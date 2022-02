–

驴C贸mo seguir termeando despu茅s de Once? 驴C贸mo decir patria, pueblo, compa? 驴C贸mo solidarizarte con las v铆ctimas del gatillo f谩cil de la polic铆a de Larreta si trolleaste a las mam谩s de los pibes que murieron en el Sarmiento? 驴C贸mo negar est谩 miseria planificada? Cotidiana, desgastante, ortiba. Miseria sobre los cuerpos, Planificada para doblegar, ense帽ar, seguir soportando 驴C贸mo no hacerte cargo de que te importa la v铆ctima seg煤n como se te acomoda el victimario? 驴C贸mo delegar el estado de 谩nimo y que los dem谩s digan por vos? Hater, alto toy, pollo. 驴C贸mo flashear tanta politizaci贸n y no nombrar ni una vez semejante masacre? Olvid贸, obediencia, real politik. 驴C贸mo no decir nada del desprecio, la crueldad y el silencio? 驴C贸mo hablas de laburantes todos los d铆as menos hoy? 驴C贸mo bajas en el and茅n 1 y segu铆s tan convencido, politizada, prepotente? 驴C贸mo negar as铆? Gato de la jefa, festejante precoz, tuitera sagaz que todo se帽ala, bur贸crata. 驴C贸mo opera el olvido planificado, la desmemoria selectiva, algunos dolores colectivos? 驴Qu茅 es ser de derecha?

