711 millones de personas ya han recibido al menos una vacuna contra el coronavirus y m谩s de 1.500 millones de dosis han sido administradas en todo el mundo desde el comienzo de la pandemia. El mundo avanza lentamente hacia la inmunidad global contra el COVID-19 a un ritmo que en los 煤ltimos d铆as supera ya los 24 millones de vacunas puestas en 24 horas.

Sin embargo, el proceso es muy desigual entre regiones y continentes y, mientras que en algunas zonas desfavorecidas del mundo la vacunaci贸n no ha comenzado (o lo ha hecho con niveles testimoniales), otros pa铆ses ya fantasean con la deseada inmunidad de grupo del 70%, un hito al que Espa帽a llegar谩 en poco m谩s de 90 d铆as, seg煤n los c谩lculos del Gobierno de Pedro S谩nchez.

Israel (58,9%), Chile (39,2%), Bahr茅in (37,7%), Estados Unidos (37,0%) y Reino Unido (30%) son los cinco grandes pa铆ses con mayor porcentaje de poblaci贸n con la pauta completa de vacunaci贸n, seg煤n ‘Our World in Data’. Para comparar, el 煤ltimo dato de Espa帽a sit煤a esa cifra en el 15,4% de los espa帽oles.

En estos pa铆ses, el avanzado ritmo de vacunaci贸n est谩 permitiendo una ‘vuelta a la normalidad’ m谩s acelerada que en aquellos con ratios mucho peores y algunos de estos lugares est谩n tomando medidas que son la envidia del resto del mundo, como el fin de la obligaci贸n del uso de mascarillas o el aumento (o la eliminaci贸n) del m谩ximo de personas permitidas en quedadas sociales o en locales de restauraci贸n. Por ello, vamos a repasar c贸mo es la situaci贸n actual en el d铆a a d铆a de los tres principales pa铆ses con m谩s segundas dosis puestas: Israel, EEUU y Reino Unido.

Israel: al borde de la inmunidad de reba帽o y con vida casi normal para los que tengan el ‘Green Pass’

Tras las Seychelles (63%), Israel es el segundo pa铆s del mundo con un mayor porcentaje de poblaci贸n totalmente vacunada contra el coronavirus. El 58,9% de los israel铆es han completado ya su pauta de vacunaci贸n, por lo que el pa铆s est谩 muy cerca de la ansiada inmunidad de reba帽o, situada por buena parte de la comunidad cient铆fica internacional en el 70%. El 煤ltimo dato publicado por las autoridades sanitarias israel铆es sit煤a la cifra de personas que han recibido al menos una dosis de las vacunas contra el COVID-19 en el 62,77%, treinta puntos m谩s de los que tiene Espa帽a.

En la peor semana de la pandemia en Israel (a principios del mes de enero) se contabilizaron casi 60.000 positivos por coronavirus, mientras que la pasada semana esa cifra fue solo de 231 casos en los siete d铆as, seg煤n los datos de la OMS. En lo que respecta a la cifra de muertes, los datos son a煤n m谩s sorprendentes. El avanzado estado de vacunaci贸n en el pa铆s es la causa de que solo 5 personas murieran durante la semana pasada. En la peor semana desde el comienzo de la pandemia (la 煤ltima del mes de enero) fallecieron 395 israel铆es. Es decir, el dato de la 煤ltima semana es 79 veces inferior al del pico de muertes del pa铆s.

Con casi el 60% de la poblaci贸n vacunada, Israel est谩 cerca de volver a la ‘normalidad’ en lo que a restricciones del coronavirus se refiere. Las autoridades sanitarias del pa铆s han impuesto un sem谩foro con cuatro niveles (verde, amarillo, naranja y rojo) que se aplica por distritos y regiones.

Adem谩s del sem谩foro existe un elemento que otorga casi la ‘normalidad’ al portador. Se trata del llamado ‘Green Pass’ (pase verde, en castellano), un documento que se entrega a quien ha recibido la vacuna contra el COVID-19 o a quien se ha recuperado tras dar positivo por coronavirus. Es un documento que tiene validez hasta el 31 de diciembre de 2021 y que permite al que lo posea acceder con normalidad a una serie de actividades y costumbres propias de la vida previa a la pandemia.

El ejemplo m谩s claro es el de la restauraci贸n. Para acceder al interior de una cafeter铆a, bar o restaurante es necesario tener el ‘Green Pass’, es decir, hay que estar vacunado o haber pasado la enfermedad. Las personas no vacunadas tienen que comer o cenar en lugares con terraza manteniendo la distancia de seguridad.

