Este trabajo de Paul Raekstad y Eivind Dahl, titulado originalmente "What is Prefigurative Politics? How large scale social change happens", está disponible en The Anarchist Library en el siguiente enlace: https://theanarchistlibrary.org/library/paul-raekstad-and-eivind-dahl-prefigurative-politics.

Traducción del original por Tía Akwa.

La política prefigurativa no es una alternativa a la revolución: se trata más bien de lo que requiere una revolución exitosa. Veamos por qué.

¿Cómo ocurre el cambio social?

¿Cómo se produce el cambio social? No estamos hablando de leyes o políticas nuevas y extrañas aquí, sino del tipo de cambio de gran alcance en nuestras instituciones básicas que necesitamos, si alguna vez queremos sobrevivir y enfrentar el calentamiento global, así como alcanzar un mundo libre, igualitario y una sociedad democrática.

Una breve mirada a la historia nos dice la respuesta. Todo presente ha crecido a partir del pasado, como todo futuro crecerá a partir del presente. El feudalismo europeo surgió de la cambiante sociedad esclavista del Imperio Romano que se desmoronaba. El capitalismo surgió, primero en Inglaterra, a partir de los cambios en el feudalismo, y luego se introdujo en el resto del mundo, ya sea como proyectos dirigidos por el estado que intentaban copiarlo y adaptarlo a sus propias sociedades o forzado a la gente por sus invasores y colonizadores (Wood, 2005) (Madera, 2017). Después de que los bolcheviques llegaron al poder en la Unión Soviética y aseguraron el dominio contra las élites gobernantes y la invasión de los principales imperios capitalistas, también construyeron una nueva sociedad a partir de la maquinaria social y tecnológica que tenían a mano (Lebowitz, 2012).

En todos estos casos, las revoluciones no inventaron tanto cosas nuevas desde cero. Más bien, desarrollaron, generalizaron y sistematizaron aún más ciertas cosas que ya habían surgido en la forma anterior de sociedad. En otras palabras, las figuras de las nuevas sociedades que construyeron fueron prefiguradas en las anteriores.

Formas similares a las de los siervos surgieron dentro y fuera de la sociedad esclavista romana. Las relaciones sociales capitalistas ya existían entre los comerciantes de las principales ciudades durante siglos bajo el feudalismo. Y la industria centralmente planificada y organizada existía en muchas sociedades capitalistas mucho antes de que se introdujera en la Unión Soviética la planificación central a escala social. Los propios soviets, deberíamos señalar, se desarrollaron en las ciudades mucho antes de la revolución de 1917, y en el campo a menudo eran producto de las antiguas comunas campesinas que, con todas sus contradicciones, habían estado organizando la vida rural durante siglos.

¿Qué podemos aprender de esto? Si queremos llegar a una sociedad futura con instituciones básicas diferentes a las que tenemos ahora, estas instituciones deben desarrollarse, al menos hasta cierto punto, antes de llegar allí. En otras palabras, lograr un cambio social fundamental requiere que prefiguremos ese cambio en el aquí y el ahora. La política prefigurativa es la política de hacer eso.

La paradoja de la autoemancipación

Algunas de las primeras discusiones socialistas explícitas sobre políticas prefigurativas que conocemos surgieron dentro de la Primera Internacional, antes de la división entre marxistas y anarquistas. Podemos pensar en ello como una forma de explicar lo que requiere en la práctica el lema de Marx de que “la emancipación de las clases trabajadoras debe ser conquistada por las clases trabajadoras mismas” (Marx & Engels, 1955, p. 288).

