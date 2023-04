–

Omnia Sunt Communia: Todo es de Todos

Últimamente el término «comunización» se ha convertido en algo así

como una consigna de moda. A ello han contribuido varios factores, el

más destacado de los cuales ha sido la popularidad de diversos textos,

entre los que el más influyente con diferencia ha sido La insurrección que viene,

asociado a la revista francesa Tiqqun, y a los «9 de Tarnac», que

obtuvieron el dudoso prestigio de hallarse en el centro de un escándalo

«terrorista» de envergadura. También ha sido un factor relevante la

voluble literatura producida por la oleada de luchas estudiantiles de

California en el otoño de 2009 (inspirada en parte por tales textos

franceses) [1]. La confluencia en esta literatura californiana de un

lenguaje modulado por tiqqunismos típicamente grandilocuentes por un

lado, y de conceptos parcialmente procedentes de las obras de una

ultraizquierda francesa más marxista (así como la oportuna presencia en

ambos puntos de referencia de un término relativamente inusitado,

«comunización») por otro, ha contribuido a la aparición de un discurso

un tanto mitológico en torno a esta palabra. La comunización en cuestión

aparece como relevo para consignas de moda ligeramente más venerables

(como «autonomía») y al menos tiene a su favor la chispa de lo nuevo, un

cosquilleo de inmediatismo radical, y el apoyo de cierta literatura

francesa de tono elocuente. Esta comunización es, en cualquier caso, una

encarnación nueva y difusa de la sencilla idea de que la revolución es

algo que tenemos que hacer aquí y ahora, por nuestra cuenta, y casa muy

bien con los sentimientos de un anarquismo insurreccionalista ya

existente.

Ahora bien, en todos los sentidos salvo en el más abstracto, esta

comunización no es la misma comunización sobre la que han estado

debatiendo durante aproximadamente treinta años los oscuros grupos

comunistas que dieron mayor contenido a dicho término, pese a que exhiba

ciertos vestigios de los rasgos de su predecesora y a que quizá pueda

ser iluminada por sus teorías. Por supuesto, la «comunización» nunca ha

sido la propiedad privada de tal o cual grupo. Ocupa, al menos, un lugar

menor en el léxico general de la tradición de la izquierda como proceso

de convertir en comunal o común. Últimamente hay quien empieza a

hablar, con intención de darles un significado similar, de procesos en

curso de «puesta en común». Pero tales conceptos generales no tienen

interés en sí mismos, y si tratáramos de adivinar algún contenido común

en el amasijo de teorías y de prácticas agrupadas bajo esos términos lo

único que obtendríamos sería la más pobre de las abstracciones. Por

tanto, aquí solo nos ocuparemos de los dos empleos de la palabra que

están en liza en el discurso actual sobre la comunización: el que

procede de textos como La insurrección que viene, y el que

procede de los escritos de Troploin, Théorie Communiste y otros

comunistas franceses post-sesentayochistas. Nuestra propia noción de

comunización procede fundamentalmente de estos últimos escritos —en

particular de los de Théorie Communiste (TC)— y a continuación vamos a

esbozarla. Da la casualidad de que ambos usos proliferaron en Francia,

desde donde se infiltraron en los debates anglófonos de los últimos

años, y que en ese proceso nosotros desempeñamos cierto papel. Ahora

bien, sería un error considerar esta coincidencia como indicio de la

existencia de un único debate francés sobre la comunización, o de una

tendencia «comunizadora» continua en el seno de la cual los autores de La insurrección que viene y

TC, por ejemplo, representarían posiciones divergentes. Lo que estos

usos tienen en común, a lo sumo, es que puede decirse que remiten a una

cierta insistencia en la inmediatez a la hora de concebir cómo se

produce una revolución comunista. Pero, como veremos más adelante, una

de esas «inmediateces» no es igual que la otra, y la pregunta que hay

que hacerse es: ¿qué mediaciones son las que están ausentes?

