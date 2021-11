Protestas de padres, posibles multas a los centros educativos, incertidumbre entre los profesores, y hasta una elección perdida por los demócratas en Virginia; son expresiones recientes de un tema no resuelto, que algunos solo recuerdan cuando ocurre un incidente grave como el asesinato de George Floyd por un policía blanco.

Al menos ocho estados –con legislaturas de mayoría republicana– han aprobado leyes que restringen la enseñanza sobre temas relacionados con la historia y las relaciones raciales. Su blanco de ataques es la teoría crítica de la raza (critical race theory, o CRT), un enfoque hasta hace poco manejado únicamente en círculos académicos, pero que ha ganado protagonismo en los últimos meses.

Pero más allá de los debates académicos sobre la validez o no de esa teoría, el problema es que algunos la utilizan como frase general para describir cualquier intento por enseñar a los estudiantes sobre temas relacionados con el racismo estructural de la sociedad estadounidense.

En un comentario reciente publicado en el sitio web ‘RealClearPolitics’, Donald Trump escribió que “los estudiantes están siendo sometidos a un nuevo plan de estudios diseñado para lavarles el cerebro”, y calificó la teoría crítica de la raza como “nueva teoría vil de la izquierda”, “doctrina retorcida”, “antiestadounidense” y “antiética”. Según él, las escuelas deberían ayudar a los jóvenes a entender que EEUU es “la más grande, más tolerante, y más generosa de todas las naciones de la historia”.

Al coro se han sumado muchos, desde políticos y medios de comunicación ultraconservadores como Fox News, hasta padres que no quieren que sus hijos conozcan sobre el tema en las escuelas. El estado de Tennessee, por ejemplo, aprobó una ley que retiene los fondos de las escuelas si los maestros conectan los eventos con el racismo institucional.

El racismo ha sido una constante en EEUU. Negarlo es como negar el cambio climático o pensar que la Tierra es plana. Siempre habrá quienes lo hagan en este mundo de desinformación y movimientos negacionistas de todo tipo, pero la evidencia es clara y el conocimiento de la historia es clave.

En EEUU, la independencia no llegó unida a la abolición de la esclavitud. De hecho, el sistema de plantación tuvo su auge después de la independencia, creció con la expansión territorial y fue la base para el poder económico y político de los estados sureños durante las primeras décadas del siglo XIX.

Una vez concluida la Guerra Civil –ganada por el Norte–, la Constitución incluyó en 1865 una enmienda que abolió definitivamente la esclavitud, y otras dos que buscaban garantizar ciertos derechos para los negros, incluido el derecho al voto. Pero la reacción de los estados del Sur no se hizo esperar, y aprobaron un grupo de legislaciones discriminatorias que se mantuvieron durante décadas, conocidas como leyes Jim Crow.

En algunos casos trataron de disimular sus objetivos. Por ejemplo, como no podían simplemente decir que solo los blancos podían votar –porque ya en ese punto eso era anticonstitucional–, establecieron ciertos requisitos como saber leer y escribir o pagar un impuesto para poder ejercer el derecho al voto. El analfabetismo y la pobreza eran mayores entre la población negra, lo cual demuestra además la dimensión clasista que se mezcla con el racismo.

Al mismo tiempo se firmaron varias de las conocidas leyes de segregación, que la Corte Suprema respaldó con una decisión en 1896 conocida como Plessy vs. Ferguson. “Separados pero iguales” fue el eufemismo que utilizaron para justificar esa discriminación institucionalizada en lugares públicos, y así había desde baños hasta asientos de autobús señalados para blancos y para negros.

Podemos pensar entonces que EEUU fue, durante casi 200 años, un país de supremacía blanca legal, hasta que después de una larga lucha de varios movimientos sociales se aprobó en 1964 la Ley de Derechos Civiles y en 1965 la Ley de Derecho al Voto. Hasta 1967 en varios estados estuvieron prohibidos los “matrimonios inter-raciales”. El cambio en la legislación no resolvió todos los problemas. En el 2019, por ejemplo, hubo un escándalo en Mississippi cuando los propietarios de un salón de eventos se negaron a celebrar una boda entre un hombre negro y su prometida blanca.

Las legislaciones racistas no han aplicado únicamente para personas de piel negra, sino para todos aquellos que consideren “no blancos”, incluidos latinos, asiáticos y hasta europeos de algunas regiones. Tal como apuntó el historiador Matthew Frye Jacobson en Whiteness of a Different Color, el acceso a la ciudadanía en EEUU fue desde el comienzo un concepto ligado a la noción de “raza” y su interpretación. En 1790, poco después de alcanzada la independencia, aprobaron una Ley de Naturalización que se convirtió en la primera aproximación a la definición de nacionalidad estadounidense. El Congreso restringió el proceso de convertirse en ciudadano para las “personas blancas libres”.