En 1868, la sección belga argumentó que la propia Internacional “llevaba dentro de sí las instituciones de la sociedad del futuro” (Graham, 2015, p. 92). Esta idea se volvió importante para los debates posteriores sobre cómo debería organizarse la Primera Internacional y luego se filtró en una variedad de movimientos y pensadores marxistas y anarquistas. Estos incluyen los escritos de Anton Pannekoek (Pannekoek, 1975) (Pannekoek, 2003) y los escritos de Antonio Gramsci sobre la praxis, los consejos obreros y el partido (Gramsci, 1994, pp. 96–197), y los de Mikhail Bakunin (Bakunin, 1973) (Bakunin, 1990) (Bakunin, 2016), también los escritos de Errico Malatesta (Malatesta , 2014) y Lucy Parsons (Parsons, 2004) sobre los sindicatos radicales. Típicamente, los socialistas hablaban de esto en términos de coherencia entre medios y fines. El término “política prefigurativa” solo se aplicó a esta idea más tarde, quizás de manera más famosa por Charles Boggs en 1977 (Boggs, 1977a) (Boggs, 1977b).

Las políticas prefigurativas son la solución a un problema, a veces llamado la paradoja de la autoemancipación. Si queremos introducir una sociedad socialista libre, equitativa y democrática, necesitamos personas que ya tengan el poder o la capacidad de reorganizar la sociedad de esa manera. Y necesitamos suficientes personas que se sientan impulsadas a hacerlo y que tengan la conciencia necesaria para hacerlo. Pero las instituciones básicas que tenemos (el capitalismo, el estado, etc.) no desarrollan estos poderes, impulsos o conciencia. El capitalismo y la buena teoría revolucionaria son ciertamente importantes para desarrollar un movimiento socialista, pero por sí solos no pueden enseñarnos cómo vivir y organizarnos de manera anticapitalista, y mucho menos de manera más integral, no opresiva y no dominante. Entonces, ¿cómo podemos emanciparnos a nosotros mismos?

La respuesta es que podemos hacer esto mediante el desarrollo de movimientos y organizaciones que encarnen los tipos de relaciones y prácticas sociales que buscamos en una sociedad futura. Solo podemos emanciparnos si comenzamos a construir la nueva sociedad dentro del caparazón de la antigua. Podemos empezar a prefigurar partes o aspectos de la nueva sociedad dentro de la que tenemos. Y la política de hacer esto experimental y deliberadamente se llama política prefigurativa.

Estructuras formales de toma de decisiones

Entonces, la política prefigurativa es “la implementación experimental deliberada de las prácticas y relaciones sociales futuras deseadas en el aquí y ahora” (Raekstad & Gradin, 2019, p. 10). En el nivel de las instituciones formales de toma de decisiones, donde la mayoría de los primeros socialistas se enfocaban cuando hablaban de la coherencia entre medios y fines, esto generalmente se cobra en términos de las siguientes características institucionales.

Usted toma decisiones en el nivel práctico más bajo por diferentes tipos de votación mayoritaria.

Utiliza delegados obligatorios que sirven tiempos limitados. Esto significa que las personas que envíes como delegados tienen que votar y argumentar como tú les indiques, dentro de los límites y con la libertad que decidan las personas a las que se supone que deben representar.

Estos delegados están sujetos a retiro inmediato, por lo que pueden ser reemplazados tan pronto como no hagan lo que la gente quiere.

Los delegados se rotan con frecuencia para garantizar que la mayor cantidad de personas posible participe en el funcionamiento real de la organización, y que no termine con una pequeña minoría de líderes básicamente dirigiendo las cosas de forma continua.

Como era de esperar de una historia rica y diversa de movimientos sociales, hay muchas variaciones y desacuerdos, por ejemplo, sobre los usos del consenso. La mayoría de los defensores de la política prefigurativa, ya sean anarquistas, marxistas, sindicalistas o alguna mezcla, no han defendido el consenso. Más bien, como Marx, la Comuna de París y el movimiento anarquista internacional, han favorecido un sistema de delegación similar al que acabamos de describir.

Hay tres argumentos principales para este tipo de política prefigurativa. La primera es que desarrollar revolucionarios con los poderes o capacidades adecuados para organizar la sociedad de forma libre, igualitaria y democrática solo es posible si mucha gente aprende a hacerlo a través de la práctica en instituciones organizadas de esa manera. La idea aquí es que las personas deben “prepararse para la revolución” y construir una nueva sociedad “participando en actividades y prácticas que sean en sí mismas igualitarias, empoderadoras y, por lo tanto, transformadoras” (Ackelsberg, 2005, pp. 53-4). Para que esto tenga éxito, “es esencial construir aquellas instituciones a través de las cuales las personas puedan desarrollar sus capacidades y hacerse aptas para crear un mundo nuevo” (Lebowitz, 2012, p. 88).