Si a menudo el tono del texto que sigue será polémico, no es porque

nos complazca criticar a gente ya sujeta a un maltrato muy público por

parte del Estado francés, que los ha acusado de «terroristas» basándose

en el raquítico alegato de que han escrito un libro y cometido un acto

de sabotaje de poca monta: es porque los debates de larga data tocantes

al concepto de comunización (debates en los que hemos participado) se

han visto falsamente asociados con las teorías presentadas en textos

como La insurrección que viene y Llamamiento, y por

tanto corren peligro de perderse en la insidiosa niebla levantada por

estos textos [2]. Lo que está en juego no son sólo estos textos, sino la

recepción anglófona general de la «comunización». Por tanto, ha sido

preciso hacer la distinción: la «teoría de la comunización» de la que

ahora se habla en la «anglosfera» es en buena medida una entidad

imaginaria, un artificio fruto de la recepción anglófona de obras

diversas que no guardan relación entre sí. Sin duda, la limitada

disponibilidad de obras relevantes en lengua inglesa, y la práctica

simultaneidad con la que algunas de ellas han sido dadas a conocer de

forma más amplia ha contribuido a la confusión. Una cierta

predisposición tradicional en relación con Francia, su teoría y su

política, seguramente aportó no poco. La «anglosfera» tiene una curiosa

tendencia a acoger todo canto del gallo galo como pistoletazo de salida

para encerrarse en el cobertizo del jardín y poner manos a la obra a sus

propias confabulaciones teóricas; si a esto le sumamos además un

escándalo político de envergadura, es prácticamente incapaz de contener

la emoción.

Ahora bien, no sólo pretendemos polemizar desde el punto de vista de

una teoría alternativa. En la medida en que es posible entender las

circunstancias concretas que dan lugar a textos como este, no se trata

solo de teorías incorrectas. Lo que presentan más bien son fragmentos

parciales, jirones, de un momento histórico captado por el pensamiento.

En su intento de aferrarse al movimiento general de la relación de clase

capitalista, la teoría comunista puede arrojar luz sobre el carácter de

tales momentos, y por tanto sobre los constructos teóricos que

engendran. Y al hacer tal cosa, también puede poner de manifiesto sus

límites, elisiones y contradicciones internas. En la medida en que tales

constructos son un síntoma del carácter general del momento histórico,

interrogarlos puede sonsacarles algo acerca del carácter de la relación

de clase en su conjunto.

Si la comunización remite a una cierta inmediatez en el modo en que

se produce la revolución, eso no supone que adopte para nosotros la

forma de una receta práctica; la «comunización» no implica una orden de

comenzar a hacer la revolución inmediatamente, ni tampoco de hacerla de

forma individual. Lo que está en juego más bien es la cuestión de qué es

la revolución: «comunización» es el nombre de una respuesta a esta

pregunta. El contenido de esa respuesta depende necesariamente de

aquello que hay que superar: es decir, la reproducción de la relación de

clase capitalista y el complejo de formas sociales que esta

reproducción implica: la forma-valor, el capital, la distinción de

géneros, la forma-Estado, la forma-derecho, etc. Ante todo, semejante

superación ha de ser necesariamente la autoabolición directa de la clase

obrera, ya que cualquier otra cosa dejaría al capital y a su

complaciente socio uno en brazos del otro, listos para continuar con el

baile de la acumulación. La comunización significa el proceso de esta

autoabolición directa, y es en función del carácter directo de esta

autoabolición que cabe decir que la comunización supone una cierta

«inmediatez».

Suele oponerse la comunización a la noción tradicional de un período de

transición que siempre debía de tener lugar después de la revolución, en

el que el proletariado, tras haberse apoderado de la producción y/o del

Estado, podría realizar el comunismo. Partiendo del fundamento de la

existencia continuada de la clase obrera, el período de transición sitúa

la auténtica revolución en un horizonte borroso y al mismo tiempo

perpetúa aquello que se supone que tendría que superar. No se trata para

nosotros de un problema estratégico, ya que estas cuestiones han sido

zanjadas por la evolución histórica: el final del movimiento obrero

programático, la desaparición de la identidad obrera positiva y la

ausencia de cualquier forma de poder obrero en el horizonte. Ya no es

posible imaginar una transición al comunismo sobre la base de una

victoria previa de la clase obrera en tanto clase obrera. En la

actualidad, permanecer fiel a concepciones consejistas o leninistas de

la revolución es utópico; es medir la realidad con arreglo a constructos

mentales desprovistos de toda actualidad histórica. La lucha de clases

ha sobrevivido al programatismo, y su horizonte actual está habitado por

formas diferentes. Dado el carácter cada vez más superfluo de la clase

obrera para la producción, su tendencia a quedar reducida a mera

población excedente, y la índole consiguientemente evanescente de la

forma-salario como punto de encuentro fundamental entre los circuitos

gemelos de la reproducción, concebir la revolución en términos de poder

obrero equivale a engañarse uno mismo. Con todo, sigue siendo la clase

obrera la que ha de abolirse a sí misma [3].

