto obligado a recurrir.

Ahora bien, en relaci贸n con esto 煤ltimo, yo creo que se puede oponer a esa tem谩tica 鈥揷on frecuencia tan recurrente y siempre dependiente del humanismo- el principio de una cr铆tica y de una creaci贸n permanente de nosotros-mismos en nuestra autonom铆a: es decir, un principio que est谩 en el coraz贸n de la consciencia hist贸rica que la Aufkl盲rung ha tenido de s铆 misma.

Desde este punto de vista, veo m谩s bien un estado de tensi贸n entre la Aufkl盲rung y el humanismo que una identidad. En todo caso, confundirlos me parece peligroso, y por lo dem谩s hist贸ricamente inexacto. Si la cuesti贸n del hombre, de la especie humana, del humanista fue de importancia a lo largo del siglo XVIII, creo que raras veces se debi贸 a que la Aufkl盲rung se consider贸 a s铆-misma como un humanismo. Vale la pena hacer notar que, a lo largo del siglo XIX, la historiograf铆a del humanismo en el siglo XVI 鈥搕an importante para personas como Sainte-Beuve y Burckhardt- fue siempre distinta, y a veces expl铆citamente opuesta, a la ilustraci贸n y al siglo XVIII. En el siglo XIX hubo la tendencia a oponerlos, al menos en la misma medida que a confundirlos. En todo caso creo que, as铆 como hay que escapar del chantaje intelectual y pol铆tico relativo a 鈥渆star a favor o en contra de la Aufkl盲rung鈥, hay que escapar del confusionismo hist贸rico y moral que mezcla el tema del humanismo y la cuesti贸n de la Aufkl盲rung. Un trabajo que est谩 por realizarse ser铆a el an谩lisis de las complejas relaciones de la Aufkl盲rung con el humanismo en el curso de los dos 煤ltimos siglos. Este trabajo permitir铆a despejar un poco la consciencia que tenemos de nosotros mismos y de nuestro pasado.

B. Positivamente

Teniendo en cuenta las anteriores precauciones, resulta obvio que hay que darle un contenido m谩s positivo a lo que pueda ser un ethos filos贸fico consistente en una cr铆tica de lo que decimos, pensamos y hacemos, a trav茅s de una ontolog铆a hist贸rica de nosotros-mismos.

1. Este ethos filos贸fico puede caracterizarse como una actitud-l铆mite. No se trata de un comportamiento de rechazo. Debemos escapar de la disyuntiva 鈥榓fuera-adentro鈥; hay que colocarse en las fronteras. La cr铆tica es, por supuesto, el an谩lisis de los l铆mites y la reflexi贸n sobre ellos. Pero si la pregunta que se plante贸 Kant fue la de saber cu谩les son los l铆mites a los que el conocimiento debe renunciar a traspasar, me parece que hoy, la pregunta cr铆tica debe retornar a su forma positiva; a saber, 驴en lo que nos es dado como universal, necesario, obligatorio, qu茅 lugar ocupa aquello que es singular, contingente y ocasionado por restricciones arbitrarias? Se trata, en suma, de transformar la cr铆tica ejercida en la forma de la limitaci贸n necesaria, en una cr铆tica pr谩ctica que toma la forma de una transgresi贸n posible [de limitaciones]. Esta transformaci贸n trae consigo una consecuencia inmediata: la cr铆tica ya no buscar谩 las estructuras formales que tienen valor universal; m谩s bien se convertir谩 en una indagaci贸n hist贸rica a trav茅s de los eventos que nos han llevado a constituirnos y a reconocernos como sujetos de lo que hacemos, pensamos, decimos. En este sentido, tal cr铆tica no es transcendental, y no tiene como su fin hacer posible una metaf铆sica: es geneal贸gica en su finalidad y arqueol贸gica en su m茅todo. Arqueol贸gica 鈥搚 no transcendental- en el sentido de que no buscar谩 identificar las estructuras universales de todo conocimiento o de toda acci贸n moral posible, sino que tratar谩 a los discursos que articulan lo que pensamos, decimos y hacemos como eventos hist贸ricos. Y esta cr铆tica ser谩 geneal贸gica en el sentido de que no deducir谩 de la forma de lo que somos, aquello que nos sea imposible hacer o conocer, sino que desprender谩 de la contingencia que nos ha hecho ser lo que somos, la posibilidad de no seguir siendo, pensando o haciendo lo que somos, hacemos o pensamos.