Tambi茅n se han reabierto tiendas, centros comerciales, mercados al aire libre, museos y bibliotecas. Los gimnasios, las instalaciones culturales y deportivas, los hoteles y las piscinas han reanudado sus actividades tambi茅n. Sin embargo, el acceso est谩 limitado a personas que hayan recibido ambas dosis de la vacuna contra el COVID-19 o que se hayan recuperado de la enfermedad. Adem谩s, los lugares de culto se han vuelto a abrir al p煤blico.

Otro de los grandes cambios que acercan la vida del pa铆s a la que se ten铆a antes de la pandemia es que Israel ya no obliga a que las personas usen mascarillas al aire libre. La obligatoriedad de la mascarilla se limita ahora a espacios p煤blicos cerrados. Para el trabajo en oficina, las autoridades sanitarias recomiendan el uso de mascarilla y piden que se mantenga el distanciamiento social. Y una 煤ltima medida que se asemeja a lo vivido en Espa帽a hace casi un a帽o: las playas del pa铆s est谩n abiertas para todo el mundo con la 煤nica restricci贸n de mantener una distancia de dos metros entre grupos de ba帽istas.

En la semana del 12 al 18 de abril, la 煤ltima antes del decreto del gobierno israel铆 eximiendo de la obligatoriedad de las mascarillas al aire libre, se registraron en el pa铆s 1.044 casos de COVID-19 y 44 muertes por el virus. Un mes despu茅s, y ya sin la necesidad de llevar mascarillas, no se ha producido un repunte del coronavirus, sino todo lo contrario. La 煤ltima semana completa en Israel se sald贸 con 231 contagios y solo 5 muertes.

Estados Unidos: reapertura por estados y sin mascarillas para los totalmente vacunados

Estados Unidos se aproxima a la barrera del 50% de la poblaci贸n con al menos una dosis de las vacunas ya administrada. El 煤ltimo dato sit煤a al pa铆s en un 47,19% de vacunados, con una media en la 煤ltima semana de 1.800.000 vacunas puestas al d铆a. En EEUU desde el pasado 19 de abril todos los mayores de edad pueden acceder a una vacuna de Pfizer, Moderna y Janssen. No obstante, el n煤mero de personas que se vacunan diariamente est谩 en descenso si tenemos en cuenta que a principios del mes de abril la media estaba en los 3.300.000 vacunados al d铆a.

Con un pa铆s todav铆a recuper谩ndose de la gran ola que comenz贸 en noviembre y que se magnific贸 con los viajes y festividades de Acci贸n de Gracias y Navidad y en la que se alcanzaron picos de hasta 300.000 positivos por coronavirus en un solo d铆a, EEUU afronta este mes de mayo con todos sus indicadores en descenso por el r谩pido aumento de la campa帽a de vacunaci贸n, que deja ya un 37% de americanos con la pauta completa (por el 15% de Espa帽a). El 煤ltimo dato hasta la fecha coloca los contagios diarios en 17.724, una cifra 17 veces inferior a la del r茅cord del mes de abril.

Las recomendaciones sobre el uso de la mascarilla y las restricciones sociales se est谩n levantando poco a poco en todos los estados del pa铆s y parece que gran parte de EEUU volver谩 a la ‘normalidad’ en los pr贸ximos meses. A lo largo de la pandemia la imposici贸n de restricciones ha dependido de las administraciones estatales y locales y no de los gobiernos de Joe Biden y Donald Trump.

Muchos de los estados (Texas, Florida, Arizona, Colorado, las dos Carolinas, Georgia, Wisconsin, las dos Dakotas, Indiana…) han tomado ya medidas cercanas a la eliminaci贸n de todas las restricciones sociales a medida que las campa帽as de vacunaci贸n han ido avanzando. Y en los estados que a煤n no han decretado la reapertura total, los gobernadores han establecido fechas u objetivos basados en cifras de vacunaci贸n. Por ejemplo, el estado de California, el m谩s poblado del pa铆s, mantiene la obligaci贸n de utilizar mascarillas en interiores, as铆 como el cierre del interior de bares y ciertos establecimientos de comida y bebida. Si todo se mantiene seg煤n lo previsto, California reabrir谩 el 15 de junio en su totalidad.

En EEUU, a pesar de que las restricciones est谩n impuestas por los 50 estados, las autoridades sanitarias del pa铆s establecen unas gu铆as de recomendaciones que los distintos territorios pueden o no imponer. La pasada semana, los Centros para el Control y la Prevenci贸n de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingl茅s) afirmaron la semana pasada que los estadounidenses completamente vacunados ya no tendr谩n que llevar mascarilla ni en interior ni en exterior ni mantener distancia de seguridad con otras personas, salvo en contadas excepciones como el transporte p煤blico, hospitales o residencias. De momento, solo una veintena de estados mantienen alg煤n tipo de obligaci贸n en el uso de mascarillas.

