–

De parte de Indymedia Argentina January 7, 2022 33 puntos de vista

El m茅dico infect贸logo Ricardo Teijerio respondi贸 las dudas acerca de c贸mo transitar de la mejor manera la tercera ola de Covid-19 en Argentina. En di谩logo con el programa radial O铆d Mortales, repas贸 las diferencias entre la portaci贸n del virus y la enfermedad, y destac贸 la importancia de la vacuna que ha aminorado la cantidad de personas fallecidas. 鈥淭enemos un mont贸n de positivos, pero no tenemos enfermos鈥, plante贸.

Entrevista: Cristina Varela/Luis Angi贸. Redacci贸n: Nicol谩s Rosales. Edici贸n: Pedro Ram铆rez Otero/Agustina Sandoval Lerner. Ilustraci贸n: Antonella Sportelli.

鈥斅縌u茅 hacemos si estuvimos con alguien que dio positivo?

鈥擡s muy com煤n en estos momentos ese tipo de consulta sobre contactos estrechos. Debemos tener claro que el contacto estrecho es el que estuvo con alguien que despu茅s resulta ser positivo y uno estuvo 48, 72 horas antes, sin distancia debida, a menos de dos metros sin barbijo y m谩s de 15 minutos. Ese tipo de contactos son muy frecuentes, sobre todo cuando uno va a eventos, a reuniones o bailes. Si aparece una persona positiva, todos aquellos que estuvieron en contacto se tienen que aislar. Si no tienen s铆ntomas por cinco d铆as. Luego debe permanecer cinco d铆as m谩s sin aislamiento estricto, pero sin ir a eventos y usando barbijo cuando sale a la calle. Esos son los cuidados actuales. Y una de las consultas m谩s frecuentes en este momento es qu茅 pasa si me toca el momento de vacunarme y estuve con un contacto estrecho. Lo que decimos es que no pasa nada, se deben vacunar igual, no deben esperar ni el aislamiento ni tener s铆ntomas, porque no hay ning煤n tipo de riesgo. La vacuna no va a alterar ning煤n tipo de evoluci贸n.

鈥斅縀l barbijo y la vacuna son los elementos que nos salvan cuando somos contacto estrecho?

鈥擲铆, seguro. Como mecanismo de barrera es lo mejor. Si estoy al aire libre puedo estar sin barbijo. Y lo otro que tenemos que interpretar en este momento es que nosotros estamos viendo much铆simos positivos, pero por presencia de virus. No estamos viendo enfermos, no estamos viendo enfermedad, solo estamos viendo pacientes con presencia de virus, que es importante. Igual, aunque no tenemos un consumo de camas alto, tenemos un promedio de 20 y un poco m谩s de muertos por d铆a. Tenemos que protegerlos a ellos, por eso las medidas de prevenci贸n no hay que abandonarlas. La realidad es que estamos viviendo otro episodio de esta pandemia, donde antes cuando ten铆amos esta cantidad de contagiados ten铆amos dos hospitales completos, en cambio en este momento no est谩 pasando lo mismo. Porque tenemos un nivel de protecci贸n en nuestra sociedad bastante alto por aquellos que tuvieron contacto con el virus y porque fueron vacunados.

鈥擫as personas que han fallecido en estos d铆as, 驴ya ven铆an con antecedentes de otras enfermedades y se les complic贸 con el Covid-19? 驴Son personas mayores o es gente joven tambi茅n?

鈥擧ay de todo, pero en general son personas que vienen con otras enfermedades y se positivizan con Covid, pero no mueren por enfermedades respiratorias. Mueren por la enfermedad de base. Como un paciente oncol贸gico que est谩 en tratamiento profundo. Puede tener Covid pero no muere por Covid, sino por su enfermedad oncol贸gica de base. Lo mismo un cardiol贸gico. No estamos teniendo pacientes de terapia intensiva por Covid y eso es muy importante. Y los que hemos tenido estaban con vacunaci贸n incompleta.

鈥擡sto 煤ltimo no se aclara debidamente en los medios. Dicen 鈥渟e murieron tantas personas por Covid鈥.