Esta cr铆tica no intenta hacer posible la metaf铆sica convertida finalmente en ciencia; intenta renovar el esfuerzo, tan lejana y extensamente como sea posible, del trabajo indefinido de la libertad.

2. Pero, para que no se trate simplemente de la afirmaci贸n o del sue帽o vac铆o de la libertad, me parece que esta actitud hist贸rico-cr铆tica debe ser tambi茅n una actitud experimental. Quiero decir que este trabajo realizado en los l铆mites de nosotros mismos debe, por una parte, abrir un dominio de indagaciones hist贸ricas y, por otra parte, someterse a la prueba de la realidad y de la actualidad, tanto para aprehender los puntos en los que el cambio es posible y deseable, como para determinar la forma precisa que haya que darle a ese cambio. Es decir que esta ontolog铆a hist贸rica de nosotros mismos, debe apartarse de todos aquellos proyectos que pretenden ser globales y radicales.

De hecho, sabemos por experiencia que la pretensi贸n de escapar del sistema de la actualidad proponiendo los programas conjuntos, globales, de una sociedad distinta, de un modo de pensar diferente, de otra cultura, de otra visi贸n del mundo, no han conducido, de hecho, sino a retornar a las m谩s peligrosas tradiciones.

Prefiero las transformaciones muy precisas que han podido tener lugar desde hace veinte a帽os en cierto n煤mero de dominios concernientes a modos de ser y de pensar, a relaciones de autoridad, a relaciones entre los sexos, o a la manera de percibir la locura o la enfermedad. Prefiero m谩s bien esas transformaciones, incluso parciales, que se han producido en la correlaci贸n del an谩lisis hist贸rico y la actitud pr谩ctica, que las promesas del hombre nuevo que los peores sistemas pol铆ticos han repetido a lo largo del siglo XX. Caracterizar铆a, por lo tanto, al ethos filos贸fico propio de la ontolog铆a cr铆tica de nosotros mismos, como una prueba histor铆co-pr谩ctica de los l铆mites que podemos traspasar y, por ello, como trabajo de nosotros-mismos sobre nosotros-mismos, en la medida en que seamos seres libres.

3. Pero, ser铆a completamente leg铆timo, sin duda, hacer la siguiente objeci贸n: al limitarse a este g茅nero de indagaciones o de pruebas siempre parciales y locales, 驴no se corre el riesgo de dejarse determinar por estructuras m谩s generales de las cuales no tenemos ni consciencia ni control? Ante esta pregunta ofrezco dos respuestas. Es cierto que hay que renunciar a la esperanza de tener acceso alg煤n d铆a a un punto de vista que pudiera darnos acceso al conocimiento completo y definitivo de lo que pueda constituir nuestros l铆mites hist贸ricos. Desde este punto de vista, la experiencia te贸rica y pr谩ctica que tenemos de nuestros l铆mites y de la posibilidad de ir m谩s all谩 de ellos est谩 siempre limitada y determinada; por tanto, siempre estamos en posici贸n de comenzar de nuevo.

Pero ello no quiere decir que todo el trabajo no pueda hacerse sino en el desorden y la contingencia. El trabajo que propongo tiene su generalidad, su sistematicidad, su homogeneidad y su apuesta[18] [enjeu].