La recomendaci贸n de los CDC de no llevar mascarillas en exteriores se produjo el pasado 13 de mayo, por lo que a煤n no ha habido tiempo suficiente para determinar si se va a producir un repunte de contagios a causa de esta decisi贸n. Sin embargo, desde ese d铆a los contagios siguen descendiendo. El d铆a 13 fueron 39.401 los positivos detectados por COVID-19 en EEUU (654 personas murieron ese d铆a), mientras que el 煤ltimo dato registrado este martes fue de 19.483 contagios y 518 decesos, seg煤n los registros de los CDC.

Reino Unido: desescalada por fases con todos los ojos puestos en el mes de junio

Reino Unido ya tiene a m谩s de la mitad de su poblaci贸n con al menos una dosis de las vacunas. La estrategia del ejecutivo de Boris Johnson de administrar la primera dosis a la mayor cantidad posible de personas y espaciar la puesta de la segunda vacuna ha resultado en que, con datos de esta semana, m谩s del 54% de la poblaci贸n brit谩nica ya ha recibido al menos una dosis de las vacunas, mientras que el 30% ya tiene la pauta completa de vacunaci贸n. Estos datos son muy superiores a los de Espa帽a, que solo tiene al 32,7% de la poblaci贸n con al menos una dosis y al 15,4% con la pauta completa.

A falta de un mes para que el Reino Unido alcance la “nueva normalidad” que prometi贸 su gobierno para el 21 de junio y que contempla la eliminaci贸n de casi todas las restricciones, la amenaza de la cepa india compromete la reapertura por fases de la sociedad brit谩nica. En las 煤ltimas semanas, Reino Unido ha ido suavizando muchas de sus medidas a medida que aumentaba el ritmo de vacunaci贸n y disminu铆an las cifras de contagios y fallecimientos.

Con la 煤ltima actualizaci贸n de las pautas y recomendaciones del gobierno, y a falta de ese 煤ltimo escal贸n de finales del mes de junio, los brit谩nicos han visto recientemente como las limitaciones de reuniones sociales se han relajado hasta el l铆mite actual de 30 personas como m谩ximo en encuentros en exteriores. En interiores, los actos sociales quedan restringidos a un m谩ximo de seis personas o de dos viviendas.

A diferencia de Espa帽a y sus cuatro olas (la 煤ltima calificada como “olita” por el director del Centro de Coordinaci贸n de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Sim贸n), Reino Unido solo ha vivido tres grandes olas en lo que a contagios por COVID-19 se refiere. La primera tuvo lugar entre marzo y mayo, la segunda se produjo tras el verano y se alarg贸 hasta diciembre y la tercera comenz贸 con las festividades navide帽as y desde entonces se mantiene en descenso. En el pico de la tercera ola, Reino Unido alcanz贸 picos de m谩s de 68.000 casos de coronavirus en un d铆a. Actualmente, la cifra diaria ronda los 2.000 positivos al d铆a.

Con estas cifras diarias, la sociedad brit谩nica ha vivido en las 煤ltimas semanas una reapertura gradual de comercios, ocio y restauraci贸n. Los restaurantes, cafeter铆as y pubs, que ya ten铆an abiertas sus terrazas (‘beer gardens’) desde hace semanas, ya pueden abrir sus interiores. Lo mismo ocurre con cines, teatros, salas de conciertos, boleras, casinos, zonas recreativas, museos y zonas de juego infantil. Todas pueden abrir siguiendo medidas de precauci贸n por el COVID-19.

El p煤blico tambi茅n ha vuelto en Reino Unido a los partidos de f煤tbol. El pasado fin de semana 21.000 personas asistieron a la final de la FA Cup que enfrent贸 al Leicester y al Chelsea en la aglomeraci贸n m谩s grande de personas en un evento desde el comienzo de la pandemia en Reino Unido. Adem谩s, est谩 permitido asistir a conciertos y grandes eventos profesionales, que tienen diferentes restricciones m谩ximas de p煤blico en funci贸n del aforo m谩ximo del recinto. Por su parte, los hoteles y alojamientos han reabierto con un m谩ximo de 6 personas (o dos unidades familiares diferentes) y las bodas, funerales y eventos similares han visto aumentado su m谩ximo de asistentes hasta las 30 personas.

