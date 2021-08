–

August 14, 2021

El 11 de agosto, el INDEC publicó los datos correspondientes a junio, a un año y medio de la nueva gestión. Doble crisis mediante, ninguna resuelta aún, podemos hacer una primera aproximación sobre qué está pasando con los salarios. Por Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA – Autónoma.



En junio el salario de los trabajadores registrados del sector privado aumentó un 1,8% y el de los del sector público un 4%, contra una inflación del 3,2%. Esto es el cortísimo plazo. Si ampliamos la mirada se ven cosas interesantes

En lo que va del año, los privados registrados le empatan a la inflación (25,4% vs. 25,3%), mientras que el sector público está un punto por debajo (24,3%). Sin embargo, si la comparación es con igual mes del año anterior los salarios vienen perdiendo feo.

Si comparamos contra diciembre de 2019, se confirma una tendencia muy clara: el sector privado registrado ajustó mucho por cantidades (menos puestos de trabajo) y menos por precio (la caída del salario no fue tan grande). Todo lo contrario al sector público. En el mediano plazo el éxito de la nueva gestión fue amesetar la caída: en el sector privado registrado, en niveles que están un 21% por debajo de los de 2015; en el sector público, con caídas cercanas al 30% en términos reales.

Nuevamente, en el mediano plazo, el ajuste en el sector privado combina una fuerte caída en los puestos de trabajo con un retroceso, también importante, en los salarios. En el sector público el empleo acompaña el crecimiento de la población, pero los salarios se desploman. ¿Podría subir el salario en el contexto actual? Argentina viene de tres (no dos) grandes crisis: una de largo plazo, no crece desde el 2012; otra de mediano, Cambiemos y el FMI la chocaron toda; la última más fresquita gracias a la pandemia.

Ante este cuadro cabría preguntarse si basta con políticas graduales que apunten a crecer lentamente en el largo plazo, o con medidas redistributivas que, aun siendo necesarias, tal vez no pasen de paliativos. Si la discusión de fondo no es ahora… no me imagino cuándo.

Estos conceptos fueron tomados de la publicación de Twitter de Luis Campos.