Su apuesta:

Est谩 indicada por lo que pudi茅ramos llamar 鈥渓a paradoja [de las relaciones][19] de la capacidad y del poder鈥. Sabemos que la gran promesa o la gran esperanza del siglo XVIII, o al menos de una parte de 茅l, estaba centrada en el crecimiento simult谩neo y proporcional de la capacidad t茅cnica de actuar sobre las cosas, y de la libertad de los individuos, unos en relaci贸n con otros. Por lo dem谩s, se puede ver que a trav茅s de toda la historia de las sociedades occidentales (quiz谩 sea aqu铆 donde se encuentre la ra铆z de su singular destino hist贸rico, tan particular, tan diferente de otras sociedades en su trayectoria y tan universalizante y dominante en relaci贸n con otras) la adquisici贸n de capacidades y la lucha por la libertad han constituido elementos permanentes [de esa historia]. Ahora bien, las relaciones entre crecimiento de capacidades y crecimiento de la autonom铆a no son tan simples como se pudo creer en el siglo XVIII. Y hemos podido ver algunas formas de relaciones de poder que han sido incubadas dentro de diversas tecnolog铆as (ya se trate de producciones con fines econ贸micos, instituciones con fines de regulaciones sociales, t茅cnicas de comunicaci贸n): las disciplinas, tanto colectivas como individuales y los procedimientos de normalizaci贸n ejercidos en nombre del poder del Estado, de las exigencias de la sociedad o de regiones de la poblaci贸n, constituyen algunos ejemplos[20]. La apuesta puede entonces resumirse en la siguiente pregunta: 驴C贸mo desconectar el crecimiento de las capacidades y la intensificaci贸n de las relaciones de poder? Homogeneidad:

Esto conduce al estudio de lo que pudi茅ramos llamar 鈥渓os sistemas pr谩cticos鈥[21]. Se trata de tomar como dominio homog茅neo de referencia, no las representaciones que los hombres se dan de s铆 mismos, ni tampoco las condiciones que los determinan sin que ellos lo sepan, sino aquello que hacen y la manera como lo hacen. Es decir, por una parte, las formas de racionalidad que organizan las maneras de hacer (lo que pudi茅ramos llamar su aspecto tecnol贸gico [de los 鈥渟istemas pr谩cticos鈥漖) y, por otra parte, la libertad con la que act煤an en esos sistemas pr谩cticos, reaccionando a lo que hacen los otros y modificando, hasta cierto punto, las reglas del juego (esto es lo que pudiera llamarse la vertiente estrat茅gica de esas pr谩cticas). La homogeneidad de estos an谩lisis hist贸rico-cr铆ticos est谩 por tanto asegurada por ese dominio de pr谩cticas, con sus vertientes tecnol贸gica y estrat茅gica. Sistematicidad:

Estos sistemas pr谩cticos provienen de tres grandes dominios: el de las relaciones de control sobre las cosas, el de las relaciones de acci贸n sobre los otros y el de las relaciones consigo mismo. Esto no quiere decir que ellos sean tres dominios completamente extra帽os entre s铆. Sabemos bien que el control sobre las cosas est谩 mediado por las relaciones con los otros, lo que implica, a su vez, relaciones consigo mismo y viceversa. Pero se trata de tres ejes cuya especificidad e interconexiones hay que analizar: el eje del saber, el eje del poder y el eje de la 茅tica. En otras palabras, la ontolog铆a hist贸rica de nosotros mismos tiene que responder una serie abierta de preguntas; tiene por delante la faena de hacer un n煤mero no definido de indagaciones que se pueden multiplicar y precisar tanto como se quiera, mas respondiendo todas a la siguiente sistematizaci贸n: c贸mo nos hemos constituido como sujetos de nuestro saber, c贸mo nos hemos constituido como sujetos que ejercemos o soportamos las relaciones de poder; c贸mo nos hemos constituido como sujetos morales de nuestras acciones. Generalidad:

Finalmente, estas indagaciones hist贸rico-cr铆ticas son muy particulares, en el sentido de que ellas versan siempre sobre un material, una 茅poca, un cuerpo de pr谩cticas y discursos determinados. Pero, al menos en la escala de las sociedades occidentales de las que provenimos, esas indagaciones poseen su generalidad, en el sentido de que han sido recurrentes hasta nuestros d铆as. Ejemplo de ello son el problema de las relaciones entre raz贸n y locura, o entre enfermedad y salud, o entre crimen y ley; el problema del lugar que hay que darle a las relaciones sexuales, etc.

