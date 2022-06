–

鈥溌縏endr谩 algo que ver hacer pol铆tica con hacer el amor? 驴O con lo que hacemos con nuestros hijos, con la amistad, con el dinero, con el trabajo, con el poder que ambicionamos, con la figuraci贸n, y con el modo como seguimos retomando, siempre, o negando, nuestra historia anterior?鈥, Le贸n Rozitchner, 鈥淓l espejo tan temido鈥, Acerca de la derrota y de los vencidos

鈥淎rtaud dec铆a: escribir para los analfabetos, hablar para los af谩sicos, pensar para los ac茅falos. 驴Pero qu茅 significa 芦para禄? No es 芦dirigido a鈥β, ni siquiera 芦en lugar de鈥β. Es 芦ante禄. Se trata de una cuesti贸n de devenir鈥, Deleuze y Guattari, 驴Qu茅 es la filosof铆a?

0.

Escribo a partir de mis propias experiencias y malestares, para mis compa帽eros, los que est谩n fatigados, los que tienen la mand铆bula rota por la falopa o el bruxismo, para las personas melanc贸licas, las depresivas, las medicadas, para las que viven con insomnio y miedo, para las ansiosas, las ap谩ticas, para las borrachas, para las locas y trastornadas[ii].

Quiero ser claro desde un principio: no soy una v铆ctima. Tampoco deseo ser un h茅roe. Mis vivencias no tienen nada extraordinario. Si para el capital estar sano es poder ser explotado, la escritura desde el malestar busca reabrir el antagonismo sobre otras bases existenciales.

Mis amigos son los que no pueden, por la sencilla raz贸n de que yo tampoco puedo vivir con mi cuerpo. No escribir铆a si no sintiese que la escritura es una fuga, una estrategia para vivir y participar de las luchas. Por eso escribo para los aturdidos y colapsados, para los que no saben vivir, los que est谩n hartos y desesperados, los que se han ido, los que vendr谩n, los que tienen miedo cuando est谩n solos de noche. Si escribo ante las vidas da帽adas es porque encuentro fuerzas en una vulnerabilidad desigual y compartida.

Los ideales del bienestar son un espanto: aplastan la dignidad del malestar. Sin embargo, nuestras fragilidades pueden ser la premisa de una potencia, ambigua y finita. Una alianza con el dolor[iii], desconocida para m铆 mismo, donde construir apoyos y acciones colectivas.

1.

El malestar es para nuestras vidas precarias aquello que alguna vez fue la f谩brica para el obrero cl谩sico. Un territorio de explotaci贸n y resistencia, de opresi贸n, co-investigaci贸n y sabotaje. El punto de vista del antagonismo para las multitudes sintom谩ticas. Por esta raz贸n, su politizaci贸n debe ir m谩s all谩 de la idea tradicional seg煤n la cual la verdad de la norma est谩 en lo patol贸gica. Diego Sztulwark se帽ala que 鈥渓a enfermedad se ha vuelto lo normal en el mundo (ocurre normalmente a las personas normales)鈥[iv]. Cada uno de nosotros es el extranjero para s铆 mismo, porque nuestras vidas son el campo de batallas.

En nuestros malestares hay un exceso de dolor, pero tambi茅n un resto de verdad. En Hijos de la noche Santiago L贸pez Petit escribe: 鈥渘o hablo de m铆. 驴A qui茅n le importa mi yo si ni siquiera a m铆 me interesa? Hablo de la enfermedad. Quiero explicar que la traves铆a de la noche lleva del malestar a la resistencia鈥. Hablamos de nuestros s铆ntomas, miedos y miserias como experiencias a partir de las cuales construir estrategias de vida. L贸pez Petit se帽ala que el malestar se ha vuelto la norma en este mundo apocal铆ptico, se difunde por todas partes de manera desigual. Buscando disolver la clasificaci贸n psiqui谩trica entre lo normal y lo anormal, encuentra fuerzas fr谩giles en nuestras anomal铆as. 鈥淭rastornos鈥 como la ansiedad o el estr茅s, seg煤n el autor, son el costo subjetivo que pagamos por soportar la normalidad capitalista que nos enferma. Por eso, el malestar puede ser una premisa sensible para modificar modos de vida desgastantes y recrear nuestros disfrutes, deseos y fantas铆as.

