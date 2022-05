–

De parte de ANRed May 28, 2022 296 puntos de vista

El secretismo no es un derecho absoluto. Cuando el inter茅s general se ve limitado por la defensa de lo privado o particular es que hay una colisi贸n de derechos. No es solo una cuesti贸n ideol贸gica, sino que el l铆mite del secretismo est谩 fijado por el delito. Y la fuga de los 20.000 millones de d贸lares est谩 demostrado que constituye una violaci贸n legal. Por Eduardo Lucita e Ismael Jalil.

El secreto bancario es probablemente el instituto m谩s antiguo que rige en materia de r茅gimen financiero en nuestra legislaci贸n. Data del a帽o 1408 y poco tiempo despu茅s se incorpor贸 a trav茅s de la hegemon铆a de la banca Casa di San Giorgio y ya en el siglo 16 se estableci贸 de la forma que hoy ostenta nuestra legislaci贸n. En 1946 se nacionaliza el Banco Central y los bancos toman dep贸sitos por su cuenta y orden, luego en la llamada Revoluci贸n Libertadora estas medidas se dan vuelta y se liberaliza todo el sistema. Finalmente la Ley 18.061/69 de Entidades Financieras fue sancionada bajo la dictadura de Ongan铆a y derogada por la actual 21.526/77, cuya autor铆a es de Mart铆nez de Hoz, sancionada en tiempos de la 煤ltima dictadura militar y todav铆a vigente.

El Sistema Deuda

Esta ley es el eje central de una reforma financiera que incluy贸 la descentralizaci贸n de los dep贸sitos y la liberalizaci贸n de las tasas de inter茅s, manteniendo el estrat茅gico secreto bancario, que reestructur贸 todo el esquema financiero del pa铆s y fue funcional a los procesos de endeudamiento externo, lo que el especialista Eric Toussaint ha definido a escala global como 芦Sistema Deuda禄. Adem谩s, es la 煤nica de las promovidas por la dictadura que todav铆a, en casi 40 a帽os de democracia, permanece intacta en su esencia, si bien ha sufrido algunas modificaciones.

驴Qu茅 secretos resguarda?

En su art铆culo 39 se establece el secreto sobre los datos que hacen al fuero 铆ntimo del cliente y a la esfera del negocio bancario y financiero. Las informaciones relativas al negocio subyacente, sujetas al secreto y que quedar谩n a resguardo de la entidad financiera son los datos aportados por el cliente, que deben ser 芦actuales, veraces y precisos禄 y deben tener 芦respaldo documental禄 (nombre, domicilio, estado civil, documentos, declaraciones de bienes, etc.).

Esta ley es la base de sustentaci贸n local del mecanismo financiero que el capitalismo ha desplegado a escala mundial desde la crisis de los a帽os setenta del siglo pasado, para garantizar la libertad en los movimientos del capital y la impunidad ante la transgresi贸n de normas locales e internacionales.

Fondo para pagar al Fondo

El bloque de senadores oficialistas impuls贸 la creaci贸n de un 芦Fondo Nacional para la Cancelaci贸n de la Deuda con el FMI禄 mediante la aplicaci贸n de un impuesto a bienes en el exterior no declarados. Una suerte de blanqueo 芦sui g茅neris禄, porque es obligatorio. Lo importante es que este proyecto vincula directamente la deuda externa con la fuga de capitales, algo que es v谩lido no solo para la ileg铆tima, fraudulenta y odiosa deuda con el Fondo, sino para la deuda externa en general.

El proyecto cuenta con media sanci贸n en Senadores e ingres贸 ya en Diputados. En el supuesto que contara con la aprobaci贸n de esta c谩mara para ser efectivo ser谩 necesario poner en evidencia los activos ocultos. Es lo que promueve el segundo proyecto, 芦Modificaci贸n de las Excepciones al Secreto Bancario, Burs谩til y Fiscal禄 que conlleva la modificaci贸n de la ya se帽alada Ley de Entidades financieras (arts. 39 y 40), del Mercado de Capitales (28.631, art. 27) y Procedimiento Fiscal (11.683, art. 101).

De no aprobarse este segundo proyecto el primero deviene en abstracto. Como lo es el excelente informe elaborado por el BCRA a pedido del presidente de la Naci贸n y hoy archivado, que contiene el listado de las personas f铆sicas y jur铆dicas que fugaron 20.000 millones de d贸lares y que no se da a conocer -solo circul贸 extraoficialmente- porque est谩 amparado en ese secretismo que garantiza impunidad para los movimientos financieros.

Pero el secretismo no es un derecho absoluto. Cuando el inter茅s general se ve limitado por la defensa de lo privado o particular es que hay una colisi贸n de derechos. No es solo una cuesti贸n ideol贸gica, sino que el l铆mite del secretismo est谩 fijado por el delito. Y la fuga de los 20.000 millones de d贸lares est谩 demostrado (informe del Banco Central) que constituye una violaci贸n legal.

Un proyecto independiente

No necesariamente el segundo proyecto est谩 atado al primero, incluso podr铆a presentarse un proyecto alternativo por otras fuerzas pol铆ticas con representaci贸n parlamentaria. Hay que considerar que el levantamiento del secretismo, aunque fuera parcial, va m谩s all谩 del tema deuda, hace a la transparencia de operaciones cada vez m谩s opacas. Las limitaciones hoy vigentes por el secretismo facilitan la evasi贸n y reciclan el mecanismo del endeudamiento perjudicando los intereses populares y el desarrollo de la Naci贸n.

Si realmente se quiere avanzar en recuperar esos fondos fugados hay que iniciar una causa penal, 煤nica instancia -junto a la quiebra- en la que ese secreto puede excusarse y levantarse, la investigaci贸n ya est谩 hecha, e ir contra los fugadores all铆 identificados con pelos y se帽ales. El proyecto est谩 empantanado en Senadores, hay dificultades entre el propio bloque oficialista, tiene la oposici贸n del Banco Central (dicen temer una corrida cambiaria) mientras que la AFIP no hace nada (cuando podr铆a pedir el levantamiento ante sospechas fundadas de evasi贸n). 驴Las argumentaciones y temores del Central y la inacci贸n de la AFIP son reales y fundadas o en realidad se trata de la presi贸n de los grandes capitales que tienen relaciones e intereses compartidos tanto con el gobierno de Macri, responsable absoluto del endeudamiento con el Fondo y de esta fuga, pero tambi茅n con el actual?

La deuda con el Fondo es resultado de la fuga amparada por el secretismo financiero y constituye un componente central de la crisis actual, que condicionar谩 toda pol铆tica p煤blica por muchos a帽os. Quienes asumieron como representantes del pueblo tienen en sus manos la posibilidad de levantar el secreto bancario, financiero y burs谩til, avanzar contra los fugadores ya identificados, recuperar los 20.000 millones y reconducirlos hacia el inter茅s general. Ser谩 un primer paso, que tendr谩 un valor fundamental. Ser谩 la demostraci贸n efectiva que se puede ir contra los fugadores y recuperar el capital fugado.

Eduardo Lucita, integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda)

Ismael Jalil, abogado, militante de DDHH