Para nosotros, la comunización no remite a ningún proceso positivo

generalizado de «compartir» o de «puesta en común»: remite a la ruina

revolucionaria concreta de las relaciones de propiedad que constituyen

la relación de clase capitalista. Difícilmente puede considerarse que

compartir como tal (en el supuesto de que ello signifique algo en

absoluto) entrañe la ruina de las relaciones capitalistas, pues es fácil

demostrar que diversas formas de «compartir» o de «poner en común»

desempeñan un importante papel en el marco de la sociedad capitalista y

que no obstaculizan en modo alguno la acumulación capitalista. Es más, a

menudo son indispensables para (e incluso constitutivas de) esa

acumulación: bienes de consumo compartidos en el seno de las familias,

riesgos compartidos a través de los seguros, recursos compartidos en el

interior de las empresas, conocimiento científico compartido a través de

publicaciones académicas, normas y protocolos compartidos entre

capitales rivales porque reconocen su conveniencia para todos los

interesados. En tales casos, aquello que se posee en común, sin

contradicción, es la contrapartida de una apropiación. Como tal, una

dinámica comunizadora entrañaría la ruina de esas formas de «compartir»,

del mismo modo que supondría la ruina de la apropiación privada. Y

aunque haya quienes valoren un intercambio que facilita cierto nivel de

subsistencia más allá de lo permitido por el salario, en un mundo

dominado por la reproducción de la relación de clase capitalista, tales

prácticas sólo pueden darse en los márgenes de esta reproducción, en

tanto medios de supervivencia alternativos o suplementarios, y como

tales, en sí mismas no son revolucionarias.

La comunización es un movimiento a nivel de la totalidad mediante el

que dicha totalidad se suprime. La lógica del movimiento que suprime esa

totalidad difiere necesariamente de la lógica que opera a nivel de

individuos o grupos concretos: ni que decir tiene que ningún individuo o

grupo puede superar la reproducción de la relación de clase capitalista

por medio de sus propias acciones. La determinación de un acto aislado

como «comunizador» emana sólo del movimiento global del que forma parte,

no de dicho acto en sí mismo y, por tanto, sería erróneo considerar la

revolución como una suma de iniciativas comunizadoras ya en sí mismas,

como si lo único que hiciera falta fuese cierta acumulación de tales

iniciativas hasta alcanzar un punto crítico. La concepción de la

revolución como una acumulación semejante se basa en una extensión

cuantitativa supuestamente capaz de acarrear una transformación

cualitativa. En este sentido, esa concepción recuerda estrechamente a la

problemática del desbordamiento de las luchas cotidianas hasta

desembocar en la revolución, que fue uno de los rasgos más destacados de

la era programática [4]. Frente a estas concepciones lineales de la

revolución, la comunización es producto de un desplazamiento cualitativo

dentro de la dinámica de la propia lucha de clases. La comunización se

da sólo en el límite de una lucha, en la brecha que se abre cuando la

lucha llega a su límite y se ve impulsada más allá. Así pues, la

comunización tiene pocos consejos positivos que dar acerca de la

práctica concreta e inmediata en el aquí y ahora, y desde luego no puede

recetar técnicas particulares, como el desbloqueo de cerraduras o la

quiropraxis, como otras tantas vías a través de las cuales los sujetos

insurreccionalistas llegan al paraíso [5]. Los pocos consejos que puede

dar son sobre todo negativos: las formas sociales que implica la

reproducción de la relación de clase capitalista no van a transformarse

en instrumentos de la revolución, porque forman parte de lo que hay que

abolir.