La pol铆tica del malestar no puede ser elaborada en tercera persona y de manera exterior. Solo puede darse a trav茅s de experiencias propias, en primera persona. Nuestra sensibilidad, nuestra biograf铆a, nuestros amores, odios y fracasos constituyen el 铆ndice de toda investigaci贸n y activismo. La pregunta es c贸mo articular malestares distintos y desiguales.

A mi generaci贸n Fisher nos ense帽贸 que nuestra salud mental es un problema pol铆tico[v]; que el malestar puede ser resignificado como una zona donde se debaten estructuras impersonales de opresi贸n, y en la cual encarnan din谩micas de conflicto y resistencia. Partimos de nuestras experiencias personales para traducirlas en estrategias colectivas y reconocernos en dificultades compartidas. Como dec铆an en el Colectivo Socialista de Pacientes[vi], 驴podemos hacer de nuestro dolor un arma de resistencia?

En La ofensiva sensible Sztulwark propone una pol铆tica del s铆ntoma[vii]. Nuestros s铆ntomas se resisten a adecuarse a la vida del capital. Son expresi贸n de aquello que en nosotros no cabe en esta existencia guionada. Nuestros ataques p谩nico, angustias o broncas encarnan eso que no cuaja en lo neoliberal. Tenemos ansiedades, depresiones, bruxismos, frustraciones, duelos, porque no podemos, no queremos, no sabemos c贸mo encajar en esta 鈥渧idita de mierda鈥 (Rolnik). Por eso el capital nos odia. Y por eso nosotros tambi茅n lo odiamos.

Los textos de Fisher, L贸pez Petit, Rolnik o Sztulwark fueron tomados en serio por los animadores de una escena psicopol铆tica emergente. En los 煤ltimos a帽os, muchas personas y colectivos hemos hecho de la pol铆tica del malestar el paradigma de nuestras investigaciones, comunidades y activismos. Realismo capitalista de Fisher se transform贸 en un objeto de culto: la politizaci贸n de nuestra salud mental se convirti贸 en una estrategia de resistencia.

2.

Hace casi un a帽o escrib铆 un texto sobre mi experiencia anor茅xica[viii]. Escribir en torno a mis 鈥渢rastornos alimentarios鈥 es la forma que encontr茅 para resignificarlos, objetivando cr铆ticamente las opresiones que padezco y los privilegios de los que me beneficio. A su vez, fue un modo de respirar en esta coyuntura de escepticismo generalizado, donde el pensamiento cr铆tico se regodea en la autocomplacencia y la pol铆tica convencional nos sumerge en un loop de bronca, impotencia o indiferencia. Pero acaso 驴es 煤til pensarnos a partir de etiquetas psicol贸gicas, diagn贸sticos psiqui谩tricos o 鈥渃uadros sintom谩ticos鈥?

Cuando ten铆a 25 a帽os asist铆 a un m茅dico en una cl铆nica del conurbano bonaerense. Padec铆a unos dolores muy intensos en el est贸mago y unas hemorroides que duraron meses. Luego de algunos estudios el m茅dico me diagnostic贸 鈥渟铆ndrome de colon irritable鈥. 鈥淗ereditario鈥, agreg贸. Yo le cre铆, naturalmente. Y mi familia confirm贸 su car谩cter filogen茅tico. En una consulta el profesional dijo que el 鈥渢ema鈥 pod铆a verse agravado por mis 鈥減roblemas鈥 con la alimentaci贸n. Luego desliz贸 la palabra 鈥渁norexia鈥. Recuerdo que me invadi贸 un sentimiento extra帽o. Cierto alivio. Durante a帽os intent茅 entender lo que me pasaba a trav茅s de internet, y en ese momento cre铆 encontrar una explicaci贸n para saber por qu茅 sufr铆a.