鈥擭o mueren por Covid, mueren con Covid. Creo que hay una alarma, y se est谩 siguiendo muy de cerca a la cantidad de positivos. La vacuna ha demostrado lo que est谩 pasando ahora, que tenemos muchos positivos pero no tenemos enfermos. Eso es pura y exclusivamente por la vacuna, por el nivel de protecci贸n que tenemos, no hay duda. En pa铆ses como Alemania, Rumania, Austria, que no tienen una buena cobertura de vacunaci贸n, tienen una internaci贸n muy alta y mucha m谩s mortalidad. En cambio, Israel, que tambi茅n tiene brotes importantes, no tiene muertos porque est谩 bien vacunado.

鈥斅縇os s铆ntomas son los mismos o se modificaron con las variantes?

鈥擫as variantes que prevalecen son la Delta y la 脫micron. No estamos viendo los mismos s铆ntomas de antes. Pero tambi茅n esto est谩 muy modificado por la vacunaci贸n, entonces casi no tiene s铆ntomas la gente. Est谩 evolucionando en forma muy leve, pero no estamos viendo ya p茅rdida de olfato, gusto, trastorno respiratorio, no estamos viendo neumon铆a. La verdad es esa, vemos quiz谩s un paciente con un poco de malestar, dolor de cabeza, inclusive con diarrea, sobre todo en los chicos, dolor de garganta. No pasa m谩s de eso.

鈥擭o est谩 autorizada la vacuna para menores de tres a帽os, 驴qu茅 pasa con eso?

鈥擳enemos que tener claro que pueden ser transmisores, pero no estamos viviendo realmente riesgos de salud de esos chicos, sobre todo con esta variante (por la 脫micron). Creo que la gente est谩 confundiendo la enfermedad con la portaci贸n. Hay chicos que se hacen el hisopado porque son contactos estrechos y tienen presencia de virus, pero no es que est茅n enfermos con Covid.

鈥斅縌u茅 diferencias existen entre los tipos de tests?

鈥擬谩s que nada hay diferentes tipos para no juntar a la gente en las UFU (Unidades Febriles de Urgencia) que tienen s铆ntomas y pueden estar contagiando, con gente que es contacto estrecho. Uno puede hacer un ant铆geno r谩pido o PCR. En todos lados se est谩n haciendo los dos. De todas maneras, yo creo que la gente tiene que interpretar que aquel que es contacto estrecho debe respetar los d铆as para hacerse el estudio. Porque hay mucha gente que est谩 viniendo a los hospitales a hacerse un estudio, tanto un ant铆geno o un PCR a los dos d铆as de haber tenido contacto. 驴Y por qu茅 lo hace? Porque al otro d铆a tiene una reuni贸n y quiere ir tranquilo, pero no sirve eso. Realmente, si se tiene que hacer un estudio por contacto estrecho, tiene que dejar pasar como m铆nimo cinco o siete d铆as.

鈥擯uede darle negativo teniendo el virus en menor escala y contagiar igual.

鈥擟laro, en general el asintom谩tico que est谩 vacunado tiene menor cantidad de virus y la posibilidad de contagio tambi茅n es mucho menor.

鈥淓stamos viendo muchos grupos de gente positiva, pero tambi茅n en muchos j贸venes que son los que se descuidaron un poco m谩s: fueron a bailar, tuvieron contacto social, hicieron reuniones sin ning煤n tipo de medidas de prevenci贸n y eso ya se ven铆a advirtiendo permanentemente. Pero la gente que tuvo cierto nivel de prevenci贸n, inclusive los que estamos debidamente vacunados, tenemos much铆simo menos riesgo鈥, dijo el infect贸logo Ricardo Teijeiro.

En medio de la preocupaci贸n general, e incluso del se帽alamiento hacia la juventud aun cuando todas y todos conocemos personas adultas que toman pocas prevenciones, la situaci贸n contin煤a requiriendo cuidado, solidaridad y distanciamiento f铆sico, pero no social.

Fuente: http://www.laretaguardia.com.ar/2022/01/que-hacer-si-tenemos-covid-19-o-somos.html