La comunización, por tanto, no es una forma de práctica revolucionaria

prefigurativa del tipo a la que aspiran a ser diversos anarquismos, ya

que no tiene ninguna existencia positiva con anterioridad a una

situación revolucionaria. Si bien es posible considerar que en cierto

sentido la dinámica de la relación de clase capitalista actual plantea

la cuestión de la comunización, ésta aún no se presenta directamente

como una modalidad de práctica o como un conjunto de individuos en

posesión de las ideas correctas en torno a dicha práctica. Esto no

quiere decir que debamos limitarnos a aguardar la comunización como una

suerte de acontecimiento mesiánico: más aún, ni siquiera es una opción,

pues la participación en la dinámica de la relación de clase capitalista

no es algo de lo que podamos abstenernos o, ya puestos, que podamos

escoger. La participación en la lucha de clases no es cuestión de una

práctica política que pueda elegirse arbitrariamente desde un punto de

vista contemplativo. Las luchas exigen nuestra participación aunque

todavía no se presenten como la revolución. La teoría de la comunización

nos alerta sobre los límites inherentes a estas luchas, y desde luego

está atenta a las posibilidades de que surja una verdadera ruptura

revolucionaria, no tanto a pesar de esos límites como precisamente

debido a ellos. Para nosotros, por tanto, la comunización es una

respuesta a la pregunta de qué es la revolución. Se trata de una

pregunta que —dada la quiebra evidente de las viejas nociones

programáticas, sean izquierdistas, anarquistas o de ultraizquierda—

adopta una forma histórica específica: ¿cómo se va a producir la

superación de la relación clase capitalista, puesto que es imposible que

el proletariado se afirme como clase pero hemos de seguir

enfrentándonos al problema de esta relación? No obstante, textos como Llamamiento o La insurrección que viene

ni siquiera plantean correctamente la pregunta acerca de qué es la

revolución, porque en dichos textos el problema ya se ha desvanecido en

un miasma conceptual. En esos textos, la revolución no será realizada

por ninguna clase existente ni sobre la base de ninguna situación real,

material e histórica; será realizada por «amistades», por «la

constitución en fuerza de una sensibilidad», por el «despliegue de un

archipiélago de mundos», por el «otro lado de la realidad», por el

«partido de la insurrección», pero ante todo por esa positividad

eternamente presente y amorfa: nosotros. Se ruega al lector que tome

partido por este «nosotros» —el «nosotros de una posición»—, que se sume

a la inminente desaparición de «el capitalismo, la civilización, el

imperio, lo que se quiera». En lugar de una relación concreta y

contradictoria, tenemos por un lado a «quienes quieren escuchar» el

llamamiento, y por el otro a aquellos que no quieren escucharlo; a los

que perpetúan «el desierto» y a los que poseen «una disposición a las

formas de comunicación de una intensidad tal que arrebaten al enemigo,

ahí donde se establezcan, la mayor parte de sus fuerzas». A pesar de sus

protestas en sentido contrario [6], ¿suponen estas declaraciones algo más

que la autoafirmación de un medio autodesignado como radical?

En esta encarnación más insurreccionalista, la comunización aparece

como respuesta a una pregunta histórica real. Sin embargo, en este caso

la pregunta es el «¿qué debemos hacer?» planteado por el fin de la

oleada de luchas que tuvo por centro al movimiento antiglobalización [7].

Los autores reconocen correctamente la imposibilidad de desarrollar una

autonomía real ante «lo que se posee en común» dentro de la sociedad

capitalista, pero con todo, el agotamiento del medio activista de los black-blocks

que iban de cumbre en cumbre hace imperativo para éste hallar nuevas

prácticas en las que participar u organizar una retirada elegante. Por

tanto, hay que repensar la «Taz¥», la alternativa, la comuna, etc., pero

con la crítica del alternativismo in mente: hay que organizar la

secesión, sí, pero esta secesión también debe comportar la «guerra» [8].

Puesto que esos espacios presuntamente liberados no pueden ser

estabilizados al margen de «el capitalismo, la civilización, el imperio,

lo que se quiera», hay que volver a concebirlos como parte de la

expansión y generalización de una amplia lucha insurreccional. Siempre y

cuando esa lucha tenga éxito, estas alternativas habrán probado, a fin

de cuentas, que no eran imposibles; su generalización ha de ser la

condición de su posibilidad. Es esta dinámica de generalización la que

se identifica como una dinámica «comunizadora», entendiendo la

comunización poco más o menos que como la formación de comunas en el

seno de un proceso que no se detendrá hasta que el problema de la

alternativa haya sido resuelto, dado que entonces ya no tendrá que ser

una alternativa. Y todo esto sin ninguna idea clara de lo que ha de

desbaratarse por medio de esta dinámica. La complejidad de las

relaciones sociales reales y la dinámica real de la relación de clase

son despachadas con una floritura de prestidigitador en beneficio un

puñado de abstracciones insulsas. Satisfechos de que el nosotros de la

revolución no necesite ninguna definición real, todo aquello que hay que

superar se atribuye al «ellos», entidad que puede permanecer igualmente

abstracta, un nobodaddy* genérico mal definido (el

capitalismo, la civilización, el imperio, etc.) que ha de ser

desbaratado —en los peores momentos de Llamamiento— por Los Auténticos que han forjado amistades «intensas» y que todavía sienten de verdad pese a lo malvado que es este mundo.