En esos mismos meses acced铆 por primera vez a una consulta psicol贸gica. En la sesi贸n de admisi贸n me preguntaron por qu茅 estaba ah铆. Habl茅 sin parar durante 30 minutos. El tipo de la recepci贸n me mir贸 algo desconcertado mientras le hablaba de anorexia y depresi贸n, consumo de drogas y alcohol, ideaciones suicidas, sudoraciones nocturnas y ansiedad. Me deriv贸 a una terapia de orientaci贸n psicoanal铆tica. La experiencia fue nefasta. Siempre me sorprendi贸 que en lugar de usar la palabra 鈥渁norexia鈥, el terapeuta empleaba la noci贸n de 鈥渁lcohorexia鈥 para referirse a mis 鈥減roblemas鈥 de alimentaci贸n; como si mi vida fuera un juego por el DSM donde cada profesional elige su propia aventura. Luego de dejar y recomenzar la terapia en tres o cuatro oportunidades, con una mezcla de rabia contenida y bastante iron铆a, empec茅 a emplear el t茅rmino 鈥渟obrevivientes del psicoan谩lisis鈥.

3.

Juan Mattio escribe: 鈥溌縌u茅 relaci贸n hay entre la palabra dolor y el dolor? Evidentemente las palabras no expresan, dicen; no hay expresi贸n del dolor en la palabra dolor. Este es el l铆mite de las palabras鈥[ix]. Hay algo inenarrable en el dolor. Una herida. Un trauma. La noche del malestar est谩 hecha de residuos de muerte y de vida para los que no tenemos palabras, no tenemos diagn贸sticos, no tenemos recursos, no tenemos ganas. Y quiz谩s est谩 bien no tenerlas. Un cuerpo, bloqueado en su impotencia, destruye y se autodestruye, porque el dolor, al ser vivido como privado, puede inhibir posibilidades de decisi贸n y autonom铆a.

驴Es deseable hacer de los diagn贸sticos un lugar de enunciaci贸n? 驴Es posible invertir la carga negativa de los 鈥渢rastornos鈥, 鈥渟铆ntomas鈥 o 鈥減atolog铆as鈥? El problema no son nuestras dificultades emocionales, sino los sistemas de opresi贸n que las producen, los cuales benefician a ciertos sectores sociales a partir de patologizar determinadas conductas y acorralar estrategias existenciales. Si bien nuestro malestar tiene dimensiones biol贸gicas, emocionales y psicol贸gicas, en el fondo es querer vivir y no saber c贸mo hacerlo. Nace de la dificultad de componer una resistencia com煤n y liberadora contra la reducci贸n de nuestra vida al trabajo, al consumo, a las im谩genes convencionales de parentesco, 茅xito o felicidad.

La cr铆tica exterior de estas im谩genes de vida puede acentuar la insatisfacci贸n que las mismas generan. Porque el problema no son solo esas im谩genes, sino nuestro lugar en ellas. El conflicto entre im谩genes y experiencias; la distancia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Presentimos que estamos viviendo el fin de algo. Sabemos que im谩genes rechazamos, pero 驴qui茅nes somos si cuando vivimos nuestros miedos lo hace por nosotros? El malestar del querer vivir nos enfrenta a lo desconocido de nosotros mismos. Y asusta despertarse en el abismo. Atormenta. Nos desaf铆a a afirmarnos en aquellos s铆ntomas que se resisten a los proyectos de vida impuestos o prestados. Atravesamos el desierto, desorientados y con una sola una br煤jula: el saber del cuerpo, para 鈥渧ivir sin ser vividos鈥, para 鈥減ensar sin ser pensados鈥[x]. Para ser dignos de nuestras pesadillas, insomnios y sue帽os.

Nuestras crisis, sin embargo, pueden ser una oportunidad para enfrentar el miedo. Y de la noche del malestar extraer algo tan improvisado como fundamental: un nuevo punto de partida. Nuestros temblores y desbordes, nuestras derrotas y duelos no son enfermedades privadas. Constituyen s铆ntomas 铆ntimos y pol铆ticos. No niego la existencia del sufrimiento en las crisis, sino su clasificaci贸n normativa en virtud de criterios funcionales al mercado. El tema no es curar, eliminar o cerrar nuestras heridas. Se trata de habitarlas de otro modo. El poder terap茅utico reduce las crisis a patolog铆as, tramitables con medicamentos o terapias; pero se trata de vivencias ambiguas que nos debemos reapropiar para liberarnos de nosotros mismos.

