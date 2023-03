–

El Frente de Todos no fue el instrumento adecuado para proteger salarios e ingresos, ni para romper el bloqueo impuesto por las clases dominantes a toda tentativa de reforma socioecon贸mica o pol铆tico-institucional. Estuvo por debajo de sus propias consignas. Esta y no otras razones (como las torpezas presidenciales o la sucesi贸n de tragedias de dif铆cil gesti贸n) explica la sensaci贸n de impotencia colectiva que 鈥揺n un contexto m谩s amplio de aumento de la desigualdad, la inestabilidad y el conflicto鈥 recorre de manera creciente la pol铆tica argentina. Enunciar el problema tiene sentido en la b煤squeda de una salida.

Comencemos por el final. El uso de la palabra 鈥減roscripci贸n鈥, discutido a prop贸sito de CFK durante los 煤ltimos meses, apunta a describir la cobertura legal que el Poder Judicial otorga a la ostensible impugnaci贸n pol铆tica que desde hace una d茅cada y en forma creciente cae sobre la Vicepresidenta. La victimizaci贸n de la l铆der del peronismo apunta a destruir en su figura toda voluntad de reformas, y a reforzar la imposici贸n definitiva de una asimetr铆a en favor de quienes aceptan el estado de cosas y en contra quienes lo padecen.

Este cerrojo impuesto por el bloque de clases dominantes a cualquier pulsi贸n reformista es la principal causa de la sensaci贸n de impotencia pol铆tica del presente. Y es, adem谩s, el mensaje m谩s claro de los due帽os del pa铆s a 40 a帽os de finalizada la dictadura. Para ellos la vigencia de la democracia se reduce a imponer su interpretaci贸n de los procedimientos constitucionales ah铆 donde antes apelaban a golpes de Estado, y de desarticular por medio de golpes de mercado y otros ilegalismos propios de las 茅lites toda capacidad de cuestionamiento popular al sentido escandalosamente desigualitario de lo que llaman la rep煤blica. La pregunta que se plantea antes semejante estado de cosas es: 驴por qu茅 el Frente de Todos no funcion贸 para romper ese bloqueo? La respuesta evidente es: porque no fue dise帽ado con ese prop贸sito.

驴Cu谩l fue entonces la l贸gica del armado del FdT? Un m铆nimo repaso hist贸rico nos llevar铆a a recordar c贸mo a partir de 2013 la conducci贸n del peronismo tendi贸 a racionalizar la dificultad de constituir iniciativas defensivas exitosas en favor de la distribuci贸n de los ingresos y los derechos ciudadanos. Salvo en los casos en que estaba en juego su supervivencia y se crearon posibilidades de avanzar en construcciones electorales consideradas como propias por el kirchnerismo (Unidad Ciudadana en 2017; la candidatura de Axel Kicillof a gobernador en la Provincia de Buenos durante 2019), la tendencia del peronismo pareci贸 ser la introyecci贸n de las relaciones de fuerzas adversas. Ni siquiera el monumental triunfo en las PASO del 11 de agoto del 2019, precedido por la irrupci贸n de una importante resistencia popular al gobierno de Macri, anim贸 al naciente Frente a esbozar con decisi贸n y agresividad reformas estructurales de importancia en torno a la deuda o al Poder Judicial, por nombrar dos cuestiones de su agenda inmediata. Se consider贸 que all铆 donde no hab铆a opciones propias para avanzar, s贸lo quedaba margen para ganar elecciones primereando t谩cticamente, buscando candidatos que ayudaran a ocupar el centro pol铆tico antes de que lo hiciera la derecha. Prevaleci贸 la idea de que hacer pol铆tica era evitar que el macrismo ocupara el aparato del Estado. Esa t谩ctica, fallida en las legislativas de 2013 y en las presidenciales 2015 (por la ruptura de Sergio Massa), dio sus frutos en 2019 con la unidad del peronismo tras la candidatura de Alberto Fern谩ndez.