Pero si evoco esta generalidad, no es para decir que habr谩 que reconstruirla en su continuidad metahist贸rica a trav茅s del tiempo, ni tampoco seguir sus variaciones. Lo que hay que comprender es en qu茅 medida lo que sabemos de esa generalidad, las formas de poder en ellas ejercidas y la experiencia que en ella tenemos de nosotros mismos no constituyen m谩s que figuras hist贸ricas determinadas por una cierta forma de problematizaci贸n que define objetos, reglas de acci贸n y modos de relaci贸n consigo mismo. El estudio de [los modos de][22] problematizaci贸n (es decir, de lo que no es ni constante antropol贸gica ni variaci贸n cronol贸gica) es, por tanto, la manera de analizar cuestiones de alcance general en su forma hist贸ricamente singular.

Una palabra de resumen para concluir y para retornar a Kant.

No se si alg煤n d铆a alcanzaremos el estado de madurez. Muchas cosas en nuestra experiencia nos convencen de que el evento hist贸rico de la Aufkl盲rung no nos ha llevado a ese estado y de que a煤n no lo alcanzamos. Sin embargo, me parece que se puede asignar un sentido a la interrogaci贸n cr铆tica sobre el presente y sobre nosotros-mismos que Kant ha formulado al reflexionar sobre la Aufkl盲rung. Me parece que esa misma interrogaci贸n es una manera de filosofar que no ha dejado de aparecer, con su importancia y su efectividad, durante los dos 煤ltimos siglos. Hay que considerar a la ontolog铆a cr铆tica de nosotros mismos, no ciertamente como una teor铆a, como una doctrina, ni siquiera como un cuerpo permanente de un saber que se acumula; hay que concebirla como una actitud, como un ethos, como una vida filos贸fica en la que la cr铆tica de lo que somos es, simult谩neamente, un an谩lisis hist贸rico de los l铆mites que nos son impuestos y un experimento de la posibilidad de rebasar esos mismos l铆mites.

Esta actitud filos贸fica debe traducirse en un trabajo realizado en indagaciones diversas. Ellas tienen su coherencia metodol贸gica en el estudio, tanto arqueol贸gico como geneal贸gico, de las pr谩cticas enfocadas, simult谩neamente, como un tipo tecnol贸gico de racionalidad y como un juego estrat茅gico de las libertades. Ellas tienen su coherencia te贸rica en la definici贸n de las formas hist贸ricamente singulares en las que han sido problematizadas las generalidades de nuestras relaciones con las cosas, con los otros y con nosotros mismos. Ellas tienen su coherencia pr谩ctica en el cuidado puesto en someter la reflexi贸n hist贸rico-cr铆tica a la prueba de pr谩cticas concretas. No se si hay que decir, hoy d铆a, que el trabajo cr铆tico implica a煤n la fe en la Ilustraci贸n; por mi parte, pienso que necesita, siempre, el trabajo sobre nuestros l铆mites, es decir, una paciente labor que de forma a la impaciencia por la libertad.

[1]Traducci贸n del texto escrito en 1984 y que permaneci贸 in茅dito en la versi贸n original hasta Abril de 1993,

cuando fue publicado por la revista Magazine Litt茅raire en su n煤mero 309. Una traducci贸n al ingl茅s, posiblemente revisada por el autor del texto, se public贸 en 1984 en el libro Foucault Reader, editado por Paul Rabinow (Pantheon Books, New York). Hacemos la traducci贸n al espa帽ol del original en franc茅s, teniendo en cuenta la referida traducci贸n al ingl茅s.

[2] Giambattista Vico, The New Science of Giambattista Vico, 3ed ed., (1744), abridged translation by T. G.

Bergin and M. H. Fisch (Ithaca/London: Cornell University Press, 1970), pp. 370, 372. [N.T.: La referencia aparece en la traducci贸n al ingl茅s, mas no en el texto original.]

[3] El t茅rmino Ausgang que usa Kant al inicio del texto Was ist Aufkl盲rung? ha sido traducido al espa帽ol como 鈥渓iberaci贸n鈥, al franc茅s como 鈥sortie鈥 y al ingl茅s como 鈥release鈥 en las conocidas traducciones del texto kantiano. El lector notar谩 el inmenso inter茅s de Foucault en este t茅rmino para su interpretaci贸n del texto de Kant. [N.T.]