En lugar de explicar los malestares mediante esquemas reduccionistas, como complejos psicol贸gicos universales, desequilibrios bioqu铆micos, variables ling眉铆sticas o familiares, deben ser comprendidos por una multiplicidad de factores, destacando nuestras trayectorias de vida y los determinantes sociales. Ante los 鈥渄iagn贸sticos鈥 y 鈥渢rastornos鈥, el punto de vista de nuestras crisis y malestares es crucial para liberar el deseo y reinventar el placer. Son una premisa para arriesgar otra sensualidad, otro erotismo, otra agresividad.

La psiquiatrizaci贸n y psicologizaci贸n de cada uno de nosotros mediante la difusi贸n de 鈥渢rastornos mentales鈥 funcionales al capital profundiza violencias y opresiones. Los 鈥渄esordenes鈥, 鈥渟铆ndromes鈥 o 鈥渢rastornos mentales鈥 son etiquetas estigmatizantes y cuerdistas que patologizan, segregan y victimizan a las personas con sufrimiento. Se trata de una t茅cnica psicopol铆tica de clasificaci贸n de las personas y control de las poblaciones. No obstante, cuando los diagn贸sticos son reapropiados al interior de experiencias de investigaci贸n y activismo, 驴pueden ser resignificados?, 驴pueden abrir posibilidades y comunidades?, 驴c贸mo no convertirlos en objetos de consumo o 鈥渃arnets identitarios鈥?

La construcci贸n de las identidades colectivas no es el objetivo principal de la pr谩ctica pol铆tica, sino una herramienta t谩ctica en nuestro devenir auto-consciente. No tenemos en com煤n una identidad. Tenemos en com煤n nuestras luchas y las estructuras de la precariedad y la explotaci贸n: una exposici贸n desigual ante la muerte lenta que en vida nos dan. Tenemos en com煤n el hecho de que el capital est谩 en contra de nuestras vidas.

4.

La crisis de la salud mental es una crisis de producci贸n de subjetividad. Las revueltas y luchas de los 煤ltimos a帽os han generado una conciencia colectiva sobre el car谩cter com煤n de nuestros malestares, impugnando la captura privada de las emociones y la legitimidad del sistema p煤blico. Hay crisis por la imposibilidad de subordinarnos a la reproducci贸n del capital, sea bajo la forma-terapia (emprendedor an铆mico de s铆), el control narc贸tico (consumidor de drogas psiqui谩tricas) o la gesti贸n sanitaria (usuario de servicios estatales o privados).

En las crisis subjetivas se desfondan las premisas que organizan nuestras vidas. Nuestras coordenadas existenciales estallan en mil pedazos, y solo nos queda inventar, o tapar la angustia con certezas previas. Sin embargo, las crisis son vivencias tan temblorosas, tan oscuras, que por eso mismo pueden abrir nuevas relaciones y preguntas, nuevas creencias, miedos y deseos. Cuando el sanitarismo del capital deviene gesti贸n de nuestras crisis, se convierte en psicopoder narc贸tico, manicomial y terap茅utico. Gracias a esto, el capital administra los estados de 谩nimo, convirtiendo el estallido social en implosi贸n individual.

Santiago L贸pez Petit llama poder terap茅utico al gobierno capitalista de nuestras emociones. Mediante im谩genes de vida frustrantes e imposibles de satisfacer, este poder nos resigna a que el padecimiento no siga empeorando. Se trata de un mercado psicopol铆tico orientado hacia el dise帽o del yo, diseminado entre las pr谩cticas del coaching, el autoayuda, el mindfulness, la nutrici贸n, la psicolog铆a positiva, etc. Aqu铆 el bienestar opera como un mandato de adaptaci贸n, impulsado por el imperativo de 鈥渃apacidad ps铆quica obligatoria鈥[xi].