El segundo argumento es que si queremos que las personas realmente se sientan impulsadas hacia una sociedad socialista libre, igualitaria y democrática, la mejor manera de lograrlo es brindándoles experiencias reales de cómo pueden ser tales instituciones. “Verse a sí mismo como actor, cuando históricamente se ha sido un observador silencioso, es una ruptura fundamental con el pasado” (Sitrin, 2012, p. 84).

Esta idea está lejos de ser nueva. Ya en sus primeros trabajos, Marx notó estos procesos entre los trabajadores comunistas franceses. Él vio que:

“Cuando los obreros comunistas se reúnen, su objetivo inmediato es la instrucción, la propaganda, etc. Pero al mismo tiempo adquieren una nueva necesidad, la necesidad de la sociedad, y lo que aparece como un medio se convierte en un fin. […] Fumar, comer, beber, etc., ya no son medios para crear vínculos entre las personas. Les basta la compañía, la asociación, la conversación, que a su vez tiene como fin la sociedad. La hermandad del hombre no es una frase hueca, es una realidad, y la nobleza del hombre nos resplandece desde sus figuras gastadas”. (Marx, 1992, pág. 365).

Las personas no se unen a los movimientos socialistas simplemente porque han experimentado la dominación, la opresión y la explotación; sino también porque creen que un mundo mejor es posible. La política prefigurativa entra aquí, porque la gente podría unirse, digamos, a un sindicato, para luchar por cosas como mejores salarios y condiciones. Pero al volverse parte del sindicato experimentan nuevos tipos de relaciones sociales, y estas experiencias a su vez les hacen cambiar sus necesidades, metas y deseos. Se unen para luchar contra ciertos males, y en consecuencia empiezan a luchar por un cambio social positivo, revolucionario, por la emancipación humana universal.

El tercer argumento se basa en la idea de que una revolución socialista exitosa requiere el desarrollo del tipo correcto de conciencia. Tanto para los marxistas como para los anarquistas, la conciencia no es algo mágicamente ‘elevado por encima del reino de la práctica humana de este mundo’ (Cox & Nielsen, 2014, p. 32). Más bien, siempre se sitúa dentro y surge dentro y a través de la praxis humana particular, determinada por su contexto social e histórico. Si tenemos razón en esto, debemos considerar seriamente cómo podemos crear formas de praxis que generen los tipos de conciencia que necesitamos para hacer la transición a una sociedad socialista libre, igualitaria y democrática. David Graeber ha hablado de cómo se empleó esto en Global Justice Movement y Occupy:

“Todos sabíamos que era prácticamente imposible convencer al estadounidense promedio de que una sociedad verdaderamente democrática era posible a través de la retórica. Pero era posible mostrarles. La experiencia de mil o dos mil personas que toman decisiones colectivas sin una estructura de liderazgo, motivadas solo por principios y solidaridad, puede cambiar las suposiciones más fundamentales sobre cómo podría ser realmente la política, o para el caso, la vida humana.” (Graeber, 2013, pág. 89)

La idea aquí es similar a nuestro punto sobre el desarrollo de impulsos revolucionarios. Practicar y experimentar una forma de organización social fundamentalmente diferente, una mucho más libre, igualitaria, democrática, etc., esto a su vez confrontará a las personas con pruebas contundentes no solo de que tales formas diferentes de organización social son posibles, sino también con la experiencias vividas de ellos trabajando y cuánto más satisfactorios y agradables son. Una vez que has visto estas cosas por ti mismo, es difícil mantener la idea de que son imposibles, que no pueden funcionar, que inevitablemente será terrible formar parte de ellas, etc. Y esto, a su vez, inevitablemente cambiará sus puntos de vista sobre eso y cómo podemos cambiar o reemplazar nuestra sociedad. Podemos comparar esto con lo que Bernard Williams una vez llamó ‘la irreversibilidad intelectual de la Ilustración’: una vez que esta “cuestión ha sido planteada, no hay una ruta respetable de regreso para enfrentarla” (Williams, 2002, p. 254).