Ahora bien, el problema no puede residir sólo en este «ellos», pues

eso eximiría fundamentalmente al «nosotros de una posición» de la

dinámica revolucionaria. Todo lo contrario: en cualquier superación real

de la relación de clase capitalista, somos nosotros mismos quienes

debemos ser superados; «nosotros» no tenemos ninguna «posición» al

margen de esa relación. Lo que somos está constituido de cabo a rabo por

ella, y lo que necesariamente constituirá el horizonte de nuestras

luchas es la ruptura con la reproducción de aquello que somos. Para la

clase obrera ya no es posible identificarse de forma positiva y aceptar

su condición de clase como la esencia de lo que es; ahora bien, sigue

marcada por la simple facticidad cotidiana de su pertenencia de clase al

afrontar, en el capital, la condición de su existencia. En este

período, el «nosotros» de la revolución no se afirma ni se identifica de

forma positiva porque no puede hacerlo; no puede afirmarse contra el

«ellos» del capital sin afrontar el problema de su propia existencia,

una existencia cuya superación constituirá el contenido de la

revolución. En la relación de clase capitalista no hay nada que afirmar:

ninguna autonomía, ninguna alternativa, ningún exterior, ninguna

secesión.

Una premisa implícita en textos como Llamamiento y La insurrección que viene

es que si nuestra pertenencia de clase alguna vez fue una condición

vinculante, ahora ya no lo es. Podemos rechazar esa pertenencia aquí y

ahora, situarnos fuera del problema mediante un acto inmediato de

autoafirmación. Es posible que el hecho de que el medio asociado con

Tiqqun y La insurrección que viene no haya sido el único en desarrollar

teorías basadas en esta premisa a lo largo de la última década sea

significativo. En textos como Communism of Attack and Communism of Withdrawal

[9], Marcel y el grupo de Batko, con el que ahora está asociado, ofrecen

una variante mucho más sofisticada. En lugar de las autovalorizaciones

de la movida insurreccionalista, en este caso la teoría emerge como un

autonomismo reelaborado e imbuido de un revoltijo heterogéneo de teoría

esotérica (marxista y de otras tipoclases), pero en última instancia los

presupuestos formales son los mismos [10]. Considerando la inmanencia de

la reproducción de la relación de clase como un sistema cerrado sin

ningún fin concebible, Marcel postula la necesidad de un momento

puramente externo y trascendente, la «retirada» sobre la base de la cual

los comunistas pueden lanzar un «ataque». Ahora bien, en este mundo,

¿qué otra cosa podría significar semejante «retirada» salvo la formación

voluntarista de una especie de medio «radical» que el Estado tolerará

con mucho gusto, siempre y cuando se abstenga de manifestar —a fin de

justificar su reproducción continuada dentro de la sociedad capitalista—

la clase de combatividad que encontramos en La insurrección que viene?

Insistir, frente a esto, en la total inmanencia de la relación de

clase capitalista, en nuestra completa imbricación con el capital, no

supone resignarnos a una totalidad monolítica y cerrada que no puede

hacer sino reproducirse a sí misma. Por supuesto, así parece cuando se

parte del presupuesto del sujeto concebido de forma voluntarista: para

tal sujeto, la totalidad de las relaciones sociales reales no puede

consistir sino en el despliegue mecánico de un proceso puramente

exterior. No obstante, este sujeto es una forma social históricamente

concreta, perpetuado él mismo a través de la lógica de la reproducción

de la relación de clase, al igual que su complemento. Dado que no es

insensible a la problemática de este sujeto, La insurrección que viene

comienza con el repudio del Yo = Yo de Fichte, que considera

ejemplificado por el eslogan de Reebok «Yo soy lo que soy». En este caso

el «yo» es una imposición del «ellos», una especie de forma neurótica

administrada «que se busca imprimir en nosotros» [11]. El «nosotros»

consiste en rechazar esta imposición y reemplazarla por una concepción

de las «criaturas entre las criaturas, singularidades entre nuestros

semejantes, carne viva tejiendo la carne del mundo» [12]. Sin embargo, el

«nosotros» que rechaza esta imposición sigue siendo un sujeto

voluntarista, su repudio del «yo» sigue sin ser más que un repudio, y su

sustitución por términos de apariencia más interesante no resuelve el

problema. Al considerar la imposición del «yo» sobre sí como algo

unidireccional y puramente exterior, el «nosotros» postula otro yo, más

verídico, que se encuentra más allá del primero, un yo que realmente le

es propio. Este yo auténtico —«singularidad», «criatura», «carne viva»—

no tiene que concebirse forzosamente de forma individualista, pero sigue

siendo un sujeto voluntarista que se considera autosuficiente a sí

mismo, y a la objetividad que lo oprime como algo meramente superpuesto.