El exitoso encuadramiento electoral del extendido rechazo al macrismo fue razonado por sus operadores con el siguiente razonamiento: 鈥淐on Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede鈥. Tomada como consigna, esa formulaci贸n se traduc铆a en una amplia articulaci贸n electoral capaz de representar un enorme descontento popular. La reconstrucci贸n de la unidad del peronismo y sus aliados se planteaba como condici贸n de posibilidad de regreso al poder pol铆tico. Un slogan de aquellos a帽os, 鈥渧amos a volver mejores鈥, proporcionaba el matiz adecuado a la candidatura presidencial de Alberto Fern谩ndez ideada por CFK.

Durante los primeros tres a帽os de gobierno, la pol铆tica del FdT no logr贸 (si es que se lo propuso) romper el bloqueo clasista a toda reforma, por m铆nima que fuera: no se recuperaron ingresos, no se revirti贸 la desigualdad social, no se desactivaron los mecanismos de persecuci贸n pol铆tica. Por el contrario, fueron a帽os de desafecci贸n pol铆tica, crecimiento de la ultraderecha (no solo local) y profundizaci贸n de la persecuci贸n jur铆dica y criminal a la m谩xima referente del FdT. La notoria incapacidad de la fuerza pol铆tica gobernante para reaccionar en el sentido de sus propias consignas militantes (鈥渜u茅 quilombo se va a armar鈥) result贸 coincidente con la p茅rdida de una parte del electorado propio en la legislativa de 2021.

La derrota electoral en aquellas legislativas marc贸 un l铆mite a la estrategia defensiva del FdT y una necesidad de considerar las razones del retroceso. Al ser una derrota de sus propias pol铆ticas (m谩s una deserci贸n de su propia base electoral que un 茅xito pol铆tico de la oposici贸n), se hizo claro que de no mediar una rectificaci贸n del rumbo lo que se pon铆a en juego era la propia capacidad del FdT de conservar sus fuerzas. En otras palabras, ya no alcanzaba con proponer moderaci贸n para resistir. Sin romper el cerco medi谩tico, judicial y econ贸mico a las reformas incluso m铆nimas exigidas por los movimientos populares (liberaci贸n de Milagro Sala, shock distributivo, mejora de instancias judiciales, cuestionamiento del acuerdo con el FMI, reforma de las polic铆as) no se consigue sino erosionar el vigor colectivo indispensable para abrir las ventanas sin las cuales la democracia se pudre.

La coalici贸n que logr贸 sacar a un Macri en bancarrota del gobierno (agosto de 2019) no supo luego qu茅 hacer ante un Poder Judicial que acab贸 por condenar a la l铆der del peronismo en su propio gobierno, en un juicio considerado por todas las fracciones del Frente como ileg铆timo. La t谩ctica tendiente a evitar el avance de la derecha m谩s org谩nica alcanz贸 su l铆mite muy pronto al carecer de un programa alternativo a cuestiones tan urgentes como la negociaci贸n de la deuda. 驴Cu谩nto tiempo se puede frenar a la derecha sin avanzar en reformas democr谩ticas consistentes? De hecho, la ausencia de iniciativas pol铆ticas en ese sentido coincide con el retroceso del apoyo al gobierno del FdT, y con un empobrecimiento de movilizaci贸n de im谩genes capaces de contrarrestar con un signo contrario la agresiva agitaci贸n reaccionaria elaborada a escala global.