A trav茅s del optimismo cruel del bienestar, el modelo terap茅utico clasifica los cuerpos sanos y enfermos, normales y patol贸gicos, en funci贸n de categor铆as violentas y etiquetas de control social. Explotando la dimensi贸n econ贸mica de nuestros afectos y cerebros, disciplina los sentimientos y convierte en patolog铆as nuestras anomal铆as. Identifica signos de d茅ficit o carencias en las diferencias. De esta manera, los 鈥減roblemas alimentarios鈥, por ejemplo, se tornan s铆ndromes o desordenes explicables en t茅rminos de fallas personales o conductas psicol贸gicas a-hist贸ricas. Se trata de la forma capitalista de gesti贸n de la vulnerabilidad: una politizaci贸n reactiva del sufrimiento, en donde nos solicitan expresar nuestros sentimientos, pero separ谩ndolos de sus tramas colectivas. La cultura terap茅utica dice dar voz y escucha a los malestares, pero invisibiliza las relaciones de poder y resistencia del campo social[xii].

La sociedad capitalista nos 鈥渆nferma鈥, y al mismo tiempo privatiza nuestras dolencias. All铆 donde el progresismo desmoviliza y moraliza el malestar social, la izquierda cl谩sica lo banaliza: 鈥渙lv铆date de tus problemas personales, s煤mate a militar, que la revoluci贸n es salud鈥[xiii]. Percibiendo a las subjetividades de la crisis como v铆ctimas, beneficiarias o asistidas, el progresismo emplea una ret贸rica de la rehabilitaci贸n, los riesgos o la recuperaci贸n, sin cuestionar las reglas a partir de las cuales las multitudes sintom谩ticas ser铆amos 鈥渃uradas鈥[xiv].

Esta gesti贸n del dolor es propia de una burocracia de la adaptaci贸n. En la mayor铆a de los casos, cuando uno asiste a terapia, las dificultades emocionales se desconectan de los problemas culturales, econ贸micos y pol铆ticos. Al terminar la sesi贸n, el mundo sigue siendo el mismo horror por el cual uno llega a la consulta. Por esto, los malestares no pueden ser tratados de manera individual, biologicista o solo en los m谩rgenes de una atenci贸n profesional. Si bien resulta apremiante la planificaci贸n democr谩tica y desde abajo de un sistema de Salud Mental integral, popular e inclusivo, necesitamos una respuesta colectiva para transformar las estructuras que hacen del capitalismo un sistema productor de malestares[xv].

5.

Resignificar una experiencia, intentarlo al menos, puede derrumbar nuestro mundo. Durante las semanas en las que escrib铆 el texto sobre las posibilidades de politizar mi experiencia anor茅xica, una crisis me llev贸 a consumir los servicios de una nueva terapia de orientaci贸n psicoanal铆tica[xvi]. 驴El deseo de politizar mis vivencias hab铆a sido capturado, parad贸jicamente, por el poder terap茅utico contra el cual estaba pensando y escribiendo?

驴Qu茅 nos dicen sobre la sociedad terap茅utica las trayectorias de los usuarios, ex pacientes o consultantes de los dispositivos psicol贸gicos o psicoanal铆ticos? As铆 como existen escrituras cr铆ticas sobre la violencia psiqui谩trica, 驴c贸mo multiplicar archivos p煤blicos donde se problematice el dispositivo psicoanal铆tico 鈥渄esde el punto de vista del analizante鈥? M谩s all谩 de los testimonios cl谩sicos y las denuncias de los 煤ltimos a帽os, 驴cu谩l es la perspectiva actual de los pacientes y ex pacientes de las terapias? 驴C贸mo crear narrativas propias de la experiencia anal铆tica donde se torne veros铆mil el debate sobre su supuesto car谩cter subversivo? 驴Cu谩l es el 鈥減sicoan谩lisis que nos toca鈥 a los pacientes realmente existentes?

La 鈥減erspectiva del paciente鈥 o el 鈥減unto de vista del usuario鈥 es la categor铆a cr铆tica que articula el primer cap铆tulo del libro 鈥淧or nuestra cuenta鈥 de Judi Chamberlin, activista loca y superviviente de la psiquiatr铆a[xvii]. Libro crucial del movimiento social en primera persona. En t茅rminos generales, es un escrito sobre violencia psi, 鈥渟anismo鈥 (cuerdismo) y alternativas al sistema de Salud Mental controladas por usuarios. Esta construido en torno a la 鈥減rioridad epistemol贸gica鈥 de las experiencias vividas, como posici贸n situada a partir de la cual producir saberes cr铆ticos de las pr谩cticas psiqui谩tricas, psicol贸gicas y psicoanal铆ticas.