Jerarquías informales y la necesidad de la interseccionalidad

A fines del siglo XIX y principios del XX, muchos grupos anarquistas y marxistas hicieron cosas como crear su propia contracultura emancipatoria, reconstruyeron sus vidas cotidianas de varias maneras, se preocuparon por incluir y organizar personas marginadas como mujeres, personas de color, indígenas, etc. Pero a menudo no hablaban de esto explícitamente en términos de política prefigurativa. Además, a la hora de abordar diferentes jerarquías informales, por ejemplo, las de una sociedad profundamente sexista y racista, a menudo se quedaron más cortos de lo que creemos que es necesario y lo que esperaríamos hoy.

Por un lado, una amplia gama de pensadoras y activistas antirracistas, decoloniales y feministas han argumentado que los movimientos sociales, explícitamente prefigurativos o no, deben abordar el racismo, el colonialismo, el sexismo, etc., dentro de sus movimientos y organizaciones si quieren eliminar estas cosas a largo plazo. Después de todo, crear relaciones sociales libres, igualitarias y democráticas requiere cambiar no solo las instituciones formales, sino también cómo nuestras normas sociales, valores, divisiones del trabajo y otras prácticas sociales afectan nuestros poderes y cómo son realmente nuestras organizaciones. Suponga usted que desea una organización significativamente libre, equitativa y democrática. Si algunas personas son sistemáticamente ignoradas y menospreciadas sin importar lo que hagan o digan; o siempre se espera que algunas personas hagan mucho más ciertos tipos de trabajo como cocinar, limpiar, cuidar niños, etc.; si algunas personas tienen que lidiar constantemente con comentarios despectivos, acoso, agresión, etc., no podrán participar en el funcionamiento de la organización de manera significativa, no serán tratados con especial libertad o igualdad. No importa cuán perfectas sean las estructuras formales de toma de decisiones, si dejas este tipo de jerarquías informales en su lugar, no podrás tener una organización realmente democrática, o que brinde a todos sus miembros la práctica o la experiencia de la verdadera libertad e igualdad.

Aquí hay un punto general: si no abordamos las jerarquías formales e informales dentro de las organizaciones y los movimientos, no podremos prefigurar los tipos de toma de decisiones, mucho menos las relaciones y prácticas sociales más amplias, que queremos en una sociedad futura libre, igualitaria y democrática.

¿Cómo abordan las personas estas jerarquías informales? De muchas maneras. Teniendo asambleas o grupos distintos dentro de las organizaciones para diferentes grupos marginados, por ejemplo, asambleas distintas para mujeres o personas de color dentro de los sindicatos. Construyendo organizaciones, eventos, materiales, etc. que no excluyan a determinados colectivos. Empoderando a las personas marginadas para que participen de manera más efectiva, a través de talleres, habilidades compartidas etc.[1] Haciendo conscientes a los miembros de estas jerarquías informales y cómo operan para ayudarlos a desaprenderlas. Y muchos más. No existe una solución única para todos estos problemas y, al final del día, cualquier movimiento y organización tendrá que descubrir qué funciona mejor para ellos.

Parte de esto implica desafiar la distinción ideológica entre lo personal y lo político. Desde este punto de vista, cosas como lo que sucede en los parlamentos y los gobiernos cuentan como políticas, mientras que las cosas que las personas especialmente privilegiadas realmente no quieren pensar ni hablar, como la organización del trabajo doméstico y la crianza de los hijos, las prácticas y actitudes racistas generalizadas, etc., se etiquetan simplemente como “personales”. La función familiar de insistir en que algo es “personal” en lugar de “político” es excluir efectivamente las cosas del escrutinio crítico, el debate y el cambio deliberado. El efecto de esto es a menudo silenciar las voces marginadas, como las mujeres que denuncian la violación marital, porque esto se ve como algo personal en lugar de algo político que merece un escrutinio crítico y un cambio deliberado. También ignora las formas en que los estados ya han estado interviniendo en la vida personal de las personas oprimidas de muchas maneras, desde los comienzos del colonialismo europeo hasta la esclavitud, el acoso policial y mucho más. También se basa en una visión profundamente liberal y antisocialista que subestima cuán interconectados están los humanos. Estamos profundamente moldeados por nuestras experiencias personales, desde cómo crecemos hasta nuestras relaciones románticas y cómo nos tratamos en el día a día. Y no hay una buena razón para descartar arbitrariamente gran parte de esto como cosas que vale la pena pensar críticamente y cambiar si encontramos que faltan.