[4] Foucault se refiere al primer p谩rrafo del texto de Kant. Las palabras y frases que, en adelante, Foucault coloca entre comillas se corresponden con la traducci贸n francesa del texto de Kant. Para facilidad del lector copio enseguida el primer p谩rrafo de la traducci贸n al espa帽ol de ese texto: 鈥La ilustraci贸n es la liberaci贸n del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la gu铆a de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de decisi贸n y valor para servirse por s铆 mismo de ella sin la tutela de otro. 隆Sapere aude! 隆Ten el valor de servirte de tu propia raz贸n!: he aqu铆 el lema de la ilustraci贸n.鈥

[5] El lector notar谩 que este t茅rmino corresponde al t茅rmino 鈥渋ncapacidad鈥 en la traducci贸n al espa帽ol del texto kantiano (V茅ase nota 5). La versi贸n francesa del texto de Kant que utiliz贸 Foucault utiliza la expresi贸n minorit茅. Hemos preferido la expresi贸n 鈥渆stado de tutela鈥 teniendo en cuenta tanto una reciente versi贸n francesa del texto de Kant que usa esta expresi贸n (in Vers la paix perp茅tuelle et autres essais, traducci贸n de J.F. Poirier y F. Proust, Gallimard, 1991), como la traducci贸n inglesa donde se opt贸 por la expresi贸n 鈥selfincurred tutelage鈥. [N.T.]

[6] Esta es la segunda de las dos condiciones esenciales anunciadas por Foucault m谩s arriba. [N.T.]

[7] Foucault est谩 haciendo sin贸nimo el uso libre y el uso universal, como bien notar谩 el lector en el siguiente p谩rrafo. [N.T.]

[8] Foucault, en este numeral 3, ha formulado 鈥揳unque no siempre de modo expl铆cito- tres preguntas que indagan sobre la relaci贸n que el significado de la Ilustraci贸n tiene con las nociones de 鈥渆stado de tutela鈥, 鈥渟alida鈥 y 鈥渉umanidad鈥. [N.T.]

[9] Foucault se refiri贸 m谩s profusamente a este tema en otro texto que debe considerarse como compa帽ero del que traducimos aqu铆. Se trata del texto que, bajo el t铆tulo 鈥淯n curso in茅dito鈥, apareci贸 en el Magazine Litt茅raire (N潞 207, Mayo 1984) justo un mes antes de la muerte del autor. (Versi贸n en espa帽ol: 驴Qu茅 es la Ilustraci贸n? en M. Foucault, 鈥淪aber y Verdad鈥, Las Ediciones de la Piqueta, Madrid, 1991, pp. 197-207). Ese texto corresponde a la primera parte de la lecci贸n de apertura del curso correspondiente al a帽o 1983 en el Colegio de Francia. En esa lecci贸n Foucault se refiri贸 a la preocupaci贸n de Kant por el asunto de la historia, teniendo en mente, quiz谩s, dos objetivos: presentar un marco relativo al pensamiento general de Kant en el que se ajusta su interpretaci贸n del texto Was ist Aufkl盲rung? (lo que puede verse claramente en el texto 鈥淯n curso in茅dito鈥) y anunciar una reinterpretaci贸n de su propio trabajo a prop贸sito de la discusi贸n de la noci贸n de 鈥渁ctitud de modernidad鈥. El segundo objetivo lo hizo m谩s expl铆cito el autor en la segunda parte de la lecci贸n dedicada a interpretar el texto de Kant. Precisamente, esa segunda parte de la lecci贸n de aquel 5 de Enero fue, sin duda, el primer esbozo p煤blico del texto que aqu铆 traducimos y que se edit贸 por vez primera, en lengua inglesa, el mismo a帽o de la muerte del autor (Ve谩se nota 1). [N.T.]

[10] Para expresar esta idea, Foucault utiliza en esta frase la palabra charni猫re (bisagra) en sentido figurado. [N.T.]

