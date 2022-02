–

(… y no sólo en Controls)

Si nos lees desde ALBA es muy probable que hayas oido cosas. La sección de «Controls» en la División de «Computing» de ALBA está pasando por un momento crítico, con 6 de sus 14 plazas estructurales dedicadas a soporte de software sin cubrir (y con riesgo de ir a peor).

Y esto ocurre en un grupo que históricamente ha estado sobrecargado de trabajo incluso cuando ha tenido todas sus plazas estructurales cubiertas.

El golpe más fuerte es para el soporte a las «Beamlines» que en los últimos 6 meses han sufrido la marcha de 6 ingenieros de software que actuaban como «contactos de linea» sin que sus plazas se hayan podido cubrir en todo este tiempo.

Es importante entender que esta crisis ha explotado ahora, pero no es inesperada. A lo largo de los años hemos ido viendo cómo las condiciones para trabajar en programación y/o administración de sistemas en CELLS resultaban cada vez menos atractivas en comparación con lo que se oferta fuera de ALBA.

Así hemos visto cómo, a la paulatina marcha de personal con experiencia que CELLS no ha sido capaz de retener, se ha unido la cada vez menor capacidad de atraer talento: en las convocatorias de plazas en Computing se empezó por renunciar a pretender contratar a personal con experiencia previa; se continuó por ver que cada vez costaba más conseguir candidaturas con suficiente calidad; y se ha llegado a la situación actual donde se ofertan las plazas y estas quedan mayoritariamente desiertas… sin que en la Dirección tomaran nota.

¿Y cual es la causa?

Las causas serán múltiples y complejas, pero vamos a empezar por hacer un ejercicio: miremos las ofertas de trabajo a las que puede optar una ingeniera de software ahora mismo:

Hablemos de salarios

Sí, ya sé que lo primero que os habéis fijado es en esos salarios ofertados que en muchos casos doblan lo que paga CELLS… pero nos dirán, con cierta razón que no es realista esperar que un centro público pueda igualar esos salarios (…aunque los que más insisten en ello curiosamente sí que tienen salarios en esos rangos y son los que deciden los salarios del resto).

Procesos de selección ágiles y trasparentes

Pero… sin dejar el tema de los salarios en las ofertas ¿no os llama la atención algo más de esas ofertas?

Respuesta: Anuncian el salario. En la oferta. Sí.

Los de esas ofertas debieron estudiar diferentes MBA que nuestros queridos administradores, porque en CELLS son de los que opinan que la mejor manera de publicar una oferta es diciendo que ALBA es super-mega-chulo y prestigioso… «y el sueldo ya te lo diremos si te seleccionamos».

¡Pero es que incluso se niegan a decir el rango salarial si el candidato/a lo pregunta durante la entrevista! («ya te lo diremos si te seleccionamos, que no te enteras»).

En ALBA, varios meses después de que una candidata presente su CV para una plaza, con suerte CELLS le llama y le anuncia que ha tenido el honor de ser seleccionada para un puesto de ingeniera de software por el que (ahora sí lo dicen) le pagarán 30K€ brutos. A lo que la candidata, que para entonces ya está trabajando en una de las empresas de las ofertas anteriores, responde que se le ocurren varios sitios donde pueden meter ese salario…

¿Hablamos ahora de teletrabajo?

Algún alma cándida que no conozca CELLS pensará: pero es que aunque no paguen bien, las otras condiciones seguro que son mejores, porque es ahí donde CELLS no está atada de manos y por tanto puede intentar atraer personal… pero entonces empezamos a comparar:

En las ofertas que vemos fuera para programadoras o sysadmins, lo habitual es ofrecer teletrabajo 100% (o ir a la oficina, si tú lo prefieres). En contraste, CELLS impone limitaciones absurdas, indiscriminadas y unilaterales al teletrabajo (40% como máximo de teletrabajo). En breve, un artículo sobre la propuesta de regulación de teletrabajo que la Dirección ha hecho llegar al Comité de Empresa

(Pincha aquí para un spoiler) la propuesta es pa mear y no echar gota

Flexibilidad horaria

También vemos en las ofertas horario flexible… pero flexible de verdad, no flexible en plan CELLS de «entras entre las 8 y las 9:30 y sales entre las 17 y las 19h» sino en plan: «mientras te coordines con tu equipo y salga el curro, elige las horas y el lugar (pais) desde el que quieres trabajar»:

Jornada de 37,5h

Y entonces viene un enterao y te dice: «pero oye! que me estás haciendo trampa: en la mayoría de esas ofertas la jornada es de 40h, mientras que como CELLS forma parte de la Administración Pública, trabajáis 37,5h semanales…»

Pues de momento no, y cuando lo consigamos, no va a ser precisamente por iniciativa de la Dirección, aunque ésta alardee de «estar siempre trabajando para mejorar las condiciones de los trabajadores» (pero eso debe ser sólo cuando no están atareados intentando por todos los medios evitar que mejore nuestra jornada).