Hoy creo que los dispositivos psicoterap茅uticos son ambiguos y contradictorios. Pueden albergar pr谩cticas de cuidado, acompa帽amiento y cambio en nuestras vidas. Permiten pensar contra nosotros mismos, devenir otros y tomar distancia de lo que hemos llegado a ser. Pero tambi茅n pueden habilitar acciones expulsivas, vergonzantes y discriminatorias. La infantilizaci贸n, el prejuicio, el tutelaje, la dependencia y la asimetr铆a pueden habitar las pr谩cticas psicoanal铆ticas, a pesar de su presunta 鈥渁bstinencia鈥 o 鈥渘eutralidad鈥. La patologizaci贸n y el psicologismo son formas de violencia psi acechante en los dispositivos.

Cuando el sistema de Salud Mental deviene gesti贸n de nuestra vulnerabilidad, las terapias pueden operar como dispositivos extractivistas[xviii]. La promesa del bienestar extrae energ铆as, saberes y tiempos con una tendencia a individualizar o familiarizar los deseos, alegr铆as y tristezas. No es mi intenci贸n, sin embargo, clausurar el nivel terap茅utico o anal铆tico en el abordaje de nuestras intimidades. El problema no es rechazar o aceptar lo terap茅utico en s铆 mismo, en nombre de una oposici贸n simple entre terapia individual y pol铆tica colectiva. No se trata de moralizar las terapias, sino de politizar nuestras vivencias con los dispositivos.

Ante la psicologizaci贸n y la creciente medicalizaci贸n en una sociedad terap茅utica, los Estudios Locos pueden ayudarnos[xix]. Proponen una epistemolog铆a cr铆tica de las 鈥渄isciplinas psi鈥, entre otras cuestiones. Un campo cuyas investigaciones, conocimientos y activismos son construidos a partir de las trayectorias y saberes de las personas con sufrimiento o malestar subjetivo; y en particular, desde la perspectiva de aquellas personas autodefinidas como locas, pacientes de terapias, supervivientes de la psiquiatr铆a, usuarios o ex usuarios de servicios de Salud Mental, etc. Ante la sociedad terap茅utica, debemos recuperar el saber que nos expropiaron: el cuerpo individual como condici贸n y obst谩culo del contrapoder colectivo.

6.

Desde la adolescencia atravieso diferentes 鈥渢rastornos de la conducta alimentaria鈥. 驴Estos s铆ntomas encarnan mi inadecuaci贸n y mi sobreadaptaci贸n con este mundo? Escribir a partir de mis experiencias me refleja en un espejo muy temido, en parte porque despierta un enemigo interno que me incrimina y averg眉enza; y en parte porque expone la pesadilla de sentir que vivo encerrado en un cuerpo ajeno. Socializarlas, bajo la premisa de que no estoy solo, que hay un com煤n en todo esto, supone movilizar una serie de afectos y recuerdos que me asedian. 驴Estos fantasmas, estas inseguridades y puntos ciegos, estas huellas, son nuestros hijos de la noche? 鈥淓n el reconocimiento de nuestros propios l铆mites hay una potencia鈥[xx]. No existe politizaci贸n del malestar sin revisar las amistades y enemistades con nosotros mismos.

No siempre hay fuerzas para fragilizarse, no siempre es posible politizar nuestra salud mental. A veces pactamos con lo peor de nosotros mismos. Nos damos una tregua. Quema estar tan cerca de la materia. Desespera. El malestar no es signo de una carencia, sino de un exceso de vida interrumpida: querer vivir y no poder hacerlo. 驴C贸mo sacar energ铆as del no poder, el no querer o el no saber c贸mo aprender a vivir? 驴Desde d贸nde resistir cuando uno se sobreadapta a ciertos imperativos? 驴Podemos hacer de nuestras incertidumbres una potencia colectiva?