[11] En la versi贸n en ingl茅s aparece la referencia al ensayo de Baudelaire que est谩 usando Foucault; la referencia es a una traducci贸n al ingl茅s. En el texto en franc茅s no hay referencia alguna. Pero ciertamente se trata del escrito 鈥Le peintre de la vie moderne鈥 (鈥淓l pintor de la vida moderna鈥) en el que Baudelaire escribe: 鈥淟a modernidad, es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, cuya otra mitad es lo eterno, lo inmutable. Ha habido una modernidad para cada pintor antiguo鈥︹. Baudelaire, Oeuvres Compl猫tes, Editions du Seuil, 1968, p.553. [N.T.]

[12] La cita de Baudelaire ha sido tomada (como bien lo indica la versi贸n en ingl茅s del texto) de 鈥De l麓heroisme de la vie moderne鈥 peque帽o cap铆tulo del libro 鈥Salon de 1846鈥. En el texto de Foucault se omiten algunas palabras y hemos preferido hacer la traducci贸n del texto de Baudelaire: Oeuvres Compl猫tes, p.260. [N.T.]

[13] Baudelaire, Le Peintre鈥, op. cit., p. 553, el 茅nfasis aparece en el texto de Baudelaire y no en la cita del texto de Foucault. [N.T.]

[14] Expresi贸n de Rousseau, seg煤n el editor de las obras completas de Baudelaire. [N.T.]

[15] Baudelaire, Le peintre鈥; en la traducci贸n hemos seguido el texto de Baudelaire (p. 553). En el texto en franc茅s de Foucault hay una peque帽a omisi贸n. [N.T.]

[16] ibid.

[17] En la traducci贸n inglesa se lee 鈥溾 a permanent critique of our historical era.鈥 (p. 42). Hemos preferido seguir la traducci贸n forzosa del texto en franc茅s, donde en lugar de 鈥猫re鈥 aparece 鈥锚tre鈥, no s贸lo por la raz贸n obvia de no confundir dos t茅rminos tan literalmente diferentes, sino porque, como el lector notar谩 m谩s adelante, Foucault se refiere, en 煤ltima instancia, a la cr铆tica de lo que somos. [N.T.]

[18] Hemos preferido la traducci贸n literal de este t茅rmino, pues nos parece que el autor lo utiliza en el sentido que, por extensi贸n al sentido referido al juego, tiene en lengua francesa: 鈥淟o que se puede ganar o perder en鈥 otra actividad distinta al juego (competencia, empresa, guerra, etc.), (Petit Robert 1,p.647). Por lo dem谩s, el autor sol铆a utilizar el t茅rmino para referirse a los 鈥減rop贸sitos鈥 u 鈥渙bjetivos鈥 鈥搊 quiz谩s, mejor, los retos- de sus indagaciones hist贸rico-cr铆ticas espec铆ficas; ve谩se, por ejemplo, La Volont茅 de Savoir, IV, 1. [N.T.]

[19] As铆 aparece indicado en el texto en franc茅s; no es un agregado del traductor. [N.T.]

[20] Es obvio que el autor se est谩 refiriendo a la retrospectiva de casi todo su trabajo anterior. Las nociones de 鈥渄isciplina鈥 y de 鈥減rocedimientos de normalizaci贸n鈥 resumen la descripci贸n que Foucault nos ofrece del ordenamiento social que se ha ido gestando en la modernidad, cuando el 茅nfasis del diagn贸stico se centra en los dominios de la experiencia normalmente considerados 鈥渁normales鈥. El estudio del nacimiento de la prisi贸n (鈥淰igilar y castigar鈥) puede considerarse, quiz谩, el mejor ejemplo. [N.T.]

[21] Es obvio que el autor se est谩 refiriendo a la retrospectiva de casi todo su trabajo anterior. Las nociones de 鈥渄isciplina鈥 y de 鈥減rocedimientos de normalizaci贸n鈥 resumen la descripci贸n que Foucault nos ofrece del ordenamiento social que se ha ido gestando en la modernidad, cuando el 茅nfasis del diagn贸stico se centra en los dominios de la experiencia normalmente considerados 鈥渁normales鈥. El estudio del nacimiento de la prisi贸n (鈥淰igilar y castigar鈥) puede considerarse, quiz谩, el mejor ejemplo. [N.T.]

[22] No es un agregado del autor. Aparece tanto en la versi贸n francesa como en la inglesa. [N.T.]