Con la barrera del 50% de vacunados con al menos una dosis, Reino Unido ha asegurado tambi茅n que todos los alumnos de estudios superiores pueden acceder ya a clases presenciales.

Y uno de los cambios m谩s significativos de las 煤ltimas semanas en el pa铆s ha sido el del fin de las restricciones a los viajes internacionales. El Gobierno de Johnson ha establecido un sem谩foro de tres niveles (rojo, 谩mbar y verde) para determinar a qu茅 pa铆ses es seguro viajar. En los pa铆ses listados como ‘verde’ el viajero solo tiene que hacerse un test hasta dos d铆as antes de su regreso al pa铆s y no es necesaria la cuarentena. Sin embargo, la lista de estas naciones es muy escasa. Actualmente solo incluye a Australia, Brun茅i, Islas Feroe, Gibraltar, Islandia, Israel, Nueva Zelanda, Portugal y Singapur.

Lo que sigue siendo una inc贸gnita y no est谩 incluido en el plan de desescalada para el 21 de junio es el fin del uso de la mascarilla. Actualmente en Reino Unido hay que llevar mascarilla en aquellos lugares en los que no es posible mantener la distancia de seguridad, como en el transporte p煤blico y en tiendas. Adem谩s, los menores de entre 11 y 16 a帽os no est谩n obligados a llevarla en el colegio.

A pesar de todas estas medidas de reapertura de la vida p煤blica, el fuerte ritmo de vacunaci贸n de Reino Unido ha permitido que no haya un nuevo brote de casos y muertes. A principios del mes de abril, en el que se comenzaron a relajar las medidas, la cifra de contagios rondaba los 3.000 positivos diarios y las muertes eran 30 al d铆a. Los 煤ltimos datos oficiales del gobierno brit谩nico hablan de 2.100 positivos diarios y 8 muertes al d铆a, confirmando el descenso constante en ambos indicadores.

El oasis de Gibraltar: sin mascarillas ni casos desde hace un mes

Sin embargo, el territorio que m谩s cerca est谩 de volver a la normalidad previa a la pandemia de todo el mundo es Gibraltar. All铆 no se ha registrado un caso de COVID-19 desde el mes de abril y la mascarilla no es obligatoria desde hace m谩s de un mes. Solo es necesaria en transporte p煤blico y en el interior de comercios (no as铆 en restaurantes).

En Gibraltar no hay toque de queda, se han levantado todas las restricciones sobre la cantidad m谩xima de personas que pueden reunirse en p煤blico y los ciudadanos que hayan completado la vacunaci贸n no deber谩n autoaislarse en el caso de que entren en contacto con un positivo.

Espa帽a: a falta de poco m谩s de 90 d铆as para la inmunidad de reba帽o

En Espa帽a las cifras de vacunaci贸n no son tan altas como las de ninguno de los tres pa铆ses anteriormente mencionados. El 煤ltimo informe del Ministerio de Sanidad explica que 15.495.889 personas han recibido al menos una dosis de las cuatro vacunas contra el COVID-19 que se est谩n administrando (Pfizer, Moderna, AstraZeneca y la monodosis de Janssen). Esto supone un 32,7% de la poblaci贸n. La cifra baja hasta las 7.323.426 personas con la pauta completa, que representan un 15,4% de los espa帽oles.

El Gobierno espera que el ritmo de vacunaci贸n se dispare en las pr贸ximas semanas y durante el verano para alcanzar la ansiada cifra del 70% de la poblaci贸n con la pauta completa de vacunaci贸n. De hecho, desde hace unos d铆as varios miembros del Ejecutivo de S谩nchez, presidente incluido, est谩n haciendo una cuenta atr谩s con los d铆as que faltan para que Espa帽a logre la inmunidad de reba帽o. En concreto, el Gobierno cree que el 18 de agosto ser谩 el d铆a en que Espa帽a cruce ese umbral, por lo que faltan poco m谩s de 90 d铆as, siempre seg煤n los c谩lculos de S谩nchez.

Si miramos el ritmo de vacunaci贸n espa帽ol no cabe duda de que se ha ido incrementando con el paso de las semanas. Espa帽a comenz贸 febrero con una media de 50.000 dosis puestas al d铆a y cuando empez贸 marzo esa cifra ya era de 105.000. La primera semana de abril se pon铆an cerca de 214.000 dosis al d铆a y mayo arranc贸 con la media de vacunas puestas en las 350.000 por jornada. Adem谩s, la pasada semana se bati贸 el r茅cord de vacunas puestas en 24 horas. Fue el 14 de mayo, cuando se administraron 611.767 dosis en un solo d铆a.