Desde aquella derrota de 2021 para ac谩, la discusi贸n de los llamados 鈥渁rmadores pol铆ticos鈥 del peronismo evolucion贸 hacia una nueva s铆ntesis l贸gica: 鈥淪in unidad (del peronismo) no se puede, pero con esa unidad no alcanza鈥. 驴Qu茅 puede ser ese 鈥渕谩s鈥, ese 鈥減lus鈥 respecto de la insuficiente unidad de 鈥渢odxs鈥? El tipo de respuesta que se d茅 a esta pregunta delimita el sentido del reagrupamiento del peronismo. Seg煤n una interpretaci贸n restringida al punto de vista de la rosca electoral, la b煤squeda de ese 鈥減lus鈥 se resuelve por medio de la extensi贸n de la coalici贸n hacia la derecha, incluyendo nuevos aliados provenientes del peronismo neoliberal y/o del radicalismo. Se trata de ofrecer as铆 al bloque de las clases dominantes la opci贸n de una gesti贸n 鈥渁morosa鈥 del ajuste. Pero una interpretaci贸n pol铆ticamente realista advierte que lo que le falta a la unidad no es mayor sumisi贸n sino un 鈥減lus鈥 de tipo cualitativo, que no frene a煤n m谩s sino que complemente la unidad electoral posible con una nueva eficacia reformista, inconcebible sin una recomposici贸n considerable del Frente.

La perspectiva que da un per铆odo de cuatro d茅cadas de vigencia de gobiernos constitucionales permite leer la suerte que han corrido algunas de las principales consignas pol铆ticas de la 茅poca. El inaugural triunfo del 鈥渘unca m谩s鈥 (鈥渄emocracia o dictadura鈥) dio lugar al ocaso de los golpes militares, pero no alcanz贸 a culminar con 茅xito el proceso de la llamada 鈥渢ransici贸n democr谩tica鈥. Esta es la tesis de un viejo libro de Horacio Verbitsky, La educaci贸n presidencial. El traum谩tico final del gobierno de Ra煤l Alfons铆n y la asunci贸n anticipada de Carlos Menem durante 1989 mostraron dos cosas: ratificaron que ni siquiera en un escenario de crisis profunda se acudir铆a a otro m茅todo que no fuera el electoral para definir sucesiones presidenciales, pero tambi茅n que el entero sistema p煤blico de toma de decisiones quedar铆a subordinado al disciplinamiento constante por parte de un poder econ贸mico que hac铆a del golpe de mercado, la hiperinflaci贸n y los cortes masivos de luz contundentes instrumentos pedag贸gicos. El disciplinamiento de la fuerzas sociales y pol铆ticas corri贸 desde entonces por medios de este tipo de intervenciones extra-constitucionales. Ah铆 donde la democracia triunfaba procesando por medio del voto las crisis de gobernabilidad, la transici贸n democr谩tica quedaba inconclusa, sometida a vetos y a imposiciones de poderes que nadie hab铆a elegido. Desde entonces, 鈥渄emocracia o dictadura鈥 se mostr贸 como una consigna insuficiente, cuya evoluci贸n dar铆a lugar a variantes m谩s realistas como 鈥渄emocracia o corporaciones鈥.

Y es que las consignas importan. A煤n en los tiempos del hashtag, la participaci贸n popular y militante 鈥搈ucha o poca鈥 se orienta por medio de consignas que, a diferencia del slogan, definen t谩cticas para situaciones concretas. La consigna pone en palabras lo que intenta una de las fuerzas en pugna. Su validez es fechada y responde a una coyuntura precisa. As铆 鈥淏raden o Per贸n鈥, 鈥淧er贸n Vuelve鈥, 鈥淥breros y estudiantes, unidos y adelante鈥, 鈥淎parici贸n con vida鈥, 鈥淧iquete y cacerola, la lucha es una sola鈥, 鈥淨u茅 se vayan todos鈥, 鈥淣i una menos鈥, 鈥淓l patriarcado se va a caer鈥 o 鈥淰amos a volver鈥 definen campos de enemistad, alianzas concretas y objetivos precisos.