En la fase actual, la vieja abstracción del sujeto egoísta experimenta

una extraña mutación bajo la forma del insurreccionalista —sujeto

auténticamente stirneriano— para el que no sólo es posible liberarse de

la pertenencia de clase mediante una autoafirmación voluntarista, sino

también de la misma imposición del «yo». Ahora bien, pese a que nuestra

pertenencia de clase sea inafirmable —una mera condición de nuestro ser

en nuestra relación con el capital— y aunque el «yo» abstracto forme

parte de la totalidad que ha de superarse, eso no significa que se pueda

abdicar de ninguna de las dos de manera voluntaria. Estas formas sólo

se pueden superar mediante la ruina revolucionaria de esta totalidad.

La prioridad otorgada a una concepción táctica determinada es una de

las principales consecuencias y determinantes de esta posición. Se acude

a la teoría para que legitime una práctica que no se puede abandonar, y

el resultado es un dualismo: el «nosotros» voluntarista y la

objetividad impasible que constituye su contrapartida necesaria. A pesar

de sus cacareadas pretensiones de haber superado la «política clásica»,

en última instancia estos textos conciben la revolución en calidad de

dos fuerzas contrapuestas: el nosotros que «se organiza» y todas las

fuerzas desplegadas en su contra. El pensamiento táctico se convierte

entonces en guía y norma de este «nosotros», y ha de mediar sus

relaciones con un objeto que permanece exterior. En lugar de un ajuste

de cuentas teórico con la totalidad concreta que ha de superarse en

todas sus determinaciones o una reconstrucción del horizonte real de la

relación de clase, lo que tenemos es un resquebrajamiento de la

totalidad en dos abstracciones fundamentales y un simple conjunto de

exhortaciones y recetas prácticas cuya verdadera función teórica es

volver a relacionar a estas abstracciones entre sí. Por supuesto, ni Llamamiento ni La insurrección que viene se presentan directamente como «propuestas teóricas». Llamamiento,

en particular, intenta eludir las cuestiones teóricas apelando desde el

principio a la «evidencia», que «no es una cuestión de lógica, ni de

razonamiento», sino más bien aquello que «está del lado de lo sensible,

del lado de los mundos», aquello que se tiene «en común» o «distingue».

El objetivo aparente de estos textos es articular un clamor pasional

—realizar un inventario inmediato y preteórico de motivos para

rebelarse contra este mundo malo, malísimo— en función del cual la gente

se una a los autores para hacer la insurrección. Sin embargo, esta

proclamación de inmediatez disimula una teoría que ya ha mediado de

antemano, que ha preconstruido lo «evidente», y cuyos compromisos

originarios (compromisos que impiden toda comprensión de la situación

real) los ha contraído con el «nosotros» que tiene que hacer algo y con

su «ellos» paternal. Una teoría que se muda en la sola descripción de lo

que tenemos que hacer fracasa ante su propia tarea, ya que al renunciar

a su punto de vista específico como teoría abandona la posibilidad de

comprender realmente no sólo aquello que hay que superar, sino también

lo que entraña dicha superación.

La teoría comunista no parte de la posición falsa de una especie de

sujeto voluntarista, sino de la superación postulada de la totalidad de

las formas implícitas en la reproducción de ese sujeto. Como mero

postulado, esa superación es necesariamente abstracta, pero sólo a

través de esa abstracción fundamental puede asumir la teoría como

contenido propio las formas determinadas a superar, que destacan en su

determinación precisamente porque se ha postulado su disolución. Esta

postulación no es sólo una cuestión de metodología o una especie de

postulado necesario de la razón, pues la superación de la relación de

clase capitalista no es un mero constructo teórico. Más bien se anticipa

al pensamiento, al ser postulada incesantemente por la relación misma;

en tanto antagonismo, ésta es su propio horizonte, la presencia negativa

real de la que es portadora. La teoría comunista es fruto de esta

relación antagónica y piensa necesariamente en el interior de la misma;

es el pensamiento de la relación de clase y se capta a sí misma como

tal. Intenta reconstruir conceptualmente la totalidad que constituye su

fundamento a la luz de la superación ya postulada de dicha totalidad,

para extraer de ella la superación tal como se presenta aquí. Dado que

es una relación que no posee ningún estado «homeostático» ideal, sino

que siempre se encuentra más allá de sí misma, dado que el capital

afronta en todo momento el problema del trabajo —incluso cuando resulta

victorioso— el pensamiento adecuado de esta relación no es el de una

especie de estado de equilibrio o el de una totalidad autopostulada sin

fricciones: es el de una relación fundamentalmente imposible, algo que

sólo existe en la medida en que está dejando de ser, una relación

internamente inestable y antagonista. La teoría comunista no tiene

necesidad, por tanto, de un punto de apoyo arquimédico exterior desde el

que tomarle la medida a su objeto, ni la comunización necesita una

perspectiva trascendente de «retirada» o «secesión» desde la que lanzar

su «ataque».