No tenemos m谩s armas que nuestras propias vidas. La narraci贸n del dolor no pretende impostar un exhibicionismo morboso o victimizarnos. Se trata de una cuesti贸n de devenir que afirma lo impersonal y com煤n de nuestras vivencias 铆ntimas. Sucede que nuestras emociones y cerebros son un problema pol铆tico demasiado importante como para dejarlo en manos de los especialistas. El malestar es una 鈥渃uesti贸n social鈥 que concierne a toda la comunidad, y por eso se torna cada vez m谩s necesario multiplicar narraciones para tejer redes y alianzas.

Si la antipsiquiatr铆a, Foucault o Guattari han se帽alado el potencial pol铆tico de la locura, hoy tambi茅n se trata de explorar la fragilidad com煤n de los malestares. El padecimiento tiene una prioridad epistemol贸gica, en la medida en que no hay saber colectivo que no pase por reactivar la potencia de los afectos. Nuestra salud mental es un territorio de opresi贸n, investigaci贸n y resistencia para resignificar nuestra historia personal. La fuente de todo contrapoder implica revalorizar nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad, ya que en esa ambivalencia reside la 鈥渇uerza de los d茅biles鈥, como la llama Amador Fern谩ndez-Savater[xxi]. Se trata de componer los malestares para salir del aislamiento, la verg眉enza y el silencio.

7.

La clase dominante es responsable de nuestros colapsos. Para relanzar la acumulaci贸n, nuestra salud mental se convierte en un mercado econ贸mico cada vez m谩s importante. El capitalismo es la raz贸n estructural de la crisis an铆mica colectiva, ya que el capital es el enemigo com煤n de todas nuestras resistencias, opresiones y desigualdades. Desde el punto de vista del capital, nuestra infelicidad se presenta como una oportunidad para fortalecer la econom铆a pol铆tica del sufrimiento. Desde el punto de vista de las luchas, esta crisis colectiva tiene un potencial cognitivo, en la medida en que permite profundizar en los discursos cr铆ticos, las experiencias alternativas y la emergencia de 鈥渘uevos鈥 activismos. Nuestras crisis pueden ser el germen de un resentimiento colectivo contra todo aquello que nos aplasta.

La pandemia agrav贸 una cat谩strofe que la antecede. Nuestros estados de 谩nimos se deterioraron ante la incertidumbre y el caos, el desgaste mental y el estr茅s laboral, el confinamiento, el miedo al contagio, la crisis de la reproducci贸n y de los cuidados. Sin embargo, la ansiedad y la depresi贸n son la epidemia antes de la pandemia. Fernando Balius se帽ala que el consumo de psicof谩rmacos, las consultas en diversos servicios, los abusos, encierros involuntarios y torturas, las dificultades emocionales, el cuerdismo y el capacitismo, las pr谩cticas manicomiales, entre otros vectores, anteceden al Covid 19[xxii].

Los capitalistas utilizan la 鈥渆pidemia de trastornos mentales鈥 para robustecer la alianza estructural entre la administraci贸n psiqui谩trica de las poblaciones (DSM), la anestesia qu铆mica de los cuerpos, el avance de los dispositivos psi y la industria farmac茅utica. Esto acelera la expansi贸n del psicopoder en la vida cotidiana, agudizando la presencia de las neurociencias en las instituciones y medios, y de la cultura terap茅utica en las redes sociales, en las amistades y familiares, en las militancias y territorios. Por este motivo, cada vez m谩s dificultades ps铆quicas y respuestas emocionales esperables ante la cat谩strofe se tramitan como incumbencias m茅dicas, motivos de consulta psicol贸gica o consumo narc贸tico. En lugar de cuestionar las estructuras, se culpabiliza y criminaliza a las personas. Pero la crisis no puede reducirse a gestionar las dolencias personales o restaurar los 鈥渄esequilibrios qu铆micos鈥. En cambio, supone revertir injusticias, opresiones y desigualdades sist茅micas.