Una de las implicaciones de esto es que debemos desafiar la idea común, a veces explícita, a menudo implícita, de que podemos separar limpiamente el análisis racional del desorden de nuestras diversas motivaciones y los contextos que les dan forma. Necesitamos reconocer el mundo al que se enfrentan las personas, cómo viven en él a través de diferentes prácticas y sus experiencias de ellas, dan forma a sus suposiciones de fondo, qué ideas se les ocurren, qué toman como buenas justificaciones, etc. Su comprensión del mundo estará determinada por su posición en una matriz de estructuras que se cruzan.

Finalmente, reconocer las cosas de las que hemos hablado hasta ahora debería llevarnos a un análisis interseccional de los problemas que estamos tratando de abordar y las soluciones necesarias para hacerlo. Aunque podemos encontrar ideas similares en pensadores anteriores, el término interseccionalidad surgió por primera vez dentro del feminismo negro queer (Combahee River Collective, 1977) (Harris, 2001) (Hill Collins, 1990) (Hill Collins, 2016). La idea básica es que los diferentes tipos de opresión que enfrentan las personas como resultado de ser mujer, persona de color, miembro de la clase trabajadora, persona discapacitada, persona LGBT+, etc., siempre se entrelazan e interactúan de diferentes maneras. .

Un resultado de esto es que en realidad no se puede hacer solo política de clase o política feminista por sí sola. Incluso si se dice y piensa que se va a trabajar solo en clase, la propia organización inevitablemente tendrá una política práctica de raza, género, etc., simplemente no será muy consciente o deliberada, y probablemente no tenga buen resultado. Alguien como Lean In[2] podría pensarse en sí misma como una simple campaña feminista, pero una breve mirada a ella hace obvio que también tiene una política de raza, capacidad y clase, y que no es muy buena.

Si queremos organizaciones socialistas grandes y poderosas, una cosa que deberíamos hacer es tratar de incluir a la mayor cantidad posible de personas de la clase trabajadora, y eso significa desarrollar políticas que empoderen a las personas de la clase trabajadora de diferentes géneros, razas, habilidades, orientaciones sexuales, etc. Hay una serie de ejemplos de este trabajo en la práctica. Incluso en el pasado lejano, cuando las organizaciones eran mucho peores en esto de lo que queremos ahora, los sindicatos sindicalistas como la FORA argentina y la IWW estadounidense se aseguraron de organizar a mujeres, trabajadores de color, inmigrantes y otros que fueron excluidos por otros sindicatos. La IWW luchó activa e ilegalmente por los derechos reproductivos de las mujeres. Y debemos recordar que en prácticamente cada toma del poder por parte de un partido marxista se han implementado una serie de medidas para mejorar cosas como los derechos y oportunidades de las mujeres.

Comprender el mundo es genial, pero el objetivo, como dijo Marx, es cambiarlo. Si sabemos qué es la política prefigurativa, por qué es importante y cómo la gente ha tratado de hacerla en el pasado, la pregunta realmente importante para nosotros es: ¿cómo deberíamos hacerlo ahora? No tenemos todas las respuestas, pero esperamos que esto nos ayude a empezar a pensar en ellas.

[1] Para más información, véase Raekstad & Gradin, 2019, capítulo 5.

[2] Lean In: Women, Work, and the Will to Lead es un libro de 2013 que alienta a las mujeres a reafirmarse en el trabajo y en el hogar,[1] coescrito por la ejecutiva de negocios Sheryl Sandberg y la escritora de medios Nell Scovell [Nota de la traductora].