La teoría comunista no ofrece una respuesta alternativa a la pregunta

de «¿qué podemos hacer?», porque la abolición de la relación de clase

capitalista no es algo sobre lo que se pueda decidir. Por supuesto, en

ocasiones los individuos y grupos concretos que constituyen las clases

que forman esta relación se enfrentan necesariamente a esa pregunta;

sería absurdo sostener que plantear esa pregunta fuera en sí mismo de

algún modo «erróneo»: en tanto abolición directa de la relación de clase

capitalista, la teoría de la comunización jamás podría invalidar esos

momentos. Los individuos y los grupos evolucionan en el seno de la

dinámica de la relación de clase y de sus luchas, orientados hacia el

mundo tal y como éste se presenta. No obstante, a veces se encuentran

inmersos en un momento en el que la fluidez de este movimiento se

interrumpe, y han de reflexionar y determinar cuál es la mejor forma de

continuar. Es entonces cuando irrumpe el pensamiento táctico, con sus

separaciones distintivas, como síntoma de una interrupción momentánea en

la experiencia inmediata de la dinámica. Cuando este pensamiento

táctico emergente no desemboca en la superación del problema, y la

continuidad de la participación en luchas públicas se presenta por el

momento como problema insuperable, el individuo o el grupo se ven

arrojados a la perspectiva contemplativa de una relación puramente

exterior con su objeto, incluso cuando se esfuerzan por reanudar un

vínculo práctico con éste.

En Llamamiento y La insurrección que viene este

dilema básico adquiere forma teórica. Replegándose desde los momentos

culminantes de una oleada de luchas, se plantea la cuestión táctica; a

continuación, cuando esta oleada remite todavía más —y con ella el

contexto que suscitó la pregunta inicial— la teoría expresa un punto de

vista totalmente contemplativo, aun cuando al mismo tiempo haga

violentos aspavientos exigiendo acción. Su objeto se vuelve

absolutamente exterior y trascendente, a la vez que su sujeto queda

reducido a autoafirmaciones frágiles y apenas veladas, y el «lo que

tenemos que hacer» que ofrece se reduce a una trivial lista de técnicas

de supervivencia dignas de las series televisivas al uso. En el momento

en que nació Tiqqun, cuando las estructuras del viejo movimiento obrero

se hallaban ya a sus espaldas y el terreno de actuación se había

convertido en una «globalización» indeterminada (el horizonte de un

capitalismo liberal triunfante) la pertenencia de clase se presentaba

como algo que ya se había dejado de lado, una mera piel que se había

mudado, y en consecuencia, también se había vuelto cada vez más difícil

identificar al capital como el otro polo de una relación intrínsecamente

antagonista. Aquí reside el contenido históricamente específico

representado por estos textos: la indeterminación del objeto del

antagonismo, la relación voluntarista con la totalidad construida en

torno a dicho antagonismo y la indiferencia ante la cuestión de clase y

su superación. El «desierto» sobre el que Tiqqun construyó sus castillos

de arena era el horizonte árido y anodino de un capitalismo

financiarizado y finisecular. Al emprender la marcha en este desierto,

incapaz de captarlo como un momento transitorio de la dinámica de la

relación de clase, Tiqqun jamás podría haber previsto la crisis actual y

las luchas que ésta ha traído consigo.

El «¿qué vamos a hacer?» planteado por el final de la oleada de

luchas que tuvo como centro al movimiento antiglobalización ya pasó; en

el momento actual hay poca necesidad de andar en busca de consejos

prácticos para el restablecimiento de una práctica insurreccionalista o

de justificaciones teóricas para replegarse sobre medios «radicales». Es

una cruel ironía histórica que el Estado francés haya descubierto en

este punto de vista —que se define precisamente por su impotencia frente

a su objeto, su referencia fundamental a un momento pasado— la amenaza

del «terrorismo» y de una «ultraizquierda» a la que vale la pena

aplastar aún más. Y lo es también que mientras ese Estado dedica sus

atenciones a las efusiones desafiantes y melancólicas de un

insurreccionalismo estancado e implica a sus infelices protagonistas en

un escándalo «terrorista» de alto nivel, en el seno de la relación de

clase capitalista global se estén produciendo movimientos tectónicos

mucho más importantes y mucho más amenazantes para la sociedad

capitalista.