La pandemia puso en la agenda de la opini贸n p煤blica las discusiones sobre salud mental, aunque se trata de una omnipresencia medi谩tica, mercantilizada y estatal. Durante el 2021, la FIFA lanz贸 una campa帽a de promoci贸n de la salud mental en el f煤tbol. Es una presencia ambigua que invisibiliza problemas estructurales como los manicomios o los f谩rmacos, valorizando los 鈥渟aberes expertos鈥 de los profesionales, las t茅cnicas del mercado terap茅utico y las pol铆ticas p煤blicas progresistas implementadas desde arriba. Se trata de una masificaci贸n despolitizada que pretende neutralizar la resistencia y capturar el malestar social, ya que no cuestiona las opresiones que sostienen los privilegios y violencias del sistema sanitario. Si bien esta coyuntura democratiza los temas de la salud mental, tiende a profesionalizar las respuestas a esos mismos problemas, acentuando las formas de psicologizaci贸n, individualismo, psiquiatrizaci贸n y medicalizaci贸n de nuestras vidas.

8.

Existe una crisis de la salud mental por la imposibilidad, desesperante para el capital, de subordinar nuestros cuerpos sin s铆ntomas y resistencias. Por eso, al socializar mis vivencias, deseo contribuir con una conciencia cr铆tica sobre s铆ntomas colectivos que habito hace a帽os. Cuando hago referencia a mi historia, no remito 煤nicamente a cuestiones personales. Si bien los malestares son vividos de forma desigual y particular, encarnan estructuras sociales que nos atraviesan a todos, incluso cuando las combatimos. La escritura en primera persona no tiene una huella de romanticismo o intimismo. No busco justificarme ni ser grandilocuente, ya que nuestras vivencias no son un 鈥渃aso鈥 o un 鈥渢estimonio鈥 para alimentar el psicologismo profesional y el extractivismo estructural del sistema de Salud Mental. La escritura, como todo devenir, es una estrategia para liberar nuestras vidas detenidas en la 鈥渆nfermedad鈥[xxiii].

El capital desear铆a anestesiar y eliminar todo aquello que nos impide trabajar, ser funcionales, productivos y eficientes. Nos quiere tan rotos, tan quebrados, tan ocupados como para ni siquiera reconocer nuestras interdependencias. Este panorama agudiza la contradicci贸n entre capital y vida an铆mica colectiva, donde la gesti贸n de la crisis privatiza la conciencia del sufrimiento colectivo generada al calor de las luchas y revueltas de los 煤ltimos a帽os. Por el contrario, el desaf铆o es adoptar las propias fragilidades y debilidades, en su singularidad, para prolongar nuestros cuerpos en el cuerpo com煤n de las cooperaciones colectivas. Debemos estar atentos a los l铆mites de la canalizaci贸n estatal, profesional o identitaria del malestar, explorando las estructuras impersonales que se debaten en nuestra salud mental personal.

Aquello que nos une, que nos puede permitir experimentar un com煤n, son nuestros malestares. Todos estamos desigualmente psiquiatrizados, anestesiados o psicologizados, si hasta para conseguir un trabajo debemos pasar 鈥渆x谩menes psicol贸gicos鈥[xxiv]. Necesitamos un sindicalismo an铆mico para impugnar esta subsunci贸n de las emociones a la explotaci贸n laboral, y un hackeo psicoqu铆mico para reapropiarnos de los f谩rmacos, diagn贸sticos y terapias. Cuando toda la subjetividad es puesta a trabajar para el capital, la pol铆tica asume la forma de una gesti贸n terap茅utica de lo individual, o por el contrario, impulsa una sublevaci贸n colectiva.

Se trata de poner en juego la propia transformaci贸n en las transformaciones sist茅micas. En tiempos traum谩ticos, no podemos hacer de estas transformaciones un mandato moral o un discurso heroico, porque desafectarse puede ser una manera de sobrevivir. Debido a la inflaci贸n diagn贸stica cada vez m谩s personas somos etiquetadas con alg煤n 鈥渟铆ndrome鈥, 鈥渢rastorno鈥 o 鈥減atolog铆a鈥. Si la 鈥渃ultura de la salud mental鈥 (Erro) brinda una explicaci贸n reduccionista, individual y profesional del dolor[xxv], la apuesta consiste en desarrollar estrategias del com煤n, en primera persona del singular y del plural. La escritura y la pol铆tica del malestar implican enfrentar lo que inhibe nuestro conocimiento y transformaci贸n: hay que traicionarse, porque combatir al enemigo supone combatir contra nosotros mismos.