Volviendo a nuestro presente, durante el vertiginoso final del 2022 CFK propuso otra consigna que es preciso considerar: 鈥淒emocracia o mafias鈥. Su doble valor consiste en se帽alar un enemigo concreto (pues bajo el nombre de mafia se se帽ala al car谩cter ilegal con que act煤a y se ramifica el poder de los propietarios) y de mostrar c贸mo esa enemistad emana de una serie de acontecimientos concretos que todos recordamos perfectamente (algunos de ellos: la persecuci贸n judicial a la Vicepresidenta y el intento de asesinato del 1潞 de septiembre del 2022). Cuando, luego de estos episodios, se conoci贸 la condena de un tribunal a CFK a seis a帽os de prisi贸n e inhabilitaci贸n perpetua para ocupar cargos p煤blicos, la Vicepresidenta comunic贸 de inmediato su caracterizaci贸n de la situaci贸n: 鈥淓stado paralelo鈥 y 鈥淧oder Judicial mafioso鈥. Su renuncia a cualquier candidatura para las elecci贸n de este 2023 鈥搎ue no atribuy贸 a una decisi贸n personal sino a una proscripci贸n鈥 se fund贸 entonces, m谩s que en un mero arrebato pasional, en una larga experiencia pol铆tica y personal que se podr铆a resumir del siguiente modo: CFK toma muy en cuenta la decisi贸n que venimos rese帽ando del poder econ贸mico de proceder por todos los medios disponibles (incluidos los ilegales: mafiosos) para bloquear cualquier atisbo reformista (y cuando hablamos de reformas pensamos ineludiblemente en mecanismos de redistribuci贸n de ingresos y derechos y/o de apropiaci贸n de parte de la tasa de ganancia de las grandes empresas). Sabe muy bien que esa decisi贸n adopta hacia ella la forma de una amenaza personal (de encarcelamiento y/o asesinato, a ella y/o de sus familiares). Lo que interesa, por tanto, es c贸mo opera, c贸mo se procesa pol铆ticamente ese saber.

Y nos interesa porque de c贸mo se asimile, se comunique y se convierta esa amenaza en gran tema de nuevas movilizaciones depende no ya la capacidad electoral del Frente de Todos, sino la posibilidad misma de una pol铆tica capaz de rechazar definitivamente el programa de la fracci贸n m谩s agresiva de la pol铆tica argentina (representada, en sus matices, por Larreta, Macri, Bullrich, Milei, Morales, entre otros). La proyecci贸n hacia el futuro de la serie reciente de acontecimientos (elecci贸n de Alberto Fern谩ndez como candidato presidencial, confirmaci贸n del acuerdo con el FMI y designaci贸n de Massa como ministro de Econom铆a) suponen una estrategia derrotista que no incorpora el aprendizaje sobre los costos que supone resignarse a una democracia doblegada, secuestrada por grupos econ贸micos (incluidos los grandes medios). Una democracia as铆, que neutraliza la capacidad de lucha colectiva, acaba por poner en riesgo incluso los derechos constitucionales m谩s elementales (incluidos los que se cre铆an ya definitivamente conquistados). Es la propia cuesti贸n democr谩tica, por tanto, la que exige la reformulaci贸n de instrumentos concretos de cuestionamiento y ruptura de los mecanismos de esterilizaci贸n sostenida de la potencia popular.

En resumen, lo que parece haberse desgastado es la reiteraci贸n de una misma t谩ctica de ocupar el centro para evitar que gane la derecha. Porque tal ocupaci贸n, incluso cuando resulta exitosa e importante en un cierto momento, no es compatible con el objetivo estrat茅gico de reorganizar una pol铆tica no-neoliberal. Resulta evidente que la extensi贸n superestructural de la coalici贸n no alcanza para detener la erosi贸n de la relaci贸n con su propia base electoral, ni garantiza la intensidad pol铆tica (el entusiasmo militante) indispensable para inventar una salida. En un sentido contrario, dentro y fuera del FdT se repite hasta el cansancio que lo que resulta inviable es la reiteraci贸n de un Frente electoral incapaz de conectar y organizar la fuerza pol铆tica de quienes no quieren obedecer m谩s a esas corporaciones econ贸micas, judiciales, medi谩ticas y pol铆ticas que llamamos gen茅ricamente 鈥渓a derecha鈥. Pocas veces fue tan evidente que la vida democr谩tica se deshace sin participaci贸n entusiasta de los muchos en la toma de las decisiones.