En estos momentos la clase obrera mundial está siendo sometida a un

ataque muy manifiesto a medida que los funcionarios del capital intentan

estabilizar un sistema mundial continuamente al borde del desastre, y

no ha tenido necesidad de arengas insurreccionalistas para «poner en

marcha» su respuesta. La jerga de la autenticidad tiqqunista acompañó al

estallido de las ocupaciones estudiantiles en California, pero por

supuesto, no se trataba de las luchas de una «comunización»

insurreccional librada de forma voluntarista en el desierto frente a

algún «ellos» indefinido: esas luchas fueron una respuesta coyuntural

concreta a la forma que había adoptado la crisis actual al golpear al

estado californiano, y al sistema de enseñanza superior en particular.

Se trataba de una situación que exigía resistencia, pero sin que

existiera ninguna sensación de que las reivindicaciones reformistas

tuviesen significado alguno; de ahí la retórica de «nada de

reivindicaciones» que caracterizó a la primera oleada de estas luchas.

Al mismo tiempo, por supuesto, la comunización no se presentaba como una

posibilidad directa, y tampoco había ninguna otra dinámica

ostensiblemente revolucionaria en el orden del día inmediato. Atrapadas

entre la necesidad de la acción, la imposibilidad del reformismo, y la

ausencia de todo horizonte revolucionario, estas luchas adoptaron la

forma de una generalización transitoria de ocupaciones y acciones para

las que no podía existir ninguna noción clara de lo que habría supuesto

«vencer». Fue la ocupación temporal y sin reivindicaciones de espacios

en el transcurso de estas luchas lo que acabó identificándose con la

«comunización». Sin embargo, dada la ausencia de cualquier posibilidad

inmediata de comunización real, el lenguaje de antaño (la «Taz», la

«autonomía», etc.) habría sido más apropiado para caracterizar estas

acciones. Si bien este lenguaje era, hace diez años, el del ala

«radical» de los movimientos, en California este florecimiento de

espacios autónomos fue la forma que adoptó el movimiento mismo. De forma

perversa, fue el propio anacronismo de la problemática tiqqunista el

que permitió que ésta repercutiera en el seno de un movimiento que había

adoptado dicha forma. Si la «comunización» de Tiqqun es una reinvención

insurreccionalista de la «Taz», de la «autonomía», etc., formulada en

el límite del momento histórico que produjo esas ideas, en California se

encontró con un movimiento finalmente conforme a tales ideas, pero sólo

en tanto respuesta bloqueada —y no obstante necesaria al mismo tiempo— a

la crisis.

A raíz de este movimiento bloqueado la «comunización» ha llegado a

ser poco menos que indiscernible de lo que la gente solía llamar

«autonomía» y se ha convertido en uno de los últimos términos (junto a

los de «huelga humana», «partido imaginario», etc.) en incorporarse a la

jerga de una sensibilidad angloamericana fundamentalmente

ininterrumpida. Esta sensibilidad siempre estuvo caracterizada por una

proclividad a la autoafirmación abstracta y voluntarista (en Tiqqun no

hace más que verse reflejada a sí misma) y por tanto no debería extrañar

en absoluto que aquí la «comunización» sea, de forma correspondiente,

abstracta, voluntarista, y autoafirmativa. Este acceso de la

«comunización» a la vanguardia de la radicalidad chic probablemente

tenga escasa relevancia en sí mismo, pero el movimiento principal que

hasta ahora ha hallado su voz en este idioma es más interesante, pues el

punto muerto en el que se encuentra no se debe a una mera falta de

programa o de reivindicaciones, sino que es uno de los síntomas de la

incipiente crisis de la relación de clase. Lo que viene no va a ser una

insurrección tiqqunista, pese a que Glenn Beck [13] crea haber

identificado una en los levantamientos árabes. Si la comunización se

manifiesta en la actualidad, es en el sentido palpable de un punto

muerto en la dinámica de la relación de clase; esta es una época en la

que el final de dicha relación se cierne perceptiblemente en el

horizonte mientras el capital se topa con crisis a cada paso y la clase

trabajadora se ve forzada a librar una lucha para la que no hay victoria

plausible.

